Ekipa Xbox zaprezentowała właśnie kolejne premierowe tytuły na nadchodzący tydzień, od 23 do 26 marca. Tym razem na długiej liście znalazło się całkiem sporo tytułów wartych sprawdzenia.

Premiery Xbox: 23 do 26 marca

Sklep Microsoftu zasili w najbliższym tygodniu aż 18 nowych pozycji. Lista nowych gier z zeszłego tygodnia nie była bardzo porywająca - tym razem jednak jest lepiej, między innymi dzięki It Takes Two, które zadebiutuje w najbliższy piątek.

Arkham Horror: Mother’s Embrace (23 marca)

Jak nazwa wskazuje - to przygodówka dla jednego gracza w klimacie horroru. Podczas gry przeszukujemy lokacje w amerykańskim miasteczku, w którym doszło do serii morderstw. W grze przyjdzie nam się zmierzyć z różnymi potworami.

Sanity of Morris (23 marca)

Kolejna przygodówka utrzymana w konwencji horroru. Gracz wyposażony wyłącznie w latarkę i notatnik ma za zadanie znaleźć swojego ojca.

Rip Them Off (24 marca)

Gra logiczna z elementami tower-defense. Ciekawie zaprojektowane mapy i klimatyczna muzyka jazzowa rodem z lat 50. ubiegłego wieku.

Paradise Lost (24 marca)

Czwarta nowość na liście - i trzecia przygodówka. Tym razem przedstawiająca alternatywne losy świata po II wojnie światowej. Wszystko to w naprawdę ładnej oprawie graficznej. Gra zdecydowanie warta sprawdzenia.

Animal Doctor (25 marca)

Jeśli zastanawiasz się nad rozpoczęciem wolontariatu w schronisku dla zwierząt, ale nie wiesz, czego się możesz się tam spodziewać - dzięki Animal Doctor możesz sprawdzić, czy to zajęcie dla Ciebie. W tej grze po prostu… opiekujesz się różnymi zwierzętami.

Black Legend (25 marca)

Turowe RPG w stylu dark fantasy. Mroczny i ciężki klimat gry będziemy oglądać z perspektywy trzeciej osoby (TPP). Podczas rozgrywki zbieramy drużynę najemników, wykonujemy zlecone zadania i stajemy do pojedynków z wrogami.

Clea 2 (25 marca)

Kontynuacja survival-horroru z 2019 roku. Gracz, w roli Florine ma za zadanie wskrzesić osobę bliską sercu bohaterki.

Die with Glory (25 marca)

Przygodowa gra akcji w dwuwymiarowym świecie. Tytuł zadebiutował na platformy mobilne iOS i Android w 2017 roku. W Die with Glory gracz zostaje przeniesiony do świata fantasy, który ma w sobie elementy mitologii skandynawskiej. Główny bohater, Sigurd chce dostać się do Valhalli - i na tym właśnie opiera się fabuła.

Genesis Noir (25 marca)

Tytułowy klimat noir w pełnym znaczeniu jego definicji. Surrealistyczna przygodówka, w której króluje czerń i biel. Główny bohater, No Man, będący obwoźnym sprzedawcą zegarków stara się zapobiec śmierci swojej ukochanej - bogini Miss Mass. Kolejny tytuł wart sprawdzenia.

Tank Brawl 2: Armor Fury (25 marca)

Strzelanka z trybem współpracy dla maksymalnie 4 graczy. Do dyspozycji w walce znajdują się pojazdy lądowe, wodne oraz Mecha. Ciekawy tytuł, jeśli zastanawiacie się w co pograć ze znajomymi.

Tinker Racers (25 marca)

Kolejna gra do sprawdzenia ze znajomymi. Wyścigowy survival, w którym gracz utrzymuje się w wyścigu tak długo, jak jego pojazd jest widoczny na ekranie.

Kaze and the Wild Masks (25 marca)

Platformówka 2D czerpiąca garściami z 16-bitowych gier. Gracz wciela się w postać Kaze, która wykorzystując swoje umiejętności oraz specjalne maski musi uratować krainę Carrotland.

Octopath Traveler (25 marca)

Japońskie RPG przenoszące gracza na kontynent Orsterra, który będzie zwiedzać jako jeden z ośmiu bohaterów. Tytuł, w którym wraz z eksploracją otoczenia będziemy stawać do walki z przeciwnikami.

Yakuza 6: The Song of Life (25 marca)

Kontynuacja znanej serii przygodowych gier akcji w świecie gangsterów. W Yakuza 6 gracz kolejny raz wcieli się w postać Kazumy Kiryu, który kontynuuje swoją przygodę z mafią.

Balan Wonderworld (26 marca)

Platformówka 3D wydana przez Square-Enix. W grze mamy do czynienia z dwójką bohaterów, którzy są prowadzeni przez tajemniczą postać - Balana. Celem jest uleczenie serc i umysłów mieszkańców krainy.

Evil Inside (26 marca)

Psychologiczny horror realizowany z widoku pierwszej osoby. Fabuła opiera się o śmierć matki, z którą główny bohater zamierza się za wszelką cenę skontaktować.

Ruvato: Original Complex (26 marca)

Szybka, przyjemna gra dla zabicia czasu. Hack’n’slash, w którym protagonistka Ria zwiększa swoją siłę z każdym pokonanym wrogiem.

It Takes Two (26 marca)

O tym tytule powiedziano już wiele - i tak samo wiele oczekują od niej gracze. Przygodówka oparta o tryb współpracy, którą tworzyli autorzy A Way Out.

Recenzja It Takes Two Pozytywnie zakręcony twórca to równie pozytywnie zakręcona gra. I czuć to w It Takes Two w każdej scenie, zagadce czy oryginalnym, kooperacyjnym wyzwaniu Sprawdź nasze pierwsze wrażenia z It Takes Two.

Napiszcie w komentarzach, który tytuł najbardziej Was zainteresował i czy zamierzacie sprawdzić którąś z gier.

Źródło: news.xbox.com

Warto zobaczyć również: