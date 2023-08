Chieftec Polaris Pro 1300 W to propozycja dla wymagających klientów, którzy składają wydajny, nowoczesny komputer do gier lub mocną stację roboczą. Producent kusi bardzo dobrą ceną, ale czy idzie ona w parze z jakością sprzętu?

Porządne komputery wymagają coraz mocniejszych zasilaczy, a codziennością powoli stają się jednostki o mocy przekraczającej 1000 W. Czy trzeba wydawać ogromne pieniądze na taki zasilacz? Firma Chieftec próbuje udowodnić, że niekoniecznie. Ostatnio w ofercie producenta pojawił się model Chieftec Polaris Pro o mocy 1300 W, którego można kupić poniżej 1000 zł. Czy cena sprzętu idzie w parze z jakością? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Zasilacze Chieftec Polaris, Polaris 3.0 i Polaris Pro

Seria Polaris to już praktycznie kultowa seria zasilaczy firmy Chieftec Jakiś czas temu mieliśmy okazję przetestować modele Chieftec Polaris 750 W (PPS-750FC) i Chieftec Polaris 1050 W (PPS-1050FC), które zaskoczyły nas bardzo dobrym stosunkiem możliwości do ceny. Nowe serie - Chieftec Polaris 3.0 i Chieftec Polaris Pro mają to kontynuować, przy czym to propozycja dla bardziej wymagających klientów, którzy składają mocne zestawy.

Model Chieftec Polaris Chieftec Polaris 3.0 Chieftec Polaris Pro Moc 550 W, 650 W, 750 W, 850 W, 1050 W 850 W, 1050 W, 1250 W 1300 W Standard ATX 2.4/ATX 2.53 ATX 3.0 ATX 3.0 Sprawność energetyczna 80 PLUS Gold 80 PLUS Gold 80 PLUS Platinum Wentylator 135 mm 135 mm 135 mm (półpasywny) Okablowanie Całkowicie modularne Całkowicie modularne Całkowicie modularne Gwarancja 2 lata 5 lat 5 lat

Chieftec Polaris Pro oferuje moc znamionową 1300 W, więc sprawdzi się z bardzo wydajnymi komputerami do gier lub mocarnymi stacjami roboczymi do pracy. Warto zauważyć, że konstrukcja jest już zgodna ze standardem ATX 3.0 i PCIe 5.0, więc pozwoli na bezpośrednie podłączenie nowych kart graficznych Nvidia GeForce RTX 4000.

Rzut okiem na zasilacz Chieftec Polaris Pro 1300 W

Zasilacz Chiefteca tradycyjnie jest dostarczany z niezbędnym wyposażeniem – w opakowaniu znajdziemy jeszcze wiązki modularnego okablowania, przewód zasilający, instrukcję obsługi oraz śrubki montażowe. Jest wszystko czego potrzeba.

Sam zasilacz nie wygląda jakoś specjalnie. Ot po prostu czarna skrzynka z czarnym grillem ze złotym logo producenta, pod którym schowano duży wentylator. Warto zaznaczyć, że jednostka ma 160 mm długości, więc jest nieco większa od standardowych konstrukcji (aczkolwiek przy tej mocy trzeba się już liczyć z większymi gabarytami sprzętu).

Warto zwrócić uwagę na mały przełącznik Zero Fan, który aktywuje tryb półpasywnego chłodzenia. W praktyce oznacza to, że wentylator pozostaje wyłączony przy mniejszym obciążeniu komputera i aktywuje się dopiero przy bardziej wytężonej pracy. Takie rozwiązanie pozwala poprawić kulturę pracy sprzętu, zachowując przy tym odpowiednie chłodzenie elektroniki.



Kabelki zapakowano w wygodną torbę

Na jednej ze ścianek znalazły się gniazda do wpięcia modularnego okablowania. Można tutaj podłączyć te kabelki, których będziemy potrzebować przy danej konfiguracji - takie rozwiązanie ułatwia składanie komputera, a do tego pozwoli zachować porządek wewnątrz obudowy.

