Testujemy chłodzenie be quiet! Pure Loop 2 FX 280, czyli ulepszoną wersję zwykłego modelu be quiet! Pure Loop 280 – ma być wydajniej, ciszej, a do tego ładniej. Sprawdzamy, czy producent nie robi nas w balona.

Firma be quiet! wprowadziła do oferty nową serię chłodzeń AiO dla procesorów - to modele Pure Loop 2 FX, które bazują na konstrukcji starego modelu Pure Loop.

W ofercie producenta znajdziemy trzy rozmiary chłodzeń: 240 mm, 280 mm i 360 mm. Nowe modele wyróżniają się efektownym podświetleniem ARGB LED, które pozwoli rozświetlić wnętrze komputera.

W naszym teście sprawdziliśmy model Pure Loop 2 FX 280, który powinien się sprawdzić w konfiguracjach z mocniejszymi procesorami Intel i AMD.

4,6/5

Jakiś czas temu mieliśmy okazję sprawdzić chłodzenie be quiet! Pure Loop 280, które zaskoczyło nas bardzo dobrą wydajnością i całkiem cichą pracą, a do tego też wyróżniało się ciekawym designem. Producent postanowił jednak pójść o krok dalej i przygotował nową serię chłodzeń AiO - Pure Loop 2 FX, które bazują na usprawnionej konstrukcji Pure Loop „jedynki”, a do tego mają wyróżniać się jeszcze efektowniejszym wyglądem.

Pierwsza wersja Pure Loop bardzo dobrze wypadała w testach. Pure Loop 2 FX również zapowiada się obiecująco, dlatego też postanowiliśmy przyjrzeć się mu nieco dokładniej.

be quiet! Pure Loop 2 FX - "nowa" seria chłodzeń AiO

W porównaniu do modeli Pure Loop, seria Pure Loop 2 FX wyróżnia się usprawnioną pompką oraz efektowniejszym wyglądem – zarówno blok wodny, jak i wentylatory przyozdobiono adresowalnym podświetleniem LED (ARGB LED).

Model be quiet! Pure Loop 2 FX 240 be quiet! Pure Loop 2 FX 280 be quiet! Pure Loop 2 FX 360 Blok wodny Miedziany (niklowany)

(podświetlenie ARGB LED) Miedziany (niklowany)

(podświetlenie ARGB LED) Miedziany (niklowany)

(podświetlenie ARGB LED) Pompka

(obroty) Podwójnie odsprzężona

(5500 RPM) Podwójnie odsprzężona

(5500 RPM) Podwójnie odsprzężona

(5500 RPM) Chłodnica Aluminiowa 240 mm

(277 x 120 x 27 mm) Aluminiowa 280 mm

(317 x 140 x 27 mm) Aluminiowa 360 mm

(397 x 120 x 27 mm) Wentylatory 2x Light Wings 120 PWM high-speed

(podświetlane ARGB LED) 2x Light Wings 140 PWM high-speed

(podświetlane ARGB LED) 3x Light Wings 120 PWM high-speed

(podświetlane ARGB LED) Obroty wentylatora max. 2500 RPM max. 2200 RPM max. 2500 RPM Łozysko Rifle Rifle Rifle Przepływ powietrza 52,3 CFM / 88,86 m3/h 71,7 CFM / 121,82 m3/h 52,3 CFM / 88,86 m3/h Ciśnienie statyczne 2,6 mm H2O 2,3 mm H2O 2,6 mm H2O Generowany hałas 31,0 dBA 32,8 dBA 31,0 dBA Węże 400 mm 400 mm 400 mm Dodatkowe Płyn chłodniczy (100 ml)

Kontroler ARGB LED Płyn chłodniczy (100 ml)

Kontroler ARGB LED Płyn chłodniczy (100 ml)

Kontroler ARGB LED Kompatybilność AMD AM4, AM5

Intel LGA 115X, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011(-3), LGA 2066 AMD AM4, AM5

Intel LGA 115X, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011(-3), LGA 2066 AMD AM4, AM5

Intel LGA 115X, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011(-3), LGA 2066 Cena 609 zł 659 zł 729 zł

W ofercie producenta znajdziemy trzy wersje chłodzeń Pure Loop 2 FX, które różnią się zastosowaną chłodnicą – można tutaj wybrać radiator w rozmiarze 240 mm, 280 mm lub 360 mm, co powinno mieć wpływ na możliwości odprowadzania ciepła z procesora. Należy jednak pamiętać, że większe zestawy mogą się nie zmieścić do wszystkich obudów.

