Testujemy nowego ASUS Zephyrus Duo 15 SE - wyposażonego w mobilny układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3080M oraz procesor AMD Ryzen 9 5900HX. Miażdży wydajnością i... ceną?

marketplace Ocena benchmark.pl









4,8/5 Plusy jeszcze lepsza wersja laptopa gamingowego z dwoma ekranami; świetny procesor AMD Ryzen 9 5900HX; świetny mobilny układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3080; świetny główny ekran FHD 300 Hz; 4 x USB 3.2 Gen 2 (z czego jeden typu C z PD); 2 x SSD PCIe 2 TB w trybie RAID; 32 GB RAM 3200 MHz (max. 48 GB); Wi-Fi 6 + BT 5.1; czytnik kart microSD 4.0; podświetlana klawiatura Aura oraz touchpad z funkcją klawiatury numerycznej; kod do odbioru serii Dying Light Minusy wysoka cena; w przypadku tak wydajnego laptopa nie ma co liczyć na długi czas pracy na baterii

Laptop ASUS ROG Zephyrus Duo wrócił w nowej wersji i... jest gotów na skopanie tyłków konkurencji. Może być wyposażony nawet w mobilny układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3080 oraz procesor AMD Ryzen 9 5900HX (tak jak nasz testowy model!) i powinien zadowolić najbardziej wybrednych laptopowych graczy. W 2021 ASUS zaskoczył nas dużą ilością nowości - a ten laptop jest jedną z nich.

Przypomnijmy, że na naszych łamach testowaliśmy jego poprzednika, czyli model Zephyrus Duo 15 GX550L. Starszy brat prezentowanego dzisiaj modelu miał na pokładzie układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (w wersji Max-Q) oraz procesor Intel Core i9 10980HK. Jego młodszy kuzyn pożegnał się z Intelem, by sięgnąć po jeszcze wydajniejszy procesor - tym razem od AMD.

Na pierwszy rzut oka z zewnętrz nie zmieniło się wiele, ale wystarczy zerknąć do dokumentacji, by dostrzec, że zmian - zarówno tych większych, jak i mniejszych - jest całe mnóstwo. Ciekły metal używany dotychczas tylko w laptopach ROG z procesorem Intela zawędrował również do modeli z AMD, jeszcze bardziej usprawniono system chłodzenia jak i sekcję zasilania, pojawił się certyfikat Dolby Atmos (audio) i slot microSD 4.0 (312 MB/s), wszystkie porty UBS 3.2 są już generacji drugiej, a technologia AI Noise Cancellation (wygłuszanie dźwięków tła przy streamingu) działa w obu kierunkach. Fajnie, że ASUS dopracowuje swoją flagową konstrukcję, ale oczywiśce pierwsze skrzypce grają tu nowe, jeszcze wydajniejsze podzespoły.

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX551Q - maksymalnie wypasiony laptop dla gracza

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX551Q - cena

Wedle producenta nasz ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q powinien kosztować około 15999 złotych. Cóż, za świetną wydajność i dwa ekrany trzeba odpowiednio zapłacić.

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX551Q - dlaczego warto zwrócić na niego uwagę?

dwa ekrany - z czego główny FHD o odświeżaniu 300 Hz, a drugi dotykowy

najwydajniejsza laptopowa karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3080 (Ampere)

potężny procesor AMD Ryzen 9 5900HX (Cezanne)

32 GB RAM i dwa SSD PCIe w RAID o łącznej pojemności 2 TB

dopracowana konstrukcja i wysokiej klasy materiały

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX551Q - specyfikacja

Model ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Procesor AMD Ryzen 9 5900HX (8C/16T)

Cezanne 7-nm;

3,3-4,6 GHz (45 W) Pamięć RAM 32 GB DDR4

3200 MHz Układy graficzne AMD Radeon Vega 8 (zintegrowany)

Mobilny NVIDIA GeForce RTX 3080 (dedykowany) Ekrany 15,6 cala, IPS,300 Hz, 1920 x 1080 (anti-glare, sRGB 100%, Adobe 75,35%, walidacja Pantone, 3ms)