Do dyspozycji oddano następujące kabelki:

Wtyczki Długość Przekrój ATX12V 24-pin 60 cm 16AWG EPS12V 8-pin 70 cm 16AWG EPS12V 4+4-pin 70 cm 16AWG PCIe 5.0 12VHPWR 16-pin 60 cm 16AWG 2x PCIe 6+2 pin 50 + 15 cm 16AWG 2x PCIe 6+2 pin 50 + 15 cm 16AWG 2x PCIe 6+2 pin 50 + 15 cm 16AWG 3x SATA 50 + 15 + 15 cm 18AWG 3x SATA 50 + 15 + 15 cm 18AWG 3x SATA 50 + 15 + 15 cm 18AWG 3x SATA 50 + 15 + 15 cm 18AWG 4x MOLEX 50 + 15 + 15 + 15 cm 18AWG MOLEX -> FDD 16 cm 22AWG

Producent zastosował długie, czarne wiązki z płasko ułożonymi przewodami, więc nie musimy się martwić o estetykę zestawu. Ciekawostką jest wtyczka PCIe 5.0 12VHPWR (w wersji doprowadzającej 600 W mocy), która pozwoli bezpośrednio podłączyć karty graficzne Nvidia GeForce RTX 4000 (nie trzeba stosować przejściówek ze standardowych wtyczek PCIe 8-pin). Przy tej mocy oczekiwalibyśmy jednak dwóch takich wtyków, bo jednak jest to już sprzęt projektowany z myślą o konfiguracjach z dwoma GPU.

Chieftec Polaris Pro 1300 W - moc i sprawność energetyczna

Jak już wspomnieliśmy na wstępie, testowany przez nas model to mocna konstrukcja – jednostka oferuje obciążalność 1300 W, więc sprawdzi się z bardzo wydajnymi komputerami do gier i mocnymi stacjami roboczymi (nawet takimi z dwoma mocnymi kartami graficznymi).

Warto zwrócić uwagę na podział mocy. Maksymalna obciążalność to 1300 W i tyle też przypada na główną linię 12 V, która zasila najbardziej wymagające komponenty (procesor i kartę/karty graficzne). Dla linii 3,3 V i 5 V łączna obciążalność nie może przekroczyć 120 W.



Sprawność energetyczna zasilacza Chieftec Polaris Pro 1300W wg danych CLEAResult

Mocną stroną zasilacza ma być także sprawność energetyczna. W efekcie również mniejszy pobór energii elektrycznej i mniej generowanego ciepła. Producent chwali się certyfikatem 80 PLUS Platinum (dla napięcia wejściowego 230 V). Wyniki certyfikacji wskazują na dokładne wartości – jednostka bez problemu spełnia wymagania „platynowej” normy, a przy 20% i 100% obciążenia klasyfikuje się nawet do „tytanowej”.

Warto również wspomnieć, że model Chieftec Polaris Pro 1300 W jest już zgodny ze standardem ATX 3.0, co oznacza, że poradzi sobie z nagłymi skokami obciążenia na liniach 12 V (jednostka ma wytrzymać nawet 2-krotne przeciążenie na linii 12V w czasie do 180 μs).

Budowa zasilacza Chieftec Polaris Pro 1300 W

UWAGA! Obudowa zasilacza została zabezpieczona plombą, więc jej otworzenie jest równoznaczne z utratą gwarancji. Osoby mniej doświadczone w temacie elektroniki mogą ominąć rozdział i od razu przejść do testów.

Zasilacz Chieftec Polaris Pro 1300W bazuje na platformie High Power, która jest już zgodna ze standardem ATX 3.0. Tę samą konstrukcję wykorzystuje model Sharkoon Rebel P30 Gold 1300W, ale też np modele Thermaltake Toughpower GF3 w wersji 1350 W.

Do chłodzenia elektroniki wykorzystano 135-milimetrowy wentylator Globe Fan RL4Z B1352512EH z łożyskiem tocznym. Prędkość obrotowa jest regulowane względem obciążenia zasilacza (maksymalnie 2200 RPM), ale można tutaj aktywować tryb Zero Fan, który zapewnia całkowicie pasywną i bezgłośną pracę do około 350 – 400 W obciążenia jednostki.

Jakość wykonania zasilacza wygląda naprawdę nieźle. Do chłodzenia kluczowych elementów wykorzystano kilka sporych radiatorów. Warto jednak zwrócić uwagę na sporo wolnego miejsca w obudowie (a przecież sam zasilacz też nie jest specjalnie długi jak na tę moc).

