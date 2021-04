Testujemy nowe chłodzenie AiO z oferty firmy be quiet! - ma być wydajnie, cicho i efektownie. Czy zestaw Silent Loop 2 280 rzeczywiście zasługuje na polecenie?

be quiet! Silent Loop 280 to jedno z pierwszych chłodzeń AiO, które mieliśmy okazję przetestować w redakcji benchmark.pl – w 2016 roku zestaw zaskoczył nas dobrą wydajnością, wysoką kulturą pracy i szeroką kompatybilnością. Ciężko było nam cokolwiek zarzucić modelowi niemieckiego projektanta, aczkolwiek część klientów skarżyła się na głośne działanie pompki.

Od tego czasu jednak wiele się pozmieniało, a producenci zaczęli dopracowywać swoje konstrukcje. Pozmieniało się też w ofercie marki be quiet! - po modelach Pure Loop, doczekaliśmy się ulepszonych zestawów Silent Loop 2, które mają być bardziej dopracowane względem pierwszych Silent Loop. Czy rzeczywiście są lepsze od poprzednika? Postanowiliśmy to sprawdzić!

Porównanie chłodzeń be quiet! Silent Loop 2

W ofercie firmy be quiet! znajdziemy cztery wersje chłodzeń Silent Loop 2: 120, 240, 280 i 360. Poniżej znajdziecie porównanie ich specyfikacji.

Model be quiet! Silent Loop 2 120 be quiet! Silent Loop 2 240 be quiet! Silent Loop 2 280 be quiet! Silent Loop 2 360 Blok wodny Miedziany Pompka Trójkomorowa z 6-polowym silnikiem trójfazowym Obroty pompki 2800 RPM Węże 400 mm Chłodnica Aluminiowa Wymiary chłodnicy 154 x 120 x 27 mm 272 x 120 x 27 mm 314 x 140 x 27 mm 390 x 120 x 27 mm Wentylatory 2x Silent Wings 3 120mm PWM (high-speed) 2x Silent Wings 3 120mm PWM (high-speed) 2x Silent Wings 3 140mm PWM (high-speed) 3x Silent Wings 3 120mm PWM (high-speed) Łożysko FDB FDB FDB FDB Obroty wentylatora do 2200 RPM do 2200 RPM do 1600 RPM do 2200 RPM Przepływ powietrza do 73,33 CFM / 124,58 m3/h do 73,33 CFM / 124,58 m3/h do 77,57 CFM / 131,79 m3/h do 73,33 CFM / 124,58 m3/h Ciśnienie statyczne do 3,37 H 2 O mm do 3,37 H 2 O mm do 2,16 H 2 O mm do 3,37 H 2 O mm Generowany hałas

(25/50/100%) 16,6 / 19,4 / 36,4 dB 16,8 / 22,3 / 38,3 dB 16,5 / 20,3 / 36,1 dB 17,7 / 23,9 / 39,8 dB Dodatkowe » podświetlenie ARGB LED

» port do napełniania płynu chłodniczego

» 100 ml płynu chłodniczego Kompatybilność » AMD: AM4 / AM3(+) / TR4/sTRX4 (opcjonalnie)

» Intel LGA 115x / LGA 1200 / LGA 2011(-3) / LGA 2066 Waga zestawu 907 g 1046 g 1185 g 1326 g Cena 449 zł 589 zł 639 zł 729 zł

Ceny chłodzeń be quiet! Silent Loop 2

Modele Silent Loop 2 mają reprezentować wyższą półkę chłodzeń AiO, więc ich ceny też są odpowiednio wyższe – jest to odpowiednio:

be quiet! Silent Loop 2 120 - 449 zł

be quiet! Silent Loop 2 240 - 589 zł

be quiet! Silent Loop 2 280 - 639 zł

be quiet! Silent Loop 2 360 - 729 zł

W nasze ręce trafił zestaw be quiet! Silent Loop 2 280, który powinien sprostać nawet wydajniejszym procesorom Intel Core i9 / AMD Ryzen 9. Nim przejdziemy do testów, sprawdźmy jak nowa konstrukcja została zbudowana.

Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 280

be quiet! Silent Loop 2 280 na pierwszy rzut oka wygląda jak klasyczny zestaw AiO. Jest tutaj jednak kilka ciekawych rozwiązań, których nie spotkamy w konkurencyjnych modelach.

Rzecz jasna mamy do czynienia z blokiem wodnym połączonym z pompką - to innowacyjna, trójkomorowa konstrukcja z 6-polowym silnikiem trójfazowym. Producent chwali się, że ma ona gwarantować wysoką wydajność, a przy tym cechować się dobrą kulturą pracy (to też zasługa dodatkowego wyciszenia obudowy). Czy tak będzie? Sprawdzimy podczas testów.

Blok wodny został wykonany z miedzi - mamy do czynienia z konstrukcją o zwiększonym zagęszczeniu finów, której powierzchnię pokryto warstwą niklu.

Sam blok ma całkiem spore rozmiary, więc nie powinno być problemów z odprowadzeniem ciepła z procesorów pod gniazda AMD AM4 czy Intel LGA 1200 / LGA 2066. Zestaw można też zamontować na podstawce TR4/sTRX4 pod procesory Ryzen Threadripper, ale musimy się liczyć, że nie będzie on obejmować całej powierzchni odpromiennika ciepła.

Producent zadbał też o odpowiedni wygląd bloko-pompki. Na górze znalazła się srebrna płytka ze szczotkowanego aluminium, a całość przyozdobiono podświetleniem LED – logo producenta może być podświetlone na biały kolor, a po bokach umieszczono diody z adresowalnym podświetleniem RGB (ARGB LED).

Dodatek na pewno podkreśli charakter komputera. Kolorowymi efektami świetlnymi można sterować z poziomu płyty głównej (zasilanie 5V 3-pin) lub dodawanego kontrolera, natomiast białe logo można wyłączyć za pomocą ukrytego przycisku na obudowie.

Ciepło odprowadzane jest do chłodnicy w rozmiarze 280 mm. Tym razem mamy do czynienia z aluminiową konstrukcją o profilu 27 mm (w poprzednim modelu był to miedziany radiator o grubości 30 mm). Cieńsza chłodnica teoretycznie oferuje gorszą efektywność, ale za to cechuje się szerszą kompatybilnością z obudowami.

Jest też pewne ciekawostka. W chłodnicy znalazł się otwór do łatwego uzupełniania czynnika chłodniczego (tzw. fillport). Rozwiązanie nie jest zbyt często spotykane w zestawach AiO, ale pozwoli zachować dłuższą żywotność chłodzenia (w zestawie producent dodaje buteleczkę z chłodziwem pojemności 100 ml).

be quiet! Silent Loop 2 to także nowe wentylatory. W testowanym zestawie producent zastosował dwa wysokociśnieniowe modele Silent Wings 3 140mm PWM (wersja high-speed). Śmigiełka bazują na wytrzymałym łożysku hydrodynamicznym i 6-polowym silniku. Warto także zwrócić uwagę na specjalnie wyprofilowane łopatki i ramkę z elementami tłumiącymi drgania, co ma poprawić kulturę pracy.

Prędkość obrotową wentylatorów można regulować za pomocą sygnału PWM, przy tym maksymalnie może być to 1600 RPM - przepływ powietrza wynosi wtedy 77,57 CFM/131,79 m3/h, a ciśnienie statyczne 2,16 mm H 2 O. Producent deklaruje też bardzo cichą pracę (generowany hałas podobno nie przekracza 28,1 dB).

Montaż chłodzenia be quiet! Silent Loop 2 280

be quiet! Silent Loop 2 280 korzysta z nowego systemu montażu, który powinien sprawiać mniej problemów względem zapinek z poprzedniej serii Silent Loop.