14,2 cala, IPS 60 Hz, 1920 x 550, dotykowy Łączność bezprzewodowa Intel Wi-Fi 6 AX200 160 MHz

Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.1 (Dual band) 2*2 Nośniki danych 2 x SSD PCIe 1 TB (RAID) Wymiary 36,0 x 26,8 x 2,09 ~ 2,09 cm Waga 2,48 Kg (aluminium i magnez) Bateria 90 Wh (zasilacz 280W) Porty 1x USB 3.2 Gen2 typu C (DisplayPort i wsparcie PD)

3x USB 3.2 Gen2 typu A

HDMI 2.0b

LAN

mini-jack combo (słuchawki/mikrofon)

microSD 4.0 System operacyjny Windows 10 Pro

Wiem, że już zacieracie ręce by poznać wydajność RTX 3080, ale warto podkreślić jedną rzecz. Zamiana procesora Intela na AMD wiąże się również ze znacznie wydajniejszą zintegrowaną grafiką - przeskok wydajności z Intel UHD na Radeon Vega 8 jest solidny. Ale oto i nasi bohaterowie:

Najbardziej interesującymi nas podzespołami są oczywiście procesor i układ graficzny. O ile co do CPU nie ma większych wątpliwości, to zupełnie inaczej wygląda sytuacja z GPU. Laptopowy GeForce RTX 3080 to zupełnie inny układ niż wersja desktopowa - a wersja Max-Q różni się jeszcze bardziej. RTX 3080 w stosunku do desktopowych kart ma: mniej jednostek cieniujących (6144 w stosunku do 8704), mniej VRAM (8 GB w stosunku do 10 GB), niższą przepustowość oraz oczywiście niższe zegary. To wszystko przy TGP 115 W.

Oczywiście kluczową cechą Zephyrusa Duo są dwa ekrany. Dodatkowy (dotykowy) ekran ROG ScreenPad Plus nachylony jest pod kątem 13 stopni, co ułatwia pracę wielozadaniową i poprawia widoczność. Korzyście z drugiego ekranu są oczywiste, ale oczywiście trzeba wspomnieć o oprogramowaniu, które zostało przystosowane do takiej pracy - jak choćby pakiet Adobe, czy DaVinci Resolve.

Jaki pożytek drugi ekran będzie miał dla gracza? Z pewnością będzie idealny dla streamerów, a za rogiem czają się gry wykorzystujące dwa ekrany, jak choćby bardzo oczekiwane Dying Light 2 (kod do odbioru serii Dying Light jest zawarty w pakiecie z laptopem Zephyrus Duo 15 SE).

Budowa i porty

W przypadku portów nie ma tu wiele zmian w stosunku do poprzedniego modelu, ale są one bardzo istotne.

Po prawej stronie znajdziemy dwa porty USB 3.2 Gen2 (w poprzednim modelu tylko jeden port typu A był generacji drugiej). Jest tu również USB typu C (również 3.2 Gen2), które równocześnie pełni funkcję DisplayPort oraz portu ładowania (zgodność z PD).

Po lewej stronie jedna z nowości, czyli port kart microSD 4.0. Zaraz za nim gniazdko zasilacza oraz łączony port mini-jack od obsługi urządzeń audio.

Z tyły bez większych zmian - czyli LAN, USB typu A oraz HDMI w wersji 2.0b.

Umieszczony z boku touchpad może służyć równocześnie za klawiaturę numeryczną. Na początku może się wydawać, że przyzwyczajenie do tego położenia touchpada może trochę potrwać, ale dosłownie po kilku minutach pracy z Zephyrusem, na drugim laptopie... szukałem touchpada po prawej stronie.

Do laptopa dołączona jest również podkładka pod nadgarstki, która zwiększa komfort pracy - miły dodatek.

