Wybrać darmowy program do edycji wideo jest łatwo, jednak może on okazać się darmowy tylko z nazwy. A faktycznie z masą ograniczeń denerwujących i dyskwalifikujących jego użytkowanie. Jeśli chcecie mieć gwarancję, że wybór będzie dobry, zapraszam do naszego zestawienia.

Przed edycją wideo nie ma ucieczki, chyba że film składa się z jednego ujęcia

Nagraliście film. Za pomocą telefonu czy też aparatu. Jeśli robicie to z myślą o mediach społecznościowych, to wystarczające funkcje edycyjne znajdują się w aplikacjach do publikacji wideorelacji. Jednakże, gdy wideo jest np. filmem dokumentującym nasze wakacje i składa się z więcej niż jednego ujęcia, warto je odpowiednio przygotować. Czyli dokonać jego edycji, która oznacza nie tylko przycinanie, ewentualnie łączenie i wzbogacanie o darmową ścieżkę dźwiękową. Lecz także dodawania efektów, spersonalizowanych przejść i co bywa często bardzo istotne korektę barwną. Ta swoją drogą jest działaniem wymagającym umiejętności, ale jeśli w nasze ręce trafi darmowa aplikacja, to można do woli uczyć się na błędach.



Da Vinci Resolve - jedna z najbardziej zaawansowanych aplikacji do edycji filmów jest darmowa, bo bez dobrej treści wideo oraz umiejętności edytora i tak byłaby niepraktyczna

Jakie ograniczenia mogą czekać na użytkownika "darmowej" programu do montowania filmów?

No właśnie darmowa aplikacja do edycji wideo. Darmowa, czyli nie Adobe Premiere Pro czy Final Cut Pro, żeby wymienić dwa najbardziej znane narzędzia dla posiadaczy komputerów z Windows i Mac OS X. Teoretycznie sklepy i serwisy z aplikacjami atakują nas dziesiątkami darmowych narzędzi, które w opisie mają „darmowy” czy „bez ograniczeń”. Czasem trzeba na przykład odsłuchać reklamę, by móc skorzystać z danej funkcji lub usunąć znak wodny. Od nas zależy, czy podoba się nam takie "utrudnienie" edycji.

Pamiętaj, jeśli na stronie darmowego produktu, widać również opcję jego zakupu, to na pewno nie dostaniesz aplikacji bez ograniczeń. Co najwyżej jej starą wersję

Jednak, szybko po ich instalacji przekonujemy się, że te „darmowe aplikacje” mają ograniczenia, których w opisie na stronie internetowej lub w sklepie z aplikacjami, nie było, lub zostały one sprytnie ukryte. Są to:

ograniczenia w rozdzielczości zapisywanego materiału, często to nawet tylko HD lub FHD z klatkarzem 30 kl/s

ograniczenia czasu edytowanego wideo lub liczby wykonanych operacji, czasem program jest darmowy tylko dla kilku pierwszych filmów, w praktyce ma czasową wersję próbną, potem trzeba płacić

logo aplikacji, które pojawia się w edytowanych treściach, czasem jest ono tylko na początku i końcu filmu, co teoretycznie jest łatwe do usunięcia, ale bywa też nałożone jako znak wodny

konieczność zakupu pełnej wersji, gdy tylko chcemy skorzystać z jakiejkolwiek funkcji

workflow zaplanowany pod konkretne efekty, nie daje swobody działań

interfejs, który niepotrzebnie jest „zoptymalizowany”, a w efekcie niewygodny i nieintuicyjny, wykluczam tutaj aplikacje, w których oryginalny workflow jest zaletą

Oczywiście, wiadomo, że darowanemu koniowi nie patrzy się w zęby, a aplikacja darmowa może mieć ograniczenia, ale powinno być to jasno określone, a przede wszystkim nie wpływać na komfort edycji (maksymalna rozdzielczość eksportu może być limitowana, ale znak wodny jest niedozwolony). Dlatego w naszym zestawieniu najlepszych darmowych aplikacji do edycji proponujemy takie programy, dla komputerów oraz urządzeń mobilnych, które są pozbawione takich irytujących cech.

