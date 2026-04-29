Najtańsze 200 Mpix na rynku. Motorola moto g87 i moto g37 Power w Polsce

W segmencie tańszych smartfonów Motorola powalczy o klienta nie tylko stylowym wykończeniem. W modelu moto g37 Power dostaniemy sporych rozmiarów akumulator, a w moto g87 producent obiecuje "najlepszy aparat w serii".

Motorola postanowiła zakończyć kwiecień z przytupem. Głównymi gwiazdami są oczywiście modele z serii Razr 70, która to otrzyma aż trzech przedstawicieli. Producent poświęcił też sporo uwagi nowemu wykończeniu dla smartonów z serii Edge 70 z wykończeniami z m.in. drewna czy jedwabiu. Siłą rzeczy nieco mniej efektownie będzie w przypadku serii średniopółkowej i budżetowej, ale dla Moto g także przewidziano kilka ciekawych rozwiązań.

W smartfonie Motorola moto g87 producent postara się o przyciągnięcie uwagi klientów dzięki m.in.:

Głównemu aparatowi z sensorem 200 Mpix,

Wodo- i pyłoodporności w standardach IP68, IP69 oraz IP69K;

Obudowie o grubości 7,38 mm;

Ekranowi z jasnością maksymalną 5000 nitów.

W przypadku o wiele tańszego modelu Motorola moto g37 power w oczy rzucają się następujące elementy:

Akumulator o pojemności 7000 mAh;

Obsługa radia FM i gniazdo słuchawkowe;

Głośniki stereo oznaczone logo Dolby Atmos;

Motorola moto g87 ze zdjęciami 200 Mpix

Producent nie pokusił się o stworzenie kompaktowego smartfonu, co mogłoby go wyróżnić w tym segmencie. Ekran urządzenia ma 6,78 cala. Jest to płaski panel Extreme AMOLED ("Extreme" to element nazwy własnej) o rozdzielczości "1,5K" i z odświeżaniem od 60 do 120 Hz. Zabezpiecza go szkło Gorilla Glass 7i. Multimedialne możliwości sprzętu uzupełnia system głośników, który ma zapewnić o 280 proc. potężniejszy dźwięk niż w poprzedniku, gdy chodzi o osiąganą głośność.

Motorola moto g87

Telefon nie zostanie mocarzem pod względem wydajności. MediaTek Dimensity 6400 bazuje na podobnej do poprzednika (Dimensity 6300) architekturze (8 rdzeni: 2x Cortex A76 2,5 GHz i 6x Cortex-A55 2 GHz) i procesie litograficznym (6nm), a do tego w Polsce otrzyma 8 GB bliżej niesprecyzowanego RAM-u. Ten rozszerzymy wirtualnie do 24 GB dzięki "pożyczeniu" sobie pamięci z dostarczonych przez producenta 256 GB.

Smartfon nie zaskoczy też innymi elementami specyfikacji. Dobrze, że pracuje pod kontrolą Androida 16, bo zbliża się już Android 17. Nakładka Hello UX pozwala na personalizację systemu i daje dostęp do Zakreśl, by wyszukać (Circle to Search), integracji z Gemini czy edycjami zdjęć w ramach Google Photos. Baterię o pojemności 5200 mAh naładujemy z mocą 30W. To nieco mniej okazałe parametry niż u bezpośredniej konkurencji, jaką jest np. Honor Magic8 Lite.

Motorola moto g37 power powstała dla tych, którym zależy na baterii

W bardziej budżetowym telefonie Motoroli nie znajdziemy już ekranu AMOLED, a jedynie panel LCD o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+. Ten odświeża obraz z częstotliwością do 120 Hz. Towarzyszą mu głośniki stereo ze wsparciem materiałów Hi-Res Audio. Najważniejszy jest jednak akumulator o pojemności 7000 mAh. To przez niego smartfon ma grubość 8,895 mm i waży 215 gramów. Moc ładowania wynosi 30W, co oznacza, że trochę będzie trzeba poczekać na jego napełnienie.

Oprócz szarej wersji dostaniemy żywy, granatowy kolor Pantone. To może odwrócić uwagę od tego, że choć smartfon ma cztery oczka z tyłu, to tylko jeden aparat o rozdzielczości 50 Mpix. Z przodu aparat z sensorem o rozdzielczości 8 Mpix. Z kolei za wydajność odpowiada MediaTek Dimensity 6300, a więc układ, który lata świetności ma za sobą, ale powinien poradzić sobie z podstawowymi zadaniami oraz obsługą 5G.

Motorola moto g37 Power

W Motoroli moto g37 power wyróżnikiem może być trzymanie się starych, sprawdzonych standardów. Obecność gniazda słuchawkowego 3,5 mm pozwoliła też na dodanie obsługi radia FM, a jeden ze slotów na karty SIM posłuży też do rozszerzania pamięci dzięki obsłudze kart Micro SD do 1 TB. Może się to przydać, bo do Polski trafi wersja ze 128 GB pamięci na pliki oraz, uwaga, tylko 4 GB RAM-u.

Motorola moto g87 i motorola moto g37 power - specyfikacja, ceny i dostępność

Rzućmy okiem na to, co oferują najnowsze smartfony z serii dostępne w Polsce:

Motorola moto g87 Motorola moto g37 Ekran Extreme AMOLED 6,78 cala,

2912 x 1224 (454 ppi),

120 Hz,

jasność do 5000 nitów IPS LCD 6,67 cala,

2340 x 1080 (389 ppi),

120 Hz Głośniki Stereo, Dolby Atmos Stereo, Dolby Atmos Czip MediaTek Dimensity 6400 (6nm) MediaTek Dimensity 6300 (6nm) Pamięć RAM 8/12 GB (wersja PL 8 GB) 4/8 GB,

LPDDR4X (wersja PL 4 GB) Pamięć na dane 256/512 GB (wersja PL 256 GB) 128/256 GB )wersja PL 128 GB) Aparat główny 200 Mpix,

PDAF, OIS

f/1,8 50 Mpix,

PDAF, OIS

f/1,8, Aparat ultraszerokokątny 8 Mpix,

f/2,0 brak Aparat przedni 32 Mpix,

f/2,0 8 Mpix,

f/2,0 Łączność 5G, Wi-Fi 5,

Bluetooth 5.4, NFC, eSIM 5G, Wi-Fi 5,

Bluetooth 5.4, NFC, Radio FM,

eSIM Czytnik linii papilarnych pod ekranem w przycisku zasilania Bateria i ładowanie 5200 mAh,

przewodowe 30 W, 7000 mAh,

przewodowe 30 W Wymiary 164,58 x 77,37 x 7,38 mm 166,23 x 76,5 x 8,895 mm Waga 199 g 215 g System Android 16 Android 16 Odporność Gorilla Glass 7i,

IP68, IP69, IP69K Gorilla Glass 7i,

IP64

Obydwa smartfony trafią do Polski. Producent wycenił Motorolę moto g87 w wersji 8/256 GB na 1699 złotych i telefon pojawi się w sprzedaży 19 maja. Nie znamy daty dostępności w Polsce dla Motoroli moto g37 power, ale wiemy, że wariant 4/128 GB producent będzie kosztował 999 złotych.

Oprócz tych smartfonów producent zaprezentował motorolę moto g37 oraz motorolę moto g47, jednak nie określił ich dostępności w Polsce oraz cen.

Źródło: Motorola