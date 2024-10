be quiet! Light Loop 360 to najnowsze chłodzenie wodne w ofercie niemieckiej marki. Sprzęt ma nie tylko ładnie wyglądać, ale także zapewniać dobrą wydajność. Sprawdzamy, jak jest w rzeczywistości i komu można je polecić.

Firma be quiet! zasłynęła z produkcji tradycyjnego, powietrznego chłodzenia dla procesorów, jednak od dłuższego czasu oferuje również chłodzenie wodne (np. testowane przez nas modele be quiet! Silent Loop 2 280 i be quiet! Pure Loop 2 FX 280), które cieszą się dobrą opinią zarówno wśród entuzjastów, jak i profesjonalnych użytkowników.

Producent nie zamierza jednak na tym poprzestawać. Niedawno w ofercie niemieckiej marki pojawiły się modele z nowej serii be quiet! Light Loop – wydajne konstrukcje, które zostały zaprojektowane z myślą o osobach poszukujących efektownego, podświetlanego sprzętu.

Chłodzenia be quiet! Light Loop - specyfikacja

Seria be quiet! Light Loop obejmuje modele w rozmiarach 240 i 360 mm (z dwoma lub trzema wentylatorami 120 mm). Chłodzenia dostępne są w czarnej i białej wersji kolorystycznej, a na dodatek zostały przyozdobione efektownym podświetleniem ARGB LED.

Model be quiet! Light Loop 240 be quiet! Light Loop 360 Blok wodny Miedziany (niklowany) Miedziany (niklowany) Wymiary bloku wodnego 64 x 64 x 74 mm 64 x 64 x 74 mm Obroty pompki 1500 - 2900 RPM 1500 - 2900 RPM Generowany hałas

(50/75/100% RPM) 15,4/27,2/34,9 dBA 17,2/29,1/36,8 dBA Węże 400 mm 400 mm Chłodnica Aluminiowa Aluminiowa Wymiary chłodnicy 277 x 120 x 27 mm 397 x 120 x 27 mm Wentylatory 2x Light Wings LX 120 PWM high speed 3x Light Wings LX 120 PWM high speed Obroty wentylatora do 2100 RPM do 2100 RPM Generowany hałas do 30,9 dBA do 30,9 dBA Przepływ powietrza 61,8 CFM /105,1 m3/h 61,8 CFM / 105,1 m3/h Ciśnienie powietrza 2,51 mmm/H²O 2,51 mm/H²O Dodatkowe » hub do podłączenia wentylatorów i podświetlenia

» pasta termoprzewodząca

» butelka do uzupełnienia płynu chłodzącego » hub do podłączenia wentylatorów i podświetlenia

» pasta termoprzewodząca

» butelka do uzupełnienia płynu chłodzącego Kompatybilność » AMD: AM4, AM5

» Intel LGA 115x, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851 » AMD: AM4, AM5

» Intel LGA 115x, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851 Gwarancja 3 lata 3 lata Cena 480 zł (czarny)

500 zł (biały) 580 zł (czarny)

600 zł (biały)

Ceny chłodzenia be quiet! Light Loop nie należą do najniższych – modele z mniejszą chłodnicą to koszt ok. 480-500 zł, natomiast za większe trzeba zapłacić ok. 580-600 zł. Możemy zatem oczekiwać porządnego produktu, który będzie spełniać oczekiwania wymagających użytkowników.

be quiet! Light Loop 360

Do naszej redakcji trafił model be quiet! Light Loop 360 w czarnym kolorze (ten sam model jest dostępny też w białej wersji). Chłodzenie pozornie wygląda zwyczajnie, jednak jest tutaj kilka elementów, na które warto zwrócić uwagę i wyróżniają sprzęt na tle konkurencyjnych modeli.



be quiet! Light Loop 360 to klasyczne chłodzenie wodne typu AiO.

Oczywiście mamy do czynienia z tradycyjnym chłodzeniem wodnym typu AiO, gdzie chłodnicę, blok i pompkę połączono w całość – takie rozwiązanie powinno zapewniać dobre osiągi, a przy tym jest dużo prostsze przy montażu względem tradycyjnego (składanego) chłodzenia wodnego LC.