Najlepsze darmowe programy do edycji wideo Apple iMovie - jeśli jesteś posiadaczem Maca lub iPhone, a nie chcesz / nie możesz korzystać z Final Cut Pro,

DaVinci Resolve - wciąż najlepsza aplikacja - kombajn, która jednocześnie nie sprawia takiego wrażenia, działa w Windows, Mac OS X i w Linuxie,

Hitfilm Express - skierowany przede wszystkim do dzielących się swoimi produkcjami na serwisach takich jak YouTube, można go rozbudować o płatne moduły, dla Windows i Maca,

Lightworks - świetne, gdy chcesz poczuć się jak pro, ale jeszcze nie jesteś doświadczony, działa w Windows, Mac OS X i Linux,

VSDC Free Video Editor - dużo ciekawych funkcji w tym obsługa filmów 360 stopni, a jednocześnie rozsądne wymagania sprzętowe, ale tylko na Windows,

InShot - jeśli korzystasz z telefonu ta aplikacja może Ci się spodobać, choć czasem trzeba obejrzeć reklamę,

Blender 3D - wbrew nazwie, jeden z modułów pozwala na edycję wideo, dobre gdy lubisz też bawić się w modelowanie przestrzenne, dla Windows, Mac OS X i Linuxa,

Shotcut - pozwoli Ci na eksport treści nawet w rozdzielczości 4K, a przy tym jest łatwy do nauczenia się, działa w Windows, Linuxie i na Mac OS X,

VideoPad - gdy obawiasz się, że dana nie podołasz edycji, wygodny dla początkujących użytkowników, działa w Windows,

Adobe Premiere Rush Starter - bezpłatny wariant abonamentowego Adobe Premiere Rush, który już nie ogranicza nas pod względem liczby zapisów, dla pecetów i telefonów.

Edycja wideo na urządzeniu mobilnym, czy to w ogóle ma sens?

Wiadomo, że komputer z dużym, najlepiej panoramicznym ekranem, jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku edycji wideo. I dlatego polecamy przede wszystkim korzystanie z pecetów, gdy chcecie edytować dużo i długo, czyli dokładnie. Jednak urządzenia mobilne mają też swoje zalety. Najlepiej gdy jest to tablet, bo jego ekran ma już rozsądny rozmiar, dla edycji filmów, ale i smartfon może się przydać.



Niektóre telefony mają w ramach systemowego oprogramowania całkiem rozbudowane narzędzia edycyjne do wideo. Można w nich przycinać, ale nawet łączyć różne nagrania i dodawać efekty

Co prawda ekran nawet „dużego” telefonu jest mały i utrudnia wygodną manipulację materiałem na ścieżce filmowej, jednak gdy zależy wam na czasie i szybkiej publikacji materiału z dowolnego miejsca gdzie jest zasięg, takie urządzenie będzie najlepsze. Wystarczy odrobina cierpliwości i wyrobienie sobie praktyki do edycji filmów przy niewielkiej przekątnej wyświetlacza.

Poza tym, telefony, szczególnie te najwydajniejsze, mają chipsety, które są zoptymalizowane w obróbce materiału wideo, tak by odbywała się ona szybko. Czasem możecie być zaskoczeni, gdy podobne działania przeprowadzone na pececie, który nie jest szczególnie wydajny, zajmują więcej czasu. Może okazać się, że wrzucenie filmu na telefon i jego edycja to niegłupi pomysł.

TOP najlepszych darmowych aplikacji do edycji wideo

Proponowane tu zestawienie narzędzi będzie aktualizowane, a jeśli uważacie, że są aplikacje, które bardziej zasługują na uwagę, niż te tutaj wymienione, dajcie znać w komentarzach.

Apple iMovie

Działa zarówno na komputerach jak i telefonach Apple. To w zasadzie aplikacja, od której zaczynać powinni użytkownicy tych platform sprzętowych przygodę z edycją wideo. Program jest prosty w użyciu, ale też zawiera wystarczającą liczbę efektów, przejść, funkcji edycyjnych dla dźwięku, byśmy nie czuli się ograniczeni. Gotowe nagrania można eksportować oczywiście w rozdzielczości 4K. Możemy tu skorzystać z zapisu chmurowego i możliwości kontynuacji edycji filmu na innym urządzenia, nawet jeśli nie jest to telefon, a komputer.

