Małe AGD do domu i ogrodu

Black Friday to idealna okazja na zakupy wymarzonych produktów. Dotyczy to także robotów sprzątających, odkurzaczy czy suszarek do włosów, które dzięki promocjom można kupić w dużo lepszych cenach. Podpowiadamy, na które sprzęty Dreame szczególnie warto zwrócić uwagę.

Płatna współpraca z marką Dreame

Promocje na Black Friday mogą być dobrą okazją do zakupu wymarzonego sprzętu w niższych cenach. W sklepach nie brakuje kuszących promocji na elektronikę użytkową i przydatne sprzęty AGD – jeśli dobrze poszukacie, na pewno znajdziecie ciekawe oferty z dobrymi robotami sprzątającymi, bezprzewodowymi odkurzaczami i innymi, przydatnymi sprzętami AGD.

Co warto kupić? W ostatnim czasie mieliśmy okazję przetestować sporo produktów firmy Dreame, które jak najbardziej zasługują na polecenie. Teraz, dzięki promocjom na Czarny Piątek, można je kupić w jeszcze niższych cenach.

Wypasiony robot sprzątający Dreame L20 Ultra

DreameBot L20 Ultra to najdoskonalszy robot odkurzająco-mopujący, który jest dostępny w ofercie producenta. Urządzenie nie tylko czyści podłogi, ale też samo utrzymuje się w czystości.

Urządzenie świetnie sprawdzi się w domach z twardymi drewnianymi podłogami, drewnianym parkietem czy nawet dywanami. Robot wykorzystuje zaawansowane systemy rozpoznawania otoczenia, dzięki czemu omija przeszkody i automatycznie uczy się środowiska pracy.

Robot oferuje zaawansowany system odkurzania Vormax, a do tego wykorzystuje system mopowania DuoScrub z dwoma szybkoobrotowymi mopami (urządzenie także rozpoznaje stopień zabrudzenia mopów i podłóg). Dzięki zastosowaniu technologii CleanGenius, urządzenie rozpoznaje układ domu i automatycznie dobiera tryb pracy, by uzyskać możliwe jak najlepsze efekty sprzątania.

Do sterowania robotem można wykorzystać aplikację Dreamehome, dzięki czemu można zaplanować sprzątanie tak jak chcemy. Narzędzie pozwala ustalić harmonogram pracy robota, podzielić pomieszczenia na segmenty, a nawet tworzyć wirtualne ściany i strefy bez dostępu.

Dreame L10s Ultra – funkcjonalny robot ze stacją czyszczącą

Dreame L10s Ultra inteligentny robot sprzątający który cieszy się sporym zainteresowaniem wśród klientów. Urządzenie zapewnia bardzo dobrą funkcjonalność, a dodatkowym atutem jest specjalna stacja czyszcząca - dodatek pozwala podładować baterię, ale też wyczyścić robota i opróżnić zbiornik na kurz (nie musimy tego robić samemu).

L10s Ultra odkurza i myje podłogi, więc pozwoli wyręczyć nas w przykrych, codziennych obowiązkach. Producent postawił na skuteczne usuwanie zabrudzeń. Możemy liczyć na siłę ssania 5300 Pa. Dodatkowym atutem jest technologia Carpet Boost, która pozwala uzyskać maksymalną moc ssania także na dywanach.

Urządzenie działa całkowicie autonomicznie. Producent zastosował kamerę RGB oraz nawigację LDS, dzięki czemu robot samodzielnie dopasowuje optymalne metody sprzątania i automatycznie wykrywa i omija przeszkody.

Do sterowania robotem można wykorzystać aplikację Dreamehome, która pozwoli odpowiednio zaplanować cykl sprzątania oraz zaprogramować strefy sprzątania, ustawić wirtualne ściany czy nawet wyłączyć sprzątanie danego pomieszczenia. Urządzenie może być sterowane prostymi komendami głosowymi.

Dreame R20 zadba o porządek w domu

Szukacie bezprzewodowego odkurzacza? Ciekawą propozycją może być model Dreame R20 - urządzenie wyróżnia się funkcjonalnością, wydajną pracą, a do tego jest łatwe w użytkowaniu.

