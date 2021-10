Smart TV otwiera przed tobą drzwi do nieograniczonych pokładów rozrywki. Przedstawiamy aplikacje Smart TV, które warto mieć na swoim telewizorze, aby już nigdy więcej się nie nudzić.

Najlepsze aplikacje Smart TV pozwalają całkowicie uwolnić się od klasycznej telewizji i w pełni wykorzystać potencjał drzemiący w urządzeniach tego typu. Prym wiodą tu oczywiście serwisy VOD (wśród których wybór jest niemały), a do tego dochodzą jeszcze inne usługi i platformy. Tego typu programy pozwalają też grać bez konieczności inwestowania w konsolę i słuchać muzyki bez ograniczeń. Oto 7 aplikacji, które zdecydowanie warto mieć na swoim telewizorze.

Najlepsze aplikacje na Smart TV? Ranking 2021:

Jak zainstalować aplikacje Smart TV?

Zanim przejdziemy do konkretów, to wyjaśnijmy, jak instaluje się aplikacje na telewizorze. Programów należy szukać w specjalnych sklepach, które nazywają się różnie, w zależności od tego, jaki system jest obecny na TV. W przypadku Androida będzie to Google Play Store, webOS – LG Content Store, Tizen – Smart Hub, a My Home Screen – Apps. Zawsze jednak zasada jest ta sama: przechodzimy do sklepu, wyszukujemy interesującą nas aplikację i klikamy „Zainstaluj”.

Nowe aplikacje Smart TV na starym telewizorze? To możliwe

Gdy masz stary telewizor, którego system Smart TV nie obsługuje już nowych aplikacji albo który wręcz nigdy nie dysponował funkcjonalnością tego rodzaju, to wiedz, że przed tobą również otworem stoją drzwi do świata nieograniczonej rozrywki. Z pomocą przychodzą w takim przypadku urządzenia typu box lub stick – w naszym rankingu znajdziesz najlepsze przystawki Smart TV na rynku.

Niezależnie od tego, czy masz nowy telewizor czy stary, przydatna może okazać się klawiatura do TV, która ułatwi wpisywanie haseł w pola wyszukiwarek. No chyba, że masz telewizor Philipsa z pilotem, na którego odwrocie znajduje się pełna klawiatura QWERTY, wtedy problem rozwiązuje się sam. Przejdźmy tymczasem do rzeczy.

Co warto zainstalować na Smart TV? Oto aplikacje, które warto znać (i mieć)

Nie moglibyśmy zacząć od czegoś innego…

Niewyczerpane źródło filmów: YouTube

YouTube to aplikacja, która przeważnie jest już fabrycznie zainstalowana na telewizorze Smart TV. Mimo to nie mogło jej zabraknąć w naszym zestawieniu, bo jest też jedną z najpopularniejszych i najprzydatniejszych. Samego serwisu nie trzeba chyba nikomu przedstawiać – to najobszerniejszy katalog filmów, klipów i podcastów. Aplikację da się zainstalować na wszystkich popularnych platformach Smart TV i korzystać w niej z tego samego konta, co na komputerze czy smartfonie. To oznacza również możliwość kontynuowania oglądania rozpoczętego na innym urządzeniu.

Aplikacja twojego ulubionego VOD: Netflix (lub któraś z alternatyw)

Poleganie na telewizji linearnej to kiepski pomysł. Po pierwsze ze świecą szukać tam nowości, a po drugie – trzeba liczyć się z reklamami niekoniecznie w tym momencie, w którym faktycznie chciałoby się zrobić przerwę. Na szczęście są też aplikacje VOD. Trzeba wprawdzie opłacać abonament, ale na dobrą sprawę są to niewielkie koszty w zamian za dostęp do ich obszernych katalogów. Absolutnym numerem jeden jest Netflix, dający dostęp do tysięcy filmów i seriali w wysokiej jakości i po polsku, bez reklam i z możliwością pomijania czołówki. Zobacz, co to jest Netflix oraz ile kosztuje abonament, a także przejrzyj nowości Netflix w naszym aktualizowanym na bieżąco artykule. Aplikacja jest dostępna na wszystkich popularnych platformach: od Android TV, przez webOS i Tizen, po My Home Screen.

Alternatyw dla Netfliksa jest bez liku. Wśród tych najpopularniejszych znajdują się HBO GO, Amazon Prime Video, CDA, Player, Polsat Go (do niedawna: Ipla) oraz (od niedawna dostępna także na Androida) Apple TV.

