Wybór karty graficznej za 2000-2500 zł nie jest prosty - o nasze pieniądze konkurują wysokie modele poprzedniej generacji oraz najświeższe RTXy. Na przykładzie ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4060 Ti OC 8 GB sprawdziliśmy, jak dużo daje przewaga technologiczna nowych kart.

ocena redakcji:









0/5

Płatna współpraca z marką ASUS

GeForce RTX 4060 Ti oferuje rekordowy wzrost wydajności pomiędzy generacjami - wszystko za sprawą DLSS 3.0

Nowa seria GeForce RTX 4000 to bez wątpienia jedna z najbardziej udanych, a może i faktycznie ta najbardziej udana generacja kart graficznych od tego producenta. Tak przynajmniej można powiedzieć patrząc tylko na GeForce RTX 4090, który pobierając mniej prądu zaoferował blisko dwukrotny wzrost wydajności. W jego przypadku wisienką na premierowym torcie była funkcja DLSS 3.0 Frame Generation, która w kompatybilnych tytułach pozwalała o dodatkowe 50% do nawet 100% podnieść płynność animacji.

Kolejne premiery tańszych modeli z serii GeForce RTX 4000 traciły nieco na impecie nadanym przez flagowy model, aż doszliśmy do premiery GeForce RTX 4060 Ti i zwykłego 4060, które realnie są „tylko” o 10-20% szybsze od swoich poprzedników, często kosztując o tyle właśnie więcej. Co zatem sprawia, że klienci jednak tak chętnie sięgają właśnie po nowsze karty? Otóż właśnie DLSS 3.0 Frame Generation nadal działa tutaj tak samo, jak na tych najdroższych kartach i w najnowszych grach (dla których przecież kartę się wymienia) możemy liczyć na jeszcze o 50-100% płynniejszą animację.

Postanowiliśmy to sprawdzić w ślepym teście, stawiając przed porównaniem osoby, które testowaniem sprzętu się nie zajmują i grają raczej casualowo, albo, co gorsza, na co dzień używają konsoli. Porównanie to zakładało możliwość pogrania na jednakowym sprzęcie z aktywnym i bez aktywnego DLSS 3.0 Frame Generation, aby ustalić czy ta funkcja faktycznie poprawia poczucie wydajności. A jako że często poruszaną potencjalną wadą tego rozwiązania jest brak wzrostu responsywaności gry, to testy rozszerzyliśmy o porównanie do starszej karty, która generuje natywnie zbliżony FPS (pobierając 2x więcej prądu, pracując 2-3x głośniej oraz kosztując 50% więcej). Ciekawi rezultatów? Zapraszamy do filmu!

Testujemy DLSS 3.0 Frame Generation na RTX 4060 Ti - czy czuć lub widać różnicę?

Specyfikacja produktu ASUS GeForce RTX 4060 Ti TUF Gaming OC 8GB obsługiwane technologie DirectX 12, Vulkan, OpenGL 4.6

specjalne technologie G-Sync, DLSS, NVIDIA Reflex, NVIDIA Broadcast

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 8 GB GDDR6 128-bit

zasilanie 8-pin

Częstotliwość pamięci 18000 MHz

Długość karty 30 cm

Wymiary (wys/sz/gł) 300 x 139 x 62.4 mm

Złącza 1x HDMI, 3x Display Port rozwiń

Nieco więcej o karcie ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

Jak widzieliście, na filmie posłużyliśmy się ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4060 Ti OC Edition 8 GB - jedną z obecnie najlepszych konstrukcji autorskich, jakie można zakupić wybierając kartę z układem RTX 4060 Ti. Karta ta wyróżnia się bardzo masywnym chłodzeniem, choć jeszcze nie na tyle dużym, aby stanowiło to problem w średniego rozmiaru obudowach, jako że złącze zasilania zostało tu osadzone nieco głębiej.

Karta zajmuje praktycznie trzy sloty PCI-E, choć technicznie rzecz biorąc wykorzystuje dwa śledzie – wyprowadzono na nich cztery złącza wideo (trzy DP 1.4a oraz jedno HDMI 2.1). Poza szerokością warto jeszcze się upewnić, czy kartę pomieścimy na długość – potrzebne będzie przynajmniej 30 cm przestrzeni w obudowie. Z wymagań warto jeszcze wyróżnić zasilacz, który ASUS zaleca, aby posiadał minimum 650 W mocy. Z tym nie do końca się zgadzamy, jako że sama karta w testach nawet po podkręceniu nie przekroczyła 180 W zapotrzebowania na moc po stronie zasilacza – jeżeli posiadacie zasilacz o mocy 500 W, to również absolutnie nie macie powodów do obaw i wszystko będzie działać wyśmienicie :)

Sam system chłodzenia ASUS TUF to konstrukcja od lat już udoskonalana i obecnie faktycznie bardzo bliska ideału. Cztery masywne ciepłowody łączą dwa niezależne radiatory, a trzy duże wentylatory oferują odpowiednią cyrkulację powietrza już na minimalnych obrotach, dzięki czemu karta jest niemalże bezgłośna, nawet pod pełnym obciążeniem. W praktyce to chłodzenie bez problemu poradziłoby sobie również z kartami pobierającymi znacznie więcej energii (co zresztą robi, jako że odnajdziecie je również w RTX 4070 od ASUSa).

