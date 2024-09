YouTube Premium za darmo przez dwa miesiące – tak wygląda oferta dla graczy od Wargaming. Co należy zrobić, by zgarnąć bezpłatny dostęp? Konieczne będzie granie w World of Tanks Blitz.

Ile kosztuje YouTube Premium? Z Wargaming dostęp może być darmowy. World of Tanks Blitz zaprasza graczy na wyjątkową ofertę: 2 miesiące YouTube Premium bez opłat. W okresie od 6 do 30 września, entuzjaści czołgów, którzy zalogują się do gry przez siedem kolejnych dni, będą mogli aktywować 2-miesięczny darmowy dostęp do YouTube Premium i zdobyć zestaw nagród w grze. W skład tych nagród wchodzą ekskluzywne tło profilu, awatar, bonusy doświadczeniowe i inne.

YouTube Premium z World of Tanks Blitz

Ograniczone czasowo wydarzenie daje graczom szansę na ulepszenie swojej rozgrywki dzięki wartościowym zasobom dostępnym w grze, a przy tym zapewnia dostęp do ekskluzywnych funkcji YouTube Premium, w tym odtwarzanie filmów bez reklam, możliwość oglądania offline i korzystanie z YouTube Music Premium.

Oferta ta skierowana jest tylko do nowych użytkowników, którzy aktualnie nie posiadają subskrypcji żadnej z usług premium YouTube. Dostępna jest ona w takich krajach jak Ukraina, Polska, Niemcy, Turcja, Francja, Wielka Brytania, Rumunia, Stany Zjednoczone, Kanada, Tajlandia i Japonia.

Źródło: Wargaming