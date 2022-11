Sprawdzamy chłodzenie Arctic Liquid Freezer II 420 A-RGB, czyli topową konstrukcję spośród cenionych zestawów AiO. Sprzęt kosztuje 700 złotych, ale czy jest warty swojej ceny?

4,6/5

Chłodzenia Arctic Liquid Freezer II to jedne z najbardziej cenionych zestawów AiO – sprzęt jest chwalony nie tylko za bardzo dobrą wydajność i kulturę pracy, ale też za atrakcyjną cenę. Jakiś czas temu mieliśmy okazję sprawdzić topowy model Arctic Liquid Freezer II 420, który był jednym z najwydajniejszych zestawów chłodzenia procesorów, jakie mieliśmy okazję sprawdzić.

Tym razem do naszej redakcji trafił zestaw Arctic Liquid Freezer II 420 A-RGB, czyli specjalna wersja chłodzenia z adresowalnym podświetleniem LED – ma być wydajnie, cicho, a do tego efektownie. Czy nowy zestaw powtórzy sukces poprzednika? Sprawdźmy to!

Specyfikacja chłodzenia Arctic Liquid Freezer II 420, Liquid Freezer II 420 RGB i Liquid Freezer II 420 A-RGB

W ofercie producenta znajdziemy trzy podobne zestawy: Arctic Liquid Freezer II 420, Arctic Liquid Freezer II 420 RGB i Arctic Liquid Freezer II 420 A-RGB. Poniżej znajdziecie specyfikację techniczną chłodzeń, która dobrze ukazuje różnicę między poszczególnymi modelami.

Model Arctic Liquid Freezer II 420 Arctic Liquid Freezer II 420 RGB Arctic Liquid Freezer II 420 A-RGB Blok wodny Miedziany Miedziany Miedziany Wymiary bloku wodnego 98 x 78 x 53 mm 98 x 78 x 53 mm 98 x 78 x 53 mm Obroty pompki 800 - 2000 RPM 800 - 2000 RPM 800 - 2000 RPM Wentylator VRM 40 mm 40 mm 40 mm Obroty wentylatora VRM 1000 - 3000 RPM 1000 - 3000 RPM 1000 - 3000 RPM Węże 450 mm 450 mm 450 mm Chłodnica Aluminiowa Aluminiowa Aluminiowa Wymiary chłodnicy 458 x 138 x 38 mm 458 x 138 x 38 mm 458 x 138 x 38 mm Wentylatory 3x Arctic P14 PWM (140 mm) 3x Arctic P14 PWM RGB (140 mm) 3x Arctic P14 PWM A-RGB (140 mm) Obroty wentylatora 200 - 1700 RPM 200 - 1900 RPM 200 - 1900 RPM Generowany hałas 0,3 sona 0,3 sona 0,3 sona Wydajność wentylatora 72,8 CFM 68,9 CFM 68,9 CFM Dodatkowe » pasta termoprzewodząca Arctic MX-4 (0,8 g) » pasta termoprzewodząca Arctic MX-5 (0,8 g) » pasta termoprzewodząca Arctic MX-5 (0,8 g) Kompatybilność » AMD: AM4, AM5

» Intel LGA 115x, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011(-3), LGA 2066

» Intel LGA 115x, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011(-3), LGA 2066 » AMD: AM4, AM5

Waga zestawu 1977 g 1977 g 2019 g Cena 579 złotych 599 złotych 699 złotych

Różnica sprowadza się do zastosowanych wentylatorów. Model Arctic Liquid Freezer II 420 korzysta ze zwykłych śmigiełek Arctic P14 PWM, natomiast wersje RGB i A-RGB mają podświetlane modele Arctic P14 PWM RGB/A-RGB (wersje RGB oferują podświetlenie całego wentylatora w danym kolorze, natomiast wersje ARGB mogą być podświetlane jednocześnie w różnobarwny sposób).

Do podświetlanej wersji oczywiście trzeba dopłacić. Co ciekawe, model Arctic Liquid Freezer II 420 RGB jest tylko trochę droższy od zwykłej 420-tki (trzeba tutaj dopłacić około 20 zł), ale do modelu Arctic Liquid Freezer II 420 A-RGB trzeba dopłacić trochę więcej (już jakieś 120 zł). Nadal jednak mówimy o stosunkowo niedrogich zestawach, bo w podobnej cenie często możemy dostać konstrukcje typu 360 mm.

