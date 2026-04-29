Wyczekiwany przez fotograficznych maniaków smartfon Oppo Find X9 Ultra, krótko po globalnej premierze trafia do sprzedaży w Polsce. OPPO zarzekało się, że będzie taniej niż w przypadku vivo X300 Ultra. I jest, czy jednak jest to super okazja? Na smaczek garść przykładowych zdjęć.

Specyfikację OPPO Find X9 Ultra już dobrze znamy. W Polsce dostępny będzie jeden wariant pamięciowy 12/512 GB, ale nie zabraknie dodatkowych akcesoriów podobnie jak w przypadku vivo X300 Ultra. Te dwa smartfony będą prawdopodobnie toczyły ze sobą wojnę w najbliższym czasie na jakość zdjęć, atrakcyjność cen w stosunku do tego co mamy w komplecie, a także po prostu o naszą uwagę. Gdy skupimy się na cenach, na prowadzenie wysuwa się OPPO.

Polskie ceny OPPO Find X9 Ultra i oferty promocyjne

Podstawa, czyli sam smartfon OPPO Find X9 Ultra, w polskich sklepach dostępny jest w cenie 7399 zł niezależnie od wersji wykończenia. Są dwie, Tundra Umber (czarna wykonana ekoskóry) oraz Canyon Orange (tylna ścianka z polimeru z wzorem nawiązującym do piaskowców Arizony w Kanionie Antylopy). W standardzie telefon oferowany jest z dodatkowym 3. rokiem gwarancji i trzymiesięcznym dostępem do Google AI Pro (w tym dysk chmurowy 5TB). Dostawy zakupionych produktów rozpoczną się 15 maja.

Od 29 kwietnia do 13 maja 2026 r. (lub do wyczerpania zapasów) działa przedsprzedażowa promocja cashback, w której przy płatności za telefon przez BLIK zwracane jest 400 zł. Jeśli zdobędziemy kod rabatowy od twórców internetowych, bo takie będą, cena spadnie o kolejne 100 zł. Tym samym przez najbliższe dwa tygodnie cena OPPO Find X9 Ultra po uwzględnieniu obu benefitów wyniesie 6899 zł. Wciąż sporo, choć zauważalnie mniej niż należy zapłacić za vivo X300 Ultra, choć ten jest szczodrzej wyposażony w pamięć (16GB/1TB).

Oprócz smartfona OPPO przygotowało także dostosowany telekonwerter, który pozwala uzyskać ekwiwalent optycznej ogniskowej 300 mm, czyli zoomu o krotności 13x. Dla przypomnienia sam smartfon ma w sobie teleobiektyw z układem pryzmatycznym zapewniającym optyczną ogniskową odpowiadającą zoomowi 10x (OPPO twierdzi, że do zoomu 20x zachowujemy w ten sposób „jakość optyczną”). Jednakże telekonwerter ze względu na lepszą optykę umożliwia także zoomowanie x30 i x60 lepszej jakości niż to z samego tylko smartfona. Można powiedzieć, że teoretycznie o tejże „jakości optycznej”, choć to wciąż zdjęcia smartfonowe.

Za przyjemność korzystania z tego telekonwertera i kilku innych akcesoriów (uchwyt na dłoń z dodatkowym przyciskiem i dźwignią zoomu, pierścień do instalacji filtrów o średnicy 46 mm, stopka do statywu), które kryją się pod nazwą Earth Explorer Kit, zapłacimy 1999 zł.

Jeśli zdecydujecie się dokonać zakupu w oficjalnym e-sklepie OPPO w Polsce jest szansa na rabaty przy zakupie w komplecie (bundle). Telekonwerter za 500 zł mniej, a ładowarka 100 W (z oczywistych względów nie ma jej standardowy zestaw) za 100 zł mniej. Czyli, gdyby wybrać smartfon z rabatami i telekonwerter z rabatem to razem zapłacimy 8398 zł. To ponownie zauważalnie mniej niż zestaw vivo z telekonwerterem, trzeba jednak pamiętać, że to oferta rabatowa ograniczona czasowo do 13 maja. Potem cena za telefon i teleobiektyw wzrosną.

Pierwszy kontakt z OPPO Find X9 Ultra

Do naszych testów trafi wersja pomarańczowa, która bardziej przypomina zwykły telefon, niż wariant czarny na którym jak chwali się OPPO po spełnieniu odpowiednich wymogów możliwe było umieszczenie pełnego literowego loga Hasselblad, a nie tylko literki H jak w modelu OPPO Find X9 Pro.



Dwie wersje kolorystyczne OPPO Find X9 Ultra

Samo użytkowanie telefonu jak się spodziewam będzie mocno podobne do tego czego doświadczyłem w modelu Pro, ale trzeba pamiętać, że dostaniemy tu Snapdragona 8 Elite Gen 5, a nie Mediateka 9500, większą rozdzielczość ekranu, lepszy podsystem foto, za to nieco mniejszy akumulator Si-C, bo 7050 mAh, a nie 7500 mAh jak w modelu Pro.

