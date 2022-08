Świetna jakość wykonania, cicha praca, a do tego efektowne wzornictwo. ASUS ROG Thor 1200W Platinum II to zasilacz, który powinien spełnić oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników… pod warunkiem, że mają odpowiednio dużo pieniążków.

ROG Thor 1200W Platinum II to zasilacz zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach, którzy składają wydajny, nowoczesny i efektowny zestaw.

ROG Thor 1200W Platinum II bazuje na konstrukcji wcześniejszego modelu ROG Thor 1200W Platinum - zasilacz oferuje bogatsze okablowanie, zapewnia wyższą sprawność energetyczną, a do tego cechuje się cichszą pracą.

W naszym teście sprawdziliśmy, jak zasilacz ASUS ROG Thor 1200W Platinum II wypada na tle konkurencji, a także wcześniejszego modelu ASUS ROG Thor 1200W Platinum.

Z czym Wam się kojarzy firma ASUS? W przypadku podzespołów komputerowych, na pewno są to płyty główne i karty graficzne. Nie każdy jednak wie, że producent ma też w swojej ofercie niemałą kolekcję zasilaczy – począwszy od ekonomicznych modeli TUF Gaming, przez porządne konstrukcje ROG Strix, a skończywszy na topowych jednostkach ROG Thor.

W nasze ręce trafił ASUS ROG Thor 1200W Platinum II, czyli absolutnie topowy model dostępny na rynku... a przynajmniej tak nas zapewnia producent - podobno mamy otrzymać sprzęt, który spełni oczekiwania najbardziej wymagających klientów, a przy tym zdeklasuje konkurencję. Normalnie cud, miód i orzeszki. Czy tak jest w rzeczywistości? Nie wierzymy marketingowcom na słowo, więc postanowiliśmy sprawdzić sprzęt w praktyce.

Zasilacz ASUS ROG Thor 1200W Platinum w ulepszonej wersji

Model ASUS ROG Thor 1200W Platinum II to usprawniona wersja zwykłego modelu ASUS ROG Thor 1200W Platinum z 2018 roku. Co się zmieniło? Poniżej znajdziecie porównanie parametrów, po którym można łatwo zidentyfikować najważniejsze zmiany.

Model ASUS ROG Thor 1200W Platinum

(ROG-THOR-1200P) ASUS ROG Thor 1200W Platinum II

(ROG-THOR-1200P2-GAMING) Moc 1200 W 1200 W Sprawność energetyczna

80 PLUS / Cybenetics 80 PLUS Platinum / ETA Platinum 80 PLUS Platinum / ETA Platinum Wentylator

(norma generowanego hałasu) 135 mm Wing-blade

(Cybenetics Lambda A+) 135 mm Axial-tech

(Cybenetics Lambda A++) Okablowanie W pełni modularne W pełni modularne Wtyczki zasilające » ATX12V 20+4 pin

» 2x EPS12V 4+4 pin

» 8x PCIe 6+2 pin

» 12x SATA

» 6x MOLEX

» FDD » ATX12V 20+4 pin

» 2x EPS12V 4+4 pin

» 1x PCIe 12+4 pin 12VHPWR

» 8x PCIe 6+2 pin

» 6x SATA

» 6x MOLEX Zabezpieczenia OPP, OVP, SCP, OCP, OTP OPP, OVP, UVP, SCP, OCP, OTP Dodatkowe » podświetlenie ARGB LED

» wyświetlacz OLED » podświetlenie ARGB LED

» wyświetlacz OLED Wymiary 190 x 150 x 86 mm 190 x 150 x 86 mm Gwarancja 10 lat

(podświetlenie ARGB LED i ekran OLED 3 lata) 10 lat

(podświetlenie ARGB LED i ekran OLED 3 lata) Cena 1499 zł 2099 zł

Nowa wersja została wyposażona w inny wentylator i oferuje bogatsze okablowanie (przewidziano nową wtyczkę zasilającą PCIe 12+4 pin 12VHPWR). Niestety, zmiany przełożyły się też na dużo wyższą cenę - nowy ROG Thor 1200W Platinum kosztuje bagatela 2099 złotych. Mówimy zatem o jednym z najdroższych modeli w tej klasie.