Odkurzacz wyposażono w wytrzymały silnik bezszczotkowy, który zapewnia wysoką wydajność ssania. Urządzenie poradzi sobie z najróżniejszymi zabrudzeniami - kurzem, okruchami czy włosami. Co więcej, konstrukcję wyposażono w uniwersalną szczotkę do czyszczenia niemal każdego rodzaju podłogi (w zestawie dodawane są też dodatkowe akcesoria - dysza szczelinowa, elektroszczotka czy specjalny elastyczny adapter).

Dreame R20 wykorzystuje innowacyjny system, który samoczynnie wykrywa brud i automatycznie dostosowuje siłę ssania do poziomu zanieczyszczenia. Producent zastosował też 5-stopniowy system filtracji, który skutecznie eliminuje drobny pył i cząsteczki kurzu, co szczególnie powinni docenić alergicy. Filtr można łatwo wymienić i umyć, co zwiększy jego żywotność.

Wbudowany akumulator pozwala na nieprzerwaną pracę nawet przez 90 minut (czas ten można przedłużyć zapasowym akumulatorem, który trzeba dokupić osobno). Nie bez znaczenia jest też szybki czas ładowania, który wynosi około 4 godzin.

Dreame H12 Dual odkurzy i umyje podłogi

Dreame H12 Dual bezprzewodowy odkurzacz pionowy, który został zaprojektowany z myślą o kompleksowym sprzątaniu – zajmie się odkurzaniem, ale też myciem podłóg. Co więcej, urządzenie automatycznie rozpoznaje stopień zabrudzeń i dostosowuje swoją moc. Dodatkowym atutem jest funkcja samoczyszczenia i suszenia.

Odkurzacz wykorzystuje mocny silnik bezszczotkowy z automatyczną regulacją ssania. Zaawansowany czujnik samoczynnie dostosuje ustawienia do wykrytego poziomu brudu i zoptymalizuje wydajność odkurzania. Co więcej, producent zastosował ulepszoną szczotkę, która pozwoli uporać się z brudem nawet w trudno dostępnych miejscach.

Nie bez znaczenia jest też funkcjonalność urządzenia, dzięki czemu jego użytkowanie staje się jeszcze przyjemniejsze. Odkurzacz oferuje kilka trybów pracy, które można dostosować do swoich potrzeb (Auto, Suction, Standard i Turbo).

Dreame H12 Dual został wyposażony w praktyczny wyświetlacz, na którym można sprawdzić status pracy urządzenia, poziom naładowania akumulatora czy proces ładowania. Wbudowany pojemnik na czystą wodę pozwoli wyczyścić podłogi w całym domu. W przypadku konieczności uzupełnienia zbiornika lub błędu urządzenie samoczynnie powiadamia użytkownika. Wbudowany akumulator pozwoli nawet na 60 minut odkurzania lub 35 minut mopowania

Suszarka do włosów Dreame Glory

Suszarka do włosów Dreame Glory to sprzęt, który docenią zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Sprzęt wyróżnia się kompaktową budową i ładnym, minimalistycznym wyglądem (w sprzedaży dostępne są dwie wersje kolorystyczna – różowa i kremowa). Jakość wykonania nie budzi żadnych zastrzeżeń.

Suszarka oferuje 4 poziomy regulacji temperatury oraz 2 poziomy regulacji prędkości przepływu powietrza, co pozwala dostosować jej działanie do potrzeb użytkownika, fryzury czy aktualnej pory roku.

Dreame Glory to nie tylko funkcjonalne urządzenie, ale także bardzo komfortowe w użytkowaniu. W środku zastosowano duży silnik, który zapewnia bardzo efektywną prace. Co ważne, urządzenie jest lekkie, nie męczy rąk, a do tego cechuje się stosunkowo cichą pracą.

Producent zadbał też o praktyczne użytkowanie sprzętu. Możemy liczyć na prostą obsługę, świetną funkcjonalność, niewielką wagę i długi przewód. Nie bez znaczenia jest też efektywne działanie - producent chwali się, że przykładowo włosy do ramion będą suche w zaledwie 2 minuty.

Płatna współpraca z marką Dreame