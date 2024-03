Zapisywanie danych w strukturze DNA może zrewolucjonizować rynek komputerów. Taka wizja jest coraz bliższa, bo stowarzyszenie DNA Data Storage Alliance opublikowało pierwszy ujednolicony standard dotyczący zapisu danych.

Koncepcja zapisywania danych w DNA pojawiła się już kilka lat temu. W 2012 roku zespół badaczy z Harvardu udoskonalił technikę, która pozwalała wykorzystać strukturę DNA jako odpowiednik nośnika danych.

Pamięć bazująca na DNA to nadal ciekawostka, ale niedługo może ona stać się czymś powszechnym. Stowarzyszenie DNA Data Storage Alliance zaproponowało ujednolicony standard zapisu danych, który będzie miał wpływ na dalszy rozwój technologii.

Standard zapisu danych w DNA

Stowarzyszenie opracowało zalecaną metodę przechowywania podstawowych informacji o dostawcy i kodowaniu danych w DNA. Specyfikacja określa standard zapisu informacji cyfrowej do sekwencji DNA oraz odczytu sekwencji DNA do informacji cyfrowej.

W odróżnieniu tradycyjnych nośników danych (np. dysków HDD, SSD), koncepcja zapisu danych w DNA nie ma ustalonej struktury fizycznej, kontrolera ani też sposobu adresowania różnych obszarów nośnika. Konieczne było opracowanie mechanizmu umożliwiającego odczyt danych.

Grupa robocza SNIA DNA Archive Rosetta Stone (DARS), opracowała standard przechowywania danych w strukturze DNA, który pozwoli znaleźć odpowiednią sekwencję i umożliwi prostsze odczytywanie informacji. To kamień milowy w upowszechnieniu technologii.



DNA zapewnia dużo większą gęstość zapisu względem konwencjonalnych nośników danych

Konieczne było opracowanie dwóch standardów dotyczących przechowywania danych. Sektor Zero (Sector Zero) obejmuje dostawcę sekwencji DNA i kodek, czyli metodę konwersji danych na DNA i odwrotnie). Sektor Pierwszy (Sector One) zawiera metadane i ma umożliwiać odczyt danych zapisywanych w strukturze DNA.

Dyski z DNA coraz bliżej

Badania z 2012 roku pokazują ogromny potencjał technologii - wystarczy wspomnieć, że w materiale DNA o wadze 1 g można zapisać 704 TB danych (czyli kilkadziesiąt razy więcej niż w przypadku najlepszych dysków SSD).

Opracowanie ujednoliconego standardu zapisu i odczytu danych może być pierwszym krokiem w upowszechnieniu technologii. Szczególnie, że stoją za nim duzi gracze: Catalog Technologies, Inc., Quantum Corporation, Twist Bioscience Corporation i Western Digital.

Jak będzie w praktyce? Pewnie przekonamy się za kilka - kilkanaście lat.

Źródło: Tom's Hardware, SINA, foto: Tara Brown University of Washington