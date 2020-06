Funkcja AMD SmartShift została zaprezentowana jeszcze na początku roku, gdy debiutowały mobilne procesory AMD Ryzen 4000 „Renoir”. Rozwiązanie miało znaleźć zastosowanie głównie w laptopach do gier.

Technologia SmartShift pozwala zoptymalizować wydajność laptopów z procesorem APU i samodzielną kartą graficzną – dzięki lepszemu zarządzaniu energią, mieliśmy zyskać nawet kilkanaście procent wydajności przy procesorowych zastosowaniach i grach. Zapowiedzi brzmiały obiecująco.

Pierwszym laptopem korzystającym z funkcji AMD SmartShift jest Dell G5 15 SE. Problem w tym, że jest to pierwsza i jedyna taka konstrukcja. Tak tak, przez pół roku nie pojawił się żaden inny laptop korzystający z rozwiązania „czerwonych” (nie wspominając już, że wspomniany Dell jest dostępny tylko w Stanach Zjednoczonych).

It's a brand new technology and to @dell credit they jumped on it first. I explained reasons why during my interview with @pcworld @Gordonung @BradChacos No more SmartShift laptops are coming this year but the team is working hard on having more options ASAP for 2021.