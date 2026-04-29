Składany smartfon w trzech wariantach. Motorola razr 70 oficjalnie
Motorola zaprezentowała nową generację swoich składanych smartfonów, wprowadzając jednocześnie trzy warianty urządzenia: razr 70 ultra, razr 70 plus oraz podstawowy model razr 70.
Motorola od razu potwierdziła, że wszystkie trzy warianty będą dostępne w Polsce. Zacznijmy od cen:
- Motorola razr 70 (8/256 GB) - 3399 zł;
- Motorola razr 70 Plus (12/512 GB) - 4499 zł;
- Motorola razr 70 Ultra (16/512 GB) - 5999 zł.
Start sprzedaży zaplanowano na 19 maja.
Motorola razr 70 Ultra wprowadza trzy sprzętowe nowości
Motorola razr 70 Ultra dziedziczy bryłę i znaczną część wyposażenia po swoim poprzedniku. Nawet czip - Snapdragon 8 Elite - pozostał niezmieniony. Producent zatroszczył się jednak o trzy ulepszenia.
Pierwsza nowość to matryca aparatu głównego wykonana w technologii (Lateral Overflow Integration Capacitor). Motorola deklaruje, że dzięki niej razr 70 Ultra jest w stanie uzyskać 6-krotnie wyższą rozpiętość tonalną niż poprzednik, a dzięki temu skuteczniej niwelować przepalenia na zdjęciach.
Druga zmiana to bateria, której pojemność to teraz 5000 mAh. To spory wzrost względem poprzedniej generacji (4700 mAh), mimo że gabaryty i waga pozostały niezmienione.
Usprawniony został także wyświetlacz wewnętrzny, którego jasność szczytowa w trybie HDR wzrosła z 4500 do 5000 nitów.
Dwa pozostałe warianty Motoroli razr 70 Ultra mają niższej klasy ekrany, słabsze czipy, aparaty bez matrycy LOFIC, mniejsze baterie, wolniejsze ładowanie i starszą generację szkła na zewnętrznych ekranach.
|Motorola razr 70 Ultra
|Motorola razr 70 Plus
|Motorola razr 70
|Ekran wewnętrzny
|AMOLED 6,96 cala,
2912 x 1224 (454 ppi),
165 Hz,
jasność do 5000 nitów
|AMOLED 6,9 cala,
2620 x 1080 (411 ppi),
165 Hz,
jasność do 3000 nitów
|AMOLED 6,9 cala,
2640 x 1080 (413 ppi),
120 Hz,
jasność do 3000 nitów
|Ekran zewnętrzny
|AMOLED 4 cale,
1272 x 1080 (417 ppi),
165 Hz,
jasność do 3000 nitów
|AMOLED 4 cale,
1272 x 1080 (417 ppi),
165 Hz,
jasność do 2400 nitów
|AMOLED 3,63 cala,
1066 x 1056 (413 ppi),
90 Hz,
jasność do 1700 nitów
|Głośniki
|Dolby Atmos
|Dolby Atmos
|Dolby Atmos
|Czip
|Snapdragon 8 Elite
|Snapdragon 8s Gen 3
|MediaTek Dimensity 7450X
|Pamięć RAM
|16 GB,
LPDDR5X
|12 GB,
LPDDR5X
|8 GB,
LPDDR5X
|Pamięć na dane
|512 GB
|256 GB
|256 GB
|Aparat główny
|50 Mpix (1/1,56 cala),
LOFIC,
f/1,8,
optyczna stabilizacja
|50 Mpix (1/1,56 cala),
f/1,8,
optyczna stabilizacja
|50 Mpix (1/1,56 cala),
f/1,67
|Aparat dodatkowy
|50 Mpix (1/2,76 cala),
obiektyw ultraszerokokątny,
tryb makro,
f/2,0
|50 Mpix (1/2,76 cala),
obiektyw ultraszerokokątny,
tryb makro,
f/2,0
|50 Mpix (1/2,76 cala),
obiektyw ultraszerokokątny,
tryb makro,
f/2,0
|Aparat przedni
|50 Mpix,
f/2,0
|32 Mpix,
f/2,4
|32 Mpix,
f/2,4
|Łączność
|5G, Wi-Fi 7,
Bluetooth 5.4, NFC,
eSIM
|5G, Wi-Fi 7,
Bluetooth 5.4, NFC,
eSIM
|5G, Wi-Fi 7,
Bluetooth 5.4, NFC,
eSIM
|Czytnik linii papilarnych
|w przycisku zasilania
|w przycisku zasilania
|w przycisku zasilania
|Bateria i ładowanie
|5000 mAh,
przewodowe 68 W,
bezprzewodowe 30 W,
indukcyjne zwrotne 5 W
|4500 mAh,
przewodowe 45 W,
bezprzewodowe 15 W,
indukcyjne zwrotne 5 W
|4800 mAh,
przewodowe 30 W,
bezprzewodowe 15 W
|Wymiary po rozłożeniu
|171,5 x 74 x 7,2 mm
|171,4 x 74 x 7,1 mm
|171,3 x 74 x 7,3 mm
|Wymiary po złożeniu
|88,1 x 74 x 15,7 mm
|88,1 x 74 x 15,3 mm
|88,1 x 74 x 15,9 mm
|Waga
|199 g
|189 g
|188 g
|System
|Android 16
|Android 16
|Android 16
|Odporność
|Gorilla Glass Ceramic,
IP48
|Gorilla Glass Victus,
IP48
|Gorilla Glass Victus,
IP48
Składane smartfony Motoroli dostały także garść nowych fotograficznych funkcji.
- Camcorder Rotate to Zoom: Obrót nadgarstka podczas nagrywania w trybie kamery pozwala na płynne przybliżanie i oddalanie obrazu. Algorytm AI automatycznie wykrywa kluczowy obiekt w kadrze i utrzymuje na nim przybliżenie.
- Group Shot: Funkcja dostępna w modelach Ultra i Plus, która wykonuje serię zdjęć i inteligentnie wybiera najlepsze wyrazy twarzy dla każdej z osób w kadrze (do 10 twarzy).
- Frame Match: Użytkownik może ustawić idealny kadr, a następnie przekazać telefon innej osobie. Na ekranie zewnętrznym wyświetli się przewodnik, który pomoże jej powtórzyć dokładnie taką samą kompozycję.
- Signature Style: Telefon uczy się preferencji użytkownika w zakresie edycji zdjęć i automatycznie stosuje podobne korekty do nowych fotografii.
Motorola ogłosiła ponadto, że w czerwcu na wybranych rynkach Zdjęcia Google zostaną wzbogacone o funkcję Wardrobe, czyli wirtualną garderobę. AI analizuje zapisane w bibliotece zdjęcia ubrań, wycina je z tła i tworzy interaktywny katalog. Użytkownik może w aplikacji "przymierzać" różne zestawienia, tworzyć gotowe zestawy i planować ubiór na nadchodzące wydarzenia.
Motorola zmodyfikowała również swój widget Daily Drops, który dostarcza użytkownikom najważniejsze informacje na dany dzień (pogoda, nagłówki wiadomości czy kalendarz). Nowością jest bezpośrednie wpięcie w ten strumień treści sekcji Wspomnienia ze Zdjęć Google.
W serii Motorola razr 70 nie zabrakło również pakietu funkcji Moto AI znanych z wcześniejszych smartfonów marki, w tym podsumowywania powiadomień.
