ASUS TUF Gaming 850W Gold to zasilacz, który powinien spełnić oczekiwania większości użytkowników składających nowoczesny komputer do gier z kartą graficzną GeForce RTX 40. Sprawdzamy, na co tak naprawdę możemy liczyć.

4,6/5

Płatna współpraca z marką ASUS

Firma ASUS jeszcze nie jest zbyt rozpoznawalna na rynku zasilaczy, jednak powoli zaczyna się to zmieniać, a sprzęt coraz częściej gości na portalach branżowych. Niedawno mieliśmy okazję sprawdzić model ASUS ROG Thor 1200W Platinum II – sprzęt dla najbardziej wymagających użytkowników oczekujących topowego, nietuzinkowego zasilacza dla mocarnego zestawu.

Tym razem w nasze ręce trafił model z serii ASUS TUF Gaming Gold, czyli propozycja dla szerokiego grona klientów, którzy oczekują dobrego sprzętu, ale niekoniecznie z najwyższej półki. Zasilacz został zaprojektowany z myślą o nowych, wydajnych zestawach do gier. Sprawdźmy, jak jednostka wypada w praktyce i czy rzeczywiście można go polecić.

Zasilacze ASUS TUF Gaming Gold

Zasilacze ASUS TUF Gaming Gold występują w wersjach o mocy 750, 850, 1000 i 1200 W, więc sprawdzą się w wydajnych konfiguracjach do gier i mocnych stacjach roboczych do pracy.

Model ASUS TUF Gaming 750W Gold ASUS TUF Gaming 850W Gold ASUS TUF Gaming 1000W Gold ASUS TUF Gaming 1200W Gold Moc 750 W 850 W 1000 W 1200 W Standard ATX 3.0 ATX 3.0 ATX 3.0 ATX 3.0 Sprawność energetyczna 80 PLUS Gold 80 PLUS Gold 80 PLUS Gold 80 PLUS Gold Wentylator 135 mm (półpasywny) 135 mm (półpasywny) 135 mm (półpasywny) 135 mm (półpasywny) Okablowanie Całkowicie modularne Całkowicie modularne Całkowicie modularne Całkowicie modularne Wtyczki zasilające » ATX12V 20+4 pin

» 2x EPS12V 4+4 pin

» 3x PCIe 6+2 pin

» 1x PCIe 5.0 12+4 pin

» 5x SATA

» 4x MOLEX » ATX12V 20+4 pin

» 2x EPS12V 4+4 pin

» 3x PCIe 6+2 pin

» 1x PCIe 5.0 12+4 pin

» 5x SATA

» 4x MOLEX » ATX12V 20+4 pin

» 2x EPS12V 4+4 pin

» 4x PCIe 6+2 pin

» 1x PCIe 5.0 12+4 pin

» 5x SATA

» 4x MOLEX » ATX12V 20+4 pin

» 2x EPS12V 4+4 pin

» 3x PCIe 6+2 pin

» 2x PCIe 5.0 12+4 pin

» 5x SATA

» 4x MOLEX Gwarancja 10 lat 10 lat 10 lat 10 lat Cena 550 zł 650 zł 820 zł 1100 zł

Do naszej redakcji trafił model o mocy 850 W, który powinien sprostać nowoczesnym konfiguracjom z kartami graficznymi GeForce RTX 4070 (SUPER) i GeForce RTX 4080 (SUPER). Jednostka kosztuje około 650 zł, więc nieco więcej od konkurencyjnych modeli o podobnej specyfikacji.

Rzut okiem na zasilacz ASUS TUF Gaming 850W Gold

ASUS TUF Gaming 850W Gold (TUF-GAMING-850G) wyróżnia się ciekawym wzornictwem, które wyróżnia go na tle zwykłych, czarnych "skrzynek". Co ważne, jednostka zachowuje całkiem kompaktowe wymiary (150 mm długości), więc powinna się zmieścić także do mniejszych obudów.

Producent przewidział całkowicie modularne okablowanie. Oznacza to, że możemy podłączyć tylko te przewody, których potrzebujemy, co ułatwia proces składania komputera i usprawnia wentylację wewnątrz obudowy. Wszystkie wiązki zostały wykonane z czarnych, pojedynczych kabelków, które są miękkie i łatwe do ułożenia. Niestety mają tendencję do plątania, więc przydałoby się dorzucić jeszcze "grzebienie" do ich równego ułożenia (w zestawie znajdziemy opaski na rzep i opaski zaciskowe).

