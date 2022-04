Kioxia Exceria Pro 2 TB

Kioxia Exceria Pro to pierwszy dysk SSD japońskiego producenta, który wykorzystuje potencjał interfejsu PCI-Express 4.0. Sprawdzamy, jak wypada na tle innych, konkurencyjnych modeli. Czy to nowy król wydajności?

4,1/5

Nowoczesne dyski SSD M.2 pod PCI-Express 4.0 powoli wypierają standardowe modele pod PCI-Express 3.0 – takie konstrukcje są dużo szybsze, a do tego coraz tańsze i coraz szerzej wspierane (właściwie można wykorzystać ich potencjał we wszystkich nowych komputerach i laptopach). Nic więc dziwnego, że do takich konstrukcji przekonują się kolejni producenci.

Pod koniec ubiegłego roku swoje dyski zaprezentowała też japońska firma Kioxia (dawniej Toshiba). Oczywiście chodzi o modele Exceria Pro, które są adresowane do najbardziej wymagających użytkowników, oczwkujących możliwie najlepszych parametrów od dysku. Tak się składa się taki model dotarł też do naszej redakcji, więc mogliśmy sprawdzić jak się spisuje na tle konkurencji.

Kioxia Exceria - porównanie specyfikacji dysków

Modele Kioxia Exceria Pro to topowy segment japońskiego producenta. Poniżej znajdziecie porównanie specyfikacji do słabszych modeli Kioxia Exceria, Kioxia Exceria G2, Kioxia Exceria Plus G2 (pod PCI-Express 3.0).

Model Kioxia Exceria Kioxia Exceria G2 Kioxia Exceria Plus G2 Kioxia Exceria Pro Pojemność » 250 GB

» 500 GB

» 1 TB » 1 TB

» 2 TB » 500 GB

» 1 TB

» 2 TB » 1 TB

» 2 TB Interfejs PCI-Express 3.0 x4 / NVMe 1.3c PCI-Express 3.0 x4 / NVMe 1.3c PCI-Express 3.0 x4 / NVMe 1.3c PCI-Express 4.0 x4 / NVMe 1.4 Kontroler Kioxia (Phison PS5012-E12C?)

(4-kanałowy) Kioxia (Phison PS5012-E12S?)

(8-kanałowy) Kioxia (Phison PS5012-E12?)

(8-kanałowy) Kioxia (Phison PS5018-E18?)