DaVinci Resolve

Gdyby darmowy GIMP był tym czym jest darmowe DaVinci Resolve, to Photoshop nie miałby szans. Niestety, ten mocno przereklamowany, choć otwarto-źródłowy, edytor zdjęć to tylko namiastka Photoshopa. Tymczasem DaVinci Resolve to aplikacja, w której obróbce barwnej poddawane były nawet takie filmy jak Avatar, Piraci z Karaibów czy Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi. To chyba wystarczająca rekomendacja dla DaVinci Resolve. Opcji jest tu zatrzęsienie, a poznanie choćby niewielkiego ich ułamka będzie już nie lada osiągnięciem. Jednocześnie nie należy bać się DaVinci Resolve, gdyż jego interfejs jest łatwy w opanowaniu. Nie będziemy w zasadzie niczym ograniczeni, ale już za takie bajery jak edycja wideo w rozdzielczości 32K czy obsługę pełnego 4K, a nie UHD jak w darmowej wersji, trzeba zapłacić. Płatna, choć wcale nie tak kosztowna wersja DaVinci Resolve Stusio zważywszy na potencjał, lepiej także radzi sobie z akceleracją GPU.

Hitfilm Express

To nieliniowy edytor wideo, który nie tylko poradzi sobie z treściami 4K i zarejestrowanymi w 360 stopniach (a także filmami 3D), ale też pozwoli na tworzenie nowych efektów na bazie już i tak bardzo bogatej domyślnej biblioteki tego typu narzędzi. Hitfilm Express jest dlatego też często porównywany do aplikacji Adobe After Effects.

Hitfilm Express zainteresuje osoby, które chcą tworzyć oryginalne filmy i oczekują natychmiastowego podglądu działania efektu. Efekty w tym przypadku to nie tylko narzędzia do modyfikacji kolorystyki, ale także efekty związane ze śledzeniem ruchu, animowaniem obiektów w filmie, pracą z zielonym ekranem, dodawaniem zniekształceń czy efektów świetlnych.

Zaletą Hitfilm Express jest także darmowa i bogata baza tutoriali wideo.

Lightworks

Najbardziej pożądaną przez użytkowników darmowej wersji Lightworks funkcją jest wsparcie dla 4K przy eksporcie zmontowanych nagrań. Bez opłat możemy eksportować jedynie w rozdzielczości 720p i trzeba o tym pamiętać.

Jednak pomijając ten „brak” Lightworks jest doskonałym i wygodnym w obsłudze narzędziem do zaawansowanej edycji filmów o dowolnej rozdzielczości i zapisanych w praktycznie każdym formacie i klatkarzu. Korzystając z Lightworks zapomnimy o niekompatybilności ścieżek audio, wideo. Aplikacja dba o automatyczny zapis tworzonych projektów, dlatego żadna wprowadzona zmiana nam nie umknie. Lightworks najlepiej sprawdzi się przy bezpośrednim eksporcie wideo na YouTube i Vimeo, gdy wysoka rozdzielczość materiału nie jest konieczna.

VSDC Free Video Editor

Tą aplikacją powinni zainteresować się użytkownicy starszych komputerów, które nie najlepiej radzą sobie z nowymi wymagającymi narzędziami do edycji filmowej. VSDC przy umiarkowanych wymaganiach sprzętowych oferuje zarazem bogatą bibliotekę narzędzi. Z aplikacją jest zintegrowana nawet nagrywarka płyt, co zadowoli osoby, które chcą przenosić swoje filmy po montażu na tego typu nośnik. Mogą być one zapisane w rozdzielczości 4K z wykorzystaniem kodeka HEVC.

