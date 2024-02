AMD Ryzen 5 8600G to następca popularnego modelu Ryzen 5 5600G. Procesor kosztuje relatywnie nieduże pieniądze, ale powinien sprostać oczekiwaniom większości użytkowników. Czy rzeczywiście obecnie jest to dobra propozycja?

ocena redakcji:









4,6/5

Procesory AMD APU nie zaliczają się do najgłośniejszych hitów, ale na pewno mają spore grono zainteresowanych. W końcu doczekaliśmy się premiery nowych modeli Ryzen 8000G - producent zapowiadał, że jednostki zaoferują nie tylko wydajne rdzenie, ale też mocny, zintegrowany układ graficzny, który poradzi sobie z nowszymi grami na niskich ustawieniach. Mieliśmy otrzymać gotowy przepis na tani i dobry komputer do codziennych zastosowań.

Jak jest w praktyce? Sprawdziliśmy to na przykładzie modelu Ryzen 5 8600G, czyli typowego "średniaka" z nowej serii. To najciekawszy model i teoretycznie ma on szansę cieszyć się najwiekszym zainteresowaniem klientów - jednostka podczas premiery została wyceniona na 1100 złotych.

AMD Ryzen 5 8600G na papierze

AMD Ryzen 5 8600G to następca modelu AMD Ryzena 5 5600G, który zadebiutował w 2021 roku i po 3 latach nadal cieszy się sporym zainteresowaniem klientów (zwłaszcza przy budowie budżetowych komputerów).



Razem z procesorem odtrzymujemy niewielkie chłodzenie Wraith Stealth

Parametry nie wyglądają jakoś mocarnie. Ryzen 5 8600G został wyposażony w 6 rdzeni/12 wątków na bazie architektury Zen 4, dla których przewidziano po 1 MB pamięci podręcznej L2 oraz 16 MB współdzielonej pamięci podręcznej L3 (mamy zatem o połowę mniej pamięci L3 niż w modelach Ryzen 7000 z generacji Raphael).

Specyfikacja zakłada, że rdzenie standardowo pracują z taktowaniem 4,3 GHz, ale w trybie Boost mogą przyspieszyć maksymalnie do 5,0 GHz. W praktyce taktowanie rdzeni zależy od zastosowanego chłodzenia, bo procesor automatycznie podbija zegary do granicznej tempratury 95°C - dodawane chłodzenie Wraith Stealth pracowało na granicy możliwości i przy wielowątkowym obciążeniu zapewniało taktowanie na poziomie 4,65 - 4,7 GHz. Zastosowanie dobrego, wieżowego coolera pozwala uzyskać 4,825 - 4,85 GHz, co ma przełożenie na nieco lepsze osiągi.

W razie potrzeby istnieje możliwość podkręcania procesora, aczkolwiek trzeba liczyć się z wyższym poborem mocy i większą ilością generowanego ciepła. Dodawane chłodzenie Wraith Stealth już przy standardowych zegarach ledwo dawało sobie rady ze schłodzenim jednostki i było dosyć głośne, więc zainteresowani overclockingiem powinni wyposażyć się w dobry cooler powietrzny.



Procesor AMD Ryzen 5 8600G

Procesor wykorzystuje dwukanałowy kontroler pamięci DDR5 RAM. Wprawdzie natywne taktowanie kontrolera wynosi 5200 MHz, ale nie powinno być problemów z zastosowaniem szybszych modułów o taktowaniu nawet 6000 MHz w trybie synchronicznym (w trybie asynchronicznym możliwe jest uzyskanie nawet >7000 MHz). Nowe układy oferują 20 linii PCI-Express 4.0, ale w praktyce możemy wykorzystać tylko 16 linii - 8 linii udostępniono dla karty graficznej podłączanej do złącza PCI-Express, a 8 kolejnych linii dla dwóch nośników SSD NVMe (+ kolejne złącza mogą być obsługiwane przez chipset).



Układ graficzny AMD Radeon 760M

Nowe procesory wyróżniają się zintegrowanym układem graficznym. W przypadku modelu Ryzen 8600G zastosowano grafikę Radeon 760M, która dysponuje 8 blokami CU (512 SP) na bazie architektury RDNA 3. Nowa konstrukcja zapewnia wsparcie dla Ray Tracingu (co w tym segmencie raczej jest ciekawostką) i sprzętowe kodowanie AV1, a do tego pozwala wykorzystać potencjał AMD Fluid Motion Frames i HYPR-RX - dodatkowych technik skalowania obrazu, które zapewnią lepszą płynność animacji (co w tym segmencie już ma istotne znaczenie).