Dane techniczne na papierze w tabelce nie oddają wszystkiego, co przygotował producent. Warto trochę bliżej przyjrzeć się jednostce, bo mamy do czynienia z naprawdę wyjątkowym sprzętem.

ASUS ROG Thor 1200W Platinum II - zasilacz na wypasie

Zasilacz ASUS ROG Thor 1200W Platinum II już na pierwszy rzut oka wygląda na sprzęt z górnej półki. Zobaczcie zresztą sami:



W zestawie znajdziemy masę okablowania (kolorowe wiązki nie są dodawane - to prezent od poprzedniej redakcji), opaski na rzep, opaski zaciskowe, a nawet grzebienie do ułożenia przewodów w wiązkach

Producent postawił na futurystyczną, efektowną obudowę, którą przyozdobiono podświetleniem ASUS Aura Sync - domyślnie działa ono w trybie tęczy, ale można nim sterować lub zsynchronizować z innymi podzespołami/peryferiami producenta (wystarczy podpiąć zasilacz specjalnym kabelkiem do płyty głównej lub kontrolera). Dobre, ale pod warunkiem, że zasilacz będzie montowany w obudowie w odsłoniętym miejscu.

To jednak nie wszystko! Na bocznej ściance znalazł się nieduży ekran OLED, na którym wyświetlane jest aktualne obciążenie zasilacza. Może nie jest to niezbędna rzecz w zasilaczu, ale na pewno można to nazwać ciekawym bajerem (pozwoli np. monitorować zużycie energii przez komputer).

Jest tylko jeden problem. Ekran OLED został umieszczony na prawej ściance, więc w większości obudów, gdzie zasilacz jest montowany na dole z wentylatorem skierowanym do dołu, będzie on widoczny... po zdjęciu prawego boku (teoretycznie można go obrócić wentylatorem do góry, ale za burzy to obieg powietrza, a do tego nie da efektu przy obudowach z zabudowaną piwnicą). Przydałoby się to lepiej przemyśleć, bo w praktyce w większości przypadków wybajerzony ekran OLED po prostu będzie bezużyteczny.

Warto również zaznaczyć, że ROG Thor 1200W Platinum II to dosyć spora konstrukcja – zasilacz ma 190 mm długości (do tego trzeba doliczyć modularne okablowanie), więc może się nie zmieścić do wszystkich obudów. Szkoda, bo na rynku są dostępne modele podobnej klasy w trochę krótszych obudowach.

Zasilacz wyposażono w całkowicie modularne okablowanie. W praktyce oznacza to, że można do niego podpiąć tylko te przewody, które będą używane do podłączenia części – takie rozwiązanie ułatwi składanie komputera, a przy tym poprawi cyrkulację powietrza w obudowie.

Zasilacz ASUS ROG Thor 1200W Platinum II - okablowanie: ATX12V 24 pin (18-20AWG) – długość: 62 cm

EPS12V 4+4 pin (18AWG) – długość: 65 cm

EPS12V 4+4 pin (18AWG) – długość: 65 cm

PCIe 12+4 pin 12VHPWR (16AWG) – długość: 75 cm

2x PCI-E 6+2 pin (16-18AWG) – długość: 68 + 8 cm

2x PCI-E 6+2 pin (16-18AWG) – długość: 68 + 8 cm

PCI-E 6+2 pin (16AWG) – długość: 68 cm

PCI-E 6+2 pin (16AWG) – długość: 68 cm

PCI-E 6+2 pin (16AWG) – długość: 68 cm

PCI-E 6+2 pin (16AWG) – długość: 68 cm

4x SATA (18AWG) – długość: 40 + 11 + 11 + 11 cm

4x SATA (18AWG) – długość: 40 + 11 + 11 + 11 cm

4x SATA (18AWG) – długość: 40 + 11 + 11 + 11 cm

3x MOLEX (18AWG) – długość: 45 + 12 + 12 cm

3x MOLEX (18AWG) – długość: 45 + 12 + 12 cm Dodatkowe: ARGB LED 3-pin – długość: 80 cm

Wszystkie przewody są bardzo długie i nie powinno być problemów z podłączeniem podzespołów nawet w większych obudowach. Co ważne, dostępnych wtyczek jest naprawdę dużo, więc nie powinno niczego brakować (ciekawostką w drugiej wersji ROG Thor 1200W Platinum jest obecność specjalnej wtyczki PCIe 12+4 pin 12VHPWR dla nowych kart graficznych pod PCI-Express 5.0).



