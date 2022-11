W Geekbuying trwa wielka wyprzedaż z okazji Black Friday 2022. Przygotowano niejedną ciekawą ofertę, …a zresztą zobacz sam: jest z czego wybierać!

Dlaczego warto zajrzeć do Geekbuying w Black Friday 2022?

Choć jego historia nie jest zbyt długa, Geekbuying zdążył już zebrać niemałą grupę zadowolonych klientów w naszym kraju. To nie może dziwić, bo oferuje unikatowy sprzęt w naprawdę dobrych cenach. Przy tym zapewnia bardzo atrakcyjne warunki: szybką wysyłkę z europejskich magazynów, darmową dostawę na terenie Polski, wygodne płatności BLIKIEM i opcjonalny system ratalny z Przelewy24.

Trzeba mieć jednak świadomość, że Geekbuying to miejsce, w którym dominują określone grupy sprzętowe. Przede wszystkim odkurzacze i roboty sprzątające, hulajnogi i rowery elektryczne oraz przenośne stacje zasilania. Najpopularniejsze marki natomiast to Roborock, KUGOO, Eleglide, Tronsmart, iLife, NAVEE i Engwe. Chociaż wielu z nich możesz nie kojarzyć, co jakiś czas mamy okazję testować produkty z ich katalogów i zwykle (pozytywnie!) zaskakują nas swoimi możliwościami.

Jak zaoszczędzić w Black Friday w Geekbuying?

Z okazji Black Friday 2022 w sklepie Geekbuying mocno obniżone zostały ceny najpopularniejszych produktów ze wspomnianych wyżej kategorii. Co więcej, zasada jest taka, że im więcej kupujesz, tym więcej oszczędzasz. Dzięki kodom, które znajdziesz na oficjalnej stronie wyprzedaży, możesz otrzymać:

40 zł zniżki przy zamówieniu powyżej 1000 zł,

100 zł zniżki przy zamówieniu powyżej 2000 zł,

200 zł zniżki przy zamówieniu powyżej 4000 zł

i 6% zniżki przy zakupie 2 dowolnych produktów.

Co ważne, kody te łączą się z naliczonymi już obniżkami, więc w Black Friday niejako zyskujesz podwójnie! Za czym więc warto się rozejrzeć? Oto…

Najlepsze oferty Geekbuying z okazji Black Friday

Marzy ci się robot, który posprząta podłogi za ciebie, ale ceny tych urządzeń skutecznie odwodzą cię od tej myśli? Cóż, w Black Friday możesz spełnić swoje marzenia. Ich spełnieniem może okazać się konkretnie iLife V9e za 419 złotych (zamiast 799 zł). Niech cię nie zwiedzie ta niska cena – to sprawdzony w boju sprzęt, mogący pochwalić się dużą mocą ssania (4000 Pa), zaawansowanym systemem cyklonowym, prawie 2-godzinnym czasem działania, sprawną technologią omijania przeszkód i niemałym zbiornikiem na kurz (o pojemności 700 ml).

Jeśli twoje mieszkanie stanowi większe wyzwanie i maleńki robot sprzątający może mu nie podołać, w Geekbuying czeka na ciebie także pomocnik ciężkiej wagi (choć to może nie najlepsze określenie, bo w rzeczywistości jest wyjątkowo lekki). Dzięki dużej mocy (26 000 Pa) i pomysłowo opracowanym końcówkom radzi sobie bez problemu z kurzem i brudem na panelach, płytkach czy dywanach, ale nie tylko. Tapicerki i szczeliny również nie robią na nim wrażenia. Inteligentny wyświetlacz zwiększa komfort obsługi, a opróżnianie pojemnika jednym przyciskiem poprawia higienę. O czym mowa? O bezprzewodowym odkurzaczu Shunzao Z11 MAX za 849 zł (zamiast 1299 zł).

Black Friday w Geekbuying to też doskonała okazja do tego, by sprawić sobie nowy rower elektryczny. Naszą uwagę szczególnie skutecznie przykuły dwa modele. Pierwszym z nich jest Eleglide M1 Plus za 3639 zł (zamiast 4399 zł) – góral z silnikiem 250 W, przerzutkami Shimano, podwójnymi hamulcami tarczowymi i akumulatorem 12,5 Ah…

…Drugim zaś Eleglide T1 STEP-THRU za 4249 zł (zamiast 4639 zł). W tym przypadku mówimy już o modelu trekkingowym na dłuższe wyprawy. O nim zresztą moglibyśmy dłużej poopowiadać, ale zamiast tego po prostu skierujemy cię do naszej recenzji roweru Eleglide T1, która pojawiła się na stronie we wrześniu.

A jeżeli bardziej niż rower interesowałaby cię hulajnoga elektryczna, to sporo możesz zaoszczędzić, decydując się na zakup modelu NAVEE N65 za 2529 zł (zamiast 3499 zł). To pojazd wyposażony w 500-watowy silnik i 10-calowego opony pneumatyczne, dzięki czemu równie dobrze, co na drodze lub chodniku, radzi sobie także w trudniejszym terenie. Wyboje i wzniesienia nie robią na nim większego wrażenia, a zasięg na poziomie 65 km to bardzo dobry wynik.

Zmieniamy temat, aby zauważyć, że coraz większą popularnością cieszą się przenośne stacje zasilania (czyli takie powerbanki na sterydach – idealne na dłuższe wyjazdy czy też na działkę lub kempning). Black Friday w Geekbuying to dobra okazja, by wzbogacić się o taki gadżet. W zależności od potrzeb możesz wybrać na przykład NOVOO ESS za 839 zł (zamiast 1299 zł) o pojemności 230 Wh albo też CTECHi GT500 za 1999 zł (zamiast 2299 zł) o pojemności 518 Wh, z szerokim zestawem gniazd i dualną technologią szybkiego ładowania (180 W).

Wśród przecenionych urządzeń udało nam się także znaleźć Easun Power 3600W za 2319 zł (zamiast 2599 zł) – to sprzęt, łączący w sobie funkcje falownika solarnego, ładowarki solarnej i ładowarki bateryjnej.

Nie jest jednak tak, że w Geekbuying można kupić tylko AGD, pojazdy i elektryczne akcesoria. Warto też rozejrzeć się po innych kategoriach, bo można wśród nich znaleźć takie perełki jak gamingowy monitor KTC H27T22 za 1244 zł (zamiast 1444 zł). Model ten został wyposażony w 27-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli, czasie reakcji 1 ms i odświeżaniu 165 Hz. Obsługuje G-Sync i FreeSync, a także HDR10 i pokrywa 99% palety sRGB.

Wyprzedaż z okazji Black Friday w Geekbuying potrwa do 27 listopada, choć oczywiście lepiej się pospieszyć, by nie przegapić okazji.

Artykuł powstał we współpracy z Geekbuying.