Co ciekawe, OPPO nie zmieściło w opcjonalnym uchwycie dodatkowego akumulatora. Tym wyróżnia się vivo i sam jego uchwyt jest bardziej wyprofilowany z myślą o częstym użytkowaniu telekonwertera. Czy w przypadku OPPO uchwyt sprawdzi się, bo teleobiektyw waży sporo, tego jeszcze nie wiem, ale będziemy porównywać ergonomię konkurencyjnych konstrukcji.



Wersja pomarańczowa OPPO Find X9 Ultra.

Jednakże ograniczając się tylko do samego telefonu, po prostu mamy typowego przedstawiciela solidnego smartfona klasy ultra z dużą okrągłą wysepką z pięcioma aparatami. W zasadzie dla nas ważne są cztery (plus jeden 50 Mpix z przodu), choć na jakość zdjęć wpływ ma także piąty pełniący rolę czujnika kolorów i kształtów (to tzw. True Color Camera). Tak jak we wcześniejszych generacjach dzieli on obraz na 48 sektorów, ale mamy wyższą rozdzielczość, zakres dynamiki i niższe zużycie energii.

Telekonwerter wygląda jak miniaturowa wersja systemowego teleobiektywu do cyfrówek. Zakłada się podobnie jak w vivo za pomocą bagnetu. Jego instalacja jest dwuetapowa. Najpierw zakładamy ramkę z uchwytem dłoni (nawet w przypadku wersji pomarańczowej telefonu ma ona kolor czarny i jest wykończona ekoskórą), a potem zależnie od oczekiwań instalujemy pierścień z gwintem dla filtrów lub wspomnianym bagnetem. I na koniec telekonwerter. Zajmuje to chwilkę, ale potem zdjęcie i założenie telekonwertera to dosłownie moment.

Najwygodniej fotografowało się z pomocą statywu (na razie było to tylko kilka chwil), choć nie ma tu przeciwskazań przed fotografowaniem z ręki. Ba, doświadczony fotograf, taką masywniejszą konstrukcję przyjmie nawet z satysfakcją. Co innego człowiek, który w smartfonie widzi przede wszystkim smartfon, nawet jeśli jest on tak dobry jak niejeden samodzielny aparat cyfrowy.

Nie ma wątpliwości, komplet OPPO Find X9 Ultra plus Earth Explorer Kit to zestaw niszowy, nie tylko ze względu na cenę. Dlatego ważna będzie także ocena samego telefonu, który i tak powinien wyróżniać się ponadprzeciętnymi możliwościami foto.

Przykładowe zdjęcia z OPPO Find X9 Ultra

Na koniec spora garść przykładowych zdjęć, wykonanych OPPO Find X9 Ultra na różnych wartościach zoomu, a także z pomocą wspomnianego telekonwertera. Zdjęcia wykonywane były z tarasu SkyHall - Svitlo Concert na 28 piętrze Spektrum Tower w Warszawie.



Typowy dla Hasselblada pomarańczowy (ten kolor to chyba w ogóle smartfonowy kolor roku) przycisk spustu migawki dominuje zarówno na zewnątrz obudowy jak i w oprogramowaniu.

Podstawowe tryby fotografowania to Zdjęcie i Hasseblad Hi-Res, w tym drugim możemy korzystać z natywnej rozdzielczości 200 Mpix zastosowanych sensorów, domyślnie zdjęcia wykonywane są w 50 Mpix. Fotografie w trybie zdjęcie zapisywane są jako około 12,5 Mpix pliki (lub większe), jest też tryb wysokiej rozdzielczości, który pozwala uzyskać wysoką jakość zdjęć także z teleobiektywu x10 i ultraszerokiego kąta. Każdy aparat w OPPO Find X9 Ultra wyposażony został w układ automatyki ostrości PDAF, aparaty na tylnej ściance wspierane są także laserowym dalmierzem.

Najpierw sekwencja dla wszystkich najważniejszych wartości zoomu. Bez zastosowania telekonwertera (niektóre pliki mogą być bardzo duże po pobraniu oryginałów). Ustawienia aparatu standardowe, co może owocować dodatkowymi opcjami, które mogą "polepszać" zdjęcia, np. dodatkowym AI.



Ultraszeroki kąt.



Obiektyw podstawowy, odpowiednik ogniskowej 23 mm.

Poniżej zdjęcia na ogniskowych odpowiadających wartościom tele, od 70 mm wzwyż do 2758 mm.

Zdjęcia z użyciem telekonwertera, są wykonywane na zoomie x13, x30 i x60 w przeznaczonym dla tego typu zdjęć trybie pracy aparatu.

Przyglądając się zdjęciom odległych motywów na bardzo dużych wartościach zoomu należy wziąć pod uwagę pewne niesprzyjające warunki. Źródła ciepła, co wiąże się z wibracjami powietrza, pogarszają jakość tego typu fotografii, a jednocześnie optyka potęguje te problemy, co jest zresztą zawsze problemem przy fotografowaniu na ekstremalnych ogniskowych.

Źródło: OPPO, foto: Karol Żebruń