Nowe modele mają być wydajniejsze i efektowniejsze względem poprzedników, ale niestety są też wyraźnie droższe - to właściwie poziom innych, podświetlanych AiO. Z okazji 20-lecia marki be quiet!, przez sierpień i wrzesień będzie je można kupić w niższych cenach (odpowiednio 469 zł, 519 zł i 589 zł) i jak na podświetlane AiO są to naprawdę atrakcyjne stawki.

be quiet! Pure Loop 2 FX 280 - upiększone i ulepszone AiO

Do naszej redakcji trafił zestaw be quiet! Pure Loop 2 FX 280, który powinien się sprawdzić w konfiguracjach z mocniejszymi procesorami Intel i AMD. Jeśli czytaliście test „pierwszego” Pure Loopa, chłodzenie Pure Loop 2 FX nie powinno być dla Was zaskoczeniem, bo producent zastosował tutaj bardzo zbliżoną konstrukcję.

Mamy do czynienia z chłodzeniem wodnym typu AiO, gdzie wszystkie elementy połączono w całość – nie trzeba się trudzić ze składaniem układu, co na pewno jest sporym ułatwieniem dla mniej doświadczonych użytkowników. Pomysł be quieta! Różni się jednak od innych, popularnych zestawów AiO.



Zestaw Pure Loop 2 FX 280 wykorzystuje chłodnicę o profilu 27 mm, więc nie powinno być problemów z jej montażem w obudowie komputera

Producent zastosował miedziany blok wodny z niklowaną podstawą (oznacza to, że można tutaj stosować pasty termoprzewodzące na bazie ciekłego metalu). Powierzchnia elementu jest dosyć duża, więc nie powinno być problemu z odprowadzaniem ciepła nawet z większych procesorów pod Intel LGA 2011(-3) czy LGA 2066.

W nowej wersji blok wodny ma taką samą budowę, ale jego obudowę przyozdobiono obwódką z podświetleniem ARGB LED (w zwykłym Pure Loop było to białe podświetlenie LED). Różnokolorowa iluminacja na pewno wpadnie w oko entuzjastom, którzy zwracają uwagę na wygląd sprzętu.



Pompkę przeniesiono na węże chłodzenia, co powinno przełożyć się na lepszą kulturę pracy zestawu

W odróżnieniu od zwykłych zestawów AiO, gdzie zastosowano blok wodny ze zintegrowaną pompką, producent postanowił rozdzielić obydwa elementy i pompkę przeniesiono na węże (te są długie i elastyczne, więc nie powinno być problemów z ułożeniem ich wewnątrz obudowy).

Pure Loop 2 FX wykorzystuje podwójnie odsprzężoną pompkę, która powinna generować mniejszy hałas i wibracje, co z kolei powinno się przekładać na cichszą pracę całego chłodzenia. Mamy spore oczekiwania, bo w nowej serii producent podobno dodatkowo usprawnił konstrukcję pompki.

Ciepło odprowadzane jest do aluminiowej, niskoprofilowej chłodnicy, na której zainstalowano dwa 140-milimetrowe wentylatory. Podobnie jak w pierwszej wersji, producent zastosował tutaj specjalny otwór (tzw. fill port), przez który można uzupełnić płyn chłodzący (w zestawie jest dodawana buteleczka o pojemności 100 ml).

Jest tutaj jednak ważna zmiana, bo wentylatory Pure Wings 2 140 mm High-speed zastąpiono modelami Light Wings 140 PWM high-speed – śmigiełka wyróżniają się efektownym, adresowalnym podświetleniem LED (ARGB LED), więc pozwolą rozświetlić wnętrze obudowy komputera.

Wersje High-speed wyróżniają się zwiększoną prędkością obrotową (do 2500 RPM), co ma wpływ na lepsze osiągi, ale przekłada się na wyższy poziom generowanego hałasu. Nowe modele teoretycznie oferują mniejszy przepływ powietrza, ale za to cechują się większym ciśnieniem statycznym (a to powinno mieć istotne znaczenie przy montażu na gęstych radiatorach, jak w przypadku zestawu Pure Loop 2 FX).



Kontroler można przykleić za pomocą taśmy dwustronnej lub przykręcić w miejsce dysku 2,5 cala (przy czym jest on grubszy od standardowych nośników)

To jednak nie wszystko! W zestawie z chłodzeniem jest dodawany hub do podłączenia sześciu wentylatorów 4-pin oraz sześciu urządzeń z podświetleniem ARGB LED (wtyczka 3-pin) - kontroler można podpiąć do płyty głównej, co ułatwi sterowanie większą liczbą wentylatorów. Co ważne, całość jest zasilana z wtyczki SATA .

Jak zamontować chłodzenie be quiet! Pure Loop 2 FX 280

Chłodzenie be quiet! Pure Loop 2 FX 280 jest dostarczane z wszystkimi niezbędnymi elementami montażowymi. W zestawie znajdziemy też małą strzykawkę pasty termoprzewodzącej, która powinna wystarczyć na 2 aplikacje. W takim sprzęcie przydałoby się dodać trochę więcej pasty.