Układ Radeon 760M pracuje z taktowaniem 2800 MHz (pamięć wideo jest lokowana w pamięci operacyjnej, więc jej taktowanie będzie zależne właśnie od RAM). Entuzjaści mogą spróbować podkręcić iGPU, jednak nie należy tutaj liczyć na duży potencjał OC.

W układzie zintegrowano także jednostkę NPU opartą o architekturę AMD XDNA, która ma wspomagać zastosowania związane ze sztuczną inteligencją (jej wydajność dochodzi do 16 TOPS). Obecnie dodatek wydaje się ciekawostką, ale w przyszłości, gdy aplikacje wykorzystujące potencjał technologii będą powszechniej wykorzystywane, może być cennym dodatkiem.

Model AMD Ryzen 3 8300G AMD Ryzen 5 8500G AMD Ryzen 5 8600G AMD Ryzen 7 8700G Generacja

Architektura

Litografia Phoenix 2

Zen 4/4c

TSMC N4 Phoenix 2

Zen 4/4c

TSMC N4 Phoenix

Zen 4

TSMC N4 Phoenix

Zen 4

TSMC N4 Podstawka AM5 AM5 AM5 AM5 Rdzenie/wątki 4/8

(1/2 Zen 4 + 3/6 Zen 4c) 6/12

(2/4 Zen 4 + 4/8 Zen 4c) 6/12

(6/12 Zen 4) 8/16

(8/16 Zen 4) Taktowanie/Boost 4,0/4,9 GHz + 3,2/3,6 GHz 4,1/5,0 GHz + 3,2/3,7 GHz 4,3/5,0 GHz 4,2/5,1 GHz Pamięć L2 4x 1 MB 6x 1 MB 6x 1 MB 8x 1 MB Pamięć L3 8 MB 16 MB 16 MB 16 MB Kontroler RAM DDR5-5200

(dwukanałowy) DDR5-5200

(dwukanałowy) DDR5-5200

(dwukanałowy) DDR5-5200

(dwukanałowy) Grafika

Jednostki

taktowanie Radeon 740M

(4x CU RDNA 3)

do 2600 MHz Radeon 740M

(4x CU RDNA 3)

do 2800 MHz Radeon 760M

(8x CU RDNA 3)

do 2800 MHz Radeon 780M

(12x CU RDNA 3)

do 2900 MHz Kontroler PCI-Express 14x PCI-Express 4.0 14x PCI-Express 4.0 20x PCI-Express 4.0 20x PCI-Express 4.0 NPU - - AMD Ryzen AI

(XDNA do 16 TOPS) AMD Ryzen AI

(XDNA do 16 TOPS) Odblokowany mnożnik TAK TAK TAK TAK Współczynnik TDP

(Maksymalny limit mocy) 65 W

(88 W) 65 W

(88 W) 65 W

(88 W) 65 W

(88 W) Chłodzenie w zestawie - Wraith Stealth Wraith Stealth Wraith Spire Data premiery 31 styczeń 2024 31 styczeń 2024 31 styczeń 2024 31 styczeń 2024 Cena podczas premiery

Obecna cena w sklepach OEM $179

880 zł $229

1100 zł $329

1600 zł

AMD Ryzen 5 8600G - cena procesora

AMD Ryzen 5 8600G powinien u nas kosztować około 1100 złotych, a więc 2-krotnie więcej niż poprzedni model Ryzen 5 5600G (ten od premiery zdążył mocno potanieć). Tak przynajmniej wygląda teoria.



Procesor AMD Ryzen 5 8600G korzysta z nowej platformy AM5

Warto jednak zwrócić uwagę na koszt całej platformy. Procesory Ryzen 8000G korzystają z płyt głównych z podstawką AM5 i współpracują z pamięciami DDR5 RAM. Taka konfiguracja jest droższa o kolejne 500 - 600 złotych, ale za to otrzymujemy lepsze wyposażenie i dużo dłuzsze wsparcie pod kątem ewentualnej modernizacji zestawu w przyszłości (producent obiecał, że platforma będzie wspierana co najmniej do 2025 roku).

AMD Ryzen 5 8600G - metodologia testowa

Teoria teorią, ale na co możemy liczyć w praktyce? Przejdźmy do testów nowego procesora.

