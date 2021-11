Prawie 30 lat temu na rynku pojawiła się pierwsza polska komercyjna gra komputerowa: Electro Body. W ramach akcji #ROG4Creators realizowanej przez markę ASUS Republic of Gamers wracamy do przeszłości, równocześnie patrząc w przyszłość.

#ROG4Creators – tworzymy nowe Electro Body

#ROG4Creators to projekt, który od lat wspiera młodych twórców łączących kreatywność z zamiłowaniem do gier. Najnowsza akcja spod tego znaku to dwa konkursy dla twórców, zarówno tych zainteresowanych ich technicznymi aspektami, jak i autorów scenariuszy. Przed jednymi i drugimi ASUS Republic of Gamers stawia zadanie polegające na zafundowaniu Electro Body nowej odsłony.



Tak wyglądała gra Electro Body z 1992 roku.

W konkursie deweloperskim uczestnicy otrzymają materiały graficzne, kod i grę. Będą mieli czas do 6 grudnia, by rozwinąć Electro Body w programie Unity. Ci, których projekty okażą się najlepsze, zmierzą się 10 grudnia w 72-godzinnym hackatonie online.



Czas stworzyć Electro Body na nowo.

Ci zaś, którzy chcieliby spróbować swoich sił w roli scenarzystów, mają czas do 13 grudnia na podesłanie swoich fabuł zainspirowanych opowieścią przedstawioną w oryginalnym Electro Body z 1992 roku.

W ramach projektu odświeżamy historię polskiego gamingu, pierwszą komercyjną grę Electro Body. Mamy wsparcie niesamowitych ambasadorów i partnerów, dajemy zaplecze merytoryczne do rozwijania się w branży, a także niesamowicie wartościowe nagrody, jak sprzęt, kursy i warsztaty. Mamy nadzieję, że tym samym możemy wesprzeć tę branżę i jej twórców, co jest naszym głównym założeniem.

– Marcin Czech, ASUS Polska.

To dobra zabawa, ale też walka o cenne nagrody

Udział w obu konkursach może wziąć każdy, a jakie nagrody czekają na najlepszych twórców? Nagroda główna dla programistów to wysokiej klasy laptop ASUS ROG Zephyrus M16 oraz warsztaty deweloperskie w Ten Square Games. W warsztatach udział wezmą także zdobywcy 2. i 3. miejsca, na których dodatkowo czeka kurs Unity.



Do wygrania jest laptop ASUS ROG Zephyrus M16.

Na warsztaty w Ten Square Games załapie się również autor najlepszego scenariusza, który otrzyma także bon w wysokości 1500 złotych na zakup gier. Bony o wartości 250 zł oraz zestawy gadżetów ASUS ROG to z kolei nagrody dla wyróżnionych scenarzystów.

Akcja budzi spore zainteresowanie. Wsparli ją między innymi: Maciej Miąsik (a więc sam twórca Electro Body, ale też szef produkcji pierwszego Wiedźmina), Piotr Gnyp (branżowy ekspert), Paweł Szpiczakowski (ze studia Ten Square Games) czy Damian Kuk (z kanału PL Tutors).

Jak wziąć udział w konkursie #ROG4Creators?

Aby wziąć udział w jednym z konkursów organizowanych w ramach projektu #ROG4Creators, należy udać się na jego oficjalną stronę i się zarejestrować:

Życzymy powodzenia!