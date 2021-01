Informacje na Twitterze sugerują, że sprzedawcy sprzętu elektronicznego w Europie, niedługo otrzymają kolejne partie konsol PlaySation 5. Początkowo mówi się o Irlandii i Wielkiej Brytanii, jednak nie jest powiedziane, że konsole nie trafią również do Polski.

Tutaj warto przytoczyć informacje, jaką umieścił na swojej stronie jeden z większych sklepów elektronicznych w Polsce – RTV EURO AGD. Możemy z niej wyczytać, że „kolejna dostawa konsol PS5 jest potwierdzona do końca stycznia”, co w większości przypadków, pokrywa się z informacjami udostępnianymi na Twitterze.

Retailers are expecting stock to arrive for orders on the 7th January.If the stock hasn't arrived by then, we could be waiting until the 12th & 14th for retailers to get stock due to Brexit and shipments its a bit of a sh*t show. #PS5