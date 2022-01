Co nowy rok przyniesie w serii laptopów ASUS Zenbook? Modele ze składanym ekranem, kosmiczne (dosłownie!) wersje niezapomnianych klasyków, czy też oczywiście wsparcie najnowszych rozwiązań Intela. Warto czekać!

Wczoraj na targach CES 2022 firma ASUS pochwaliła się najwydajniejszymi laptopami serii ROG i TUF. Maszyny to zacne, ale przecież w ofercie tajwańskiej firmy znajdują się również nie mniej interesujące laptopy serii Zenbook, Vivobook, czy w końcu ProArt Studio.

Nowości serii ASUS Zenbook

Zenbooki w 2022 roku będą mogły pochwalić się nie tylko ekranami OLED (500 nitów), ale dźwiękiem Dolby Atmos (ze wsparciem głośników Harman-Kardon), czy klawiaturą i touchpadem ErgoSense. Z kolei telekonferencje mają być przyjemniejsze dzięki technologii usuwania szumu z obrazu (ASUS 3D Noise Reduction), dostosowywaniem się obrazu z kamery do oświetlenia, rozmywaniem tła czy choćby śledzeniem ruchu. Popracowano również nad jeszcze sprawniejszym logowaniem za pomocą twarzy, czy też odcisku palca.

Wracając jeszcze do kwestii ekranów - tu również zdecydowano się na przejście na proporcje 16:10, dzięki czemu screen to body ratio wynosi aż 90%. Można również liczyć na 100% pokrycie barw DCI-P3 jak i rozdzielczość 2880 x 1800.

ASUS oczywiście nie zaniedbał kwestii wyglądu, a co ciekawe kolor laptopa ma nam również mówić z jakim procesorem mamy do czynienia - np. odcienie niebieskiego będą oznaczać procesory Intela, a czerń modele z AMD. Cały dzień pracy w oddaleniu od gniazdka mają zapewniać akumulatory o mocy 75 watogodzin.

Zenbooki 14 OLED w wersji Intela będą mogły się pochwalić procesorami Core i7 1260P (w najmocniejszej wersji), DDR5, Wi-Fi 6E, SSD PCIe w standardzie 4.0, ekranem 90 Hz czy wagą 1,39 kilograma.



ASUS Zenbook 14 OLED

Zenbooki 14 OLED w wersji AMD zaoferują maksymalnie procesor Ryzen 7 5825U - większość specyfikacji będzie identyczna, jednak decyzja o wykorzystaniu AMD Cezanne oznacza jednak brak kontrolera PCI Express 4.0 oraz wykorzystanie LPDDR4X.



ASUS Zenbook 14X OLED Space Edition

Ukłonem w stronę czcigodnego praszczura jakim był ASUS P6300, który spędził bez żadnej awarii ponad 600 dni w przestrzeni kosmicznej (na stacji MIR), jest nowy ASUS Zenbook 14X OLED Space Edition. Oprócz odjazdowego wyglądu, dodatkowego wyświetlacza na klapie i niezwykłej wytrzymałości na różne czynniki, znajdziemy w nim również procesor Intela 12-tej generacji oraz SSD PCIe 4.0.



ASUS Zenbook 14X OLED Space Edition - dodatkowy wyświetlacz na pokrywie

Nadeszła również pora na kolejną rodzinę laptopów ze składanym ekranem - o ile pierwsze tego typu konstrukcje były raczej tylko ciekawostką, to teraz mamy do czynienia z naprawdę konkretną propozycją. ASUS Zenbook 17 Fold OLED oferuje ekran o przekątnej 17,3 cala (2560 x 1920, 4:3), a po zwinięciu 12,5 cala (1920 x 1280, 3:2). Ekran to oczywiście OLED ze wsparciem HDR.



ASUS Zenbook 17 Fold OLED

W środku znajdziemy między innymi procesor Intel Core 12-tej generacji (maksymalnie 1250U), cztery głośniki Harman Kardon z certyfikatem Dolby Atmos, Wi-FI 6E, a w zestawie znajdzie się oczywiście opcjonalna klawiatura z magnetycznym dokowaniem (można również korzystać z klawiatury ekranowej), czy podstawka do wygodniejszej pracy.

Oczywiście Zenbooki to nie wszystko i możemy liczyć choćby na nowe Expertbooki B5, modele TUF/TUF Dash czy w końcu całkiem interesujący Chromebook Flip CX5.



ASUS Chromebook Flip CX5