Testy wydajnościowe i czas pracy na baterii

PC Mark 10

[punkty] wynik ogólny

ASUS Zephyrus Duo 15 GX551

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 Max-Q 7456 ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX5550L

Intel Core i9 10980HK, RTX 2080S Max-Q 7198 Asus ROG Zephyrus S GX502GV

Intel Core i7-9750H, RTX 2060 6376 Dream Machines G1660Ti-17PL26

Intel Core i7-9750H, GTX 1660 Ti 6282 Asus FX505DU

AMD Ryzen 7 3750H, GTX 1660 Ti 5399 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 4868 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 4803 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 4665 Acer Aspire 5

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 4382

Nowy Zephyrus Duo nie ma żadnych problemów w pokonaniu swojego starszego brata. Po uruchmieniu testu PC Mark 10 Extended ta niesamowita maszyna zdobywa aż 9622 punkty.

Jeśli ktoś nie zauważył, to model ten może się pochwalić dwoma SSD PCIe połączonymi w RAID (łączna pojemność 2 TB). Biedy nie ma.

A co z czasem pracy na baterii? Jak zwykle wykorzystaliśmy do tego PCMarka i jego test baterii Modern Office. Nie można liczyć na jakieś cuda - w trybie oszczędzania energii, z wyłączonym drugim ekranem i na zintegrowanej grafice można w porywach sięgnąć ponad 4 godzin czasu pracy na akumulatorze.

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 3900X 7138 Intel Core i9-10850K 6246 AMD Ryzen 9 5900HX (laptop) 5547 AMD Ryzen 7 3800X 5024 Intel Core i9-9900K 4936 AMD Ryzen 9 4900HS (laptop) 4207 AMD Ryzen 7 4800H (laptop) 4158 Intel Core i7 9700K 3725 AMD Ryzen 5 3600 3591 AMD Ryzen 5 3600 (laptop) 3504 Intel Core i7 9750H (laptop) 2635 AMD Ryzen 7 4700U (laptop) 2338 Intel Core i7 1165G7 (laptop) 2055

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i7 1165G7 (laptop) 578 AMD Ryzen 9 5900HX (laptop) 575 Intel Core i9-10850K 534 AMD Ryzen 9 3900X 521 Intel Core i9-9900K 517 Intel Core i7 9700K 509 AMD Ryzen 7 3800X 505 AMD Ryzen 9 4900HS (laptop) 483 AMD Ryzen 7 4800H (laptop) 479 AMD Ryzen 5 3600 479 AMD Ryzen 5 3600 (laptop) 464 Intel Core i7 9750H (laptop) 454 Intel Core i7-1065G7 (laptop) 449

W zastosowaniach wielordzeniowych ten procesor miażdży konkurencję, bez problemu konkurując z desktopowymi modelami, a w jednordzeniowych ustępuje jedynie Intel Tiger Lake - a i to niewiele.

W przypadku testów 3D Marka przetestowaliśmy laptopa zarówno w trybie Performance, jak i Turbo.

3D Mark - Time Spy

[punkty] wynik ogólny

ASUS Zephyrus Duo 15 GX551 (Turbo)

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 11202 ASUS Zephyrus Duo 15 GX551

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 10713 ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX5550L

Intel Core i9 10980HK, RTX 2080S Max-Q 9121 HP Omen X 2s

Intel Core i7-9750H, RTX 2080 Max-Q 7076 Asus ROG Strix Hero III G531GW-ES013

Intel Core i7-9750H, RTX 2070 6440 Hyperbook SL504

Intel Core i7-9750H, RTX 2060 6182 Asus FX505DU

AMD Ryzen 7 3750H, GTX 1660 Ti 5046 Dream Machines G1650-15PL61

Intel Core i5-10300H, GTX 1650 4GB 3624 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Xe 1514 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 1180 Acer Aspire 5

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 1146



3D Mark - Fire Strike

[punkty] wynik ogólny

ASUS Zephyrus Duo 15 GX551 (Turbo)

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 24922 ASUS Zephyrus Duo 15 GX551

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 23859 ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX5550L

Intel Core i9 10980HK, RTX 2080S Max-Q 19819 HP Omen X 2s

Intel Core i7-9750H, RTX 2080 Max-Q 16029 Asus ROG Strix Hero III G531GW-ES013

Intel Core i7-9750H, RTX 2070 15338 Hyperbook SL504

Intel Core i7-9750H, RTX 2060 14777 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Xe 4550 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 3060 Acer Aspire 5

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 2950

Wydajność w grach już w przybliżeniu znamy, ale co z wydajnością w ray-tracingu na tle desktopowych kart? Czy można liczyć na zbliżone wyniki jak w dużych komputerach?