Druga wersja zasialcza wyróżnia się m.in. nową wtyczką PCIe 12+4 pin (12VHPWR), która pozwoli bezpośrednio podłączyć nowoczesne karty graficzne pod PCI-Express 5.0

Kabelkom nie można też odmówić eleganckiego wyglądu. W przypadku wiązek ATX12V, EPS12V i PCIe 6+2 pin zastosowano wiązki z osobnymi, materiałowymi oplotami, w przypadku SATA i MOLEX producent wykorzystał czarne, płaskie wiązki, a w przypadku PCIe 12+4 pin (12VHPWR) kabelki zabezpieczono nylonowym oplotem (końcówka jest dosyć sztywna i może być problem z jej ułożeniem w obudowie). W zestawie producent dorzuca grzebienie do ułożenia osobnych oplotów, opaski na rzep i opaski zaciskowe.

ASUS ROG Thor 1200W Platinum II - moc, sprawność i zabezpieczenia

Model ASUS ROG Thor 1200W Platinum II oferuje moc znamionową 1200 W – pozwoli to „wykarmić” wydajne zestawy z topowymi procesorami i kartami graficznymi (lub nawet dwoma układami z wyższej półki). Nad bezpieczeństwem jednostki czuwa komplet zabezpieczeń: OPP, OVP, UVP, SCP, OCP i OTP.

Co istotne, cała obciążalność przypada na główną linię 12 V, z której są zasilane najbardziej prądożerne podzespoły komputera, takie jak procesor i karta graficzna – nie powinno zatem być problemów z dystrybucją napięć. Pozostałe, mniej istotne linie też oferują odpowiednią obciążalność.

Producent chwali się, że nowa wersja zasilacza ma wyróżniać się wyższą sprawnością energetyczną – też potwierdzoną ją certyfikatami 80 PLUS Platinum i Cybenetics ETA Platinum, ale efektywność nowej konstrukcji ma przekraczać 93% przy 50% obciążenia (w starej było to 92%). Do normy 80 PLUS Titanium brakuje naprawdę niewiele.



Sprawność energetyczna zasilacza przy obciążeniu głównej linii 12 V (oś pozioma) i pozostałych linii 3,3/5 V (oś pionowa). Źródło: Cybenetics

Raport Cybenetics pokazują trochę inne wyniki - średnia efektywność energetyczna zasilacza wynosi 89,225% (dla napięcia wejściowego 115 V), więc w zasadzie jest minimalnie niższa od poprzedniej konstrukcji (certyfikowano cztery rewizje – ich sprawność wynosiła 89,445% – 89,868%).

Mimo wszystko i tak mamy do czynienia z bardzo wysoką sprawnością energetyczną. Wyższa sprawność powinna się przekładać na niższy pobór energii elektrycznej, ale też mniej generowanego ciepła i cichszą pracę jednostki. Czy tak będzie w rzeczywistości? Sprawdzimy to podczas testów.

ASUS ROG Thor 1200W Platinum II - chłodzenie i budowa zasilacza

UWAGA! Obudowa zasilacza po zdjęciu osłony wentylatora została zabezpieczona plombą, więc jej otworzenie jest równoznaczne z utratą gwarancji (10 lat na zasilacz i 3 lata na podświetlenie ARGB LED i ekran OLED). Osoby mniej doświadczone w temacie elektroniki mogą ominąć rozdział i od razu przejść do testów.



Porównanie zasilaczy ASUS ROG Thor 1200W Platinum (po lewej) i ASUS ROG Thor 1200W Platinum II (po prawej)

Zasilacz ASUS ROG Thor 1200W Platinum II bazuje na platformie SeaSonic Prime Platinum/Prime PX (ta sama konstrukcja została zastosowana także w pierwszej rewizji ASUS ROG Thor 1200W Platinum, jednak w nowszej wersji zmieniono niektóre komponenty). Mówimy o topowej półce, która wyróżnia się świetną jakością wykonania.

Producent wprowadził jednak pewne modyfikacje dotyczące chłodzenia jednostki.