Na górze bloko-pompki znalazło się logo producenta.



Podstawa bloku wodnego została pokryta warstwą niklu, więc jest idealnie gładka.

Chłodzenie wykorzystuje bloko-pompkę, która została przyozdobiona podświetleniem ARGB LED. Warto jednak zwrócić uwagę, że cały blok jest dosyć wysoki (74 mm), więc może być problem z jego kompatybilnością w mniejszych obudowach (szczególnie w ciasnych konstrukcjach typu ITX, gdzie część elementów jest ulokowana nad płytą główną).

Producent chwali się progresywnym układem sterującym silnika, który zmniejsza hałas przełączania, zapewniając niski poziom hałasu pompy (maksymalna prędkość obrotowa pompy to 2900 RPM). Na spodzie znalazła się duża niklowana płytka z gęsto umieszczonymi żeberkami.



Na froncie chłodnicy znalazł się otwór, który pozwala na uzupełnienie czynnika chłodniczego (domyślnie został on zaklejony okrągłą naklejką uszczelniającą, więc nie rzuca się w oczy).



Boczne krawędzie radiatora mają poprzeczne żłobienia, co nadaje mu ciekawszy wygląd.

W testowanym modelu zastosowano aluminiową chłodnicę w rozmiarze 360 mm o profilu 27 mm, która powinna się zmieścić nawet w ciasnych miejscach montażowych. Zastosowane węże mają 40 cm i zostały otoczone ładnym, materiałowym oplotem. Szkoda jednak, że nie są trochę dłuższe, bo w większych obudowach mogą okazać się niewystarczające.



W zestawie z chłodzeniem otrzymujemy trzy wentylatory Light Wings LX 120 PWM high speed.

Chłodzenie wyposażono w trzy wentylatory be quiet! Light Wings LX 120 PWM w wersji high-speed (o prędkości obrotowej do 2100 RPM). "Śmigiełka" wyposażono w 16 diod ARGB LED, dzięki czemu wyróżniają się ładnym podświetleniem (zastosowano przewód "łańcuchowy", który pozwala połączyć szeregowo jeden wentylator do drugiego).

Producent zastosował dziewięć specjalnie wyprofilowanych łopatek, silnik z zamkniętą pętlą, utrzymujący obroty bez względu na opór, a także łożysko ślizgowe o długiej żywotności. Niskie obroty rozruchowe mają zapewniać bardzo cichą pracę (maksymalny hałas ma sięgać 30,9 dBA).

Montaż chłodzenia be quiet! Light Loop 360

Chłodzenie be quiet! Light Loop pasuje do wszystkich najpopularniejszych podstawek pod procesory Intel i AMD. W zestawie z chłodzeniem znajdziemy niezbędne elementy montażowe, buteleczkę 100 ml z chłodziwem oraz malutką tubkę pasty termoprzewodzącej (powinna wystarczyć na 1-2 aplikacje – tej przydałoby się trochę więcej).



W zestawie z chłodzeniem producent dodaje hub do podłączenia wentylatorów i podświetlenia ARGB LED.

Ciekawym dodatkiem jest hub do podłączenia sześciu wentylatorów (4-pin) i sześciu urządzeń z podświetleniem ARGB LED (3-pin 5 V), który ułatwi podpięcie sprzętu w komputerze. Adapter można przykręcić w obudowie w miejscu na dysk 2,5 cala lub po prostu gdzieś przykleić (w zestawie dodawana jest dwustronna podkładka klejąca).

Montaż chłodzenia jest prosty, zatem nawet mniej doświadczeni użytkownicy powinni sobie z nim poradzić. Pomocna będzie tutaj instrukcja obsługi, która krok po kroku opisuje cały proces (w naszym egzemplarzu nie ujęto nowej podstawki LGA 1851, jednak proces montażu wygląda dokładnie tak samo, jak w przypadku LGA 1700).



Wentylatory należy przykręcić od wewnętrznej strony chłodnicy (tam gdzie wychodzą węże).

