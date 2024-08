Rynek przenośnych konsol do grania rozrasta się w zawrotnym tempie. Czym wyróżnia się nowy handheld Zotac Gaming Zone? Oto pełna specyfikacja.

Czy "stary", poczciwy Steam Deck ma nowego konkurenta? Wyzwanie rzuca Zotac Gaming Zone. Nowy handheld wyposażony jest w procesor AMD Ryzen 7 8840U, co wraz z wydajnym układem graficznym z najnowocześniejszą architekturą Zen 4 i grafiką RDNA 3 umożliwia grę w najbardziej wymagające tytuły AAA w rozdzielczości 1080p. Dodatkowo na pokładzie znajduje się 16 GB pamięci LPDDR5X-7500.

Zotac Gaming Zone w szczegółach

Dzięki wykorzystaniu technologii AMD Fluid Motion Frames (FMF) oraz FidelityFX Super Resolution, gracze mogą cieszyć się jeszcze lepszą płynnością i immersyjnością gier. Jeśli zaś idzie o przechowywanie danych, ZONE wyposażony jest w dysk SSD 2280 512 GB M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 oraz czytnik kart microSD UHS-II.

Zotac Gaming Zone posiada 7-calowy wyświetlacz AMOLED Full HD. Ekran wyróżnia się wysoką częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz oraz jasnością sięgającą 800 nitów, co gwarantuje płynność animacji i wyjątkowo czyste detale.

Zaawansowane sterowanie to jedna z cech Zotac Gaming Zone

Triggery i analogi w Zone są wyposażone w czujniki hallotronowe, które poprawiają dokładność działania i zapobiegają problemom z dryftem wynikającym z zużycia. Urządzenie zostało stworzone z myślą o wymaganiach nowoczesnych graczy, oferując 2-stopniowe regulowane spusty, które umożliwiają profesjonalną grę nawet w trakcie podróży. Użytkownicy mogą szybko przełączać się między krótkimi spustami a pełną kontrolą za pomocą tradycyjnych spustów analogowych dzięki zastosowaniu jednego przełącznika. Dodatkowo, obrotowe pokrętła umieszczone wokół każdego z drążków analogowych pozwalają na błyskawiczne dostosowanie ustawień systemu jednym ruchem.

Podwójne trackpady umieszczone po obu stronach Zone oferują alternatywną metodę sterowania zarówno pulpitem, jak i grami PC, które wymagają użycia myszy, eliminując potrzebę dodatkowych urządzeń peryferyjnych. Pełnowymiarowy gamepad, dodatkowe podwójne przyciski makro z tyłu oraz D-Pad z klikalnymi mikroprzełącznikami zapewniają wyraźniejszy feedback i komfort użytkowania.

Design Zotac Gaming Zone został starannie opracowany, aby zapewnić stabilny i wygodny chwyt, który utrzyma komfort użytkowania nawet podczas wielogodzinnych sesji gry. Rozmieszczenie przycisków zostało zaprojektowane w sposób symetryczny, co przekłada się na pewniejsze trzymanie urządzenia w porównaniu do asymetrycznych układów przycisków w innych kontrolerach.

Łączność w Zotac Gaming Zone

Dwa pełnej prędkości porty USB4 są strategicznie rozmieszczone na górze i na dole urządzenia, co zapewnia większą elastyczność użytkowania. Umożliwiają przesyłanie dużych plików lub szybkie ładowanie przy użyciu wybranego złącza.

Urządzenie jest wyposażone w Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.2, co zapewnia użytkownikom wysoką przepustowość i szybkie połączenia internetowe, umożliwiając pobieranie dużych gier i granie z minimalnymi opóźnieniami. Dzięki temu możliwe jest również korzystanie z różnorodnych akcesoriów i urządzeń peryferyjnych Bluetooth. Ponadto, Zone posiada przednią kamerę i mikrofon do prowadzenia rozmów wideo oraz przycisk z czytnikiem linii papilarnych, który umożliwia bezpieczne logowanie za pomocą systemu Windows Hello.

Dodatkowe akcesoria oraz Xbox Game Pass

Zotac Gaming Zone oferuje także możliwość nabycia dodatkowych akcesoriów, które rozszerzają funkcjonalność handhelda: stacja dokująca z różnorodnymi portami oraz interfejsem dla dodatkowego szybkiego dysku NVMe SSD, co pozwala przekształcić urządzenie przenośne w pełnowartościowy komputer stacjonarny, oraz futerał z dodatkową przestrzenią do przechowywania, zapewniający bezpieczne przenoszenie Zone podczas podróży.

Ponadto, każdy zakup Zotac Gaming Zone obejmuje bezpłatny miesięczny dostęp do Xbox Game Pass, co umożliwia graczom natychmiastowe rozpoczęcie rozgrywki. Członkostwo to pozwala odkryć nowe gry lub powrócić do klasycznych tytułów, a dzięki ciągłemu dodawaniu nowych pozycji, zawsze znajdzie się coś interesującego do grania.

Specyfikacja Zotac Gaming Zone

Procesor AMD Ryzen 8840U ze zintegrowanym układem graficznym Radeon 780M

7-calowy wyświetlacz Full HD AMOLED, o odświeżaniu 120Hz i jasności 800 nitów

Zaawansowane sterowanie z triggerami z efektem Halla i drążkami analogowymi

2-stopniowe, regulowane spusty

Obrotowe pokrętła do błyskawicznej zmiany ustawień systemu

Podwójne gładziki i pełnowymiarowy, symetryczny układ kontrolera

Dwa porty USB4, Bluetooth 5.2 i Wi-Fi 6E

Wbudowana podpórka

1-miesięczny darmowy XBOX Game Pass

2-letnia gwarancja

Zotac Gaming Zone docking station

Wsparcie większości urządzeń obsługujących DP przez USB-C

Dodatkowe gniazdo NVMe SSD

Konstrukcja 7-w-1 z wyjściem wideo do przekształcania urządzeń mobilnych w komputery stacjonarne

Elegancka konstrukcja z wysokiej jakości materiałów

Zotac Gaming Zone Carrying Case

Zaprojektowany specjalnie dla ZONE

Wodoodporna i wytrzymała obudowa typu hardshell

Dodatkowe kieszenie na różne przedmioty

Dostępność

ZOTAC GAMING ZONE ZGC-G1A1W-01 jest już dostępny w przedsprzedaży u wybranych partnerów w konfiguracji z 16 GB pamięci LPDDR5X, 512 GB M.2 SSD i preinstalowanym systemem Windows 11 Home oraz z 2-letnią gwarancją w regionach EMEAI.