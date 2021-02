Czekamy na te głośniejsze premiery gier i czekamy, i jakoś doczekać się nie możemy. Tegoroczny marzec może i nie zaskoczy nas potężnym zalewem hitów, ale coś tam ciekawego w zanadrzu ma. Zaciekawieni? No to gorąco zapraszamy Was na seans z najciekawszymi premierami gier marca.

Niemrawy start w 2021 roku

Ciężkie jest ostatnio życie gracza, prawda? Niby nadeszła nowa generacja konsol, a trafienie w sklepach na PS5 czy Xbox Series X wciąż graniczy z cudem. Niby mamy też wypasione, superpotężne karty graficzne, ale przez kopaczy kryptowalut są one od miesięcy niczym Yeti - wielu o nich mówi, niewielu widziało. Dobrze chociaż, że NVIDIA w końcu zauważyła problem i GeForce’em RTX 3060 już sobie górnicy nie pofedrują . Źle, że to wciąż kropla w morzu potrzeb.

Takim ruchem raczej nikt nie przekona żądnych pieniędzy pasjonatów wirtualnej waluty do zmiany kursu i przejścia na przykład na koparki kryptowalut pod USB . Ale pal ich licho! Ważne, żeby było w co grać, a jak na razie w tym temacie jest…dość niemrawo.

Chciałbym powiedzieć, że w marcu będzie lepiej. Chciałbym, naprawdę. No ale taki już los graczy, że raz mamy lepiej, a raz gorzej. Nie bójcie się jednak - totalnej bryndzy, która pogrążyłaby Was w dalszej depresji, w nadchodzącym miesiącu nie będzie. A przynajmniej nie przez cały czas. Kilka ciekawych perełek też się znajdzie, w sam raz na zabicie czasu i poprawę humoru. Zresztą, co ja Was będę przekonywał, sami zobaczcie co też szykuje się nam na te najbliższe kilka tygodni.

Najlepsze premiery gier marca 2021

