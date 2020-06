Rootowanie telefonu daje wiele korzyści, ale również stwarza istotne zagrożenia dla prywatności użytkownika. Może przydać się osobom, które wymagają maksymalnej swobody, albo chcą dać drugie życie staremu smartfonowi z Androidem. Co root telefonu daje i czy jest dobry dla nas?

Co to jest root telefonu?

Root oznacza korzeń, czyli coś, co sięga głęboko i jest niezbędne do przeżycia. Korzeń jest bardzo ważny, ale wrażliwy, więc bezpośredni dostęp do niego, to ogromna odpowiedzialność i jednocześnie potężne zagrożenie.

Root systemu to uprawnienie, do nieskrępowanych zmian. Jeśli doskonale wiesz co robisz, to takie zmiany mogą dać Ci pełną władzę i wielkie możliwości. Jeśli jednak popełnisz błąd, to skutek może być bardzo nieprzyjemny.

Zwykłe konto użytkownika nie pozwala nadmiernie modyfikować systemu. Jednak root jest czymś w rodzaju konta administratora - Ty masz myśleć o konsekwencjach, system nie będzie Cię chronił.

Jeśli coś schrzanisz, to "sorry memory". Nie ma zmiłuj.

Nie rootuj, jeśli nie musisz

99% osób używających telefonu z Androidem, powinno trzymać się tak daleko od roota, jak to możliwe. Procedura rootowania Androida w niektórych smartfonach jest dość trudna, a ryzyko uszkodzenia systemu jest duże.

Ewentualny błąd, może sprawić, że smartfon nie uruchomi się ponownie lub wpadnie w tak zwany boot loop, czyli będzie się ciągle restartował automatycznie i nigdy się nie uruchomi. Czasami da się wyjść z takiego boot loop'a, a czasami system nie startuje wcale, a smartfon zamienia się w cegłę. Mówi się nawet, że ktoś "uceglił" telefon (z angielskiego bricked).

Nawet jeśli będziesz wykonywać procedurę rootowania krok, po kroku, to nie znaczy, że wszystko pójdzie bezproblemowo, na Twoim telefonie. Niestety rootowanie to proces silnie ingerujący w fabryczne zabezpieczenia telefonu i pliki systemowe, więc jest możliwość, że coś pójdzie nie tak, jak się spodziewaliśmy.

Ryzyko zależy od naszej wiedzy, doświadczenia, wersji systemu, a nawet konkretnego modelu smartfonu. Trzeba jednak założyć, że jeśli robisz root po raz pierwszy w życiu, to ryzyko popełnienia błędu jest bardzo duże. Moim zdaniem nie warte potencjalnych zysków.

Ciągłe działanie na koncie administratora nie jest zbyt mądre

Część producentów aplikacji traktuje rootowanie, jako usuwanie zabezpieczeń, a przez to uniemożliwia lub utrudnia dostęp do niektórych funkcji. Możesz mieć problem z płatnościami zbliżeniowymi przez NFC (np. Google Pay), albo z prawidłowym działaniem aplikacji bankowych. Jasne, że są metody by to obejść lub "zamaskować" dostęp do roota, ale to nie rozwiązuje wszystkich problemów.

Instalowanie na koncie roota wielu programów (w tym spoza oficjalnego sklepu Google Play), dostęp tych aplikacji do funkcji przewidzianych tylko dla roota, ściąganie plików itp, powoduje, że szansa na złapanie wirusa, trojana, keyloggera i inne złośliwe oprogramowanie na smartfonie, jest duża. Szkody mogą być większe, niż gdybyśmy je złapali na koncie zwykłego użytkownika.

Bez roota telefon działa tak, jak chciał producent. Ma wszystkie fabryczne funkcje oraz zabezpieczenia. Słowem: pracuje prawidłowo. Ale... Prawidłowo nie zawsze znaczy perfekcyjnie. Jakie więc root Androida ma zalety?

Jak zrobić, żeby stary telefon działał szybciej? Root Androida + custom ROM

Jeśli masz stary smartfon, który już od dawna nie otrzymuje nowych aktualizacji, a Ty utknąłeś ze starą wersją systemu, to rootowanie systemu może Ci pomóc.

Root usuwa zabezpieczenia lub pozwala je obejść, a dzięki temu możesz między innymi wymienić system Android, na inny. Nie chodzi oczywiście o to, że nagle postawisz sobie iOS, zamiast Androida. Możesz jednak wgrać na telefon inny, czystszy, lepiej zoptymalizowany system Android, w nowszej wersji i bez nakładki producenta. Jest to tak zwany custom ROM. Dobrym przykładem jest znany, lubiany i działający na wielu różnych smartfonach LineageOS.

Gdy producentowi nie zależy już na Twoim telefonie

Robisz root telefonu i wrzucasz na niego lżejszego Androida. System bez zbędnych aplikacji i nakładek zapewne będzie działał szybciej na starszym telefonie, niż to, co proponuje producent.

Ponadto wielu niezależnych programistów tworzy (portuje) nowe wersje systemów na starsze modele smartfonów, więc zyskasz nie tylko szybkość, ale często też dodatkowe funkcje i łatki bezpieczeństwa.

Jednak z drugiej strony...

Custom ROM może być niebezpieczny

Pamiętaj koniecznie o tym, że niezależne custom ROMy są systemami często robionymi (lub modyfikowanymi) przez małą grupę osób. Czasami wręcz tylko przez jednego programistę. To sprawia, że custom ROM może zawierać niewykryte błędy, luki bezpieczeństwa, a w rzadkich przypadkach nawet świadomie dodane szkodliwe oprogramowanie.