Cały proces można wykonać w kilku prostych krokach. Chłodzenie jest dostarczane bez zamontowanych wentylatorów, zatem warto zacząć od przykręcenia ich do chłodnicy (od wewnętrznej strony – tam, gdzie wychodzą węże).



W przypadku komputerów z procesorami Intel konieczne jest zastosowanie płytki backplate (montaż dla płyt głównych LGA 1851 wygląda tak samo, jak w przypadku podstawki LGA 1700).

Kolejnym krokiem jest przykręcenie elementów montażowych wokół podstawki i zamocowanie do nich bloku wodnego. Pamiętajcie, aby wcześniej zdjąć naklejkę z bloku wodnego i nałożyć pastę termoprzewodzącą na procesor.



Dla procesorów AMD przewidziano możliwość montażu bloku wodnego w dwóch pozycjach – 0 zapewnia lepszą kompatybilność z płytami głównymi, ale 8 powinno przełożyć się na lepszą efektywność chłodzenia procesorów z kilkoma chipletami.

W przypadku podstawek AMD producent przewidział dwa sposoby montażu bloku wodnego. Standardowa opcja (0) powinna zapewniać szerszą kompatybilność z płytami głównymi, ale można zdecydować się na pozycję z lekkim przesunięciem bloku (8), co powinno poprawić efektywność chłodzenia w przypadku procesorów bazujących na kilku chipletach (Ryzen 3000, Ryzen 5000, Ryzen 7000 i Ryzen 9000).

Następnie montujemy chłodnicę oraz hub w obudowie, podłączamy wentylatory do huba (pamiętajcie, by jeden z wentylatorów podłączyć do gniazda oznaczonego jako RPM, by płyta mogła odczytać prędkość obrotową chłodzenia), a przewody z huba do płyty głównej. Warto zadbać o odpowiednią aranżację okablowania, co poprawi nie tylko estetykę zestawu, ale także cyrkulację powietrza w obudowie oraz zabezpieczy przewody przed blokowaniem wentylatorów. Niestety, do podłączenia jest sporo kabelków, więc przy ich aranżacji trzeba się trochę natrudzić.

Test chłodzenia be quiet! Light Loop 360

Chłodzenie be quiet! Light Loop 360 przetestowaliśmy na nowoczesnej platformie z procesorem AMD Ryzen 9 7950X, która może symulować bardzo wydajny komputer do grania lub stację roboczą do pracy.

Do obciążenia systemu wykorzystaliśmy oprogramowanie Prime95 (tryb Small FFTs, który potrafi bardzo mocno rozgrzać procesor). W pomieszczeniu testowym panowała temperatura otoczenia około 27 stopni Celsjusza, a pomiar głośności przeprowadzaliśmy z odległości 30 cm (bez obudowy). Za kontrolę prędkości obrotowej pompki i wentylatorów odpowiadała płyta główna (złącze CPU FAN i AIO PUMP). Do odczytu parametrów procesora/płyty głównej wykorzystaliśmy aplikację OCCT.

Chłodzenie be quiet! Light Loop 360 porównaliśmy do porządnego chłodzenia powietrznego be quiet! Dark Rock 5 oraz niedrogiego chłodzenia wodnego be quiet! Pure Loop 2 FX 280. Porównanie wyników chłodzenia pozwoli lepiej oszacować realne możliwości sprzętu.

AMD Ryzen 9 7950X: temperatura procesora

[°C] mniej = lepiej

be quiet! Light Loop 360 (8)

max. 58 dBA 84

59 be quiet! Light Loop 360 (0)

max. 58 dBA 87

58 be quiet! Pure Loop 2 FX 280

max. 48 dBA 94

62 be quiet! Dark Rock 5

max. 38 dBA 95

56 procesor

sekcja zasilania

Chłodzenie be quiet! Light Loop 360 oferuje rewelacyjną wydajność (przesunięcie bloku wodnego rzeczywiście przekłada się na ciut niższe temperatury). Warto jednak zauważyć, że zastosowane wentylatory są bardzo głośne przy maksymalnej prędkości obrotowej, więc konieczna będzie regulacja obrotów (co może nieznacznie pogorszyć osiągi chłodzenia).

