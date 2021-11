Listopad już zawitał, typowo jesienna aura za oknem, więc czas zacząć myśleć, na co chcemy wydać pieniądze podczas Black Friday. Zanim jednak stworzymy listę zakupów, zastanówmy się, czy Czarny Piątek to w ogóle gra warta świeczki?

Listopad już zawitał, typowo jesienna aura za oknem, więc czas zacząć myśleć, na co chcemy wydać pieniądze podczas Black Friday. Zanim jednak stworzymy listę zakupów, zastanówmy się, czy Czarny Piątek to w ogóle gra warta świeczki?

Black Friday, Cyber Monday i szał niskich cen

Black Friday przyszedł do nas ze Stanów Zjednoczonych i na dobre zagościł w kalendarzu handlowym. To stosunkowo młody zwyczaj, który szybko podchwyciliśmy. Dzisiaj większość Polaków traktuje ten dzień jako najlepszy moment na zrobienie świątecznych zakupów, a okazji ku temu nie brakuje. Wyprzedaże obejmują sklepy z różnych sektorów - od branży odzieżowej, poprzez drogerie i aż do elektroniki.

W USA Czarny Piątek zawsze przypada w pierwszy piątek po Dniu Dziękczynienia. W Polsce tego święta nie obchodzimy, dlatego przyjęło się, że Black Friday to zawsze ostatni piątek listopada i w tym roku wypada na 26 dzień listopada.

Black Friday to wyprzedaże, które większość z nas kojarzy ze sklepami stacjonarnymi. Rynek e-commerce musiał znaleźć na to własną odpowiedź i tak narodził się Cyber Monday, który w 2021 roku przypada na 29 listopada. Tego dnia największe zniżki oferują głównie sklepy internetowe.

W praktyce te granice zaczynają się sukcesywnie zacierać i coraz więcej sklepów decyduje się na Black Weekend, czyli weekend niskich cen. Promocje obowiązują od Czarnego Piątku i kończą na Cyber Poniedziałku. Co ciekawe, część sklepów wprowadza również tydzień niskich cen - Black Week. Pierwsze wyprzedaże pojawiają się w poniedziałek przed Czarnym Piątkiem i festiwal zniżek trwa aż do końca Cyber Poniedziałku.

Wyprzedaż wyprzedaży nierówna

Amerykański Black Friday to prawdziwy ring. Ludzie wpadają do sklepów i wrzucają do koszyka to, co akurat mają pod ręką. Zdarzają się bokserzy, który są w stanie podbić oko rywalowi, bo był szybszy i zwinniejszy, przez co podebrał jego wymarzony telewizor. Kolejki ustawiają się przed sklepami na długo przed ich otwarciem - kto pierwszy, ten zagarnie dla siebie co lepsze kąski. W Cyber Poniedziałek szaleństwo odbywa się przed monitorami, a walka jest równie zacięta. Koczowanie przed ekranem z zapałkami w oczach to popularna praktyka. W końcu ilość produktów na wyprzedaży jest ograniczona.

w USA wyprzedaż naprawdę jest wyprzedażą

Tak, to trochę humorystyczne podsumowanie (chociaż Amerykanie naprawdę potrafią ostro pojedynkować się na wyprzedażach). Rzecz w tym, że w USA wyprzedaż naprawdę jest wyprzedażą, a promocje realnie sięgają nawet 80%. Można powiedzieć, że jest o co walczyć. A w Polsce? Często niekoniecznie, chociaż sytuacja zaczyna się powoli zmieniać. Jeszcze do niedawna częstą praktyką było sztuczne podnoszenie cen przez sklepy, na krótko przed Black Friday. Kupowaliśmy produkty rzekomo o 30% tańsze, a w rzeczywistości płaciliśmy tyle, ile kilka miesięcy wcześniej. Te nieuczciwe praktyki powoli odchodzą w zapomnienie i zdarzają się znacznie rzadziej, a to za sprawą nieustannie rosnącej świadomości konsumentów i czujnego oka UOKiK.

w zeszłym roku w Czarny Piątek ceny w Polsce poszły w dół średnio o 3,4%

Po drugie, promocje nie są tak wielkie jak w Ameryce. Według raportu Deloitte w zeszłym roku ceny poszły w dół średnio o 3,4%. Jasne, to w dalszym ciągu lepiej niż bez promocji. Zwłaszcza jeśli planujemy wydać trochę więcej pieniędzy, to te kilka procent potrafi zrobić różnicę i na zakupach jesteśmy w stanie zaoszczędzić.