Producent zastosował konstrukcję opartą o topologię półmostu z układem rezonansowym LLC i konwerterami DC-DC. W udostępnionym nam egzemplarzu układ APFC korzysta z japońskich kondensatorów marki Rubycon certyfikowanych do pracy w temperaturze do 105 stopni Celsjusza, natomiast po stronie wtórnej znalazły się elektrolityczne i polimerowe kondensatory Nippon Chemi-Con - też certyfikowane do pracy w temperaturze do 105 stopni Celsjusza. W innych egzemplarzach zasilacza mogą być to inne modele (przy czym producent gwarantuje zastosowanie kondensatorów japońskich marek).

Panel do wpięcia wiązek modularnego okablowania został przymocowany do głównej płytki drukowanej płaskownikami. Znajdziemy tutaj dodatkowe kondensatory filtrujące.

Testy zasilacza Chieftec Polaris Pro 1300 W

Testy zasilacza przeprowadziliśmy już na nowej, bardziej wymagającej platformie, która może być przykładem bardzo wydajnego komputera do gier lub stacji roboczej. Konfiguracja wykorzystuje już potencjał najnowszych zasilaczy z wtyczką PCIe 5.0 (12VHPWR).

Dodatkowo wykorzystaliśmy następującą aparaturę pomiarową:

Multimetr: Kewtech KT115 (dokładność ±0,6%+4c)

Watomierz: Voltcraft Energy Logger 4000F (dokładność ±1%+1c)

Pobór mocy

Pobór energii elektrycznej sprawdziliśmy dla trzech popularnych scenariuszy:

spoczynek - komputer w stanie spoczynku, brak obciążenia procesora i kart graficznych

normalne obciążenie w grze - obciążenia procesora i karty graficznej w teście 3DMark Speedway

mocne obciążenie - obciążenie procesora i karty graficznej (z limitem zwiększonym do 133%) za pomocą syntetycznego testu OCCT

Podczas testów nie wyłączaliśmy mechanizmów oszczędzania energii, a zanotowane wartości są maksymalnymi zmierzonymi przez watomierz (pomijając ich chwilowe skoki). Im niższe wartości tym wyższa efektywność energetyczną zasilacza. Wyniki porównaliśmy do innych modeli (w tym także be quiet! Dark Power Pro 13 1300W, który jest już 2-krotnie droższym modelem).

Pobór mocy: Spoczynek

[W] mniej = lepiej

be quiet! Dark Power 13 850W

(80 PLUS Titanium) 64 be quiet! Dark Power 12 750W

(80 PLUS Titanium) 65 be quiet! Pure Power 12 M 850W

(80 PLUS Gold) 67 be quiet! Dark Power Pro 13 1300W

(80 PLUS Titanium) 73 Chieftec Polaris Pro 1300W

(80 PLUS Platinum) 76

Pobór mocy: Obciążenie w grze z RT

[W] mniej = lepiej

be quiet! Dark Power 13 850W

(80 PLUS Titanium) 522 be quiet! Dark Power 12 750W

(80 PLUS Titanium) 530 be quiet! Pure Power 12 M 850W

(80 PLUS Gold) 536 be quiet! Dark Power Pro 13 1300W

(80 PLUS Titanium) 537 Chieftec Polaris Pro 1300W

(80 PLUS Platinum) 537

Pobór mocy: Mocne obciążenie

[W] mniej = lepiej

be quiet! Dark Power Pro 13 1300W

(80 PLUS Titanium) 893 be quiet! Dark Power 13 850W

(80 PLUS Titanium) 898 be quiet! Pure Power 12 M 850W

(80 PLUS Gold) 898 be quiet! Dark Power 12 750W

(80 PLUS Titanium) 906 Chieftec Polaris Pro 1300W

(80 PLUS Platinum) 919

Chieftec Polaris Pro 1300W oferuje sprawność energetyczną potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS Platinum, co powinno przekładać się na niski pobór energii elektrycznej przez komputer. Widać jednak niewielkie różnice względem konstrukcji be quiet! Dark Power Pro 13 1300W - o tej samej mocy, ale już z wyższym certyfikatem sprawności 80 PLUS Titanium.

Testy napięć

Pomiary napięć wyjściowych przeprowadziliśmy we wszystkich trzech trybach obciążenia. Odnotowane wartości pozwoliły nam skontrolować zgodność wartości z normą ATX oraz przyjrzeć się regulacji napięć (warto tutaj wspomnieć, że norma ATX 3.0 wprowadza trochę inne dopuszczalne normy niż ATX 2.xx).

