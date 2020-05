Firma Hyperbook nie zamierza pozostawać w tyle. Polska firma wprowadziła do oferty nowe konfiguracje laptopów z procesorami Intel i kartami graficznymi Nvidia – urządzenia powinny zainteresować nie tylko graczy, ale też profesjonalistów.

Nowe procesory i karty graficzne w laptopach Hyperbook

To co wyróżnia modele Hyperbook to to, że klienci mają możliwość dostosowania konfiguracji do swoich wymagań – producent udostępnił narzędzie, które pozwala na wybór komponentów i personalizację urządzenia. W ten sposób można wybrać jeszcze lepszy laptop do gier.

W nowych konfiguracjach zastosowano procesory Intel Core 10. generacji (Comet Lake-H): Core i5-10300H (4 rdzenie i 8 wątków), Core i7-10750H (6 rdzeni i 12 wątków) lub nawet Core i7-10875H (8 rdzeni i 16 wątków), a także karty graficzne Nvidia Turing – w tym modele GeForce GTX 1650 Ti oraz GeForce RTX 2070 SUPER.

Przegląd nowych laptopów Hyperbook

Producent przygotował odświeżone wersje wcześniejszych modeli, które cieszyły się dużym uznaniem klientów.

Hyperbook NH5 to 15,6-calowy model, który wyróżnia się ekranem o odświeżaniu 120 Hz. Dostępne konfiguracje obejmują procesor Intel Core i5-10300H lub Core i7-10750H oraz karty graficzne Nvidia GeForce GTX 1650, GTX 1650 Ti, GTX 1660 Ti lub RTX 2060. Najtańsza opcja została wyceniona na 3699 złotych.

Kolejny model – Hyperbook NH7 oferuje podobną specyfikację do modelu NH5, ale różni się wielkością – producent zastosował 17,3-calowy ekran o odświeżaniu 120 Hz. Podstawowa konfiguracja to koszt 3899 złotych.

Hyperbook SL504 został wyposażony w 15,6-calowy ekran IPS 144 Hz lub OLED 60 Hz, która wyróżnia się bardzo dobrym odwzorowaniem kolorów (99% sRGB dla panelu IPS i 100% sRGB/95% Adobe RGB dla OLED). „Pod maską” zainstalowano procesor Intel Core i7-10875H i kartę graficzną GeForce RTX 2060, RTX 2070 lub RTX 2070 SUPER. Ceny zaczynają się od 6699 złotych.

W ofercie Hyperbook można znaleźć również 17,3-calową wersję laptopa (Hyperbook SL704). Specyfikacja jest bardzo podobna do modelu SL504, ale zastosowano tutaj ekran o przekątnej 17,3-cali i odświeżaniu 144 Hz. Ciekawostką może być port Thunderbolt 3 oraz czytnik linii papilarnych zintegrowany touchpadzie. Dostępne konfiguracje są takie same - za najtańszą trzeba wydać 6799 złotych.

Wiemy, że producent nie zamierza na tym poprzestawać i szykuje jeszcze potężniejszą konstrukcję z desktopowym procesorem Comet Lake-S i kartą graficzną Nvidia GeForce RTX 2080 SUPER. W najbliższych miesiącach nie zabraknie też nowości dla fanów „czerwonych”.

Źródło: Hyperbook