Rynek e-commerce na fali – Black Week w internecie

Ubiegły rok dobitnie pokazał, że coraz chętniej robimy zakupy w sieci, a rynek e-commerce odnotował ogromny wzrost sprzedaży. Głównym powodem takiego stanu rzeczy była pandemia, która potężnie napędziła sektor sprzedaży online.

Tę zależność bardzo mocno widać zwłaszcza w okresie Black Week i szczególnie w odniesieniu do elektroniki użytkowej. Kupujemy w sieci, bo jest wygodniej, często taniej, zamówienie możemy złożyć o dowolnej porze, mamy nieograniczony czas na poszukiwanie wybranego produktu i nie musimy marnować go na dojazd do sklepu.

Polacy w końcu docenili korzyści związane z zakupem elektroniki w internecie i wszystko wskazuje na to, że ten rok nie będzie inny. Część z nas najprawdopodobniej będzie szukała okazji, aby doposażyć domowe biuro, w końcu wiele osób wciąż pracuje zdalnie. Boom na home office sprawił, że sporo produktów szybko zniknęło z magazynów i półek sklepowych, a kiedy znów stały się dostępne, ceny poszybowały w górę. Dla innych to świetna okazja, aby zrobić świąteczne zakupy – szybko i wygodnie, bez konieczności krążenia po galeriach. Znajdą się pewni i tacy, którzy po prostu będą chcieli skorzystać z okazji, że jest taniej.

Zakupy z głową

Promocje związane z Black Friday i Cyber Monday są dla każdego, ale pod warunkiem, że zakupy zrobimy z głową. Cała sztuka w tym, aby nie dać nabić się w butelkę. Ludzie nie mogą oprzeć się krzykliwym szyldom i banerom, które sugerują, że właśnie teraz kupują po okazyjnej cenie. Często też wpadają w promocyjną pułapkę cenową: w sumie nie planowałem tego kupować, ale skoro jest taniej, aż przykro nie skorzystać. Zdarza się, że sklepy sprzedają więcej niż mają na stanie. Klienci składają zamówienia, a finalnie okazuje się, że zostają z niczym - zamówienie zostaje anulowane, a pieniądze wracają na konto.

Znajomość cen to podstawa. Jeśli wiesz, że kilka miesięcy temu konkretny monitor kosztował 1700 zł, a z okazji Black Friday czy Cyber Monday cena poszła w dół i teraz możesz go mieć za jedyne 1750 zł... No cóż, po prostu nie kupujesz. Kiedy nie znasz realnych cen, w najgorszym razie łatwo dasz się skusić na tak wyjątkową ofertę, w najlepszym – zabraknie ci punktu odniesienia. Jeśli nie chcesz ryzykować, że trafisz na pseudopromocję i nie śledziłeś cen produktów, które chcesz kupić, to zajrzyj na Cenowarkę albo Fake Friday. Historia kształtowania się cen na przestrzeni ostatnich miesięcy pomoże rozwiązać problem tanich chwytów marketingowych związanych ze sztucznym zawyżaniem cen.

Wyprzedaże to naprawdę świetna okazja, aby zrobić zakupy taniej. Nawet jeśli mówimy o skromnych promocjach, to i tak jesteśmy w stanie zaoszczędzić. My z uwagą będziemy śledzić promocje związane z Black Friday, a o tych naprawdę ciekawych z pewnością Was poinformujemy. Nie zabraknie też recenzji sprzętów, które, mamy nadzieję, pomogą Wam w dokonaniu przemyślanych zakupów.

statystyki i grafiki dzięki uprzejmości Tradedoubler