(8-kanałowy) Kości pamięci Kioxia BiCS4 3D NAND

(96-warstwowe) Kioxia BiCS4 3D NAND

(96-warstwowe) Kioxia BiCS4 3D NAND

(96-warstwowe) Kioxia BiCS5 3D NAND

(112-warstwowe) Pamięć podręczna DRAM » 250 GB: 256 MB DDR4

» 500 GB: 512 MB DDR4

» 1 TB: 1 GB DDR4 » 1 TB: 1 GB DDR4

» 2 TB: 2 GB DDR4 » 500 GB: 512 MB DDR4

» 1 TB: 1 GB DDR4

» 2 TB: 2 GB DDR4 » 1 TB: 1 GB DDR4

» 2 TB: 2 GB DDR4 Transfery

(odczyt/zapis) » 250 GB: 1700/1600 MB/s

» 500 GB: 1700/1600 MB/s

» 1 TB: 1700/1600 MB/s » 1 TB: 2100/1700 MB/s

» 2 TB: 2100/1700 MB/s » 500 GB: 3400/3200 MB/s

» 1 TB: 3400/3200 MB/s

» 2 TB: 3400/3200 MB/s » 1 TB: 7300/6400 MB/s

» 2 TB: 7300/6400 MB/s Operacje I/O

(odczyt/zapis) » 250 GB: 200 000/290 000 IOPS

» 500 GB: 350 000/400 000 IOPS

» 1 TB: 350 000/400 000 IOPS » 1 TB: 400 000/360 000 IOPS

» 2 TB: 400 000/360 000 IOPS » 500 GB 650 000/600 000 IOPS

» 1 TB: 680 000/620 000 IOPS

» 2 TB: 680 000/620 000 IOPS » 1 TB: 1 000 000/1 100 000 IOPS

» 2 TB: 800 000/1 300 000 IOPS Radiator brak brak brak brak Gwarancja

Współczynnik TBW » 250 GB: 5 lat / 100 TB TBW

» 500 GB: 5 lat / 200 TB TBW

» 1 TB: 5 lat / 400 TB TBW » 1 TB: 5 lat / 400 TB TBW

» 2 TB: 5 lat / 800 TB TBW » 500 GB: 5 lat / 200 TB TBW

» 1 TB: 5 lat / 400 TB TBW

» 2 TB: 5 lat / 800 TB TBW » 1 TB: 5 lat / 400 TB TBW

» 2 TB: 5 lat / 800 TB TBW Cena » 250 GB: 200 zł

» 500 GB: 240 zł

» 1 TB: 530 zł » 1 TB: 450 zł

» 2 TB: 1100 zł » 500 GB: 260 zł

» 1 TB: 560 zł

» 2 TB: 1400 zł » 1 TB: 1100 zł

» 2 TB: 1750 zł

Modele Kioxia Exceria Pro są dostępne tylko w dwóch wersjach pojemnościowych: 1 TB i 2 TB. Powinniśmy oczekiwać dużo lepszych transferów, ale musimy się też liczyć z wyraźnie wyższymi cenami (to właściwie jedne z najdroższych modeli pod PCI-Express 4.0).

Kioxia Exceria Pro 2 TB

Do naszej redakcji trafił model Kioxia Exceria Pro o pojemności 2 TB, czyli pojemniejszy wariant nowej serii.

Nośnik wykorzystuje kontroler Kioxia (najprawdopodobniej jest to rebrandowany kontroler Phison PS5018-E18), kości pamięci BiCS5 3D NAND, a całość wspomaga 2 GB pamięci podręcznej DRAM. Wszystkie elementy umieszczono po jednej stronie płytki drukowanej, dzięki czemu wyeliminowano ewentualne problemy z kompatybilnością i ułatwiono odprowadzanie ciepła z układów.



Dysk Kioxia Exceria Pro 2TB bez dodatkowego chłodzenia potrafi osiągać bardzo wysokie temperatury, co skutkuje spadkiem wydajności

Warto jednak zaznaczyć, że dysk jest dostarczany bez jakiegokolwiek radiatora i osiąga bardzo wysokie temperatury (co skutkuje throttlingiem i spadkami wydajności). Zalecamy zatem jego montaż w złączu M.2 wyposażonym w dodatkowe chłodzenie.

Producent deklaruje rewelacyjne transfery sekwencyjne – 7300 MB/s przy odczycie i 6400 MB/s przy odczycie. Model Kioxia Exceria Pro 2 TB powinien zatem być jednym z najwydajniejszych dysków pod PCI-Express 4.0. Jak będzie w praktyce? Zweryfikujemy to podczas testów.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o żywotności sprzętu. Dyski Kioxia Exceria Pro zostały objęte 5-letnią gwarancją producenta, która została ograniczona współczynnikiem TBW – dla modelu 2 TB ustalono go na poziomie 800 TB (nie jest to zbyt dużo, ale pozwoli na codzienne zapisywanie 440 GB danych).

Kioxia Exceria Pro 2 TB - testy wydajności

Testy wydajności przeprowadziliśmy na platformie z procesorem AMD Ryzen 9 3900XT i płytą główną z chipsetem AMD X570 - to popularna konfiguracja, która zapewnia wsparcie dla magistrali PCI-Express 4.0:

Platforma testowa:

Konfiguracja testowa działała pod obsługą systemu operacyjnego Windows 10 64-bit (21H1). Do płyty doinstalowaliśmy sterowniki AMD Chipset Drivers 3.10.08.506. Testy przeprowadziliśmy na odświeżonej procedurze, która lepiej obrazuje osiągi dysków.

CrystalDiskMark 8

CrystalDiskMark 8 – Odczyt sekwencyjny Q8T1

[MB/s] więcej = lepiej

ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 7465 Kioxia Exceria Pro 2 TB (PCIe 4.0) 7371 Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 7352 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 5036 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 5005 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 3455 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 3093

CrystalDiskMark 8 – Odczyt losowy 4 KiB Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 4679 Kioxia Exceria Pro 2 TB (PCIe 4.0) 4230 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 3615 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 3614 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 3082 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 2161 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 2100

CrystalDiskMark 8 – Odczyt losowy 4 K Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 671 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 671 Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 669 Kioxia Exceria Pro 2 TB (PCIe 4.0) 652 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 649 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 550 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 523

CrystalDiskMark 8 – Odczyt losowy 4 K Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 92 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 88 Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 86 Kioxia Exceria Pro 2 TB (PCIe 4.0) 71 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 64 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 63 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 59

CrystalDiskMark 8 – Zapis sekwencyjny Q8T1

[MB/s] więcej = lepiej

Kioxia Exceria Pro 2 TB (PCIe 4.0) 6442 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 6332 Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 6108 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 4821 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 4283 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 3052 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 2973

