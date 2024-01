Ubisoft traktuje premierę Prince of Persia: The Lost Crown we wczesnym dostępie jako okazję do przedstawienie istotnych zmian w usłudze Ubisoft+. Będzie drożej.

Prince of Persia nadchodzi, a Ubisoft+ zmienia się

Premiera Prince of Persia: The Lost Crown odbędzie się 18 stycznia 2024 r., jednak wczesny dostęp wystartował 15 stycznia i tym samym abonenci Ubisoft+ mogą cieszyć się rozgrywką. Swoją drogą bardzo przyzwoitą rozgrywką, co potwierdza nasza recenzja Prince of Persia: The Lost Crown. Istnieje też możliwość zagrania w demo

Skoro już pojawił się temat Ubisoft+, to nie sposób pominąć komunikatu francuskiej korporacji. Otóż usługa zmienia swój kształt. Pojawiają się dwie wersje abonamentu, które óżnią się ceną oraz rzecz jasna tym, co oferują.

Ubisoft+ Premium

Zamiast Ubisoft+ Multi-Access i PC Access mamy teraz Ubisoft+ Premium. W ramach tej wersji abonamentu otrzymujemy nowy tytuły w dniu premiery oraz wczesny dostęp (jeśli występuje) wraz z edycjami premium, comiesięcznymi nagrodami, a nawet dostęp do DLC. Ponad 100 gier w bibliotece, w tym wybrane produkcje Xbox. Cena: 74,90 zł miesięcznie.

Ubisoft+ Classic

Alternatywą jest Ubisoft+ Classic. W tym planie znajdziemy ponad 50 ikonicznych gier (dostęp do podstawowych edycji). Nie wygląda to tak spektakularnie jak w przypadku wersji Premium, stąd też odpowiednio niższa cena: 33,90 zł miesięcznie.

Co isotne, dotychczasowi abonenci Ubisoft+ PC zachowają swój plan w niezmienionej formie, z tą samą miesięczną ceną, z której korzystają obecnie - informuje Philippe Tremblay.

