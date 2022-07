Testujemy pamięci Kingston Fury Beast DDR5 RGB – to jedne z najszybszych i najtańszych modeli DDR5 dostępne na rynku. Na jaki wzrost wydajności mogą liczyć gracze liczyć po przesiadce na takie moduły?

Pamięci DDR5 powoli zadomawiają się na rynku - póki co są obsługiwane tylko przez najnowszą platformę Intel, ale niedługo premierę ma mieć też nowa platforma AMD, która także będzie obsługiwać DDR5.

Pamięci Kingston Fury Beast DDR5 to jedne z najtańszych modułów DDR5 dostępnych na rynku - występują one w wersji standardowej i podświetlanej.

Do naszej redakcji trafił zestaw Kingston Fury Beast DDR5 RGB o pojemności 16 GB i taktowaniu 6000 MHz, który powinien przyciągnąć uwagę entuzjastów.

ocena redakcji:









4,2/5

Pamięci DDR5 nie miały łatwego początku. Było mało sprzętu w sklepach, a to co można było kupić było wolne i drogie. Całe szczęście sytuacja na rynku staje się coraz lepsza – producenci oferują coraz ciekawsze zestawy, a ceny modułów powolutku spadają (chociaż do poziomu starszych modułów DDR4 jeszcze im daleko). Przed nami też premiera kolejnych platform obsługujących nowe pamięci (m.in. AMD AM5). To znak, że nowe moduły powoli zadomawiają się na rynku.

Wyjątkowo ciekawie wypadają moduły Kingston Fury Beast DDR5 - obecnie to jedne z najlepszych i zarazem najtańszych „piątek” dostępnych na rynku, co może przyciągać potencjalnych klientów. Czy rzeczywiście warto się nimi zainteresować? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Pamięci Kingston Fury Beast DDR5 - do wyboru do koloru

Pamięci Kingston Fury Beast DDR5 występują w wersji standardowej oraz podświetlanej (RGB). Wybór dostępnych konfiguracji jest naprawdę spory - producent przygotował pojedyncze moduły oraz dwukanałowe zestawy o pojemności 16 – 64 GB, które pracują z taktowaniem 4800 – 6000 MHz.

Seria Kingston Fury Beast DDR5 Kingston Fury Beast DDR5 RGB Typ DDR5 DIMM DDR5 DIMM Pojemność Pojedyncze moduły: 8 GB, 16 GB, 32 GB

Zestawy: 2x 8 GB, 2x 16 GB, 2x 32 GB Pojedyncze moduły: 8 GB, 16 GB, 32 GB

Zestawy: 2x 8 GB, 2x 16 GB, 2x 32 GB Taktowanie/opóźnienia (napięcie) 4800 MHz / CL38-38-38 (1,1 V)

5200 MHz / CL40-40-40 (1,25 V)

5600 MHz / CL40-40-40 (1,25 V)

6000 MHz / CL40-40-40 (1,35 V) 4800 MHz / CL38-38-38 (1,1 V)

5200 MHz / CL40-40-40 (1,25 V)

5600 MHz / CL40-40-40 (1,25 V)

6000 MHz / CL40-40-40 (1,35 V) Profile XMP XMP 3.0 XMP 3.0 Radiator (wysokość) Aluminiowy (34,9 mm) Aluminiowy (42,23 mm) Podświetlenie brak Podświetlenie RGB LED

Pamięci Kingston Fury Beast DDR5 są jednymi z najtańszych modułów DDR5 dostępnych na rynku. Za najtańszy zestaw - 2x 8 GB 4800 MHz przyjdzie nam zapłacić jakieś 500 zł (podświetlane kosztują około 600 zł). Do naszej redakcji trafiły szybsze moduły Kingston Fury Beast DDR5 RGB o taktowaniu 6000 MHz – konfiguracja 2x 8 GB kosztuje jakieś 770 zł, ale jeśli składacie nowoczesny, bardziej przyszłościowy zestaw zdecydowanie lepiej będzie wybrać 2x 16 GB za jakieś 1400 zł.

Pamięci Kingston Fury Beast DDR5 w wypasionej wersji 6000 MHz

To co możemy powiedzieć już na samym początku to to, że moduły Kingston Fury Beast RGB wyróżniają się efektowną stylistyką, która powinna przyciągnąć uwagę graczy i entuzjastów.

