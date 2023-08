Zalman prezentuje nową obudowę do PC z panelami ze szkła hartowanego. P30 wyceniono na około 320 złotych.

Obudowa pomieści płyty główne w standardzie mATX i Mini-ITX. Całość charakteryzuje minimalistyczny design z dwoma bezramkowymi panelami ze szkła hartowanego połączonymi ze sobą.

Zalman P30 – wentylacja

Producent zadbał o optymalny system wentylacji w produkcie. W środku znalazły się trzy preinstalowane wentylatory ARGB o średnicy 120 mm. Filtry przeciwkurzowe umieszczono na górze i na dole, a na bocznym panelu pojawiły się dwa dodatkowe filtry magnetyczne.

Zalman P30 wyróżnia się też przemyślanym systemem prowadzenia przewodów. Dzięki kilku otworom użytkownik będzie w stanie skutecznie ukryć wszystkie niezbędne kable zasilające. Interfejs I/O znajduje się w nietypowym miejscu, to znaczy tuż pod bocznym panelem ze szkła hartowanego. Umieszczono tam przycisk zasilania, gniazdo mini-jack 3,5 mm, port USB-C i USB-A 3.0.

Co można umieścić w środku?

Wewnątrz można umieścić do sześciu dodatkowych wentylatorów, dwa radiatory (do 360 mm na górze), do trzech dysków SSD 2,5", chłodzenie procesora o wysokości do 172 mm, kartę graficzną o długości do 420 mm i zasilacz do 200 mm. Zalman przekonuje, że można zamontować tu nawet standardowy system chłodzenia wodnego.

P30 kosztuje około 320 zł.

źródło: materiały prasowe