W zestawie znajdziemy nawet buteleczkę z płynem chłodniczym, który można uzupełnić bez utraty gwarancji

Sam montaż chłodzenia nie jest skomplikowany i powinni sobie z nim poradzić nawet mniej doświadczeni użytkownicy - zestaw jest zgodny z najpopularniejszymi podstawkami pod procesory Intel i AMD (zabrakło jednak wsparcia dla AMD TR4 i sTRX4 pod procesory Ryzen Threadripper). W razie potrzeby można posiłkować się dołączoną instrukcją obsługi, która w miarę dokładnie opisuje poszczególne etapy instalacji zestawu.

Montaż na platformach AMD wymaga odkręcenie standardowych wsporników i przykręcenia specjalnych belek montażowych, zaś w przypadku platform Intel chłodzenie korzysta jeszcze ze specjalnej płytki backplate.

Do przykręconych wsporników należy przykręcić blok wodny (wcześniej należy posmarować procesor pastą termoprzewodzącą i zdjąć folię zabezpieczającą z podstawy bloku wodnego).

Kolejnym etapem jest przykręcenie wentylatorów do chłodnicy - należy pamiętać, aby przykręcić je śmigiełkami do góry, aby tłoczyły one powietrze przez radiator.

Na sam koniec trzeba podłączyć kabelki – pompkę do specjalnego złącza na płycie głównej, zaś wentylatory i podświetlenie bloku wodnego do kontrolera (a ten do płyty głównej i zasilacza). W niektórych przypadkach konieczne może być wyłączenie w UEFI płyty głównej odczytu prędkości obrotowej wentylatora na procesorze (jeśli płyta główna zgłasza błąd z wykrywaniem obrotów).

Test chłodzenia be quiet! Pure Loop 2 FX 280

Chłodzenie be quiet! Pure Loop 2 FX 280 przetestowaliśmy na naszej standardowej platformie testowej z procesorem AMD Ryzen 9 3900XT - to model, który generuje dużo ciepła i jest sporym wyzwaniem dla chłodzeń CPU. Żeby jednak nie było zbyt łatwo, oprócz testów przy standardowych zegarach, sprawdziliśmy też temperatury przy mocnym podkręceniu jednostki (4,3 GHz z napięciem 1,3 V).

Platforma testowa:

Do obciążenia systemu wykorzystaliśmy oprogramowanie Prime95 (tryb Small FFTs, który potrafi bardzo mocno rozgrzać procesor). W pomieszczeniu testowym panowała temperatura otoczenia około 27 stopni Celsjusza (podajemy przyrost temperatury), a pomiar głośności przeprowadzaliśmy z odległości 30 cm (bez obudowy). Do odczytu parametrów procesora/płyty głównej wykorzystaliśmy aplikację OCCT.

Za kontrolę prędkości obrotowej pompki i wentylatorów odpowiadała płyta główna (wentylatory podłączyliśmy do huba, a ten do płyty głównej). Osiągi chłodzenia porównaliśmy do innych chłodzeń AiO:

AMD Ryzen 9 3900XT: temperatura procesora (delta)

[°C] mniej = lepiej

Fractal Design Lumen S28 RGB

(max. 40 dB) 44

9 be quiet! Pure Loop 2 FX 280

(max. 44 dB) 44

11 Arctic Liquid Freezer II 360 RGB

(max. 41 dB) 45

9 Arctic Liquid Freezer II 280 A-RGB

(max. 36 dB) 46

10 MSI MPG CoreLiquid K360 (G.I.)

(max. 46 dB) 47

12 Corsair iCUE H150i Elite LCD

(max. 42 dB) 48

12 be quiet! Silent Loop 2 280

(max. 38 dB) 49

16 obciążenie

spoczynek

ASUS ROG Crosshair VIII Hero: temperatura sekcji zasilania (delta)

[°C] mniej = lepiej

Arctic Liquid Freezer II 360 RGB

(max. 41 dB) 13

7 MSI MPG CoreLiquid K360 (G.I.)

(max. 46 dB) 14

4 Arctic Liquid Freezer II 280 A-RGB

(max. 36 dB) 18

11 Fractal Design Lumen S28 RGB

(max. 40 dB) 18

13 be quiet! Pure Loop 2 FX 280

(max. 44 dB) 21

16 be quiet! Silent Loop 2 280

(max. 38 dB) 22

7 Corsair iCUE H150i Elite LCD

(max. 42 dB) 22

13 obciążenie

spoczynek

Chłodzenie be quiet! Pure Loop 2 FX 280 oferuje naprawdę dobrą wydajność w chłodzeniu procesora, przy czym musimy się liczyć ze słyszalną praca wentylatorów i dosyć wysokimi temperaturami sekcji zasilania.

