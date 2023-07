Jeśli poszukujecie małego przenośnego routera mobilnego, to ZTE proponuje MF79U. Oto szczegóły na temat tego sprzętu.

Chociaż smartfony i tablety są coraz bardziej zaawansowane pod względem łączności, często nie mogą być używane do wielu zadań jednocześnie. To stwarza pole do popisu dla dodatkowego urządzenia. ZTE MF79U to prosty w instalacji router LTE. Aby zaczął pracować, wystarczy włożyć kartę SIM i podłączyć go poprzez złącze USB do zasilania.

ZTE MF79U – prędkość danych

Niewielka konstrukcja (101,6 x 31,7 x 14 mm) sprawia, że router mieści się w kieszeni, torebce lub schowku w samochodzie. Jako kolejny atut producent podkreśla stabilność transferu danych. Urządzenie oferuje połączenie LTE z prędkością do 150 Mb/s. Z internetu może korzystać jednocześnie 10 osób.

Router można oczywiście podpiąć do ładowarki samochodowej lub powerbanku. Do działania potrzebna jest energia z dowolnego źródła zasilania USB.

MF79U jest kompatybilny z systemami operacyjnymi Windows i iOS.

źródło: materiały prasowe