CrystalDiskMark 8 – Zapis losowy 4 KiB Q1T81

[MB/s] więcej = lepiej

Kioxia Exceria Pro 2 TB (PCIe 4.0) 5990 Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 5653 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 5393 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 4821 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 4281 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 3034 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 2937

CrystalDiskMark 8 – Zapis losowy 4 K Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 634 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 615 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 598 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 409 Kioxia Exceria Pro 2 TB (PCIe 4.0) 407 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 403 Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 380

CrystalDiskMark 8 – Zapis losowy 4 K Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

Kioxia Exceria Pro 2 TB (PCIe 4.0) 271 Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 269 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 247 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 241 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 238 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 232 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 202

Kioxia Exceria Pro w teście CrystalDiskMark 8 wypada znakomicie - możemy liczyć na rewelacyjne parametry sekwencyjne i bardzo dobre transfery losowe.

AS SSD Benchmark 2.0

AS SSD Benchmark – odczyt sekwencyjny

[MB/s] więcej = lepiej

Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 6078 Kioxia Exceria Pro 2 TB (PCIe 4.0) 6009 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 5751 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 4363 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 4180 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 2971 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 2728

AS SSD Benchmark – odczyt losowy 4 KB

[MB/s] więcej = lepiej

Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 103 Kioxia Exceria Pro 2 TB (PCIe 4.0) 87 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 78 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 76 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 76 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 73 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 65

AS SSD Benchmark – odczyt losowy 4 KB-64

[MB/s] więcej = lepiej

Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 2746 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 2623 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 2352 Kioxia Exceria Pro 2 TB (PCIe 4.0) 2239 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 2033 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 1789 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 1748

AS SSD Benchmark – odczyt, czas dostępu

[s] mniej = lepiej

ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 0,016 Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 0,016 Kioxia Exceria Pro 2 TB (PCIe 4.0) 0,016 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 0,023 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 0,025 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 0,027 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 0,044

AS SSD Benchmark – zapis sekwencyjny

[MB/s] więcej = lepiej

Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 5647 Kioxia Exceria Pro 2 TB (PCIe 4.0) 5579 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 5525 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 4661 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 3834 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 2788 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 2677

AS SSD Benchmark – zapis losowy 4 KB

[MB/s] więcej = lepiej

Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 235 Kioxia Exceria Pro 2 TB (PCIe 4.0) 232 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 212 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 208 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 195 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 193 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 171

AS SSD Benchmark – zapis losowy 4 KB-64

[MB/s] więcej = lepiej

Kioxia Exceria Pro 2 TB (PCIe 4.0) 3847 Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 3700 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 3547 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 3287 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 2893 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 2753 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 2481

AS SSD Benchmark – zapis, czas dostępu

[s] mniej = lepiej

Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 0,016 Kioxia Exceria Pro 2 TB (PCIe 4.0) 0,016 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 0,017 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 0,018 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 0,021 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 0,021 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 0,022

AS SSD Benchmark potwierdza nasze wcześniejsze wnioski - nośnik japońskiego producenta w teście syntetycznym oferuje świetne parametry sekwencyjne i losowe (właściwie mówimy o jednym z najwydajniejszych modeli w zestawieniu).

PCMark 10

PCMark 10 Full System Drive to test, który symuluje wykorzystanie dysku w szerokim zestawie popularnych zastosowań - począwszy od kopiowania plików, przez uruchamianie gier, a skończywszy na pracy twórcej w pakiecie Adobe.

PCMark 10 Full System Benchmark - Wynik ogólny

[punkty] więcej = lepiej

Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 3185 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 2878 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 2809 Kioxia Exceria Pro 2 TB (PCIe 4.0) 2582 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 2095 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 1817 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 1685

Topowy model firmy Kioxia plasuje się w połowie stawki - nośnik Exceria Pro ustępuje topowym modelom firm Kingson i ADATA, a nawet ekonomicznemu modelowi Patriot.

3DMark Storage Benchmark

3DMark Storage Benchmark to test, który skupia się na wykorzystaniu nośnika w grach - procedura testowa obejmuje instalowanie gry, uruchamianie popularnych gier, a nawet tworzenie gameplaya w pakiecie OBS.

3DMark - Storage Benchmark

[punkty] więcej = lepiej

Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 3539 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 3203 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 3040 Kioxia Exceria Pro 2 TB (PCIe 4.0) 3002 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 2731 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 2051

Podobnie wygląda sytuacja w benchmarku 3DMark - Kioxia Exceria Pro ponownie plasuje się w połowie stawki, ustępując topowym modelom firm Kingston, ADATA i Corsair.