Arctic Liquid Freezer II 420 A-RGB - ulepszona wersja topowego chłodzenia AiO

Chłodzenie dotarło do nas w dziwacznym opakowaniu, które na pewno ma wyróżniać sprzęt na sklepowych półkach. Problem w tym, że jest niepraktyczne. Tyle dobrze, że większość z użytkowników będzie musiało to zrobić tylko raz w trybie 3x Z – zakupić, zamontować i zapomnieć.

Chłodzenie jest dostarczane już z zamontowanymi wentylatorami na chłodnicy

Zestaw na pierwszy rzut oka wygląda bardzo podobnie do zwykłego modelu Liquid Freezer II 420 (bazuje na tej samej konstrukcji). Producent zastosował tutaj autorski projekt, który trochę różni się od standardowych zestawów chłodzeń All in One (AiO).

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na autorską bloko-pompkę, która jest montowana bezpośrednio na procesorze.



Bloko-pompka to autorski projekt producenta - element wzbogacono o niewielki wentylator, który wspomaga chłodzenie sekcji zasilania płyty głównej

Producent zastosował tutaj miedziany blok wodny z mikrokanalikami, które mają wspomagać odprowadzanie ciepła. W jednym module umieszczono też pompkę – jej obroty są regulowane za pomocą sygnału PWM w zakresie 800 – 2000 RPM, co pozwala utrzymać lepszą kulturę pracy i niższe zużycie energii.

Zestawy Liquid Freezer II wyróżniają się też niewielkim, 40-milimetrowym wentylatorkiem na bloko-pompce - dodatek wspomaga cyrkulację powietrza przy procesorze, co pozwala obniżyć temperatury sekcji zasilania płyty głównej (według testów producenta, różnica może sięgać 15 - 17,5° C). Może to mieć istotne znaczenie przy podkręconych procesorach i/lub przy tańszych płytach z mniej rozbudowanym chłodzeniem VRM. Inni producenci raczej rzadko zwracają uwagę na ten aspekt.

Małe wentylatorki często są krytykowane za uciążliwą pracę i wysoką awaryjność. Producent twierdzi, że zastosowany model nie jest głośny, ale w razie potrzeby można go odłączyć. Nie będzie też problemu z jego awaryjnością (a jakby się zepsuł, ma bezpłatnie dosłać drugą sztukę na podmiankę).



Zestaw wykorzystuje potężną chłodnicę w rozmiarze 420 mm - taka konstrukcja zmieści się tylko do największych obudów

W modelu Liquid Freezer II 420 ciepło odprowadzane jest do potężnej, aluminiowej chłodnicy w rozmiarze 420 mm. Warto zaznaczyć, że to trochę grubsza konstrukcja, niż w przypadku standardowych zestawów AiO (38 mm vs 27 mm). Taki radiator powinien oferować lepszą wydajność w rozpraszaniu ciepła, niż np. wersje 280 mm czy 360 mm, ale zmieści się tylko do największych obudów. Niektórych mogą irytować węże – są długie, ale dosyć sztywne, co utrudni ich ułożenie w obudowie.

Wersja A-RGB wyróżnia się wentylatorami. Zamiast zwykłych modeli Arctic P14 PWM, producent zastosował Arctic P14 PWM A-RGB – to podobne, wysokociśnieniowe modele, które dodatkowo wzbogacono o adresowalne podświetlenie RGB LED (wszystkie połączono szeregowo do wtyczki 3-pin 5V - można nimi sterować z poziomu oprogramowania płyty głównej). Dodatek na pewno zainteresuje entuzjastów, którzy zwracają uwagę na wygląd komputera – pozwoli on rozświetlić wnętrze PC-ta.