Napięcie Tolerancja Wartość minimalna Wartość idealna Wartość maksymalna 3,3 V ±5% (±0,165 V) 3,135 V 3,3 V 3,465 V 5V ±5% (±0,25 V) 4,75 V 5 V 5,25 V -5 V ±10% (±0,5 V) -5,5 V -5 V -4,5 V 5 Vsb ±10% (±0,5 V) 4,5 V 5 V 5,5 V 12 V -7%/+5% (-0,8/+0,6 V) 11,2 V 12 V 12,6 V -12 V ±10% (±1,2 V) -13,2 V -12 V -10,8 V

Norma ATX 3.0 zakłada 5% tolerancję napięć 3,3 V i 5 V, ale w przypadku linii 12 V jest to już -7/+5% (a w przypadku przewodów PCI-E/12VHPWR do -8%). Dla mniej ważnych linii -5, 5Vsb i -12 jest to już 10%. Każdy zasilacz mieszczący się w wyznaczonych granicach bez problemu może pracować w komputerze, niemniej jednak parametry bliższe ideałowi dobrze świadczą o danej jednostce i jakości zastosowanych w niej komponentów.

Dobra jakość komponentów przekłada się na stabilne napięcia wyjściowe. Co prawda nie byliśmy w stanie w pełni obciążyć jednostki, ale do około 900 W zasilacz prezentuje bardzo dobrą regulację napięć poniżej 1%.

Chieftec Polaris Pro - w tej cenie to sztos

Chieftec Polaris Pro 1300 W to przykład na to, że dobry i mocny zasilacz wcale nie musi być drogi. Producentowi udało się zbudować naprawdę udany sprzęt, który zachowuje dobry kompromis między możliwościami i ceną.

Nowa jednostka została zaprojektowana z myślą o bardzo wydajnych komputerach. Producent zadbał o długie, estetyczne okablowanie, które na dodatek jest już zgodne z najnowszymi kartami graficznymi GeForce RTX 4000. Przy tej mocy oczekiwalibyśmy jednak dwóch wtyczek 12VHPWR.

Jakość wykonania jednostki stoi na naprawdę dobrym poziomie (przynajmniej w przypadku naszego egzemplarza, bo jednostki mogą się różnić komponentami). Co ważne, producent zastosował nowoczesną platformę, która jest już zgodna ze standardem ATX 3.0. Dodatkowym atutem jest możliwość aktywowania półpasywnego trybu pracy, dzięki czemu zasilacz przy małym obciążeniu komputera będzie całkowicie niesłyszalny.

Sprawność energetyczną zasilacza potwierdzono certyfikatem 80 PLUS Platinum, co przekłada się na niższy pobór energii elektrycznej. Stabilność napięć wyjściowych mogłaby być lepsza, ale w naszych testach wszystkie wskazania bez problemu mieściły się w normie.

Chieftec Polaris Pro 1300W walczy przede wszystkim ceną – zasilacz można kupić za około 900 złotych, co przy tej specyfikacji jest bardzo atrakcyjną ofertą. Co ważne, producent udziela na jednostkę 5-letniej gwarancji, co na pewno jest tutaj miłym wyróżnikiem. W nieco wyższej cenie dostaniemy modele be quiet! Pure Power 12 M 1200W, be quiet! Straight Power 12 1200 W czy Thermaltake Toughpower GF3 1350W, które oferują podobne możliwości, ale mają dłuższą gwarancję (Straight Power 12 na dodatek ma dwie wtyczki 12VHPWR).

Opinia o Chieftec Polaris Pro PPX-1300FC-A3 Plusy Niezła jakość wykonania,

Długie, modularne okablowanie,

Zgodność ze standardem ATX 3.0,

Wtyczka 12VHPWR,

Możliwość półpasywnej pracy wentylatora,

Wysoka sprawność energetyczna (80 PLUS Platinum),

Atrakcyjna cena. Minusy Przy tej mocy przydałaby się druga wtyczka 12VHPWR,

Krótsza gwarancja niż w zbliżonych modelach konkurencji.

Chieftec Polaris Pro PPX-1300FC-A3 94% 4.7/5