InShot

Edytor wideo, w którym domyślnie edytujemy film w formacie 1:1, co sugeruje, że będzie to wideo na Instagram. Jednak można szybko to zmienić i pracować na filmach z domyślnymi proporcjami kadru. Aplikacja ma „drobny” utrudniacz w postaci reklam, których obejrzenie pozwala usunąć znak wodny, aktywować zapis w 4K/60p, ale to jedyne ograniczenia. W trakcie edycji możemy dodawać muzykę, naklejki, teksty, filtry kolorystyczne i efekty dynamiczne, można też nakładać jedno wideo na drugie. Opcji jest sporo, czasem trzeba tylko zagłębić się w menu. Aplikacja jest bardzo podobna do YouCut, która zresztą jest narzędziem tego samego dewelopera.

Blender 3D

Edytor dostępny w aplikacji Blender 3D oferuje zaawansowane funkcje edycyjne, podobne jak w samodzielnych nieliniowych edytorach wideo. Funkcje są zoptymalizowane pod kątem edycji i animacji materiałów 3D, które tworzymy w blenderze, ale nic nie stoi na przeszkodzie by użyć edytor z Blendera jako normalne narzędzie do edycji wideo 2D. Podobnie jak sam Blender 3D, także i zawarty w nim edytor to narzędzie, którego obsługi musimy nauczyć się samodzielnie. Dlatego jest on wskazany już dla zaawansowanych użytkowników, którzy chcą przy okazji pobawić się obiektami 3D i być może uwzględnić je w swoich filmach.

Shotcut

Aplikacja, która od razu zwraca uwagę dość nieszablonowym układem interfejsu i ścieżką obróbki obrazu i dźwięku, która zamiast standardowej ścieżki audio-wideo stosuje listy i relacje pomiędzy elementami klipu. Jeśli pokonamy te przeszkody, a czasu jest na to dużo, gdyż Shotcut jest aplikacją OpenSource, będziemy mogli korzystać z bardzo szerokiego zakresu narzędzi edycyjnych, włącznie z obsługą obrazu HDR, czy rozbudowaną obróbką i miksowaniem ścieżki audio. Gotowe filmy można zapisywać w rozdzielczości 4K, ale nawet strumieniować bezpośrednio do internetu. Shotcut obsługuje zaawansowane kodeki jak ProRes, dobrze radzi sobie także z łączeniem ujęć nagranych przy różnych ustawieniach.

Videopad

To świetna propozycja dla osób, które chcą poświecić trochę czasu na montaż bardziej skomplikowanych nagrań, ale też oczekują przede wszystkim podstawowego zestawu narzędzi, do korekty najczęstszych problemów z filmami i ich wygodnego montażu. Videopad jest edytorem nieliniowym, w którym możemy korzystać z wielu ścieżek wideo i dźwiękowych, ale zarazem dysponuje interfejsem łatwym w opanowaniu przez początkującego edytora filmów. Przetworzone klipy można eksportować w rozdzielczości FullHD na dysk, ale także do YouTube, z pomocą wygodnego okna dialogowego.

VideoPad w darmowej wersji zawiera również narzędzia, które są cześcią jego wersji płatnej i działają tylko przez pewien czas.

Adobe Premiere Rush Starter

By skorzystać z tej aplikacji, która przypomina funkcjonalnością zaawansowane edytory filmów dostępne w niektórych telefonach jako element fabryczny, konieczne będzie darmowe konto w Creative Cloud. Nie musimy jednak ponosić żadnych dodatkowych opłat, chyba że zdecydujemy się wejść poziom wyżej do wersji Rush Professional, która jest płatna w systemie abonamentowym.

Darmowy Premiere Rush zapewnia nam dostęp do 2 GB przestrzeni w chmurze. Funkcjonalność aplikacji przypomina mobilny Lightroom, w którym mamy możliwość samodzielnej edycji zdjęć, ale też wyboru predefiniowanych lub proponowanych przez Adobe ulepszeń. W Rush są to korekty filmu, barwne, długości oraz przejścia, które dodawane są automatycznie lub w razie braku zgody wprowadzane przez nas automatycznie.

Program zainstalujemy poprzez Adobe Creative Cloud, w którym można wybrać instalację aplikacji na komputerze lub wysłanie linka do instalacji na telefonie z Androidem lub iOS.