Jeżeli chodzi o kompatybilność, zestaw pasuje do wszystkich najpopularniejszych podstawek - Intel LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 2011(-3), LGA 2066 oraz AMD AM3(+), AM4, TR4, sTRX4 (w przypadku gniazd TR4 i sTRX4 trzeba dokupić specjalny zestaw montażowy BZ008).

Montaż chłodzenia nie jest zbyt skomplikowany – właściwie sprowadza się do przykręcenia zapinek (w platformach AMD AM3/AM3+/AM4 wykorzystywany jest backplate z płyty głównej), nałożenia pasty termoprzewodzącej, przykręcenia bloko-pompki do zapinek, przykręcenia chłodnicy z wentylatorami i podłączenia kabelków do płyty głównej i opcjonalnego SATA. W razie potrzeby można posiłkować się dokładną instrukcją obsługi lub filmikiem instruktażowym. Leci plusik dla projektantów za odpowiednie podejście do tematu!

Jedyne zastrzeżenia mamy do ilości pasty termoprzewodzącej – w zestawie znajdziemy małą strzykawkę, która wystarczy na 1-2 aplikacje. Skoro mamy do czynienia z topowym chłodzeniem, to spodziewalibyśmy się większej porcji.

Test chłodzenia be quiet! Silent Loop 2 280

Zestaw be quiet! Silent Loop 2 280 przetestowaliśmy na procesorze AMD Ryzen 9 3900XT, który generuje sporo ciepła i jest dużym wyzwaniem dla chłodzeń CPU. Żeby jednak nie było zbyt łatwo, oprócz testów przy standardowych zegarach, sprawdziliśmy też temperatury przy mocnym podkręceniu jednostki (4,3 GHz z napięciem 1,3 V).

Wydajność chłodzenia be quiet! Silent Loop 2 280 porównaliśmy do średniej klasy chłodzenia powietrznego - SilentiumPC Fortis 3 HE1425 oraz dwóch zestawów AiO: be quiet! Silent Loop 280 z chłodnicą w rozmiarze 280 mm oraz Arctic Liquid Freezer II 420 z chłodnicą w rozmiarze 420 mm. Za kontrolę obrotów odpowiadała płyta główna ASUS ROG Crosshair VIII Hero (Wi-Fi).

Do obciążenia systemu wykorzystaliśmy oprogramowanie Prime95 (tryb Small FFTs, który potrafi bardzo mocno rozgrzać procesor). W pomieszczeniu testowym panowała temperatura otoczenia około 24 stopni Celsjusza (podajemy przyrost temperatury), a pomiar głośności przeprowadzaliśmy z odległości 30 cm (bez obudowy).

AMD Ryzen 9 3900XT: temperatura procesora (delta)

[°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek Arctic Liquid Freezer II 420

(max. 38 dB) 43

18 be quiet! Silent Loop 280

(max. 39 dB) 49

9 be quiet! Silent Loop 2 280

(max. 38 dB) 49

16 SilentiumPC Fortis 3 HE1425

(max. 39 dB) 57

13

ASUS ROG Crosshair VIII Hero: temperatura sekcji zasilania (delta)

[°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek SilentiumPC Fortis 3 HE1425

(max. 39 dB) 15

7 Arctic Liquid Freezer II 420

(max. 38 dB) 18

5 be quiet! Silent Loop 2 280

(max. 38 dB) 22

7 be quiet! Silent Loop 280

(max. 39 dB) 24

9

be quiet! Silent Loop 2 280 przy standardowych taktowaniach oferuje bardzo zbliżoną wydajność do poprzedniego modelu be quiet! Silent Loop 280. Warto jednak zauważyć, że zestaw cechował się ciut lepszą kulturą pracy pod obciążeniem - 38 dB to hałas, który na pewno będzie zagłuszany przez inne elementy komputera (w spoczynku wentylatory były wyłączone, a zestaw był całkowicie niesłyszalny).

