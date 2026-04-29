Składany smartfon w trzech wariantach. Motorola razr 70 oficjalnie

Motorola zaprezentowała nową generację swoich składanych smartfonów, wprowadzając jednocześnie trzy warianty urządzenia: razr 70 ultra, razr 70 plus oraz podstawowy model razr 70.

Motorola od razu potwierdziła, że wszystkie trzy warianty będą dostępne w Polsce. Zacznijmy od cen:

Motorola razr 70 (8/256 GB) - 3399 zł;

Motorola razr 70 Plus (12/512 GB) - 4499 zł;

Motorola razr 70 Ultra (16/512 GB) - 5999 zł.

Start sprzedaży zaplanowano na 19 maja.

Motorola razr 70 Ultra wprowadza trzy sprzętowe nowości

Motorola razr 70 Ultra dziedziczy bryłę i znaczną część wyposażenia po swoim poprzedniku. Nawet czip - Snapdragon 8 Elite - pozostał niezmieniony. Producent zatroszczył się jednak o trzy ulepszenia.

Pierwsza nowość to matryca aparatu głównego wykonana w technologii (Lateral Overflow Integration Capacitor). Motorola deklaruje, że dzięki niej razr 70 Ultra jest w stanie uzyskać 6-krotnie wyższą rozpiętość tonalną niż poprzednik, a dzięki temu skuteczniej niwelować przepalenia na zdjęciach.

Druga zmiana to bateria, której pojemność to teraz 5000 mAh. To spory wzrost względem poprzedniej generacji (4700 mAh), mimo że gabaryty i waga pozostały niezmienione.

Usprawniony został także wyświetlacz wewnętrzny, którego jasność szczytowa w trybie HDR wzrosła z 4500 do 5000 nitów.

Dwa pozostałe warianty Motoroli razr 70 Ultra mają niższej klasy ekrany, słabsze czipy, aparaty bez matrycy LOFIC, mniejsze baterie, wolniejsze ładowanie i starszą generację szkła na zewnętrznych ekranach.

Motorola razr 70 Ultra Motorola razr 70 Plus Motorola razr 70 Ekran wewnętrzny AMOLED 6,96 cala,

2912 x 1224 (454 ppi),

165 Hz,

jasność do 5000 nitów AMOLED 6,9 cala,

2620 x 1080 (411 ppi),

165 Hz,

jasność do 3000 nitów AMOLED 6,9 cala,

2640 x 1080 (413 ppi),

120 Hz,

jasność do 3000 nitów Ekran zewnętrzny AMOLED 4 cale,

1272 x 1080 (417 ppi),

165 Hz,

jasność do 3000 nitów AMOLED 4 cale,

1272 x 1080 (417 ppi),

165 Hz,

jasność do 2400 nitów AMOLED 3,63 cala,

1066 x 1056 (413 ppi),

90 Hz,

jasność do 1700 nitów Głośniki Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Czip Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8s Gen 3 MediaTek Dimensity 7450X Pamięć RAM 16 GB,

LPDDR5X 12 GB,

LPDDR5X 8 GB,

LPDDR5X Pamięć na dane 512 GB 256 GB 256 GB Aparat główny 50 Mpix (1/1,56 cala),

LOFIC,

f/1,8,

optyczna stabilizacja 50 Mpix (1/1,56 cala),

f/1,8,

optyczna stabilizacja 50 Mpix (1/1,56 cala),

f/1,67 Aparat dodatkowy 50 Mpix (1/2,76 cala),

obiektyw ultraszerokokątny,

tryb makro,

f/2,0 50 Mpix (1/2,76 cala),

obiektyw ultraszerokokątny,

tryb makro,

f/2,0 50 Mpix (1/2,76 cala),

obiektyw ultraszerokokątny,

tryb makro,

f/2,0 Aparat przedni 50 Mpix,

f/2,0 32 Mpix,

f/2,4 32 Mpix,

f/2,4 Łączność 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4, NFC,

eSIM 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4, NFC,

eSIM 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4, NFC,

eSIM Czytnik linii papilarnych w przycisku zasilania w przycisku zasilania w przycisku zasilania Bateria i ładowanie 5000 mAh,

przewodowe 68 W,

bezprzewodowe 30 W,

indukcyjne zwrotne 5 W 4500 mAh,

przewodowe 45 W,

bezprzewodowe 15 W,

indukcyjne zwrotne 5 W 4800 mAh,

przewodowe 30 W,

bezprzewodowe 15 W Wymiary po rozłożeniu 171,5 x 74 x 7,2 mm 171,4 x 74 x 7,1 mm 171,3 x 74 x 7,3 mm Wymiary po złożeniu 88,1 x 74 x 15,7 mm 88,1 x 74 x 15,3 mm 88,1 x 74 x 15,9 mm Waga 199 g 189 g 188 g System Android 16 Android 16 Android 16 Odporność Gorilla Glass Ceramic,

IP48 Gorilla Glass Victus,

IP48 Gorilla Glass Victus,

IP48

Składane smartfony Motoroli dostały także garść nowych fotograficznych funkcji.



Camcorder Rotate to Zoom: Obrót nadgarstka podczas nagrywania w trybie kamery pozwala na płynne przybliżanie i oddalanie obrazu. Algorytm AI automatycznie wykrywa kluczowy obiekt w kadrze i utrzymuje na nim przybliżenie.

Obrót nadgarstka podczas nagrywania w trybie kamery pozwala na płynne przybliżanie i oddalanie obrazu. Algorytm AI automatycznie wykrywa kluczowy obiekt w kadrze i utrzymuje na nim przybliżenie. Group Shot: Funkcja dostępna w modelach Ultra i Plus, która wykonuje serię zdjęć i inteligentnie wybiera najlepsze wyrazy twarzy dla każdej z osób w kadrze (do 10 twarzy).

Funkcja dostępna w modelach Ultra i Plus, która wykonuje serię zdjęć i inteligentnie wybiera najlepsze wyrazy twarzy dla każdej z osób w kadrze (do 10 twarzy). Frame Match: Użytkownik może ustawić idealny kadr, a następnie przekazać telefon innej osobie. Na ekranie zewnętrznym wyświetli się przewodnik, który pomoże jej powtórzyć dokładnie taką samą kompozycję.

Użytkownik może ustawić idealny kadr, a następnie przekazać telefon innej osobie. Na ekranie zewnętrznym wyświetli się przewodnik, który pomoże jej powtórzyć dokładnie taką samą kompozycję. Signature Style: Telefon uczy się preferencji użytkownika w zakresie edycji zdjęć i automatycznie stosuje podobne korekty do nowych fotografii.

Motorola ogłosiła ponadto, że w czerwcu na wybranych rynkach Zdjęcia Google zostaną wzbogacone o funkcję Wardrobe, czyli wirtualną garderobę. AI analizuje zapisane w bibliotece zdjęcia ubrań, wycina je z tła i tworzy interaktywny katalog. Użytkownik może w aplikacji "przymierzać" różne zestawienia, tworzyć gotowe zestawy i planować ubiór na nadchodzące wydarzenia.

Motorola zmodyfikowała również swój widget Daily Drops, który dostarcza użytkownikom najważniejsze informacje na dany dzień (pogoda, nagłówki wiadomości czy kalendarz). Nowością jest bezpośrednie wpięcie w ten strumień treści sekcji Wspomnienia ze Zdjęć Google.

W serii Motorola razr 70 nie zabrakło również pakietu funkcji Moto AI znanych z wcześniejszych smartfonów marki, w tym podsumowywania powiadomień.