Większe szanse na szybkie działanie przez dłuższy czas, mają smartfony z czystym Androidem, bez nakładki.

Aplikacje na zrootowany smartfon z Androidem

Zmiana systemu przyspieszy Wasz telefon, a na tym zrootowanym systemie możecie zainstalować aplikacje wymagające dostępu do roota.

Przydatne aplikacje na roota:

Magisk Manager - ukrywanie roota, gdy jest to potrzebne

AdAway - usuwa reklamy w całym systemie i wszystkich aplikacjach

DiskDigger Photo Recovery - program do odzyskiwania usuniętych zdjęć z telefonu z Androidem i rootem

Titanium Backup - stara, ale dobra aplikacja do tworzenia kopii zapasowych, wraz z ustawieniami i danymi aplikacji (również backup na kartę pamięci microSD)

System App Remover - umożliwia usunięcie nawet chronionych aplikacji systemowych, by uwolnić więcej miejsca (czasami jest to niebezpieczne dla systemu)

SD Maid - zaawansowane, bardzo dokładne czyszczenie pamięci telefonu

ROM Toolbox Pro - pomaga instalować custom ROM'y, a także tworzyć i przywracać kopie zapasowe

ViPER4Android - zmienia zaawansowane ustawienia audio, może wyraźnie polepszyć jakość dźwięku na słuchawkach przewodowych

Solid Explorer - polski, szybki, prosty , ładny i bardzo dobry menedżer plików, dający dostęp do plików systemowych

AFWall+ - dobry firewall na Androida z rootem

Rzecz jasna dobrych aplikacji na telefony ze zrootowanym Androidem jest o wiele więcej. Część z nich jest naprawdę przydatna i nie ma równie dobrych odpowiedników, wśród zwykłych aplikacji (bez roota).

Nie ulega wątpliwości, że korzystając z programów na zrootowanym Androidzie, zyskujemy większe możliwości. Możemy nawet usunąć aplikacje systemowe, których nie dało się odinstalować wcześniej.

Oprócz praktycznych opcji i programów, można też liczyć na znacznie większe możliwości zmiany wyglądu systemu. Po zrobieniu roota możliwości modyfikacji staną przed Tobą otworem.

Root telefonu = utrata gwarancji

Poza narażaniem systemu (i pośrednio również swoich danych) na niebezpieczeństwo, root Androida ma też bardziej konkretną konsekwencję. Możesz po prostu stracić gwarancję na telefon.

Dotyczy to modeli większości producentów. Jeśli w systemie zostanie ślad po wykonanym rootowaniu, to producent może odmówić uznania gwarancji. Czasami wystarczy z powrotem zmienić custom ROM, na system fabryczny, ale czasami te ślady trzeba usuwać lub maskować w bardziej skomplikowany sposób.

Jak zrobić root telefonu?

Tego tematu nie będę poruszał w tej publikacji, z jednego, ważnego powodu. W zasadzie każdy telefon rootuje się inaczej. Duże różnice są nie tylko między producentami, ale czasami nawet między różnymi modelami tego samego producenta. Dlatego nie ma jednej, uniwersalnej procedury, która pasuje do wszystkich. Trzeba tworzyć oddzielne poradniki do dziesiątek, albo setek różnych modeli.

Czasami dostępne są programy typu Odin, do rootowania smartfonów Samsung, które pozwalają cały proces wykonać bardzo szybko. Jednak w wielu innych telefonach trzeba wszystko wykonać ręcznie, co jest trudniejsze, bardziej ryzykowne i czasochłonne. Poza tym mniej popularne smartfony, są słabiej wspierane przez programistów.

Konkretne porady jak rootować Xiaomi, Samsunga, Huaweia, OnePlusa i inne smartfony, znajdują się najczęściej na forach poświęconych danym markom. Warto rozpocząć szukanie w takim miejscu, jak forum.xda-developers.com. Najlepiej jest od razu przejść do podstrony na temat rootowania: www.xda-developers.com/root.

Czy warto rootować telefon?

Krótka odpowiedź dla większości z nas: nie warto.

Na pewno nie warto jeśli masz nowy smartfon flagowy, który działa szybko. W takim przypadku nie potrzebujesz zmieniać systemu na inny (szybszy). Możesz zyskać rozszerzoną funkcjonalność aplikacji, korzystających z roota, ale...

Możesz stracić gwarancję, wprowadzić luki bezpieczeństwa do systemu, utrudnić sobie dostęp do niektórych funkcji związanych z płatnościami lub logowaniem do niektórych usług, a w najgorszym (i zaskakująco częstym) przypadku, możesz nawet uszkodzić system do tego stopnia, że smartfon przestanie się uruchamiać. Zmienisz go w cegłę lub przycisk do papieru, wart kilka tysięcy złotych.

W ostateczności rootowanie może być wykonane na starszych smartfonach, które dawno już straciły gwarancję, a często zostały już zastąpione nowszymi modelami i teraz leżą w szufladzie. W takim przypadku, nawet jeśli uszkodzimy system i nie będziemy potrafili go naprawić, to wielkiej straty nie będzie.

Jeśli masz starszy smartfon, którego już nie używasz, a chcesz tchnąć w niego nowe życie, to zacznij od wykonania roota, potem zmień mu system na nowszy i lżejszy, zainstaluj dobre aplikacje na roota, a jeśli stwierdzisz, że działa to całkiem dobrze, to na koniec wymień mu akumulator na nowy. Taki zabieg odmładzający może faktycznie dać drugie życie staremu, poczciwemu, kilkuletniemu telefonowi.

A jeśli stwierdzasz, że nie da się już uratować starego telefonu, to polecamy dobre nowe smartfony do 1000 zł, warte zakupu.