AMD Ryzen 9 3900XT OC: temperatura procesora (delta)

[°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek Arctic Liquid Freezer II 420

(max. 44 dB) 65

23 be quiet! Silent Loop 2 280

(max. 45 dB) 69

16 be quiet! Silent Loop 2 280

(max. 47 dB) 73

19 SilentiumPC Fortis 3 HE1425

(max. - dB) test niezaliczony

13

ASUS ROG Crosshair VIII Hero OC: temperatura sekcji zasilania (delta)

[°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek Arctic Liquid Freezer II 420

(max. 44 dB) 20

5 be quiet! Silent Loop 2 280

(max. 45 dB) 27

8 be quiet! Silent Loop 280

(max. 47 dB) 30

7 SilentiumPC Fortis 3 HE1425

(max. - dB) test niezaliczony

7

Nowe chłodzenie be quiet! pokazuje pazur po podkręceniu procesora - w takim scenariuszu zwykły, powietrzny cooler okazuje się zbyt słaby. Na Silent Loop 2 280 odnotowane temperatury CPU były o 4 stopnie niższe względem poprzednika (a przy tym tylko o 4 stopnie wyższe względem dużo większego zestawu Arctic Liquid Freezer II 420). Przy takim scenariuszu wentylatory rozkręcały się do maksymalnej prędkości obrotowej, a zatem musimy się liczyć z wyższym poziomem generowanego hałasu (ten jednak i tak był nieco niższy względem wcześniejszego modelu Silent Loop 280).

be quiet! Silent Loop 2 280 - porządne chłodzenie AiO na 2021 rok

Co tu dużo mówić, jest naprawdę dobrze. be quiet! pokazuje, że doświadczenie w projektowaniu chłodzeń nie poszło w las i można przygotować porządne chłodzenie AiO na 2021 rok - zestaw Silent Loop 2 280 powinien zainteresować wymagających klientów, którzy też są w stanie wydać nieco więcej pieniędzy.

Silent Loop 2 280 pozornie wygląda jak każde inne AiO. Mamy jednak do czynienia z nową konstrukcją, gdzie producent dopracował każdy element zestawu pod kątem wydajności i kultury pracy. Ciekawostką jest możliwość uzupełniania czynnika chłodniczego, co pozwoli dłużej utrzymać dobrą sprawność zestawu. Dodatkowo nowy system montażu nie powinien sprawiać problemów. Jedynie oczekiwalibyśmy większej porcji pasty termoprzewodzącej

Uwagę zwraca także odświeżone wzornictwo. Producent w końcu zdecydował się na podświetlenie ARGB LED, które nadaje konstrukcji ciekawszego wyglądu. Co ważne, iluminacje są subtelne, a efektami świetlnymi można sterować z poziomu płyty głównej lub dołączanego kontrolera.

Dopracowana konstrukcja oczywiście przekłada się na wyniki testów. Chłodzenie bez problemu poradziło sobie z procesorem AMD Ryzen 9 3900XT. Dobrze wygląda też kultura pracy, aczkolwiek przy gorętszych i podkręconych jednostkach musimy się liczyć z mocniejszym rozkręceniem wentylatorów i wyższym poziomem generowanego hałasu.

Silent Loop 2 280 kosztuje około 640 złotych, więc mówimy już o droższych zestawach AiO w rozmiarze 280 mm. Jeżeli jednak oczekujecie dobrej wydajności, cichej pracy i ciekawego wyglądu, a przy tym jesteście w stanie dopłacić do zakupu, nowe chłodzenie be quiet! na pewno jest propozycją wartą uwagi.

be quiet! Silent Loop 2 280 - ocena końcowa:

dobra wydajność

cicha praca przy niepodkręconych procesorach

smukła chłodnica - lepsza kompatybilność z obudowami

fillport do uzupełnienia chłodziwa

podświetlenie bloku wodnego

kompatybilność z wszystkimi nowszymi podstawkami (AMD TR4 i sTRX4 po dokupieniu zestawu montażowego)

prosty montaż



mała porcja pasty termoprzewodzącej

cena mogłaby być niższa

88% 4,4/5