Do wentylatora można się dostać bez utraty gwarancji, co ułatwi np. jego czyszczenie



Przycisk na obudowie pozwoli aktywować tryb półpasywnej pracy

Do chłodzenia elektroniki wykorzystano 135-milimetrowy wentylator Axial-tech (z podwójnym łożyskiem kulkowym), który może działać w trybie półpasywnym (0dB Technology) – do 50% obciążenia pozostaje on wyłączony, więc zasilacz nie generuje żadnego hałasu. Tryb półpasywny nie jest wymuszony, można włączyć lub wyłączyć przyciskiem na tyle obudowy.

Warto również zwrócić uwagę na chłodzenie scalaków. Producent wykorzystał tutaj specjalne, bardziej rozbudowane radiatory ASUS ROG, które mają lepiej wspomagać odprowadzanie ciepła.



Poziom generowanego hałasu przy obciążeniu głównej linii 12 V (oś pozioma) i pozostałych linii 3,3/5 V (oś pionowa). Źródło: Cybenetics

Efekty są zdumiewające, bo zasilacz ASUS ROG Thor 1200W Platinum II cechuje się naprawdę bardzo cichą pracą. Do 50% obciążenia jest niesłyszalny. Później powinien „odpalać” wentylator, ale w naszych warunkach nie byliśmy w stanie uzyskać takiego obciążenia (wg raportu Cybenetics, generowany hałas rzadko kiedy będzie przekraczać 20 dBA – potwierdzono to certyfikatem Lambda A++).

Po stronie pierwotnej znalazł się wydzielony filtr przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI), zaś nieco dalej umieszczono dwa mostki prostownicze, które przymocowano do solidnego radiatora. Nie zabrakło też termistora NTC, który zabezpiecza zasilacz przed dużymi prądami rozruchowymi.

Na aktywny układ PFC składają się dwa japońskie kondensatory Nippon Chemi-Con z serii KHE – mają one pojemność odpowiednio 820 µF i 470 µF, co łącznie daje 1290 µF. Konstrukcja rzecz jasna bazuje na topologii pełnego mostu z układem rezonansowym (LLC).

Zasilacz korzysta z konwerterów DC-DC z synchronicznym prostownikiem – tranzystory odpowiedzialne za linie 12 V umieszczono na rewersie głównej płytki drukowanej (są one chłodzone radiatorami), zaś tranzystory z linii 3,3 V i 5 V przeniesiono na pionową płytkę drukowanej przy panelu modularnych wyjść.

Po stronie wtórnej umieszczono także kilka elektrolitycznych kondensatorów Nippon Chemi-Con. Kolejne kondensatory filtrujące umieszczono na płytce drukowanej do wpięcia modularnych wiązek – rzecz jasna producent zastosował tutaj połączenie lutowane, które niweluje zakłócenia i straty mocy.

Model ASUS ROG Thor 1200W Platinum II został doposażony o podświetlenie LED oraz ekran OLED, który wyświetla aktualny pobór mocy zasilacza. Elementy umieszczono na dodatkowych płytkach drukowanych z boku obudowy.

Test zasilacza ASUS ROG Thor 1200W Platinum II

Testy zasilacza przeprowadziliśmy na platformie z mocnym procesorem i dwoma kartami graficznymi - taka konfiguracja może symulować bardzo wydajny zestaw do gier lub mocną stację roboczą:

Dodatkowo wykorzystaliśmy następującą aparaturę pomiarową:

Multimetr: Kewtech KT115 (dokładność ±0,6%+4c)

Watomierz: Voltcraft Energy Logger 4000F (dokładność ±1%+1c)

Pobór mocy

Pobór energii elektrycznej sprawdziliśmy dla trzech popularnych scenariuszy:

spoczynek komputera - praca na pulpicie, brak obciążenia procesora i kart graficznych

normalne obciążenie w grze - obciążenia procesora i karty GeForce GTX 1080 Ti w teście 3DMark

mocne obciążenie - obciążenie procesora i obydwóch kart graficznych za pomocą syntetycznego testu OCCT

Podczas testów nie wyłączaliśmy mechanizmów oszczędzania energii, a zanotowane wartości są maksymalnymi zmierzonymi przez watomierz (pomijając ich chwilowe skoki). Im niższe wartości tym wyższa efektywność energetyczną zasilacza. Na wykresach umieściliśmy też wyniki pierwszej rewizji ASUS ROG Thor 1200W Platinum.

