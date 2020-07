Testujemy laptop ASUS ROG Zephyrus Duo GX550L - gdy już przestaniesz szlochać po zerknięciu na stan konta, będziesz się cieszyć dwoma ekranami, procesorem Core i9 10xxx oraz kartą graficzną GeForce RTX 2080 Super w wersji Max-Q. I dwoma SSD PCIe w RAID.

Plusy - dwa ekrany IPS, z czego jeden o rozdzielczości UHD (60 Hz z G-Sync), a drugi dotykowy (połowa UHD) automatycznie pochylany przy otwarciu pokrywy,; - bardzo wysoka wydajność (Intel Core i9 Comet Lake i NVIDIA GeForce RTX 2080S Max-Q),; - 32 GB RAM 3200 MHz (z możliwością rozbudowy do 48 GB),; - dwa SSD PCIe w RAID0 o łącznej pojemności 2 TB,; - zgrabna konstrukcja w połączeniu z potężną wydajnością,; - Wi-Fi 6 i BT 5.0,; - możliwość ładowania przez USB typu C (USB 3.2 Gen2/Thunderbolt 3/DP 1.2),; - podświetlona klawiatura RGB,; - touchpad z funkcją klawiatury numerycznej. Minusy - bardzo wysoka cena,; - głośna praca w trybie Turbo,; - brak kamerki internetowej (można dokupić zewnętrzną).

Nie tak dawno temu ASUS zaprezentował dwa rewolucyjne laptopy z dwoma ekranami. Nie mogliście tego przegapić, bowiem na naszych łamach recenzowaliśmy zarówno ZenBook Duo, jak i testowaliśmy ZenBook Pro Duo. Pora na kolejną odsłonę tej historii - powitajcie model ASUS ROG Zephyrus Duo 15, który to no... rozwala system. I portfel.

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX550L - zmiany, zmiany, zmiany

Zephyrus Duo to nie tylko dołożenie drugiego ekranu do mocniejszej konfiguracji. ASUS napracował się tu naprawdę mocno i najnowsza odsłona Duo... to po prostu najlepszy model Duo. Dopracowano chyba każdy szczegół, tak by praca na dwóch ekranach była jeszcze wygodniejsza. Ale po kolei...

Myślę, że warto zaznaczyć na wstępie, że Zephyrus Duo 15 występuje w różnych konfiguracjach. Pierwsza istotna różnica dotyczy głównie podzespołów - laptop może być wyposażony w proceosor Intel Core i9 10980HK (8/16) lub Core i7 10875H (również 8/16, ale nieco niższe taktowania) jak i układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (Max-Q) bądź GeForce RTX 2070 Super.

Drugą istotną różnicą jest rozdzielczość głównego ekranu - w sprzedaży znajdą się wersje z ekranem 4K UHD (3840 x 2160), jak i Full HD (1920 x 1080). Obie wersje obsługują technologię NVIDIA G-Sync. ALE. O ile ekran UHD charakteryzuje się odświeżaniem 60 Hz, to matryca FHD sięga szaleńczych 300 Hz.

W naszych rękach znalazł się model wyposażony w najwydajniejsze podzespoły (Core i9 + RTX 2080S Max-Q) oraz ekran 4K UHD.

Dlaczego warto zwrócić uwagę na tego laptopa?

dwa ekrany z czego główny 15,6" IPS 3840 x 2160 (4K UHD 60 Hz z NVIDIA G-Sync) i drugi 14,1" IPS dotykowy 3840 x 1100 (ROG ScreenPad Plus)

procesor Intel Core i9 10980HK (8 rdzeni/16 wątków, odblokowany, 45W) taktowanie bazowe to 2,4 GHz, ale może wzrosnąć nawet do 5,3 GHz!

karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (w wersji Max-Q)

32 GB RAM 3200 MHz

2 x SSD PCIe o łącznej pojemności 2 TB (RAID0)

jak na maszynę o takiej mocy, laptop może się pochwalić smukłą budową i stosunkowo niewielką wagą (2,4 kg)