UWAGA: Wykorzystana przez nas płyta główna automatycznie podbijała taktowanie magistrali FCLK do 2500 MHz, co skutkowało niestabilnością platformy. Konieczne było ręczne obniżenie taktowania do domyślnych 2000 MHz.

Testy przeprowadziliśmy z pamięciami DDR4-3600 i DDR5-6000 (szybszymi niż wynosi domyślne taktowanie kontrolera pamięci), które można uznać za złoty środek w przypadku obecnych platform AMD i Intel.

AMD Ryzen 5000G: DDR4-3600 CL16-18-18-36

AMD Ryzen 8000G: DDR5-6000 CL30-38-38-96 (MCLK-3000/FCLK-2000)

Intel Core 12000: DDR5-6000 CL30-38-38-96 (Gear 2)

Platformy działały pod obsługą systemu operacyjnego Windows 11 22H2, który powinien lepiej wykorzystywać potencjał najnowszych generacji procesorów. W przypadku platformy AMD zainstalowaliśmy sterowniki graficzne AMD Software: Adrenalin 24.1.1, a w przypadku Intela sterowniki Intel Graphics Driver 31.0.101.5186.

AMD Ryzen 5 8600G - testy wydajności w programach

Testy przeprowadziliśmy na skróconej procedurze testowej, która obejmuje najbardziej typowe zastosowania komputera nastawione na wydajność procesora. Osiągi procesora Ryzen 5 8600G zestawiliśmy z innymi modelami dostępnymi na rynku, jednak najbardziej warto się skupić na porównaniu do wcześniejszego modelu AMD Ryzen 5 5600G oraz konkurencyjnego Intel Core i5-12600K (też kosztującego około 1100 zł). Warto jednak zauważyć, że model Intela jest propozycją dużo bardziej nastawioną na wydajność procesora (a mniej na wydajność zintegrowanej grafiki).

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-14900K (24C/32T) 39704 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 38342 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 37834 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 36396 Intel Core i7-14700K (20C/28T) 35626 Intel Core i7-13700K (16C/24T) 30798 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 18365 Intel Core i5-12600K (10C/16C) 17414 AMD Ryzen 5 8600G (6C/12T) 13345 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 12127 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 11061

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-14900K (24C/32T) 2329 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 2234 Intel Core i7-14700K (20C/28T) 2188 Intel Core i7-13700K (16C/24T) 2103 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 2050 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 2049 Intel Core i5-12600K (10C/16C) 1831 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 1817 AMD Ryzen 5 8600G (6C/12T) 1786 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 1712 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 1439

Blender Classroom - renderowanie 3D

[sekundy] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 137 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 145 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 148 Intel Core i7-14700K (20C/28T) 164 Intel Core i7-13700K (16C/24T) 183 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 277 Intel Core i5-12600K (10C/16C) 333 AMD Ryzen 5 8600G (6C/12T) 418 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 514 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 531

7zip - kompresja

[GIPS] więcej = lepiej

Intel Core i9-14900K (24C/32T) 174830 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 170695 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 170412 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 166996 Intel Core i7-14700K (20C/28T) 160799 Intel Core i7-13700K (16C/24T) 147927 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 111541 Intel Core i5-12600K (10C/16C) 94255 AMD Ryzen 5 8600G (6C/12T) 85445 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 67716 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 63952

VeraCrypt - szyfrowanie (AES mean)

[GB/s] więcej = lepiej

Intel Core i9-14900K (24C/32T) 32 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 31,2 Intel Core i7-14700K (20C/28T) 30,6 Intel Core i7-13700K (16C/24T) 28,8 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 23,8 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 23,3 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 19,3 Intel Core i5-12600K (10C/16C) 16,6 AMD Ryzen 5 8600G (6C/12T) 13,4 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 11,4 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 9,7

x265 (HEVC) Benchmark - enkodowanie wideo 4K

[sekundy] mniej = lepiej

Intel Core i9-14900K (24C/32T) 217 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 220 Intel Core i7-14700K (20C/28T) 227 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 229 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 231 Intel Core i7-13700K (16C/24T) 257 Intel Core i5-12600K (10C/16C) 424 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 433 AMD Ryzen 5 8600G (6C/12T) 506 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 594 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 627

Procesor AMD Ryzen 5 8600G okazuje się zauważalnie wydajniejszy od poprzednika (różnica na poziomie 20-30%), ale jego osiągi jednak znacznie ustępują względem konkurencyjnego modelu Intel Core i5-12600K (ten wypada o 10-30% lepiej). Zastosowanie lepszego chłodzenia pozwoli uzyskać kolejne 3-4% wzrostu wydajności.