Zestaw Arctic Liquid Freezer II 420 A-RGB wykozystuje grubszą chłodnicę (37 mm) i grubsze wentylatory (27 mm)



Podświetlane wentylatory pozwolą upiększyć wnętrze komputera

Zastosowane wentylatory wykorzystują dynamiczne łożysko olejowe (FDB - Fluid Dynamic Bearing), a ich prędkość można regulować za pomocą sygnału PWM w zakresie 200 - 1900 RPM – według producenta generują one maksymalnie hałas 0,3 sona… co prawdę mówiąc niewiele nam mówi o głośności sprzętu. Trzeba zatem będzie ją sprawdzić podczas testów. Według specyfikacji, modele Arctic P14 PWM A-RGB oferują nieco gorsze osiągi, niż zwykłe Arctic P14 PWM. Sprawdzimy, jak to wpłynie na wydajność chłodzenia.

Jak zamontować chłodzenie Arctic Liquid Freezer II 420 A-RGB?

Chłodzenie Arctic Liquid Freezer II 420 A-RGB jest kompatybilne z wszystkimi nowszymi, najpopularniejszymi podstawkami pod procesory Intel i AMD (niestety producent nie przewidział możliwości montażu chłodzenia na procesorach Ryzen Threadripper pod gniazdo TR3 i sTRX4). W zestawie znajdziemy też małą tubkę pasty termoprzewodzącej Arctic MX-5, która powinna wystarczyć na 2-3 aplikacje, więc będzie można ją zostawić na ewentualną modernizację sprzętu.

Sam montaż nie jest zbyt skomplikowany. W zestawie znajdziemy wszystkie niezbędne elementy montażowe, ale producent nie dodaje w zestawie żadnej papierowej instrukcji (trzeba posiłkować się poradnikiem umieszczonym na stronie wsparcia technicznego). Warto jednak zaznaczyć, że zestaw jest niekompatybilny z niektórymi płytami głównymi (przez zbyt wystające elementy przy podstawce procesora).

Przejdźmy zatem do montażu...

W przypadku procesorów Intel pod LGA 115X, LGA 1200 i LGA 1700 konieczne jest zastosowanie dodatkowej płytki backplate i elementów montażowych, zaś w przypadku podstawek Intel LGA 2011(-3) i LGA 2066 elementy montażowe są przykręcane już bezpośrednio do podstawki.

Jeszcze inaczej to wygląda w przypadku platform AMD AM4 i AM5 – trzeba tutaj odkręcić plastikowe wsporniki przy podstawce i dopiero wtedy przykręcić elementy montażowe i sam blok wodny.

W przypadku procesorów AMD Ryzen 3000/5000 (AM4) i Ryzen 7000 (AM5) bazujących na konstrukcji z chipletami, producent przewidział możliwość lekkiego przesunięcia bloko-pompki (tzw. offset). Takie rozwiązanie pozwoli lepiej nakierować blok wodny na najgorętszy punkt procesora, co podobno przekłada się na lepszą efektywność odprowadzania ciepła.

Oczywiście smarujemy procesor pastą termoprzewodzącą i przykręcamy bloko-pompkę (nie zapomnijcie wcześniej odkleić naklejki zabezpieczającej z bloku wodnego!).

Zestaw jest dostarczany z zamontowanymi wentylatorami, zatem nie trzeba się tutaj dodatkowo trudzić. Wystarczy więc przykręcić chłodnicę w odpowiednie miejsce w obudowie (producent zaleca, aby chłodnica znajdowała się powyżej poziomu bloko-pompki).

Na koniec trzeba podłączyć kabelki – jeden do złącza dla wentylatorów na płycie głównej i jeden do sterowania podświetleniem. Tak tak! Tylko dwa przewody. Producentowi udało się to nieźle zaplanować i nie mamy do czynienia z żadną plątaniną kabli, jak to zwykle bywa w przypadku rozbudowanych, podświetlanych AiO. Duży plusik za to!

Test chłodzenia Arctic Liquid Freezer II 420 A-RGB

Zestaw Arctic Liquid Freezer II 420 A-RGB przetestowaliśmy na naszej standardowej platformie do testu chłodzeń AiO – to wymagająca konfiguracja, która może symulować komputer z topowym, energochłonnym procesorem.

Do obciążenia systemu wykorzystaliśmy oprogramowanie Prime95 (tryb Small FFTs, który potrafi bardzo mocno rozgrzać procesor). W pomieszczeniu testowym panowała temperatura otoczenia około 25 stopni Celsjusza (podajemy przyrost temperatury), a pomiar głośności przeprowadzaliśmy z odległości 30 cm (bez obudowy). Do odczytu parametrów procesora/płyty głównej wykorzystaliśmy aplikację OCCT.