Producent zastosował aluminiowy, anodowany na czarno radiator, na którym umieszczono logo marki Kingston Fury (dawniej Kingston HyperX) oraz serii Beast. Mówimy zatem o sprzęcie adresowanym do wymagających klientów.

Na górze umieszczono półprzezroczysty plastik, który odpowiada za podświetlenie modułów (a właściwie rozproszenie światła) – rzecz jasna mamy do czynienia z diodami RGB LED, które pozwalają efektownie rozświetlić wnętrze komputera.



Producent przewidział kilka wariantów podświetlenia, a także możliwość regulacji szybkości, jasności i kierunku iluminacji



Oprogramowanie Kingston Fury CTRL informuje także o parametrach pracy pamięci RAM

Do sterowania efektami świetlnymi można wykorzystać oprogramowanie płyty głównej lub dedykowaną aplikację Kingston Fury CTRL (producent przewidział tutaj sporo różnych efektów świetlnych z możliwością regulacji jasności i szybkości iluminacji).

W przypadku modułów Kingston Fury Beast RGB 2x 8 GB 6000 MHz CL40 zastosowano kości SK Hynix (umieszczono je po jednej stronie płytki drukowanej, więc mamy do czynienia z tzw. modułami Single Rank).

Aby załadować ustawienia wystarczy wczytać profil XMP 3.0 (Profil 1 to ustawienia DDR5-6000 CL40)

Moduły pracują z efektywnym taktowaniem 6000 MHz przy opóźnieniach CL40-40-40–80 (napięcie zasilające VDD/VDDQ zwiększono tutaj do 1,35 V). Odpowiednie ustawienia zapisano w profilu XMP 3.0 (są też profile 5600 MHz CL40 i 4800 MHz CL38), więc można je łatwo załadować z poziomu UEFI płyty głównej.

Test pamięci Pamięci Kingston Fury Beast DDR5 RGB 2x 8 GB 6000 MHz CL40

Testy pamięci Kingston Fury Beast DDR5 RGB przeprowadziliśmy na najnowszej platformie Intel z procesorem Core 12. generacji (póki co tylko ona wspiera nowe RAM-y). Moduły pracowały w trybie Gear4, zatem częstotliwość kontrolera pamięci była obniżona względem efektywnego taktowania pamięci w stosunku 1:4.

Oczywiście nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie sprawdzili do ilu można przetaktować pamięci Kingston Fury Beast DDR5 RGB.

W naszym przypadku nie dało się podnieść taktowania, ale za to zdołaliśmy nieznacznie obniżyć opóźnienia - z CL40-40-40-80 na CL38-38-38-78 (przy takim samym napięciu zasilającym).

UWAGA! Pamięci DDR5-6000 to stosunkowo szybkie moduły, które mogą nie działać na wszystkich płytach głównych Intel Z690. Przed ich zakupem warto upewnić się, czy na pewno będą współpracować z danym modelem.

Nie jest tajemnicą, że szybsza pamięć RAM głównie ma wpływ na wydajność w grach. Na jaki wzrost wydajności można liczyć? Pomiary przeprowadziliśmy dla trzech scenariuszy:

DDR5-4800 CL40-40-40-80 - natywne ustawienia kontrolera pamięci w procesorze

DDR5-6000 CL40-40-40-80 - pamięci Kingston Fury Beast DDR5 RGB2x 8 GB 6000 MHz CL40

DDR5-6000 CL38-38-38-78 - podkręcone pamięci Kingston Fury Beast DDR5 RGB 2x 8 GB 6000 MHz CL40

Testy przeprowadziliśmy w sześciu grach z naszej procedury testowej procesorów.

