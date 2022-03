Trudno w to uwierzyć, ale ASUS ROG Flow Z13 zdołał udoskonalić to, co już rok temu wydawało się perfekcyjnym połączeniem mobilności z wysoką wydajnością (mowa o modelu Flow X13). Tym razem ASUS poszedł o krok dalej i Z13 to bazowo tablet, szybszy od większości PC na Steam!

Równo rok temu mieliśmy okazję zaprezentować Wam naszą recenzję ASUS ROG Flow X13, czyli prekursora dziś testowanego ROG Flow Z13. Już wtedy sprzęt zrobił na nas spore wrażenie, oferując wysoką mobilność 13,4-calowego ultrabooka 2w1 w połączeniu z bardzo wydajną stacją dokującą z RTX 3080. Stacja pozostała bez zmian, natomiast sam laptop zmienił się nie do poznania – możecie się o tym przekonać oglądając przygotowaną przez nas wideorecenzję.

Obejrzyj film z wideorecenzją zestawu ASUS ROG Flow Z13 + ROG XG Mobile RTX 3080:

Specyfikacja laptopa ASUS ROG Flow Z13

Procesor: Intel Core i9-12900H;

konfiguracja rdzeni 6P + 8E (20 wątków);

taktowanie P-Core do 5 GHz (E-Core 3,8 GHz);

24 MB cache, TDP 45W (Boost do 115W) Pamięć: 16 GB (2x8 GB LPDDR5 5200 MHz) Karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 3050 Ti 4 GB GDDR6;

40 W TGP;

zintegrowana Intel Iris Xe Dysk: 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe gen 3 x4 System operacyjny: Windows 11 Home Klawiatura: wyspowa, nożycowa, dołączana;

podświetlenie ARGB Touchpad: matowy, gładki, obsługa gestów, wielodotykowy Ekran: 13,4", IPS, 1920x1200 px, 500 nit, 120 Hz, antyrefleksyjny;

Pochylenie do 170° Napęd optyczny: brak Bateria: 4-komorowa, Li-Ion, 56 Wh Wymiary: 302 (Sz) x 204 (G) x 12 (W) mm Waga: 1,18 kg sam tablet;

1,51 kg tablet z klawiaturą Materiały obudowy: aluminium;

frezowane CNC Komunikacja: Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Intel AX210);

Bluetooth 5.2 Złącza: 1x USB typu A 2.0;

1x USB typu C 4.0 z DisplayPort 1.4 i PD 3.0;

1x Thundebolt 4 + PCI-Ex8 (interfejs XG Mobile);

1x miniJack 3,5 mm (combo audio + mic);

1x czytnik kart microSD (UHS-II) Dodatkowe funkcje i

oprogramowanie: przednia kamerka internetowa 1 MPx z sygnalizacją pracy;

tylna kamera 8 MPx;

2 głośniki;

3 mikrofony;

w zestawie rysik oraz etui Cena w dniu testu: nieznana Gwarancja: 2 lata

Specyfikacja stacji dokującej ASUS ROG XG Mobile z RTX 3080

Karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 3080 - 16 GB GDDR6;

150 W TGP Bateria: brak Wymiary: 208 Sz) x 155 (G) x 155 (W) mm Waga: 1 kg z baterią Materiały obudowy: plastik;

podświetlenie RGB wentylatora Komunikacja: Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Intel AX201);

Bluetooth 5.2;

GbE LAN Złącza: 4x USB typu A 3.2 gen.1;

1x czytnik kart SD (UHS-II);

1x HDMI 2.0b;

1x DisplayPort 1.4 (z G-Sync);

1x RJ45 Dodatkowe akcesoria Etui do podłączenia do etui ROG Flow X/Z13 Cena w dniu testu: 4500 zł (sugerowana);

7200 zł (realna) Gwarancja: 2 lat

Zastosowań więcej niż można by pomyśleć

Nie da się ukryć, iż tablet, a w zasadzie laptop 2W1 lub może nawet mobilna stacja robocza, jakim jest ASUS ROG Flow Z13 zrobił na nas ogromnie pozytywne wrażenie. Jest to sprzęt niespotykanie wszechstronny, a przy tym nadal niesamowicie mobilny, nawet w przypadku, gdy potrzebujemy pełnej mocy, jaką oferuje w połączeniu ze stacją dokującą. Stację tę również bez problemu i niepostrzeżenie zabierzemy ze sobą na wycieczkę, np. w góry.

ASUS ROG Flow Z13 to ekstremalnie wydajny tablet – serio, tak szybkiego ultrabooka jeszcze nie testowaliśmy! To naprawdę bardzo szybki PC do streamowania :)

Jeżeli sam film Was nie przekonuje, to już niebawem wrócimy do Was z pełną techniczną recenzją, ze standardowym zestawem testów i pomiarów, w których (SPOILER ALERT!) nowy ROG Flow Z13 wypada wyśmienicie. Oczywiście poza dwoma problemami, o których wspomnieliśmy na filmie, z czego największym może okazać się cena przekraczająca 15 tysięcy złotych za kompletny zestaw. Cóż – tak innowacyjne rozwiązania nigdy do tanich nie należały. Z finalną oceną sprzętu wstrzymujemy się do faktycznej publikacji recenzji, ale chętnie przeczytamy w komentarzach, co Wy o tym sprzęcie sądzicie!