Pobór mocy: Spoczynek

[W] mniej = lepiej

Chieftec Polaris PPS-1050FC 1050W

(80 PLUS Gold) 60 be quiet! Pure Power 11 FM 850 W

(80 PLUS Gold) 60 Chieftronic PowerUP GPX-750FC 750 W

(80 PLUS Gold) 62 be quiet! Dark Power 12 750 W

(80 PLUS Titanium) 62 Thermaltake Toughpower GF 850W

(80 PLUS Gold) 62 ASUS ROG Thor 1200W Platinum

(80 PLUS Platinum) 62 ASUS ROG Thor 1200W Platinum II

(80 PLUS Platinum) 63 Cooler Master MWE Gold 650 - V2 Full Modular

(80 PLUS Gold) 63 Chieftronic SteelPower BDK-750FC 750 W

(80 PLUS Bronze) 63 Chieftec Proton BDF-650C 650 W

(80 PLUS Bronze) 66

Pobór mocy: Normalne obciążenie

[W] mniej = lepiej

be quiet! Dark Power 12 750 W

(80 PLUS Titanium) 420 ASUS ROG Thor 1200W Platinum II

(80 PLUS Platinum) 421 be quiet! Pure Power 11 FM 850 W

(80 PLUS Gold) 422 ASUS ROG Thor 1200W Platinum

(80 PLUS Platinum) 422 Chieftec Polaris PPS-1050FC 1050W

(80 PLUS Gold) 424 Thermaltake Toughpower GF 850W

(80 PLUS Gold) 424 Chieftronic PowerUP GPX-750FC 750 W

(80 PLUS Gold) 426 Cooler Master MWE Gold 650 - V2 Full Modular

(80 PLUS Gold) 426 Chieftronic SteelPower BDK-750FC 750 W

(80 PLUS Bronze) 433 Chieftec Proton BDF-650C 650 W

(80 PLUS Bronze) 442

Pobór mocy: Mocne obciążenie

[W] mniej = lepiej

be quiet! Dark Power 12 750 W

(80 PLUS Titanium) 702 be quiet! Pure Power 11 FM 850 W

(80 PLUS Gold) 705 ASUS ROG Thor 1200W Platinum II

(80 PLUS Platinum) 705 ASUS ROG Thor 1200W Platinum

(80 PLUS Platinum) 706 Thermaltake Toughpower GF 850W

(80 PLUS Gold) 707 Chieftec Polaris PPS-1050FC 1050W

(80 PLUS Gold) 712 Chieftronic PowerUP GPX-750FC 750 W

(80 PLUS Gold) 720 Cooler Master MWE Gold 650 - V2 Full Modular

(80 PLUS Gold) 726 Chieftronic SteelPower BDK-750FC 750 W

(80 PLUS Bronze) 744 Chieftec Proton BDF-650C 650 W

(80 PLUS Bronze) 757

ASUS ROG Thor 1200W Platinum II rzeczywiście oferuje bardzo wysoką sprawność energetyczna - to czołówka naszego zestawienia. Co ciekawe, obydwie wersje zasilacza uzyskały tutaj bardzo podobne wyniki (w zasadzie można mówić o różnicy na granicy błędu pomiarowego).

Testy napięć

Pomiary napięć wyjściowych przeprowadziliśmy we wszystkich trzech trybach obciążenia. Odnotowane wartości pozwoliły nam skontrolować zgodność wartości z normą ATX oraz przyjrzeć się regulacji napięć.

Napięcie Tolerancja Wartość minimalna Wartość maksymalna 3,3 V ±5% (±0,165 V) 3,135 V 3,465 V 5V ±5% (±0,25 V) 4,75 V 5,25 V -5 V ±10% (±0,5 V) -5,5 V -4,5 V 5 Vsb ±10% (±0,5 V) 4,5 V 5,5 V 12 V ±5% (±0,6 V) 11,4 V 12,6 V -12 V ±10% (±1,2 V) -13,2 V -10,8 V

Norma ATX zakłada 5% tolerancję najważniejszych napięć zasilających, natomiast w przypadku mniej ważnych jest to już 10%. Każdy zasilacz mieszczący się w wyznaczonych granicach bez problemu może pracować w komputerze, niemniej jednak parametry bliższe ideałowi dobrze świadczą o danej jednostce i jakości zastosowanych w niej komponentów.