Cyberpunk 2077 (1080p, Ultra, RT Ultra, DLSS Jakość, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

DDR5-6000 CL38 98

69 DDR5-6000 CL40 98

69 DDR5-4800 CL40 97

69 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Counter-Strike: Global Offensive (1080p, Średnie, DirectX 9)

[fps] więcej = lepiej

DDR5-6000 CL38 765

169 DDR5-6000 CL40 760

168 DDR5-4800 CL40 739

172 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Wolfenstein: Youngblood - Benchmark (1080p, Uber, RT, DLSS Jakość, Vulkan)

[fps] więcej = lepiej

DDR5-6000 CL38 285

215 DDR5-6000 CL40 278

220 DDR5-4800 CL40 269

210 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Watch Dogs: Legion - Benchmark (1080p, Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

DDR5-6000 CL38 92

76 DDR5-6000 CL40 92

76 DDR5-4800 CL40 88

73 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Horizon Zero Dawn - Benchmark (1080p, Ultimate, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

DDR5-6000 CL38 165

116 DDR5-6000 CL40 165

116 DDR5-4800 CL40 164

114 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

The Riftbreaker - CPU Benchmark (1080p, Najwyższe + RT Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

DDR5-6000 CL38 138

97 DDR5-6000 CL40 137

97 DDR5-4800 CL40 130

95 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Widać zatem, że wpływ pamięci na wydajność w grach jest... różny. W niektórych tytułach np. Cyberpunk 2077 czy Horizon Zero Dawn wzrost wydajności między DDR5-4800 a DDR5-6000 jest marginalny, ale w niektórych typu np. Wolfenstein: Youngblood czy The Riftbreaker różnica jest widoczna i możemy tutaj liczyć na kilka procent wzrostu wydajności. Podkręcenie modułów (a właściwie lekkie obniżenie opóźnień) nie przynosi jednak istotnego wzrostu osiągów.

Szybkie pamięci DDR5 - warto kupić Kingston Fury Beast DDR5 RGB?

Pamięci DDR5 powoli zadomawiają się na rynku, ale nadal nie są ani opłacalnym, ani sensownym wyborem. Z biegiem czasu jednak powinny zastąpić wysłużone moduły DDR4 i przesiadka będzie koniecznością. Jeśli więc szukacie dobrych i niedrogich modułów do nowego komputera, to kostki Kingston Fury Beast DDR5 są jednymi z najciekawszych modeli godnych polecenia.

W ofercie producenta znajdziemy całą gamę pamięci DDR5. My akurat sprawdziliśmy zestaw Kingston Fury Beast DDR5 RGB - modele wyróżniają się ciekawą stylistyką, a do tego przyozdobiono je efektownym podświetleniem RGB LED, więc powinny zainteresować osoby zwracające uwagę na wygląd sprzętu (ale niestety przez to są też droższe). Co ważne, moduły nie są specjalnie wysokie, więc nie powinny kolidować z rozbudowanymi coolerami CPU.

W nasze ręce trafił jeden z wydajniejszych zestawów – 2x 8 GB o taktowaniu 6000 MHz (pracujący przy opóźnieniach CL40). Warto jednak pamiętać, że tak szybkie moduły nie będą działać na wszystkich płytach głównych. Wzrost wydajności w porównaniu do najzwyklejszych modułów 4800 MHz zależy od gry, ale nie powinniśmy oczekiwać potężnego przyrostu mocy – co najwyżej będzie to kilka procent (a przy okazji nie powinniśmy liczyć na wysoki potencjał na przetaktowanie).

Pamięci Kingston Fury Beast DDR5 bronią się jednak bardzo atrakcyjną ceną (oczywiście jak na pamięci DDR5), dzięki czemu są jednymi z najciekawszych modeli dostępnych na rynku. Najtańszy zestaw 2x 8 GB 4800 MHz to koszt około 500 zł. Nasza konfiguracja – 2x 8 GB 6000 MHz jest droższa, bo kosztuje około 770 zł, aczkolwiek jeśli koniecznie chcecie brać „piątki” lepszą, bardziej przyszłościową propozycją wydaje się zestaw 2x 16 GB (moduły 6000 MHz kosztują około 1400 zł).

Opinia o Kingston Fury Beast DDR5 RGB 2x 8 GB 6000 MHz CL40 Plusy Ciut lepsza wydajność względem zwykłych modułów DDR5-4800,

Podświetlenie RGB LED,

Oprogramowanie do zarządzania podświetleniem,

Niski radiator. Minusy Nadal bardzo wysoka cena na tle modułów DDR4...,

...wątpliwa opłacalność względem słabszych modułów DDR5.