ASUS TUF Gaming 850W Gold - wtyczki zasilające Wtyczki Długość ATX12V 20+4-pin 60 cm EPS12V 4+4-pin 65 cm EPS12V 4+4-pin 65 cm PCIe 5.0 12VHPWR 16-pin 67 cm 2x PCIe 6+2 pin 2x 67 cm PCIe 6+2 pin 67 cm 3x SATA 40 + 11 + 11 cm 2x SATA 40 + 11 cm 4x MOLEX 40 + 15 + 15 + 15 cm

W zestawie znajdziemy opaski zaciskowe i opaski na rzep, które pozwolą ułożyć wiązki zasilające wewnątrz obudowy komputera (w sklepowej wersji znajdziemy tylko europejski przewód zasilający)

Wiązki są długie, więc nie powinno być problemów z podłączeniem sprzętu nawet w większych obudowach. Oprócz standardowych wtyczek PCIe 6+2 pin (szkoda, że tylko trzech, bo konkurencja daje cztery lub nawet sześć wtyków) zasilacz oferuje też nowe złącze PCIe 5.0 12VHPWR 600 W, które pozwala bezpośrednio podłączyć zasilanie do nowych kart graficznych GeForce RTX 4000. Warto jednak mieć na uwadze, że jest ono zamienne z dwoma wtykami PCIe 6+2 pin, co jeszcze bardziej ogranicza ich liczbę po podłączeniu nowej wiązki.

ASUS TUF Gaming 850W Gold - moc i sprawność energetyczna

ASUS TUF Gaming 850W Gold oferuje moc znamionową 850 W. Co ważne, cała moc może przypadać na linię 12 V, więc nie powinno być problemów z podłączeniem wydajnych procesorów i kart graficznych. Na linie 3,3 i 5 V może przypadać łącznie 130 W obciążenia.

Zasilacz jest zgodny z nowym standardem ATX 3.0, co oznacza, że poradzi sobie z nagłymi skokami obciążenia na linii 12 V. Producent chwali się też wysoką sprawnością energetyczną, którą potwierdzono oficjalnym certyfikatem 80 PLUS Gold (dla napięcia zasilającego 115 V).

Według pomiarów CLEAResults jednostka bez problemu spełnia założenia normy 80 PLUS Gold, a nawet blisko jej do "platynowego" certyfikatu. Dobre wyniki powinny przełożyć się na niższy pobór mocy komputera, co sprawdzimy podczas testów zasilacza.

Budowa zasilacza ASUS TUF Gaming 850W Gold

UWAGA! Obudowa zasilacza została zabezpieczona plombą, więc jej otworzenie jest równoznaczne z utratą gwarancji. Osoby mniej doświadczone w temacie elektroniki mogą ominąć rozdział i od razu przejść do testów.

Modele ASUS TUF Gaming 750 W Gold i 850W Gold bazują na platformie opracowanej przez firmę Great Wall, która została dostosowana do wymagań firmy ASUS. Mówimy o dobrze wykonanej konstrukcji z japońskimi kondensatorami, która powinna wyróżniać się dłuższą żywotnością. Warto jednak mieć na uwadze, że poszczególne sztuki zasilacza mogą się różnić niektórymi komponentami (np. marką kondensatorów).



Wnętrze zasilacza - płytka drukowana zajmuje całą obudowę, ale na samej płytce nie ma natłoku elementów elektronicznych

W zestawie z zasilaczem znajdziemy nawet certyfikat, który potwierdza większą wytrzymałość kondensatorów i dławików



Wentylator schowano pod drucianym grillem z logo ASUS TUF



Producent zastosował 135-milimetrowy model z podwójnym łożyskiem kulkowym

Do chłodzenia jednostki wykorzystano wentylator Champion CF1325H12D o średnicy 135 mm. "Śmigiełko" wykorzystuje podwójne łożysko kulkowe oraz specjalnie wyprofilowane łopatki połączone pierścieniem, co powinno wpływać na większy przepływ powietrza. Maksymalna prędkość obrotowa to aż 2100 RPM, ale do około 260-270 W obciążenia wentylator pozostaje wyłączony i zasilacz jest chłodzony pasywnie (a więc też bezgłośnie).