AMD Ryzen 9 7950X: wydajność procesora w Cinebench 2024

[punkty] więcej = lepiej

be quiet! Light Loop 360 (8)

max. 58 dBA 2130 be quiet! Light Loop 360 (0)

max. 58 dBA 2110 be quiet! Pure Loop 2 FX 280

max. 48 dBA 2098 be quiet! Dark Rock 5

max. 38 dBA 2080

Przy okazji sprawdziliśmy, jak chłodzenie radzi sobie z podkręconym procesorem. W tym celu zdjęliśmy limity mocy z procesora, więc jego wydajność była ograniczana osiąganą temperaturą (procesor podbija taktowanie do osiągnięcia granicznej temperatury 95 stopni Celsjusza). Rzeczywiście możemy tutaj liczyć na ciut lepsze wyniki (szczególnie w pozycji 8), jednak różnice między poszczególnymi chłodzeniami są marginalne.

Jedno z najlepszych chłodzeń wodnych

be quiet! przyzwyczaił nas do solidnych produktów, które cieszą się uznaniem entuzjastów. Podobnie jest w przypadku modelu Light Loop 360 – to jedno z najciekawszych chłodzeń wodnych, jakie mieliśmy okazję testować, choć nie jest pozbawione wad.

be quiet! Light Loop 360 to bardzo ciekawa propozycja dla osób, które cenią estetykę i budują komputer z podświetleniem. Zestaw wyposażono w efektowne podświetlenie ARGB LED na bloko-pompce i wentylatorach, co pozwala pięknie rozświetlić wnętrze obudowy. Co więcej, dostępne jest w czarnej i białej wersji kolorystycznej, więc każdy może wybrać wariant pasujący do swojej konfiguracji.

Zestaw imponuje również wydajnością i bez problemu poradzi sobie z najmocniejszymi procesorami. Dla układów AMD producent przewidział również możliwość przesunięcia bloku wodnego, co poprawia efektywność odprowadzania ciepła. Niestety, przy maksymalnych obrotach wentylatory generują spory hałas, więc większość użytkowników prawdopodobnie będzie musiała dostroić ich prędkość obrotową.

Na pochwałę zasługuje prosty montaż. Light Loop należy do standardowych zestawów AiO, gdzie wszystkie elementy połączono w całość, co ułatwia instalację. Ze względu na dużą liczbę przewodów należy się jednak liczyć z czasochłonną aranżacją okablowania. W zestawie znajdują się wszystkie niezbędne elementy do montażu na najpopularniejszych podstawkach procesorów Intel i AMD, hub do podłączenia wentylatorów i podświetlenia, a nawet buteleczka do uzupełnienia płynu chłodniczego.

Cena be quiet! Light Loop 360 wynosi około 600 zł, co jest już znaczną kwotą jak na chłodzenie wodne. Jest jednak w pełni uzasadniona, ponieważ sprzęt broni się swoimi możliwościami. Jeśli szukacie ładnego i wydajnego zestawu, zdecydowanie warto go rozważyć. Do pełni szczęścia brakuje jedynie dopracowania kilku detali. Chłodzenie odstaje również krótszym okresem gwarancji, zwłaszcza że konkurencja często oferuje 5- lub 6-letni okres ochronny.

Opinia o be quiet! Light Loop 360 Plusy świetna wydajność,

efektowny wygląd,

możliwość wyboru czarnej i białej wersji kolorystycznej,

prosty montaż,

kompatybilność z najpopularniejszymi podstawkami pod procesory Intel i AMD,

możliwość przesunięcia bloku na procesorach AMD,

w zestawie hub do podłączenia wentylatorów i podświetlenia,

możliwość uzupełnienia płynu chłodniczego (w zestawie buteleczka ze 100 ml płynu). Minusy głośne wentylatory przy maksymalnej prędkości obrotowej,

wysoki blok wodny może ograniczać kompatybilność w mniejszych obudowach,

przydałyby się dłuższe węże,

przydałaby się większa tubka pasty termoprzewodzącej,

dużo kabelków do podłączenia i ułożenia,

tylko 3 lata gwarancji.