Pomiar ciśnienia akustycznego (głośności)

[dBA], mniej=lepiej, +10 dB = 2x głośniej

Metro Exodus EE, 1440p, Ultra + RT,

Poziom tła 23,5 ASUS GeForce RTX 4060 Ti

TUF Gaming OC 8 GB 27,4

26,7 [OC] ASUS GeForce RTX 4060 Ti

TUF Gaming OC 8 GB 28,2

27,5 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 29,4

28,1 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 31,8

29,5 Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti

Gaming OC 39,2

35,8 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 39,5

35,5 MSI GeForce RTX 4060

Ventus 2X 39,6

37,4 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 39,8

36,5 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 40,2

36,6 Gigabyte GeForce RTX 4070

AERO 40,7

38,6 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 41,1

37,1 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 45,1

42,7 MSI RTX GeForce 3080

Suprim 46,9

43,5 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 47,5

43,8 Legenda / / 50 cm od karty

/ / w zamkniętej obudowie

Pod względem wydajności ASUS również ma się czym pochwalić – byliśmy mocno zaskoczeni, że karta mimo fabrycznego podkręcenia pozwoliła się jeszcze dodatkowo podkręcić w takim samym stopniu, co karty referencyjne, tym samym oferując już znaczny wzrost wydajności (miejscami przekraczający 10%!). A wszystko to nadal zachowując się praktycznie bezgłośnie i pobierając mniej energii niż jej poprzedniczka (RTX 3060 Ti) lub karty z konkurencyjnym GPU o zbliżonej wydajności.

Wydajność ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4060 Ti 8 GB OC Edition po dodatkowym podkręceniu

[FPS], 1080p, więcej=lepiej

Cyberpunk 2077

(Ultra, Ultra RT) RTX 4060 Ti

Founders Edition 45

37 ASUS TUF Gaming RTX 4060 Ti

OC (135 MHz / 1400 MHz) 51(+13%)

41(+11%) Dying Light 2

(Ultra, Wysoki RT) RTX 4060 Ti

Founders Edition 65

55 ASUS TUF Gaming RTX 4060 Ti

OC (135 MHz / 1400 MHz) 72(+11%)

60(+9%) Far Cry 6

(Ultra + RT) RTX 4060 Ti

Founders Edition 113

95 ASUS TUF Gaming RTX 4060 Ti

OC (135 MHz / 1400 MHz) 123(+9%)

100(+5%) Metro Exodus EE

(Ekstremalne + RT Ultra) RTX 4060 Ti

Founders Edition 56

34 ASUS TUF Gaming RTX 4060 Ti

OC (135 MHz / 1400 MHz) 62(+11%)

38(+12%) A Plague Tale: Requiem

(Ultra + RT) RTX 4060 Ti

Founders Edition 49

41 ASUS TUF Gaming RTX 4060 Ti

OC (135 MHz / 1400 MHz) 54(+10%)

45(+10%) Elden Ring

(Maksymalne + RT max) RTX 4060 Ti

Founders Edition 83

67 ASUS TUF Gaming RTX 4060 Ti

OC (135 MHz / 1400 MHz) 90(+8%)

72(+14%) Spider-Man: Miles Morales

(Najwyższe + RT b. wysoki) RTX 4060 Ti

Founders Edition 78

50 ASUS TUF Gaming RTX 4060 Ti

OC (120 MHz / 1400 MHz) 84(+8%)

54(+8%) Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Mając na uwadze rosnące ceny prądu, coraz trudniej zignorować ten aspekt sprawności energetycznej karty. Jeżeli na to nałożymy wybitną kulturę konstrukcji ASUS TUF Gaming oraz przewagę, jaką daje w nowych grach DLSS 3.0, to faktycznie trudno się dziwić, że najnowsze GeForce RTX 4060 Ti cieszą się takim zainteresowaniem pośród graczy. Ostatecznie wydajność nie zawsze trzeba podnosić siłowo zwiększając pobór zużycia karty – rozwiązania, takie jak DLSS 3.0 Frame Generation, okazują się być korzystniejsze – również po stronie użytkownika/gracza.

Płatna współpraca z marką ASUS

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.