Wszystkie newralgiczne elementy przymocowano do radiatora



Główne kondensatory wyprodukowała japońska firma Nippon Chemi-Con



Pionowa płytka odpowiedzialna za konwersję napięć 3,3 i 5 V – tranzystory MOSFET wyposażono w grubego termopada, który wspomaga odprowadzanie ciepła Po stronie wtórnej zlokalizowano baterię kondensatorów elektrolitycznych Elite, a na pionowej płytce drukowanej umieszczono dodatkowe kondensatory filtrujące napięcia

Producent zastosował konstrukcję opartą o topologię półmostu z układem rezonansowym LLC i konwerterami DC-DC. Po stronie pierwotnej znalazły się dwa kondensatory Nippon Chemi-Con KMW 390 uF certyfikowane do pracy w temperaturze do 105 stopni Celsjusza, natomiast po stronie wtórnej znajdziemy baterię kondensatorów Elite (też certyfikowane do pracy w temperaturze do 105 stopni Celsjusza). Na pionowej płytce drukowanej umieszczono dodatkowe kondensatory polimerowe, które mają za zadanie filtrować napięcia wyjściowe.

Testy zasilacza ASUS TUF Gaming 850W Gold

Testy zasilacza przeprowadziliśmy już na nowej, bardziej wymagającej platformie, która może być przykładem wydajnego komputera do gier lub stacji roboczej. Konfiguracja wykorzystuje potencjał najnowszych zasilaczy z wtyczką PCIe 5.0 (12VHPWR).

Dodatkowo wykorzystaliśmy następującą aparaturę pomiarową:

Multimetr: Kewtech KT115 (dokładność ±0,6%+4c)

Watomierz: Voltcraft Energy Logger 4000F (dokładność ±1%+1c)

Pobór mocy

Pobór energii elektrycznej sprawdziliśmy dla trzech popularnych scenariuszy:

spoczynek - komputer w stanie spoczynku, brak obciążenia procesora i kart graficznych

normalne obciążenie w grze - obciążenie procesora i karty graficznej w teście 3DMark Speedway

mocne obciążenie - obciążenie procesora i karty graficznej (z limitem zwiększonym do 133%) za pomocą syntetycznego testu OCCT

Podczas testów nie wyłączaliśmy mechanizmów oszczędzania energii, a zanotowane wartości są maksymalnymi zmierzonymi przez watomierz (pomijając ich chwilowe skoki). Im niższe wartości, tym wyższa efektywność energetyczna zasilacza. Wyniki porównaliśmy do wcześniej testowanych modeli.

Pobór mocy: Spoczynek

[W] mniej = lepiej

be quiet! Dark Power 13 850W

(80 PLUS Titanium) 64 be quiet! Dark Power 12 750W

(80 PLUS Titanium) 65 be quiet! Pure Power 12 M 850W

(80 PLUS Gold) 67 ASUS TUF Gaming 850W Gold

(80 PLUS Gold) 70 be quiet! Dark Power Pro 13 1300W

(80 PLUS Titanium) 73 Chieftec Polaris Pro 1300W

(80 PLUS Platinum) 76

Pobór mocy: Obciążenie w grze z RT

[W] mniej = lepiej

be quiet! Dark Power 13 850W

(80 PLUS Titanium) 522 be quiet! Dark Power 12 750W

(80 PLUS Titanium) 530 be quiet! Pure Power 12 M 850W

(80 PLUS Gold) 536 be quiet! Dark Power Pro 13 1300W

(80 PLUS Titanium) 537 Chieftec Polaris Pro 1300W

(80 PLUS Platinum) 537 ASUS TUF Gaming 850W Gold

(80 PLUS Gold) 539

Pobór mocy: Mocne obciążenie

[W] mniej = lepiej

be quiet! Dark Power Pro 13 1300W

(80 PLUS Titanium) 893 be quiet! Dark Power 13 850W

(80 PLUS Titanium) 898 be quiet! Pure Power 12 M 850W

(80 PLUS Gold) 898 be quiet! Dark Power 12 750W

(80 PLUS Titanium) 906 Chieftec Polaris Pro 1300W

(80 PLUS Platinum) 919 ASUS TUF Gaming 850W Gold

(80 PLUS Gold) 920

Zasilacz ASUS TUF Gaming 850W Gold oferuje sprawność potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS Gold, co ma przełożenie na pobór energii elektrycznej. Wskazania nie różnią się znacznie względem droższych modeli o wyższej efektywności energetycznej.