Odtwarzacz multimedialny: VLC Media Player

Jeśli masz swoją prywatną kolekcję filmów na pendrivie lub dysku zewnętrznym, to przydatny może okazać się odtwarzacz multimedialny. Telewizory mają wprawdzie swoje rozwiązania tego typu, ale lepiej skorzystać z zewnętrznej aplikacji. Jedną z najlepszych jest VLC Media Player, którą bez trudu można zainstalować na telewizorze lub przystawce z systemem Android TV, jako że jest oficjalnie dostępna w sklepie Google Play. Przejrzysty interfejs ułatwia odnalezienie materiałów do odtworzenia, a dobra optymalizacja zapewnia płynne i bezproblemowe działanie. Oprócz filmów VLC może również odtwarzać muzykę. A skoro już przy niej jesteśmy, to czas na…

Aplikacja do streamingu muzyki: Spotify (lub któraś z alternatyw)

Muzyki można słuchać z własnego źródła, z radia albo też z YouTube’a, ale najlepsze są oczywiście rozwiązania dedykowane. Najpopularniejszą i zarazem najbardziej uniwersalną aplikacją do streamingu muzyki jest Spotify. W katalogu serwisu znajdują się dziesiątki milionów utworów z najrozmaitszych gatunków, które można odtwarzać pojedynczo, wykonawcami, albumami czy tematycznymi playlistami. Wszystkie piosenki są dostępne za darmo, ale opłacanie abonamentu to dobra opcja, bo pozwala na komfortowe przełączanie utworów i tworzenie playlist, a do tego eliminuje reklamy. I choć sama aplikacja jest nieco mniej wygodna niż ta na smartfona, to wciąż działa lepiej niż dobrze – zainstalujesz ją praktycznie na każdym telewizorze Smart TV i na każdej przystawce. Sterować odtwarzaniem możesz zaś nie tylko pilotem, ale też z poziomu telefonu.

Wśród najpopularniejszych alternatyw znajdują się Tidal i Deezer. Mają nieco bardziej ograniczone katalogi, ale za to są w stanie zaoferować wyższą jakość dźwięku. Ta pierwsza jest dostępna tylko na Android TV i LG webOS, drugą zaś zainstalujesz prawie wszędzie.

Granie na dużym ekranie: NVIDIA GeForce NOW

Jest kilka sposobów na to, by grać na dużym ekranie. Można na przykład podłączyć konsolę, ale tak naprawdę nie potrzebujesz dodatkowych urządzeń. Można bowiem skorzystać z usługi GeForce NOW, której aplikacja od niedawna dostępna jest na wszystkie telewizory z systemem Android TV. Nie jest to może tania zabawa (bo nie dość, że abonament kosztuje około 25 zł miesięcznie, to jeszcze poszczególne gry często trzeba kupować osobno), z drugiej jednak strony aby cieszyć się płynną rozgrywką, nie potrzebujesz TV za grube tysiące, ale nie obejdzie się bez szybkiego Internetu – całość wszak opiera się na chmurze. Aha, no i potrzebujesz też pada albo zestawu klawiatura + mysz.

Istnieją również inne możliwości, by grać na telewizorze bez konsoli. Sprawdź nasz poradnik, jak zamienić TV w konsolę do grania.

Sport na żywo i za darmo: TVP Sport

Dla kibiców sportowych szczególnie interesującą aplikacją może okazać się TVP Sport. Pozwala ona na oglądanie na żywo i bez jakichkolwiek opłat transmisji z najważniejszych wydarzeń, takich jak mecze piłkarskie polskiej reprezentacji czy igrzyska olimpijskie (naturalnie, z polskim komentarzem). Przejrzystą i płynnie działającą aplikację możesz pobrać na swój telewizor z systemem Android TV, webOS TV lub Tizen.

Coś dla bezpieczeństwa: ESET Smart TV Security

To, czy telewizory Smart TV wymagają oprogramowania antywirusowego, pozostaje kwestią sporną. Niemniej jednak jeśli obawiasz się o swoje bezpieczeństwo, to rozważ instalację pakietu ESET Smart TV Security. To kompleksowe rozwiązanie chroniące przed różnego rodzaju szkodnikami i zagrożeniami. Jest w stanie wykryć złośliwe oprogramowanie w instalowanych aplikacjach, jak również na nośnikach pamięci podłączanych do telewizora (na przykład pendrive’ach czy dyskach zewnętrznych). Rozwiązanie można testować za darmo przez 30 dni – po tym czasie będziesz już wiedzieć, czy warto je wykupić czy też niekoniecznie.

A z jakich aplikacji ty korzystasz na swoim telewizorze Smart TV? Koniecznie daj znać w komentarzu i podziel się swoimi doświadczeniami.