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX5550L - specyfikacja

Model ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX550L Procesor Intel Core i9-10980HK (8 rdzeni/16 wątków) 45 W Pamięć RAM 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz (z możliwością rozbudowania do 48 GB) Układy graficzne zintegrowany Intel UHD

zewnętrzny GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q (8 GB GDDR6) Ekrany (2) 15,6 cala, matowy UHD (3840 x 2160), IPS 60Hz (100% Adobe RGB) z G-SYNC

14,1 cala (3840 x 1100) IPS, dotykowy Łączność bezprzewodowa Intel Wi-Fi 6 z Gig+ (802.11ax) / Bluetooth 5.0 Dysk M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 1TB + 1TB SSD (RAID0 2 TB) Wymiary / materiały 36 x 26,8 x 2 cm / aluminium i magnez Waga 2,4 kg Bateria / zasilacz / PD 90 Wh / 240 W / USB-C PD 3.0 do 65 W Porty 1 x USB 3.2 Gen 2 typ C z DisplayPort 1.4 i Thunderbolt 3 (PD 3.0)

2 x USB 3.2 Gen 1 typ A

1 x USB 3.2 Gen 2 typ A

1 x HDMI 2.0b

1 x 3.5mm mikrofon

1 x 3.5mm mikrofon/słuchawki

1 x RJ45 (LAN) System operacyjny Windows 10 Pro

Procesor jest odblokowany, ale niestety w UEFI BIOS nie znajdziemy opcji zmiany taktowania - możemy za to pobawić się napięciami. Dobre i to.

Jeśli o układzie graficznym mowa, to mamy do czynienia z najwydajniejszym (konsumenckim) GPU dla laptopów, czyli RTX 2080 Super. Oczywiście jest w wersji Max-Q, czyli specjalnie przystosowanej do laptopów. Może to oznaczać większe ograniczenia termalne, czy związane z tym niższe zegary (czy też krótsze działanie na najwyższych częstotliwościach), a więc tracimy nieco mocy obliczeniowej. Max-Q działa tak by dostarczyć najwyższą MOŻLIWĄ wydajność w danych warunkach (jakość chłodzenia, temperatury itp.). Oczywiście GPU to wspiera wszystkie nowinki techniczne NVIDII takie jak ray-tracing w czasie rzeczywistym (rdzenie RT), czy też technologię DLSS w wersji 2.0.

Jedna mała uwaga - G-Sync działa tylko wtedy, kiedy przestawimy w aplikacji ASUS Armoury Crate tryb działania na kartą zewnętrzną (GeForce), a nie działa w trybie przełączania grafik (nad czym sprawuje kontrolę oprogramowanie Optimus).

Co można jeszcze powiedzieć... biedy nie ma! Do tego wszystkiego możecie jeszcze dodać podświetlaną klawiaturę RGB, czy też DAC (ESS Sabre HiFi). Zacznijmy może od prezentacji portów.

Budowa i porty

Z tyłu laptopa znajdziemy gniazdko LAN, jeden portu USB 3.2 Gen2 oraz wyjście obrazu HDMI (2.0b).

Po lewej stronie znajdziemy gniazdko zasilania oraz dwa gniazdka mini-jack (oczywiście do obsługi mikrofonu oraz słuchawek). Wyżej można podziwiać wyjście systemu chłodzenia AAS Plus - dzięki unoszonemu ekranowi zyskujemy nie tylko większą wygodę, ale i parę stopni wewnątrz mniej.

I po prawej - dwa porty USB 3.2 Gen1 oraz jeden port USB 3.2 Gen2 typu C, który jest równocześnie portem Thunderbolt 3 (zgodnym ze standardem Power Delivery 3.0), jak i wyjściem Display Port 1.2.

Touchpad po prawej stronie (który za dotknięciem jednego przycisku może zmienić się w klawiaturę numeryczną) nie każdemu może odpowiadać, ale prawdopodobnie będziemy używać go tak często jak standardowego touchpada (czyli umiejscowionego pod klawiaturą), czyli... tylko w ostateczności. Osobiście nie miałem żadnych problemów z przesiadką.

