Dobry laptop w dobrej cenie? Teraz można znaleźć ciekawe modele dużo taniej

Szukacie laptopa? Koniec roku to najlepszy czas dla łowców promocji. Szczególnie polecamy modele z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 40.To doskonałe rozwiązanie dla graczy jak i twórców.

Płatna współpraca z marką Media Expert

Przełom roku to chyba najlepszy czas na zakupy sprzętu, a szczególnie elektroniki. Nowy rok, to kolejne premiery a więc i sklepom zależy na tym, by to co zostało w magazynach sprzedać. Oczywiście tegorocznym modelom niczego nie brakuje. Szczególnie teraz warto się nimi zainteresować, bo ich cena jest dziś znacznie niższa.

Jeśli więc dysponujecie odpowiednim budżetem, dobrym pomysłem jest zakup np. gamingowego laptopa, zarówno dla tych, którzy będą mieć swój pierwszy komputer w życiu, jak i dla tych, którzy czekali na odpowiedni moment na wymianę starego sprzętu. Szczególnie dobrze sprawdzą się laptopy z najnowszymi kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 40 – taki sprzęt może być miłym i przydatnym podarunkiem dla graczy, ale też dla szeroko rozumianych twórców treści.

Świetna wydajność w grach

Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 40 zostały zaprojektowane typowo z myślą o graczach i to właśnie one dominują we współczesnych laptopach do grania. Nie ma się jednak czemu dziwić. Nowe układy bazują na architekturze Ada Lovelace, która przynosi znaczący wzrost wydajności i efektywności energetycznej względem modeli ze starszych serii.



Karty graficzne GeForce RTX 40 zapewniają dużo lepszą wydajność względem modeli z poprzednich serii GeForce RTX 30 i RTX 20

NVIDIA w pomysłowy sposób podeszła do projektowania układów graficznych. Nowe chipy oferują dużo lepszą wydajność, ale oprócz tego pozwalają mądrze wykorzystać potencjał najnowszych technologii i zaoferować lepszą płynność animacji.

Watch Dogs: Legion w trybie standardowej rasteryzacji (po lewej) i z aktywną technologią Ray Tracing (po prawej)

Karty graficzne GeForce RTX 40 zostały wyposażone w sprzętowe jednostki RT, dzięki czemu pozwalają wykorzystać potencjał techniki Ray Tracing, symulującej zachowanie światła w prawdziwym świecie. W niektórych grach zastosowano technikę Path Tracing, gdzie jeszcze lepiej oddano działanie fizyki światła.

Cyberpunk 2077: Widmo wolności w trybie standardowej rasteryzacji (po lewej) i z aktywną technologią Ray Tracing (po prawej)

Kluczową rolę odgrywa technika skalowania obrazu DLSS 3.5 z funkcjami Frame Generator i Ray Reconstruction – dzięki wykorzystaniu jednostek Tensor, nowe układy oferują znaczną poprawę płynności animacji przy zachowaniu świetnej jakości generowanego obrazu.

Nowe technologie już na dobre zadomowiły się w grach i aktualnie praktycznie każdy ważny tytuł pozwala wykorzystać potencjał technologii NVIDIA – obecnie można spotkać je np. w Cyberpunk 2077: Widmo wolności, Diablo IV czy Forza Horizon 5. Nie trzeba jednak posiadać laptopa z górnej półki, by pograć w nowsze gry.

Do grania w mniej wymagające gry: Portal RTX, Marvel's Spider-Man: Miles Morales czy Forza Horizon 5 na średnich ustawieniach nada się nawet niedrogi laptop z kartą graficzną GeForce RTX 4050. Jeśli oczekujecie czegoś więcej, warto rozejrzeć się za konstrukcjami napędzanymi kartą GeForce RTX 4060 – takie modele są niewiele droższe, ale oferują wyraźnie lepsze możliwości.

Laptopy z kartami graficznymi GeForce RTX oznaczono specjalnym logo

Jeśli planujecie pograć w wyższej rozdzielczości i/lub oczekujecie większej płynności, warto już zaopatrzyć się w wydajniejsze modele z kartami GeForce RTX 4070, GeForce RTX 4080 lub nawet GeForce RTX 4090. Takie konstrukcje pozwolą na odpalenie najbardziej wymagających tytułów pokroju Alan Wake 2, Hogwarts Legacy czy Cyberpunk 2077 w świetnej oprawie graficznej.

Laptop to też praktyczne narzędzie

Granie graniem, jednak laptop może być też praktycznym narzędziem do rozwijania zainteresowań. NVIDIA nie zapomina o takich użytkownikach i oferuje szereg rozwiązań, które usprawnią szeroko rozumianą pracę twórczą. To świetne narzędzie dla pasjonatów, początkujących artystów, jak i profesjonalistów z branży.