Za kontrolę prędkości obrotowej pompki i wentylatorów odpowiadała płyta główna (złącze CPU FAN). Zestaw porównaliśmy do zwykłego modelu Arctic Liquid Freezer II 420, ale na wykresach przy okazji znajdziecie też wyniki innych modeli z różnych segmentów wydajnościowych:

AMD Ryzen 9 3900XT: temperatura procesora (delta)

[°C] mniej = lepiej

Fractal Design Lumen S28 RGB

(max. 40 dB) 44

9 be quiet! Pure Loop 2 FX 280

(max. 44 dB) 44

11 Arctic Liquid Freezer II 420

(max. 37 dB) 45

12 Arctic Liquid Freezer II 420 A-RGB

(max. 38 dB) 45

13 Arctic Liquid Freezer II 360 RGB

(max. 41 dB) 45

9 Arctic Liquid Freezer II 280 A-RGB

(max. 36 dB) 46

10 MSI MPG CoreLiquid K360 (G.I.)

(max. 46 dB) 47

12 Corsair iCUE H150i Elite LCD

(max. 42 dB) 48

12 be quiet! Silent Loop 2 280

(max. 38 dB) 49

16 obciążenie

spoczynek

ASUS ROG Crosshair VIII Hero: temperatura sekcji zasilania (delta)

[°C] mniej = lepiej

Arctic Liquid Freezer II 360 RGB

(max. 41 dB) 13

7 MSI MPG CoreLiquid K360 (G.I.)

(max. 46 dB) 14

4 Arctic Liquid Freezer II 420

(max. 37 dB) 17

9 Arctic Liquid Freezer II 420 A-RGB

(max. 38 dB) 17

9 Arctic Liquid Freezer II 280 A-RGB

(max. 36 dB) 18

11 Fractal Design Lumen S28 RGB

(max. 40 dB) 18

13 be quiet! Pure Loop 2 FX 280

(max. 44 dB) 21

16 be quiet! Silent Loop 2 280

(max. 38 dB) 22

7 Corsair iCUE H150i Elite LCD

(max. 42 dB) 22

13 obciążenie

spoczynek

Przy standardowych ustawieniach chłodzenie radzi sobie naprawdę nieźle - możemy liczyć na niskie temperatury procesora i sekcji zasilania, a do tego na dobrą kulturę pracy zestawu (w porównaniu do modeli konkurencji jest naprawdę cicho).

AMD Ryzen 9 3900XT OC: temperatura procesora (delta)

[°C] mniej = lepiej

Arctic Liquid Freezer II 420 A-RGB

(max. 43 dB) 63

13 Arctic Liquid Freezer II 420

(max. 40 dB) 64

10 Fractal Design Lumen S28 RGB

(max. 51 dB) 64

12 Arctic Liquid Freezer II 360 RGB

(max. 41 dB) 66

11 MSI MPG CoreLiquid K360 (G.I.)

(max. 57 dB) 66

13 Arctic Liquid Freezer II 280 A-RGB

(max. 42 dB) 68

12 Corsair iCUE H150i Elite LCD

(max. 46 dB) 68

14 be quiet! Pure Loop 2 FX 280

(max. 44 dB) 68

12 be quiet! Silent Loop 2 280

(max. 45 dB) 69

16 obciążenie

spoczynek

ASUS ROG Crosshair VIII Hero OC: temperatura sekcji zasilania (delta)

[°C] mniej = lepiej

Arctic Liquid Freezer II 420

(max. 40 dB) 17

11 Arctic Liquid Freezer II 420 A-RGB

(max. 43 dB) 18

12 MSI MPG CoreLiquid K360 (G.I.)

(max. 57 dB) 18

7 Arctic Liquid Freezer II 360 RGB

(max. 41 dB) 20

10 Arctic Liquid Freezer II 280 A-RGB

(max. 42 dB) 22

16 be quiet! Pure Loop 2 FX 280

(max. 44 dB) 24

16 be quiet! Silent Loop 2 280

(max. 45 dB) 27

8 Corsair iCUE H150i Elite LCD

(max. 46 dB) 29

16 Fractal Design Lumen S28 RGB

(max. 51 dB) 30

16 obciążenie

spoczynek

Większe modele ukazują swój potencjał przy mocnym podkręceniu procesora, gdzie trzeba odprowadzić dużo więcej ciepła - tutaj zestawy Arctic Liquid Freezer II 420 i Arctic Liquid Freezer II 420 A-RGB wskakują na szczyt zestawienia, oferują ciut lepsze rezultaty niż modele 280 i 360 mm. Warto jednak zaznaczyć, że wersja z podświetleniem A-RGB cechuje się wyraźnie gorszą kulturą pracy.