Laptop "w praniu" czyli wrażenia z użytkowania

Pierwsza i najważniejsza zmiana w stosunku do poprzednich modeli Duo (z dwoma ekranami) jest oczywista - po otworzeniu laptopa drugi ekran automatycznie się unosi, dzięki czemu widzimy go pod kątem. Niesamomicie podnosi to komfort używania drugiego ekranu. ASUS zrezygnował również z panelu OLED (podstawowy ekran z Pro Duo) na rzecz IPS i to... kolejna dobra rzecz, bowiem wśród zarzutów do poprzedniej generacji pojawiała się znaczna różnica w jakości wyświetlanego obrazu na obu ekranach. I na koniec - tylko drugi ekran jest ekranem dotykowym, co ma usprawniać pracę. I faktycznie tak jest.

Po odłączeniu od zasilania, laptop pracuje cicho (tryb Silent zobowiązuje), ale już po krótkim czasie jego spód zaczyna się nagrzewać. Wiadomo, że laptopa tych rozmiarów raczej trzymamy na biurku, niż na kolanach, ale jeśli jednak przyjdzie nam go trzymać na nogach, to po chwili poczujemy dyskomfort związany z temperaturą.

ASUS poczynił duże postępy jeśli chodzi o chłodzenie tego modelu - zastosowano tu pastę termoprzewodzącą na bazie ciekłego metalu, a uchylany ekran dodatkowy pozwala na jeszcze niższe temperatury (niż w przypadku poprzednika). Fajnie, ale... wciąż niewiele to zmienia. To jedna z najwydajniejszych maszyn na rynku - z potężnym CPU i GPU, a na dodatek dość smukła - będzie się grzać i koniec.

Podłączenie do prądu w trybie Turbo kończy się zawsze tak samo - dobrze słyszalnym szumem, który w każdym momencie może stać się jeszcze głośniejszy. Warto zaznaczyć, że nawet w trybie Tubro wentylatory nie osiągają pełnej prędkości obrotowej, Można to wymusić tylko w trybie Manual.

Kupując laptopa tej klasy musisz brać to pod uwagę, a jeśli faktycznie zależy ci na ciszy musisz zastanowić się nad wyborem laptopa wielkiego jak krowa (który ma więcej miejsca na system chłodzący), bądź po prostu nad... desktopem.

No i co najlepsze, czyli drugi ekran. Dzięki pochyleniu pracuje się na nim nieporównywalnie lepiej niż w przypadku pierwszych Duo. Ekrany praktycznie się od siebie nie różnią (główny jest lepszy, ale nie widać takiej różnicy na pierwszy rzut oka). W końcu ma się wrażenie, że faktycznie pracuje się na dwóch monitorach.

Praca na dwóch ekranach, choćby w programie do montażu wideo DaVinci Resolve 16 jest po prostu świetna. To cała stacja robocza zamknięta w stosunkowo niewielkiej i zgrabnej obudowie. Gracze mogą z powodzeniem wykorzystywać aplikację Overwolf na drugim ekranie podczas rozgrywki, a i streamerzy docenią te rozwiązanie. Szykują się również gry korzystające z dwóch ekranów... ale o tym za chwilę.

Testy wydajnościowe (również w grach)

Zanim przejdziemy do testów i cyferek, zadajmy sobie pytanie... Czy ten mocarz udźwignie naprawdę wymagającą grę w rozdzielczości 4K UHD? Dajmy na to Red Dead Redemption 2?

Wiadomo, że obecnie RDR2 odpalony w rozdzielczości 4K zarżnie absolutnie każdy sprzęt, ale i możliwości Zephyrus Duo 15 są przecież nie byle jakie. Da radę? W ustawieniach Zrównoważone?

Okazuje się, że w takiej rozdzielczości średnio możemy liczyć na 38 klatek na sekundę, przy 32 minimalnych klatkach - więc G-Sync jest tu jak najbardziej na miejscu. Jeśli zostaniemy przy tych samych ustawieniach i użyjemy rozdzielczości FHD, szybkość działania gry wzrośnie do średnio 85 klatek na sekundę przy 65 klatkach minimalnych. Można więc śmiało iść w górę z ustawieniami tej zasobożernej gry.

Lecimy z cyferkami! Testy wydajnościowe zostały przeprowadzone w trybie Turbo, z włączoną zewnętrzną kartą graficzną (wyłączony Optimus) oraz przy jednym ekranie - a więc w trybie maksymalnej wydajności.