Testy napięć

Pomiary napięć wyjściowych przeprowadziliśmy we wszystkich trzech trybach obciążenia. Odnotowane wartości pozwoliły nam skontrolować zgodność wartości z normą ATX oraz przyjrzeć się regulacji napięć (warto tutaj wspomnieć, że norma ATX 3.0 wprowadza trochę inne dopuszczalne wartości niż ATX 2.xx).

Napięcie Tolerancja Wartość minimalna Wartość idealna Wartość maksymalna 3,3 V ±5% (±0,165 V) 3,135 V 3,3 V 3,465 V 5V ±5% (±0,25 V) 4,75 V 5 V 5,25 V -5 V ±10% (±0,5 V) -5,5 V -5 V -4,5 V 5 Vsb ±10% (±0,5 V) 4,5 V 5 V 5,5 V 12 V -7%/+5% (-0,8/+0,6 V) 11,2 V 12 V 12,6 V -12 V ±10% (±1,2 V) -13,2 V -12 V -10,8 V

Norma ATX 3.0 zakłada 5 proc. tolerancję napięć 3,3 i 5 V, ale w przypadku linii 12 V jest to już -7/+5 proc. (a w przypadku przewodów PCI-E/12VHPWR do -8 proc.). Dla mniej ważnych linii -5 V, 5Vsb i -12 V jest to już 10 proc. Każdy zasilacz mieszczący się w wyznaczonych granicach bez problemu może pracować w komputerze, niemniej jednak parametry bliższe ideałowi dobrze świadczą o danej jednostce i jakości zastosowanych w niej komponentów.

Nasza platforma pozwoliła bardzo mocno obciążyć jednostkę, ale napięcia wyjściowe nadal pozostawały w normie – w przypadku linii 12 V regulacja wynosiła około 1,4 proc., natomiast dla mało obciążonych linii 3,3 i 5 V było to już poniżej 1 proc.

ASUS TUF Gaming 850W Gold - porządny sprzęt, ale ta cena...

ASUS TUF Gaming 850 W Gold to porządny sprzęt, który powinien sprostać oczekiwaniom większości użytkowników. Zasilacz został zaprojektowany z myślą o nowych komputerach z kartami graficznymi GeForce RTX 40 – jednostka bez problemu sprawdzi się w konfiguracjach wyposażonych w karty graficzne GeForce RTX 4070 Ti SUPER i GeForce RTX 4080 SUPER.

Zasilacz ASUS TUF Gaming wyróżnia się ciekawym wzornictwem, a do tego oferuje estetyczne, w pełni modularne okablowanie. Co ważne, kabelki pozwolą podłączyć komponenty nawet w większych obudowach. Szkoda jednak, że producent przewidział tylko trzy złącza PCIe 6+2 pin (na dodatek dwa są zamienne z nowym gniazdem PCIe 5.0), bo w skrajnych przypadkach może ich zabraknąć.

Pod względem jakości wykonania nie ma się do czego przyczepić. Jednostka bazuje na nowoczesnej platformie, zgodnej ze standardem ATX 3.0. Możemy liczyć na wysoką sprawność energetyczną (z certyfikatem 80 PLUS Gold), a także stabilne napięcia wyjściowe. Do tego przewidziano półpasywny system chłodzenia, dzięki czemu sprzęt przy małym obciążeniu jest całkowicie niesłyszalny. Za wysoką jakością wykonania przemawia też długa, 10-letnia gwarancja producenta.

Producent przyzwyczaił nas do wyższej wyceny sprzętu. Podobnie jest i w tym przypadku, bo ASUS TUF Gaming 850 W Gold kosztuje około 650 zł, więc o jakieś 50 – 100 zł więcej niż konkurencyjne modele o podobnej specyfikacji.

Opinia o ASUS TUF Gaming 850W Gold Plusy zgodność ze standardem ATX 3.0,

długie, estetyczne, modularne okablowanie,

wtyczka PCIe 5.0 12VHPWR,

dobra jakość wykonania,

wysoka sprawność energetyczna,

półpasywny system chłodzenia,

krótka obudowa,

10 lat gwarancji. Minusy tylko trzy wtyczki PCIe 8-pin,

wysoka cena na tle konkurencji.

Płatna współpraca z marką ASUS