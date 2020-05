Marka Razer głównie kojarzy się z laptopami i akcesoriami dla graczy. Tym razem producent przygotował coś dla profesjonalistów – na rynku debiutuje nowa wersja laptopa Blade Pro 17, która sprawdzi się jako mobilna stacja robocza, a także laptop do gier i streamowania.

Nowy Razer Blade Pro 17 podbije serca profesjonalistów i graczy

Razer Blade Pro 17, jak sama nazwa wskazuje, zalicza się do 17-calowych konstrukcji. Dostępne konfiguracje obejmują ekran o rozdzielczości 4K i odświeżaniu 120 Hz lub o rozdzielczości Full HD i odświeżaniu aż 300 Hz – pierwsza spełni oczekiwania montażystów, projektantów i grafików, a drugą powinny docenić osoby zainteresowane głównie laptopem do gier (zwłaszcza jeżeli są one fanami dynamicznych gier akcji).

Warto dodać, że obydwa panele zostały indywidualnie skalibrowane, dzięki czemu cechują się świetnym odwzorowaniem kolorów (wersja Full HD oferuje 100% pokrycia przestrzeni barwnej sRGB, a 4K jest od niej jeszcze lepsza – producent deklaruje 100% pokrycia przestrzeni barwnej Adobe RGB). Ekran pokryto matowym wykończeniem redukującym odblaski, więc użytkownicy nie muszą się obawiać irytujących odbić.

Nowy model został także wyposażony w odświeżoną klawiaturę z poszerzonym prawym klawiszem Shift oraz klawiszami kierunkowymi o połowie wysokości (podobną do tej z nowych modeli Blade 15 i Blade Stealth). Nowy układ odzwierciedla bardziej tradycyjny układ klawiatury, co pozwala na szybsze i bezproblemowe pisanie. Dodatkowo wszystkie klawisze są indywidualnie podświetlane (Razer Chroma RGB).

Producent zastosował też kamerkę internetową z czujnikiem podczerwieni, który zapewnia szybki i łatwy dostęp do komputera za pośrednictwem funkcji Windows Hello.

Wydajne podzespoły i efektywne chłodzenie

Dobra stacja robocza nie może się obyć bez wydajnych podzespołów. Producent zastosował więc 8-rdzeniowy/16-wątkowy procesor Intel Core i7-10875H, 16 GB dwukanałowej pamięci DDR4 RAM (z możliwością rozszerzenia do 64 GB), a do tego kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q lub GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q. W wersji z ekranem Full HD zastosowano dysk SSD PCIe o pojemności 512 GB, a w wersji z ekranem 4K model o pojemności 1 TB.

Nie zapomniano też o odpowiednim chłodzeniu komponentów. Nowy model wykorzystuje konstrukcję opartą na komorze parowej, która dodatkowo została sparowana z dwoma wentylatorami. Takie rozwiązanie ma gwarantować optymalne temperatury i niski poziom generowanego hałasu.

Zestaw złączy porównywalny z komputerami stacjonarnymi

Producent chwali się, że Blade Pro 17 oferuje najbogatszy zestaw portów pośród wszystkich laptopów z rodziny Razer Blade. Do dyspozycji oddano złącze audio, trzy porty USB 3.1, jeden USB typ C, złącze Thunderbolt 3 40 Gb/s, wyjście HDMI 1.4, czytnik kart SD UHS-III, a także kartę sieciową 2.5G LAN i Wi-Fi 6.

Całość zamknięto w eleganckiej obudowie o grubości niecałych 20 mm. Za zasilanie odpowiada litowo-jonowa bateria o mocy 70,5 Wh – do jej ładowania można wykorzystać port USB typ C (producent zastosował łądowarkę 20V USB typ C).

Razer Blade Pro 17 – kiedy i za ile w sprzedaży?

Podstawowa konfiguracja Razer Blade Pro 17 została wyceniona na 2900 euro. Sprzęt będzie dostępny za pośrednictwem sklepu producenta oraz u wybranych sprzedawców detalicznych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie (później pojawi się także u wybranych detalistów w Europie).

Źródło: Razer

