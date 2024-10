YouTube na smartfony z dobrą zmianą. Aż chce się korzystać

YouTube na Androida i iOS otrzymał odświeżony interfejs, dzięki któremu oglądanie wideo podczas jednoczesnego wyszukiwania kolejnych materiałów stało się wygodniejsze.

Przez lata wielu użytkowników mobilnego YouTube’a narzekało na źle zaprojektowany miniplayer. Choć wypełniał on całą szerokość ekranu, większość jego powierzchni zajęta była przez tytuł filmu oraz przyciski sterowania. Samo okno z wideo było natomiast tak mikroskopijnych rozmiarów, że równie dobrze mogłoby go nie być wcale.

W połowie października YouTube zapowiedział jednak odświeżenie interfejsu i słowa dotrzymał.

YouTube na Androida i iOS z ulepszonym miniplayerem

Nowy miniplayer, podobnie jak dotychczas, pojawia się po przeciągnięciu okna z filmem w dół. Teraz najbardziej wyeksponowany jest już jednak nie tytuł, ale to, co na YouTubie najważniejsze, czyli wideo. Pod nim ulokowano natomiast pasek z przyciskami odpowiedzialnymi za wstrzymywanie i wznawianie odtwarzania oraz przewijanie filmu do tyłu i do przodu.

Ponadto nowy miniplayer YouTube’a jest pływający, więc można go umieścić w dowolnym rogu ekranu.

Mała rzecz, a cieszy. YouTube rozpoczął udostępnianie nowej funkcji zarówno użytkownikom Androida, jak i iOS-u. Prawdopodobnie aktywowana jest po stronie serwera, bo nie musiałem nawet aktualizować aplikacji.