AMD Radeon 760M - testy w grach

Głównym atutem procesora AMD Ryzen 5 8600G ma być zintegrowany układ graficzny Radeon 760M. Na co realnie możemy liczyć? Sprawdziliśmy to na przykładzie kilku nowszych gier. Układy Radeon i Radeon 760M otrzymały po 4 GB pamięci VRAM, natomiast układ Intel UHD Graphics 770 dynamicznie alokował pamięć w pamięci RAM.

Cyberpunk 2077 (DirectX 12: 1080p, Niskie, FSR 2.1 Balanced)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 5 8600G

Radeon 760M (8 CU RDNA3) 52

43 AMD Ryzen 5 5600G

Radeon (7 CU Vega) 26

21 Intel Core i5-12600K

UHD Graphics 770 (32 EU Xe-LP) 13

10 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Far Cry 6 (DirectX 12: 1080p, Niskie)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 5 8600G

Radeon 760M (8 CU RDNA3) 56

51 AMD Ryzen 5 5600G

Radeon (7 CU Vega) 28

25 Intel Core i5-12600K

UHD Graphics 770 (32 EU Xe-LP) 16

13 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Marvel's Spider-Man Remastered (DirectX 12: 1080p, Bardzo niskie, FSR 2.1 Balanced)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 5 8600G

Radeon 760M (8 CU RDNA3) 66

52 AMD Ryzen 5 5600G

Radeon (7 CU Vega) 39

29 Intel Core i5-12600K

UHD Graphics 770 (32 EU Xe-LP) 18

12 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Forza Horizon 5 (DirectX 12: 1080p, Niskie, FSR 2.2 Balanced)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 5 8600G

Radeon 760M (8 CU RDNA3) 85

73 AMD Ryzen 5 5600G

Radeon (7 CU Vega) 42

35 Intel Core i5-12600K

UHD Graphics 770 (32 EU Xe-LP) 20

9 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

The Riftbreaker - GPU Benchmark ( DirectX 12: 1080p, Niskie, FSR Balanced)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 5 8600G

Radeon 760M (8 CU RDNA3) 128

108 AMD Ryzen 5 5600G

Radeon (7 CU Vega) 69

62 Intel Core i5-12600K

UHD Graphics 770 (32 EU Xe-LP) 45

41 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Spodziewaliśmy się, że integra Intela nie będzie miała szans w starciu z AMD. Nie sądziliśmy jednak, że nowy układ będzie tak wydajny - różnica między starą a nową integrą AMD jest po prostu ogromna. Nowy układ pozwala na komfortowe granie w nowsze tytuły AAA w rozdzielczości 1080p na niskich ustawieniach.

AMD Ryzen 5 8600G - pobór mocy

AMD Ryzen 5 8600G z założenia ma być ciekawym procesorem do złożenia wydajnego i energooszczędnego zestawu. Jak jest w praktyce? Sprawdziliśmy to dla trzech scenariuszy – spoczynku, wielowątkowego obciążenia procesora (Cinebench R23) i wymagającej gry (Marvel's Spider-Man Remastered). Przy okazji obliczyliśmy, jak wygląda efektywność energetyczna procesorów (ilość punktów w benchmarku Cinebench R23 w przeliczeniu na 1 W pobieranej mocy przez komputer).

Pobór mocy - stan bezczynności

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 30 Intel Core i5-12600K (10C/16C) 35 AMD Ryzen 5 8600G (6C/12T) 50 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Pobór mocy - obciążenie procesora

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 111 AMD Ryzen 5 8600G (6C/12T) 116 Intel Core i5-12600K (10C/16C) 155 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Pobór mocy - gra

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 74 Intel Core i5-12600K (10C/16C) 81 AMD Ryzen 5 8600G (6C/12T) 84 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Nowy procesor zapewnia dużo lepsze osiągi, a przy tym charakteryzuje się podobnym poborem mocy do poprzednika. Konkurencyjna "i-piątka" przy mocnym obciążeniu procesora cechuje się dużo większym zapotrzebowaniem.

Efektywność energetyczna

[pkt/W] więcej = lepiej

AMD Ryzen 5 8600G (6C/12T) 115 Intel Core i5-12600K (10C/16C) 112 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 100 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Ryzen 5 8600G wprawdzie oferuje gorsze osiągi, ale za to cechuje się dużo mniejszym zapotrzebowaniem na energię względem Core i5-12600K. Efekt jest taki, że nowy procesor AMD cechuje się nieco lepszą efektywnością energetyczną.