PC Mark 10

[punkty] wynik ogólny

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX5550L

Intel Core i9 10980HK, RTX 2080S Max-Q 7198 HP Omen X 2s

Core i7-9750H, RTX 2080 Max-Q 7196 Asus ROG Strix Hero III G531GW-ES013

Core i7-9750H, RTX 2070 6926 Hyperbook NH5 Zen

Ryzen 5 3600, GTX 1660 Ti 6900 Hyperbook SL504

Core i7-9750H, RTX 2060 6844 ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV

Ryzen 9 4900HS, RTX 2060 Max-Q 6781 ASUS TUF Gaming A15 FA506IV

Ryzen 7 4800H, RTX 2060 6764 Asus ROG Zephyrus S GX502GV

Core i7-9750H, RTX 2060 6376 Dream Machines G1660Ti-17PL26

Core i7-9750H, GTX 1660 Ti 6282 Asus FX505DU

Ryzen 7 3750H, GTX 1660 Ti 5399

Rzutem na taśmę! Warto jednak zerknąć na pozostałe wyniki...

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 3900X 7138 Intel Core i9 9900K 4936 AMD Ryzen 7 3700X 4878 AMD Ryzen 9 4900HS (laptop) 4207 AMD Ryzen 7 4800H (laptop) 4158 Intel Core i9 10980HK (laptop) 3984 Intel Core i7 9700K 3725 AMD Ryzen 5 3600 3591 AMD Ryzen 5 3600 (laptop) 3504 Intel Core i7 9750H (laptop) 2635

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 3900X 521 Intel Core i9 9900K 517 Intel Core i9 10980HK (laptop) 513 Intel Core i7 9700K 509 AMD Ryzen 7 3700X 504 AMD Ryzen 9 4900HS (laptop) 483 AMD Ryzen 7 4800H (laptop) 479 AMD Ryzen 5 3600 479 AMD Ryzen 5 3600 (laptop) 464 Intel Core i7 9750H (laptop) 454

O ile w teście wielordzeniowym nowy procek Intela musiał uznać wyższość Ryzenów serii 4xxx, to w teście pojedyńczego wątka nie ma sobie równych!

3D Mark - Time Spy

[punkty] wynik ogólny

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX5550L

Intel Core i9 10980HK, RTX 2080S Max-Q 9121 HP Omen X 2s

Core i7-9750H, RTX 2080 Max-Q 7076 ASUS TUF Gaming A15 FA506IV

Ryzen 7 4800H, RTX 2060 6638 Asus ROG Strix Hero III G531GW-ES013

Core i7-9750H, RTX 2070 6440 Hyperbook SL504

Core i7-9750H, RTX 2060 6182 ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV

Ryzen 9 4900HS, RTX 2060 Max-Q 6051 Hyperbook NH5 Zen

Ryzen 5 3600, GTX 1660 Ti 5884 Asus ROG Zephyrus S GX502GV

Core i7-9750H, RTX 2060 5633 Asus ROG Strix Scar II GL504GV-ES043TE

Core i7-8750H, RTX 2060 5491

3D Mark - Fire Strike

[punkty] wynik ogólny

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX5550L

Intel Core i9 10980HK, RTX 2080S Max-Q 19819 HP Omen X 2s

Core i7-9750H, RTX 2080 Max-Q 16029 ASUS TUF Gaming A15 FA506IV

Ryzen 7 4800H, RTX 2060 15484 Asus ROG Strix Hero III G531GW-ES013

Core i7-9750H, RTX 2070 15338 Hyperbook SL504

Core i7-9750H, RTX 2060 14777 ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV

Ryzen 9 4900HS, RTX 2060 Max-Q 14269 Asus ROG Strix Scar II GL504GV-ES043TE

Core i7-8750H, RTX 2060 13859 Asus ROG Zephyrus S GX502GV

Core i7-9750H, RTX 2060 13856 Hyperbook NH5 Zen

Ryzen 5 3600, GTX 1660 Ti 13661

Nie ma pytań prawda? Przypominamy, że jest to tryb najwyższej wydajności (pewnie można uzyskać kilka punktów więcej puszczając wentylatory na pełne obroty) z wyłączonym ekranem dodatkowym i przestawieniem układu graficznego wyłącznie na zewnętrznego GeForce'a. Testy w innych ustawieniach mogą przynieść nieco niższe wyniki. Na koniec - testy szybkości dysków.