3D Mark - Port Royale (porównanie wydajności RT do kart desktopowych)

[punkty] wynik ogólny

GeForce RTX 3080 FE* 11419 Radeon RX 6900 XT 9708 AMD Radeon RX 6800 XT 8887 GeForce RTX 2080 Ti FE 8861 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 8376 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 8175 AMD Radeon RX 6800 7517 ASUS Zephyrus Duo 15 GX551 (Turbo) 7158 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC 6920 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 6909 ASUS Zephyrus Duo 15 GX551 6761

* wszystkie karty graficzne przetestowane w wersji desktopowej

Desktopowe karty NVIDIA Ampere przyniosły nie tylko spory wzrost wydajności, ale i również większy pobór energii. Wydajny komputer z kartą GeForce RTX 2080 Ti może pobierać około 380 watów, a z kartą RTX 3080 już 480 watów. W przypadku laptopów nie można tak po prostu zwiększyć poboru mocy o 100 watów. Efekt jest od razu widoczny i w przypadku wydajności w ray-tracingu mobilny GeForce RTX 3080 (podkreślamy - nie NIE JEST Max-Q) nie ma nawet podejścia do desktopowego GeForce RTX 3080. Skoro już jesteśmy przy ray-tracingu...

Na koniec - krótka rozgrywka w Cyberpunka 2077 z maksymalnymi ustawieniami graficznymi (również z ray-tracingiem) oraz z włączoną technologią DLSS (nagranie wykonane za pomocą zewnętrznego video grabbera).

Zaznaczamy, że jest to bardzo mocno obciążająca lokacja (jazda samochodem, nocą - gdzie ray-tracing najbardziej daje się we znaki i dodatkowo ostra strzelanina) - bez problemu znajdziemy miejsca w grze gdzie będzie ona działać znacznie szybciej, natomiast raczej na pewno nie będzie ona działać wolniej.

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX551Q - czy warto kupić?

Nowy Zephyrus Duo to maksymalnie wypasiony i wyposażony w najwydajniejszy podzespoły laptop. Ten sprzęt nie ma prawa być tani, ani nawet atrakcyjnie wyceniony. To droga bestia dla największych entuzjastów, a cała reszta może jedynie przeklinać spoglądając na stan swojego konta.

Przypominamy, że nasz model wyposażony był w matrycę Full HD o odświeżaniu 300 Hz. W sprzedaży dostępne będą również modele z matrycą 4K UHD 120 Hz. O ile model FHD 300 Hz ma kosztować 16000 złotych, to model z ekranem 4K 120 Hz już 19000 złotych.

Ten model nastawiony jest na konkretnego odbiorcę - gracza e-sportowego, któremu zależy na jak najwyższym odświeżaniu obrazu, kosztem niższej rozdzielczości.

Nowy ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE to piękny, dopracowany i wydajny kawałek laptopa. Niestety, ze względu na cenę dla wielu z nas pozostanie w sferze marzeń.

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX551Q - ocena

jeszcze lepsza wersja laptopa gamingowego z dwoma ekranami

świetny procesor AMD Ryzen 9 5900HX

świetny mobilny układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3080

świetny główny ekran FHD 300 Hz

4 x USB 3.2 Gen 2 (z czego jeden typu C z PD)

2 x SSD PCIe 2 TB w trybie RAID

32 GB RAM 3200 MHz (max. 48 GB)

Wi-Fi 6 + BT 5.1

czytnik kart microSD 4.0

podświetlana klawiatura Aura oraz touchpad z funkcją klawiatury numerycznej

kod do odbioru serii Dying Light

wysoka cena

w przypadku tak wydajnego laptopa nie ma co liczyć na długi czas pracy na baterii

96% 4,8/5

Może Cię również zainteresować: