Microsoft Gaming zmieni się na naszych oczach. Przedstawiciele korporacji zapraszają na specjalny odcinek oficjalnego podcastu, w którym poznamy szczegóły na temat “wizji przyszłości Xbox”. To już za chwilę.

Branża gier zmienia się. Coraz głośniej mówi o raczkującym kryzysie lub “korekcie”, której świadectwem jest redukcja etatów w wielu firmach. Gigant z Redmond nie jest wyjątkiem; Microsoft zwalnia 1900 pracowników i przy okazji chce wdrożyć nową strategię.

Xbox: wielkie ogłoszenie zmian już 15 lutego

5 lutego Phil Spencer poinformował o nadchodzącym wydarzeniu, na którym poznamy “więcej szczegółów na temat naszej wizji przyszłości Xbox”. Oficjalnemu komunikatowi towarzyszą plotki o Starfield na PS5 oraz obawa, że Microsoft zrezygnuje w fizycznych wydań gier, skupiając się w pełni na cyfrowych.

Wiemy już, kiedy dokładnie Xbox ogłosi nową strategię. Zgodnie z oficjalnym komunikatem, specjalny podcast zostanie wyemitowany 15 lutego o godzinie 21:00 czasu polskiego. Phil Spencer, Sarah Bond oraz Matt Booty przedstawią nowe informacje na temat działalności Xbox.

Czego możemy się spodziewać?

Wszelkie szczegóły trzymane są w ścisłej tajemnicy, co z kolei sprawia, że internauci ochoczo spekulują. Wśród graczy ogromne emocje wzbudza wizja potencjalnego przeniesienia ekskluzywnych gier Xbox na platformę PlayStation.

Kolejną kwestią, która może być poruszona w nadchodzącym wydarzeniu, to rezygnacja z fizycznych wydań gier. To z kolei mogłoby otworzyć furtkę dla konsol Xbox stworzonych do grania w chmurze. Przecieki na ten temat już istnieją, wszak od dawna mówi się o nowej konsoli Xbox Brooklin oraz kontrolerze Xbox Sebile.

Źródło: Xbox, zdjęcie otwarcia: Xbox