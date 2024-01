Zmiany w wielu miastach. Chodzi o ekologię i bezpieczeństwo

Lepsze, ekologiczne i bezpieczniejsze oświetlenie. Tauron przeprowadza modernizację oświetlenia ulicznego w południowej Polsce. Decyzja ta pozwoli samorządom wygenerować oszczędności, a także ułatwi poruszanie się po drogach pieszym i kierowcom.

Jakość oświetlania ulicznego wyraźnie wpływa na nasze życie. Po pierwsze – większa widoczność to większe bezpieczeństwo na drogach. Im więcej światła, tym mniejsze ryzyko wystąpienia niespodziewanego zajścia w wyniku niewystarczającej widoczności. Zapewnienie dużej ilości światła nie musi wiązać się z dużym zapotrzebowaniem na energię. Jest to możliwe dzięki stosowaniu nowych technologii.

Tauron informuje o modernizacji systemów oświetlenia ulicznego w południowej Polsce. Obecnie blisko 150 tys. latarni ulicznych, należących do Taurona, posiada źródła światła LED. W samym 2023 r. zainstalowano 40 tys. tego rodzaju energooszczędnych opraw. Przekłada się to na odczuwalne zmniejszenie kosztów.

Oszczędności na prądzie rzędu 50 proc.

Jak czytamy w komunikacie prasowym, w ubiegłym roku w gminie Tarnowskie Góry pojawiło się 6 tys. opraw ulicznych LED. Przed modernizacją oświetlenie uliczne w tym regionie pochłaniało 2,7 tys. MWh rocznie. Wymiana źródeł światła na bardziej ekologiczne doprowadziła do redukcji zużycia do 1,1 tys. MWh.

- Inwestycje w nowoczesne oświetlenie pozwalają samorządom współpracującym z Tauronem w znaczącym stopniu zredukować koszty zużycia energii elektrycznej. Szacuje się, że wydatki na oświetlenie uliczne stanowią 60 procent kosztów energii elektrycznej w samorządach - mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy Tauron.

Oferowane przez Tauron rozwiązania mogą przynieść gminom wymierne korzyści. Według deklaracji firmy jest to nawet 50 proc. w stosunku do technologii sodowej. Dodatkowe korzyści da się osiągnąć dzięki stosowaniu systemów sterowania oświetleniem. Instalacja może być zaprogramowana w taki sposób, by w godzinach najmniejszej aktywności mieszkańców oprawy pracowały ze zmniejszonym zużyciem energii.

- Kwestia redukcji zużycia energii nabrała szczególnego znaczenia po ataku Rosji na Ukrainę i kryzysie energetycznym wywołanym tą agresją. Na szczęście szybko potrafiliśmy odpowiedzieć na zapotrzebowanie samorządów w tej kwestii, bo wymianę oświetlenia na LED-owe mamy w naszej ofercie już od dobrych kilku lat. Cieszymy się, że w kwestii inwestycji poprawiających bilans energetyczny samorządów mówimy jednym głosem z przedstawicielami gmin - mówi Piotr Apollo, prezes Tauron Nowe Technologie.

Bezpieczniejsze drogi dzięki technologii LED

Z informacji przekazanych przez Tauron wynika, że światło LED wpływa na poziom bezpieczeństwa na drogach. Sprawia ono, że znacznie bardziej widoczne są m.in. obrysy postaci, co może ułatwić unikanie zdarzeń na przejściach dla pieszych. Ponadto źródła LED cechują się większą trwałością od tradycyjnych odpowiedników, a ponadto mogą być one w łatwy sposób poddane recyklingowi.