Bardzo ładnie, ale bez szaleństw. W końcu RAID na PCIe jednak nie daje podwojenia wyników, jak w przypadku SATA.

Dobra, a co z czasem pracy na baterii? W teście pracy biurowej (PC Mark 10) przy włączonym trybie oszczędzania energii i pracując na dwóch ekranach możemy liczyć na jakieś 4,5 godziny. Wyłączenie drugiego ekranu pozwoli na wydłużenie tego czasu do 5,5 godziny. Rozgrywka w trybie Lepsza Bateria pozwala na jakieś 1,5 godziny grania w wymagające gry.

Czy warto kupić ASUS ROG Zephyrus Duo GX550L?

Jeśli tylko cię stać... No bo co tu można powiedzieć więcej? To świetny laptop - niezwykle wydajny - zarówno pod względem procesora, jak i karty graficznej, z dobrym ekranem 4K UHD i drugim ekranem dotykowym, nienagannie wykonany i nie charakteryzuje się konstrukcją przypominającą europaletę, jak wiele klocowatych laptopów gamingowych. Te wszystkie udogodnienia, wydajne podzespoły, wysiłek zespołu ASUSa by zrobić ten laptop jak najlepszym ma swoje odbicie w cenie.

Jak szukasz dobrego i taniego, he he he albo optymalnego pod względem ceny do możliwości laptopa, to odpuść sobie sprawdzanie ceny Zephyrusa Duo. To topowy sprzęt dla graczy i entuzjastów wyposażony w najnowsze nowinki techniczne. Płacz, płać i ciesz się jednym z najbardziej zaawansowanych laptopów na świecie.

No dobra, siedzicie? ASUS ROG Zephyrus Duo 15 w tej konkretnej konfiguracji ma kosztować 17800 złotych. Może dorzuciliby coś do tego, żeby osłodzić ten poważny zakup? Jasne, dostaniesz za free Dying Light 2 (oraz jedynkę na deser). Uwaga - dzięki współpracy nawiązanej z Techlandem, Dying Light 2 będzie wykorzystywać dwa ekrany Zephyrusa Duo!

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 to marzenie każdego gracza i entuzjasty. Ładny, zgrabny, nowoczesny, BARDZO wydajny i z dwoma ekranami. ASUS musiał poświęcić mnóstwo czasu na dopracowanie tej konstrukcji, a nam (przynajmniej w większości) pozostaje smutne sondowanie wyciągu z konta i tęskne westchnienia.

Minusy? Oprócz wysokiej ceny jest ich niewiele. Głośna praca w trybie Turbo to niedłączny element tego typu konstrukcji, zwłaszcza, że nie mamy do czynienia z ciężkim klocem, ale naprawdę zgrabnym laptopem. Ktoś mógłby się przyczepić do braku kamerki internetowej, ale ASUS zauważył, że użytkownicy takiego sprzętu i tak zwykle sięgają po zewnętrzne rozwiązania, no i oczywiście takie rozwiązanie udostępnił.

Szarpałbym ten laptop jak Reksio szynkę, ale muszę jeszcze chwilę poczekać na wygraną w Lotto...

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX5550L - ocena

dwa ekrany IPS, z czego jeden o rozdzielczości UHD (60 Hz z G-Sync), a drugi dotykowy (połowa UHD) automatycznie pochylany przy otwarciu pokrywy

bardzo wysoka wydajność (Intel Core i9 Comet Lake i NVIDIA GeForce RTX 2080S Max-Q)

32 GB RAM 3200 MHz (z możliwością rozbudowy do 48 GB)

dwa SSD PCIe w RAID0 o łącznej pojemności 2 TB

zgrabna konstrukcja w połączeniu z potężną wydajnością

Wi-Fi 6 i BT 5.0

możliwość ładowania przez USB typu C (USB 3.2 Gen2/Thunderbolt 3/DP 1.2)

podświetlona klawiatura RGB

touchpad z funkcją klawiatury numerycznej

bardzo wysoka cena

głośna praca w trybie Turbo

brak kamerki internetowej (można dokupić zewnętrzną)

96% 4,8/5