Nowy hit tanich komputerów? Tak, ale jeszcze nie teraz

Procesory AMD APU może nie są najgłośniejszym tematem w branży, ale to ciekawe rozwiązania dla zwykłych użytkowników. Typowych Kowalskich, którzy nie oczekują topowego sprzętu za miliony monet. Podobnie jest w przypadku testowanego modelu - Ryzen 5 8600G to całkiem ciekawy model do codziennych zastosowań, który z biegiem czasu może zyskać na atrakcyjności.

Ryzen 5 8600G to ogromny skok technologiczny względem poprzedniego modelu Ryzen 5 5600G. Producent zastosował nowsze rdzenie i dużo lepszy układ graficzny, który pozwala korzystać ze wszystkich nowinek technologicznych. Dodatkowym atutem jest wsparcie dla NPU, co może być przydatne w przyszłości, gdy aplikacje wykorzystujące akcelerację sztucznej inteligencji staną się powszechne.

Nowy Ryzen to dosyć specyficzny chip pod względem wydajności, bo oferuje dobre osiągi procesora i grafiki (czego nie oferuje konkurencja, bardziej skupiona na wydajności samego procesora). Realnie w zastosowaniach procesorowych wypada wyraźnie lepiej względem poprzednika, ale też sporo traci względem konkurencyjnego modelu Core i5-12600K. Dużo lepiej wypada wydajność grafiki – zintegrowany układ jest nieporównywalnie wydajniejszy i daje możliwość komfortowego grania w najnowsze gry na niskich ustawieniach. I to bez konieczności kupowania karty graficznej!

Modele Ryzen 8000G korzystają z nowej platformy AM5. W praktyce nie wygląda to tak kolorowo, bo musimy się liczyć z ograniczeniami sprzętu względem konfiguracji z procesorami Ryzen 7000 - procesor obsługuje magistralę PCI-Express 4.0 (nie obsługuje PCI-Express 5.0), a do tego ma ograniczoną liczbę linii dla karty graficznej.

Ryzen 5 8600G miał być ciekawą propozycją do budowy taniego komputera do typowych, domowych zastosowań. W teorii tak też jest. Jednostka całkiem sprawnie poradzi sobie z zadaniami typu edycja filmów, renderowanie czy kompresja, a przy tym pozwoli na komfortowe granie na niskich ustawieniach. Idealna podstawa do budowy miniaturowego komputerka. Co więcej, później taki zestaw będzie można zmodernizować o kartę graficzną i/lub lepszy procesor.

Zestaw 1 Zestaw 2 Procesor AMD Ryzen 5 8600G - 1100 zł AMD Ryzen 7 5700X - 820 zł Karta graficzna (zintegrowana) Radeon RX 6500 XT - 750 zł Pamięć RAM 2x 16 GB DDR5-6000 - 500 zł 2x 16 GB DDR4-3600 - 300 zł Płyta główna ASRock B650M Pro RS - 610 zł Gigabyte B550 GAMING X V2 - 430 zł Razem - 2210 zł Razem - 2300 zł

Prawda jest taka, że na tę chwilę nie jest to opłacalny wybór do budowy taniego zestawu. Procesor i platforma obecnie są nieproporcjonalnie drogie względem starej konfiguracji AM4 (doposażonej np. o kartę graficzną pokroju Radeona RX 6500 XT). Doświadczenie pokazuje, że sprzęt AMD zyskuje z czasem. Ryzen 5 8600G może być bardzo ciekawą propozycją, ale dopiero po obniżkach cen. Kupiłbym go za 2 lata.

Opinia o AMD Ryzen 5 8600G Plusy Bardzo dobra wydajność zintegrowanej grafiki,

Wsparcie dla AMD Ryzen AI (NPU),

W zestawie chłodzenie Wraith Stealth,

Możliwość podkręcania,

Niewielki pobór mocy,

Długa żywotność platformy AM5. Minusy W procesorowych zastosowaniach słabszy od konkurencji,

Brak obsługi PCI-Express 5.0,

Tylko 8 linii PCI-Express dla karty graficznej,

Chłodzenie Wraith Stealth jest głośne,

Duży koszt platformy AM5.







Ocena procesora AMD Ryzen 5 8600G 92% 4.6/5

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.