Arctic Liquid Freezer II 420 A-RGB - ładne i wydajne, ale... mam lepszy pomysł

Umówmy się, test chłodzenia Arctic Liquid Freezer II 420 A-RGB nie powinien być jakoś specjalnie zaskakujący. Już po wcześniejszym modelu (Arctic Liquid Freezer II 420) mogliśmy przewidzieć osiągi sprzętu, a do tego dodać ciekawszy wygląd z uwagi na zmianę wentylatorów. No i taki mniej więcej jest właśnie zestaw Arctic Liquid Freezer II 420 A-RGB.

Chłodzenie bazuje na autorskiej konstrukcji, która wydaje się lepszym rozwiązaniem od zwykłych, popularnych zestawów AiO. Producent zastosował tutaj specjalną bloko-pompkę, która została wzbogacona o wentylator chłodzący sekcję zasilania płyty głównej. Wersja A-RGB wyróżnia się podświetlanymi wentylatorami - taki dodatek powinien zainteresować entuzjastów, którzy zwracają uwagę na wygląd sprzętu i budują wydajny, efektowny zestaw.

Sporym atutem chłodzenia jest prosty montaż. Nie trzeba się tutaj trudzić ze składaniem poszczególnych elementów chłodzenia, jak w przypadku zestawów LC, a na dodatek cała procedura instalacji w komputerze została maksymalnie ułatwiona. Warto jednak mieć na uwadze, że tak duże chłodzenie zmieści się tylko do większych obudów (szczególnie, że producent zastosował tutaj grubszą chłodnicę i wentylatory). Do tego zestaw nie jest kompatybilny z procesorami AMD Ryzen Threadripper pod gniazdo TR3 i sTRX4.

Pod względem wydajności właściwie mówimy o czołówce chłodzeń AiO. Ogromna chłodnica z trzema 140-milimetrowymi wentylatorami przekłada się na lepsze odprowadzanie ciepła – taka konfiguracja zapewnia świetne osiągi, co najbardziej będzie widoczne w przypadku gorętszych, podkręconych procesorów. Zastosowane śmigiełka cechują się jednak gorszą kulturą pracy niż zwykłe modele Arctic P14 PWM (przy maksymalnej prędkości już są lekko słyszalne).

Komu zatem polecamy zestaw Arctic Liquid Freezer II 420 A-RGB? To świetna propozycja dla maniaków wydajności, którzy składają komputer z topowym procesorem Intel lub AMD, a przy tym zależy im na ciekawym wyglądzie sprzętu. Za 700 złotych otrzymujemy naprawdę świetne chłodzenie. Jeśli jednak nie zależy wam na rozbudowanej personalizacji efektów świetlnych, warto rozważyć też wersję Arctic Liquid Freezer II 420 RGB, którą można znaleźć za jakieś 600 złotych.

Opinia o Arctic Liquid Freezer II 420 A-RGB Plusy Świetna wydajność,

Dodatkowe chłodzenie sekcji zasilania,

Efektowny wygląd (wentylatory z podświetleniem ARGB LED),

Kompatybilność z wszystkimi najpopularniejszymi podstawkami Intel i AMD,

Prosty montaż (mało przewodów do podłączenia),

Długa, 6-letnia gwarancja. Minusy Niekompatybilne z podstawkami AMD TR3 i sTRX4,

Większa i grubsza chłodnica może się nie zmieścić do niektórych obudów,

Nie jest tak ciche jak model Arctic Liquid Freezer II 420,

Wyraźnie droższe od wersji ze zwykłym podświetleniem RGB.

Ocena końcowa 92% 4.6/5