Zalman poszerzył swoją ofertę o obudowę komputerową i3 NEO TG. Model w formacie ATX Mid-Tower pomieści płyty główne ATX, mATX i Mini-ITX.

Obudowa mierzy 415 x 219 x 484 mm, a jej waga wynosi 5,8 kg. Front wykonano ze szkła hartowanego. Ten element konstrukcji eksponuje trzy preinstalowane wentylatory ARGB Infinity Mirror o średnicy 120 mm. Dodatkowo w tylnej części umieszczono czwarty rotor ARGB Infinity Mirror.

Szkło hartowane umieszczono też z boku i3 Neo TG. Panel o grubości 3 mm zamontowano na zawiasach, co gwarantuje łatwy dostęp do wnętrza obudowy.

Za ochronę podzespołów przed kurzem odpowiadają trzy magnetyczne filtry: na górze, na dole i na froncie. Obudowa ma funkcjonalny panel I/O z trzema gniazdami USB, w tym dwoma w standardzie 3.0.

Co zmieści się w Zalman i3 NEO TG?

W środku można zainstalować cztery dodatkowe wentylatory, trzy radiatory (nawet do 360 mm na froncie) oraz do pięciu dysków SSD 2,5 cala. Zmieszczą się tu też: chłodzenie procesora o wysokości do 162 mm, karta graficzna o długości do 355 mm oraz zasilacz o długości do 210 mm.

Cena

Obudowa Zalman i3 NEO TG jest już dostępna na rynku. Cena zaczyna się od około 270 zł. Klienci mogą wybierać między dwoma wariantami kolorystycznymi: czarnym i białym.

źródło: materiały prasowe