NVIDIA udostępniła sterowniki Studio, które zostały zoptymalizowane pod kątem aplikacji kreatywnych - ulepszają funkcje, zmniejszają powtarzalność i przyspieszają wykonywanie zadań. Warto dodać, że oprogramowanie przechodzi także testy, by zapewnić wymaganą wydajność i niezawodność sprzętu. Ich główne zadanie jest jednak jedno: to zapewnienie najwyższej stabilności działania aplikacji kreatywnych.



Laptopy z kartami graficznymi GeForce RTX 40 pozwolą przyspieszyć twórcze zastosowania

Na co więc mogą liczyć użytkownicy? Spora część aplikacji pozwala wykorzystać potencjał układów graficznych GeForce RTX 40, dzięki czemu laptopa może znacząco przyspieszyć podczas wykonywanie zadań związanych z szeroko pojętą kreatywnością - począwszy od edycji wideo, przez projektowanie graficzne, a na wizualizacjach architektonicznych kończąc.



Kodek AV1 zapewnia lepszą efektywność względem starego kodeka H.264

Laptopy powinny też zainteresować osoby zajmujące się streamowaniem. Nowa generacja układów graficznych korzysta z 8. generacji enkodera NVIDIA (NVENC), który wprowadza sprzętowe wsparcie dla kodeka AV1. W praktyce można liczyć na zmniejszenie ilości danych przesyłanych przez łącze i jednoczesną poprawę jakości przesyłanego obrazu.

NVIDIA udostępniła również twórcom narzędzie NVIDIA Broadcast, które pozwala wykorzystać potencjał sprzętowego wspomagania sztucznej inteligencji i ułatwi prowadzenie transmisji. Aplikacja pozwoli pozbyć się niechcianych hałasów, ustawić wirtualne tło, pozbyć się szumów z obrazu transmisji, a nawet symulować kontakt wzrokowy z widzami.

Dobra wydajność przy niewielkich rozmiarach

Nowe układy graficzne GeForce RTX 40 to też całkowicie nowa architektura Ada Lovelace, która przynosi ogromny przyrost efektywności energetycznej – sprzęt oferuje lepsze osiągi, a przy tym cechuje się mniejszym zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Dlaczego to takie ważne? Ano dlatego, że potencjał nowej architektury wykorzystali producenci przy projektowaniu laptopów.

Laptopy wykorzystują potencjał technologii NVIDIA Max-Q, która optymalizują działanie sprzętu, co pozwala uzyskać możliwie najlepszą wydajność, przy zachowaniu kompaktowej budowy urządzenia. Funkcja Dynamic Boost optymalizuje podział mocy między podzespołami laptopa, a Battery Boost dodatkowo odpowiada za równowagę między działaniem sprzętu i zużyciem energii. Producenci stosują też funkcję WhisperMode do zarządzania prędkością obrotową wentylatorów względem temperatur komponentów.

Czasy dużych i ciężkich laptopów do gier odeszły w niepamięć. Nowoczesne modele wyróżniają się kompaktową budową i niewielką wagą, dzięki czemu można je łatwo zabrać ze sobą do szkoły, do pracy lub po prostu w podróż.

Dobry laptop na prezent

Laptop to narzędzie z którym można miło spędzić czas, ale też wykorzystać do rozwijania twórczych zainteresowań. Co ważne, nowoczesne konstrukcje długo pracują na baterii i mogą być naprawdę kompaktowe.

Jeśli planujecie kupić taki sprzęt, teraz jest do tego bardzo dobra okazja. Sklep Media Expert przygotował atrakcyjne promocje, które pozwolą kupić sprzęt w niższych cenach.

Co warto kupić?

Lenovo LOQ to ciekawa propozycja w niewygórowanej cenie. Producent zastosował 15,6-calowy ekran IPS Full HD o odświeżaniu 144 Hz, podświetlaną klawiaturę, a do tego przewidział niezłe komponenty - kartę graficzną GeForce RTX 4050, procesor Intel Core i5-12450H, 16 GB szybkiej pamięci DDR5 RAM i dysk SSD 512 GB. Podany model można kupić już za około 4500 zł.

Acer Nitro ANV15-51-58EH to podobna propozycja. Producent przewidział 15,6-calowy ekran IPS Full HD o odświeżaniu 144 Hz, podświetlaną klawiaturę. Możemy też liczyć na podobną specyfikację - w środku udało się zmieścić kartę graficzną GeForce RTX 4050, a do tego procesor Intel Core i5-13420H, 16 GB pamięci RAM i dysk SSD 512 GB. Acer Nitro można kupić za około 5200 zł.

Jeśli dysponujecie większym budżetem, warto zainteresować się modelem Dell G15. Tym razem zastosowano 15,6-calowy ekran WVA FullHD o odświeżaniu 165 Hz. Możemy też liczyć na wydajniejsze komponenty - przewidziano kartę graficzną GeForce RTX 4060, procesor Intel Core i7-13650HX, 16 GB pamięci DDR5 RAM i dysk SSD 512 GB. Laptop w promocji można kupić za około 7000 zł.

Płatna współpraca z marką Media Expert