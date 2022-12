Serwis Youtube oświadcza, że konto Pornhub Official naruszyło zasady dotyczące linków zewnętrznych. Serwis z treściami dla dorosłych zaprzecza temu by odnośniki tego rodzaju były publikowane.

Pornhub gwałtownie zaprzecza oskarżeniom o zamieszczanie linków do pornografii

Google, do którego należy serwis YouTube, ogłosił, że ze względu na wielokrotne naruszenie zasad dotyczących linków zewnętrznych został usunięty kanał Pornhub Official. Regulamin serwisu zabrania umieszczania linków zewnętrznych prowadzących do treści niedozwolonych na platformie jak na przykład pornografia.

Kanał Pornhuba przed zamknięciem miał prawie 900 tys. subskrybentów i publikował bezpieczne treści dotyczące pracy serwisu, promujące stronę oraz pojawiających się na niej modeli. Firma stosowała też ograniczenie wiekowe aplikowane przez stronę YouTube, które nie pozwalało odtwarzać filmów z kont użytkowników deklarujących mniej niż 18 lat. Rzecznik Pornhuba zaprzecza temu, by na kanale znajdowały się treści pornograficzne lub by były tam zamieszczane linki do nich.

Pornhub zachowuje absolutnie najlepsze środki zaufania i bezpieczeństwa w Internecie i dokłada wszelkich starań, aby nie naruszać żadnych Wytycznych społeczności YouTube. Niestety to tylko najnowszy przykład dyskryminacji osób z branży dla dorosłych, trend widoczny w mediach społecznościowych i we wszystkich innych aspektach życia, zwłaszcza że społeczeństwo często myli treści dla dorosłych wyprodukowane za zgodą modeli z ich wykorzystywaniem.

Nie pierwszy ban na Pornhubie

Już kilka miesięcy temu również Instagram zbanował na stałe konto portalu dla dorosłych, powołując się na naruszenie zasad dotyczących nagości, treści pornograficznych i nagabywania seksualnego. Podobnie jak YouTube Instagram twierdzi, że Pornhub zachęcał użytkowników do opuszczenia strony w celu przeglądania treści dla dorosłych.

Firma odpowiedziała na blokadę listem otwartym, w którym krytykowała Instagram za usunięcie konta w pełni przyjaznego dla odbiorcy, kiedy wielu użytkowników nadal publikuje treści zawierające „nagość i jawną seksualność bez żadnych konsekwencji". Cała sytuacja wydaje się pokłosiem rosnącej wokół Pornhuba presji związanej z oskarżeniami o niedostateczną moderację treści na portalu, co miało prowadzić do pojawiania się tam filmów przedstawiających wykorzystywanie nieletnich lub osób niewyrażających zgody. Było to jedną z przyczyn zerwania z firmą umów przez Visa i Mastercard, cóż zawsze można zapłacić za konto Bitcoinem.

Źródło: theverge