Zasilacz wyróżnia się też całkiem stabilnymi napięciami wyjściowymi, aczkolwiek po tej półce spodziewaliśmy się lepszych wyników na na szynach 5 V i 12 V (szczególnie w pierwszym przypadku odczyty napięć były dosyć zawyżone).

Panie kierowniku, dlaczego ten zasialcz jest taki drogi?

Powiedzmy sobie wprost – zasilacz ASUS ROG Thor 1200W Platinum II to sprzęt dla wąskiego grona odbiorców. Jednostka została zaprojektowana z myślą o entuzjastach, którzy składają nowoczesny, bardzo wydajny komputer z bajeranckim podświetleniem. Tutaj absolutnie wszystko ma stać na najwyższym poziomie. Dla takich ludzi cena nie gra roli.

ASUS ROG Thor 1200W Platinum II już na pierwszy rzut oka wyróżnia się ciekawym designem. Producent postawił na futurystyczną obudowę, efektowne podświetlenie ARGB LED, a do tego zastosował bajerancki ekran OLED wskazujący aktualny pobór mocy komputera. Ciekawe dodatki, ale pod warunkiem, że zamontujecie zasilacz w obudowie w widocznym miejscu. Do tego można liczyć na długie, bogate i całkowicie modularne okablowanie. Główne wiązki są osobno oplatane, więc sprzęt wygląda naprawdę ciekawie.

Jak przystało na produkt dla entuzjastów, mamy do czynienia ze sprzętem z górnej półki. Producent zastosował ulepszoną platformę firmy SeaSonic, która wyróżnia się świetną jakością wykonania – możemy liczyć na bardzo wysoką sprawność energetyczną, niskie temperatury elektroniki i niemal bezgłośną pracę wentylatora. Mieliśmy jednak większe oczekiwania co do stabilności napięć wyjściowych.

ASUS ROG Thor 1200W Platinum II to taki zasilacz marzeń – chciałbyś go mieć, ale pewnie nigdy go nie kupisz, bo lepiej wydać pieniążki na coś innego. Mam tak samo.

Tutaj dochodzimy do ceny… i lepiej usiądźcie na czymś stabilnym. ASUS ROG Thor 1200W Platinum II został wyceniony na 2099 złotych, więc dosyć sporo jak na zasilacz tej mocy. Stawka jednak nie bierze się znikąd. Producent zastosował konstrukcję z bardzo dobrymi (i drogimi!) komponentami, w której usprawnił chłodzenie i dodał bajeranckie dodatki. Wszystko to kosztuje.

Czy warto wydawać aż tyle za zasilacz? Sprawa nie jest taka oczywista, bo BARDZO podobny model ASUS ROG Thor 1200W Platinum (można powiedzieć, że to poprzednia rewizja tego samego modelu) jest o 1/4 tańszy, a oferuje bardzo zbliżone możliwości - nie ma kabelka PCIe 12+4 pin 12VHPWR, ma ciut głośniejszy wentylator i wykorzystuje minimalnie gorsze komponenty.

Opinia o ASUS ROG Thor 1200W Platinum II Plusy Świetna jakość wykonania,

Bardzo wysoka sprawność energetyczna,

Długie, eleganckie, całkowicie modularne okablowanie,

Wtyczka PCIe 12+4 pin 12VHPWR do kart graficznych PCI-Express 5.0,

Półpasywny tryb pracy wentylatora i niemal bezgłośna praca,

Ekran OLED wyświetlający pobór energii elektrycznej,

Podświetlenie ARGB LED z możliwością synchronizacji ASUS Aura Sync,

10 lat gwarancji na zasilacz (elektronikę). Minusy Ekran OLED i podświetlenie ARGB LED będą widoczne tylko przy odkrytym zasilaczu z wentylatorem skierowanym do góry,

Napięcia na liniach 5 V i 12 V mogłyby być stabilniejsze,

Ekran OLED i podświetlenie ARGB LED objęte tylko 3-letnią gwarancją,

Bardzo wysoka cena.