AMD Ryzen 9 3900XT OC: temperatura procesora (delta)

[°C] mniej = lepiej

Fractal Design Lumen S28 RGB

(max. 51 dB) 64

12 Arctic Liquid Freezer II 360 RGB

(max. 41 dB) 66

11 MSI MPG CoreLiquid K360 (G.I.)

(max. 57 dB) 66

13 Arctic Liquid Freezer II 280 A-RGB

(max. 42 dB) 68

12 Corsair iCUE H150i Elite LCD

(max. 46 dB) 68

14 be quiet! Pure Loop 2 FX 280

(max. 44 dB) 68

12 be quiet! Silent Loop 2 280

(max. 45 dB) 69

16 obciążenie

spoczynek

ASUS ROG Crosshair VIII Hero OC: temperatura sekcji zasilania (delta)

[°C] mniej = lepiej

MSI MPG CoreLiquid K360 (G.I.)

(max. 57 dB) 18

7 Arctic Liquid Freezer II 360 RGB

(max. 41 dB) 20

10 Arctic Liquid Freezer II 280 A-RGB

(max. 42 dB) 22

16 be quiet! Pure Loop 2 FX 280

(max. 44 dB) 24

16 be quiet! Silent Loop 2 280

(max. 45 dB) 27

8 Corsair iCUE H150i Elite LCD

(max. 46 dB) 29

16 Fractal Design Lumen S28 RGB

(max. 51 dB) 30

16 obciążenie

spoczynek

Po podkręceniu procesora wyniki nie wyglądają już tak dobrze - be quiet! Pure Loop 2 FX 280 oferuje tutaj podobne wyniki do innych zestawów z chłodnicą 280 mm, ale ponownie trzeba się liczyć z dosyć wysokimi temperaturami sekcji zasilania i słyszalną pracą wentylatorów.

be quiet! Pure Loop 2 FX 280 - działa i wygląda znakomicie!

be quiet! Pure Loop 2 FX 280 nie jest całkowicie nowym chłodzeniem, bo to de facto usprawniona wersja poprzedniego modelu be quiet! Pure Loop 280. Producent usprawnił (lub raczej upiększył) sprawdzoną konstrukcję, dzięki czemu zestaw można nazwać bardzo udaną propozycją.

Pure Loop 2 FX zalicza się do zestawów typu AiO, jednak zastosowano tutaj trochę zmodyfikowaną konstrukcję, bo producent zdecydował się na przeniesienie pompy z bloku wodnego na węże chłodnicy. Ciepło odprowadzane jest do niskoprofilowej chłodnicy w rozmiarze 280 mm – wprawdzie nie oferuje ona tak dobrych osiągów jak grube radiatory, ale za to nie będzie sprawiać kłopotów z montażem w obudowach.

Głównym atutem nowego modelu jest efektowne podświetlenie RGB LED – upiększono blok wodny oraz wentylatory, dzięki czemu zestaw może być świetnym uzupełnieniem nowoczesnego zestawu dla entuzjastów. Jeśli zwracacie uwagę na wygląd sprzętu, zestaw Pure Loop 2 FX na pewno powinien przypaść Wam do gustu.

Wydajność chłodzenia stoi na naprawdę niezłym poziomie – zestaw poradził sobie nawet z podkręconym, 12-rdzeniowym Ryzenem 9 3900XT. Zamontowane wentylatory przy mocnym obciążeniu są słyszalne, więc maniakom ciszy polecamy wyregulować krzywą obrotów. Szkoda też, że nie zdecydowano się na dodanie dodatkowego nawiewu na sekcję zasilania płyty głównej.

Niestety, nowy model jest też wyraźnie droższy od poprzednika – standardowa cena 280-milimetrowej wersji to 659 złotych (czyli 160 złotych więcej niż za Pure Loop 280 - płacimy za dodatkowe podświetlenie i hub do podłączenia wentylatorów/podświetlenia). Z okazji 20-lecia marki be quiet!, sprzęt przez sierpień i wrzesień będzie sprzedawany za 519 złotych i w tej cenie będzie to naprawdę bardzo dobra propozycja.

Opinia o be quiet! Pure Loop 2 FX 280 Plusy Efektowny wygląd - podświetlany blok wodny i wentylatory,

Dobra wydajność przy niezbyt gorących procesorach,

Prosty montaż,

Kompatybilność z popularnymi podstawkami Intel i AMD,

Cienka chłodnica zmieści się do większości obudów,

W zestawie hub do podłączenia wentylatorów i urządzeń z podświetleniem RGB LED,

Możliwość uzupełniania płynu chłodzącego (+ buteleczka płynu). Minusy Brak nawiewu na sekcję zasilania płyty głównej,

Przydałaby się większa porcja pasty termoprzewodzącej,

Brak wsparcia dla podstawek AMD TR4 i sTRX4,

Wysoka cena.

Ocena końcowa 92% 4.6/5