Kioxia Exceria Pro 2 TB - wydajność w realnym użytkowaniu

Testy syntetyczne mamy za sobą, więc pora przejść do testów wydajności podczas realnego użytkowania dysku.

Kopiowanie dużego pliku (1 plik - 19,1 GB)

[s] mniej = lepiej

Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 9 Kioxia Exceria Pro 2 TB (PCIe 4.0) 9 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 10 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 11 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 12 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 13 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 17 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 17 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 17

Kopiowanie małych plików (14 148 plików - 2,51 GB)

[s] mniej = lepiej

ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 66 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 66 Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 73 Kioxia Exceria Pro 2 TB (PCIe 4.0) 73 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 76 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 77 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 77 Corsair MP 400 2 TB (PCIe 3.0) 82 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 86

Kompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 12 Kioxia Exceria Pro 2 TB (PCIe 4.0) 12 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 13 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 14 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 14 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 14 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 15 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 15 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 18

Dekompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 5 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 5 Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 5 Kioxia Exceria Pro 2 TB (PCIe 4.0) 5 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 6 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 6 Corsair Force MP400 2 TB (PCIe 3.0) 6 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 6 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 8

Instalacja gry Bioshock 2

[s] mniej = lepiej

ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 56 Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 56 Kioxia Exceria Pro 2 TB (PCIe 4.0) 56 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 57 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 59 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 59 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 59 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 61 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 61

Testy rzeczywiste to mocna strona testowanego nośnika - model Kioxia Exceria Pro 2 TB zaoferował praktycznie najlepsze parametry, które mogą się równać z innymi, topowymi modelami konkurencji.

Kioxia Exceria Pro 2 TB - test bufora

Nośnik korzysta z dodatkowego buforu, który ma przyspieszyć zapisywanie danych. Postanowiliśmy sprawdzić, jak zachowuje się on przy kopiowaniu dużej porcji danych (w tym przypadku pliku o wadze prawie 100 GB).

Kioxia Exceria Pro 2 TB realnie utrzymuje transfery na poziomie 2,1 GB/s przy kopiowaniu danych w obrębie dysku. Co ważne, transfery nie spadają nawet przy operacjach na bardzo dużych plikach.

Kioxia Exceria Pro 2 TB – testy po zapełnieniu dysku

Na koniec sprawdziliśmy, jak dysk znosi mocne zapełnienie komórek pamięci - w tym celu wypełniliśmy 80% jego pojemności i ponownie sprawdziliśmy osiągi przy rzeczywistym użytkowaniu.

Kopiowanie dużego pliku (1 plik - 19,1 GB)

[s] mniej = lepiej

Kioxia Exceria Pro 2 TB 9 Kioxia Exceria Pro 2 TB (80%) 10

Kopiowanie małych plików (14 148 plików - 2,51 GB)

[s] mniej = lepiej

Kioxia Exceria Pro 2 TB 73 Kioxia Exceria Pro 2 TB (80%) 74

Kompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

Kioxia Exceria Pro 2 TB 12 Kioxia Exceria Pro 2 TB (80%) 13

Dekompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

Kioxia Exceria Pro 2 TB 5 Kioxia Exceria Pro 2 TB (80%) 5

Instalacja gry Bioshock 2

[s] mniej = lepiej

Kioxia Exceria Pro 2 TB 56 Kioxia Exceria Pro 2 TB (80%) 56

Mocne zapełnienie dysku raczej nie wpływa na osiągi dysku - w testach rzeczywistych odnotowaliśmy bardzo podobne wyniki.

Gorąca propozycja... i to dosłownie

Kioxia Exceria Pro to zdecydowanie jeden z najwydajniejszych dysków SSD jakie przyszło nam testować. Niestety, japońska konstrukcja została dosyć wysoko wyceniona, przez co nie wydaje się aż tak atrakcyjną propozycją.

Model Exceria Pro bazuje na topowych komponentach, które są dostępne na rynku – producent zastosował kontroler Phison E18 oraz świetne kości pamięci 3D TLC NAND (BiCS 5. generacji). Warto jednak zaznaczyć, że dysk bez dodatkowego chłodzenia przy mocniejszym obciążeniu potrafi się przegrzewać, co skutkuje spadkami wydajności, więc koniecznie trzeba go montować w złączu z dodatkowym radiatorem.

Pod względem wydajności jest naprawdę nieźle – możemy liczyć na świetne parametry sekwencyjne i bardzo dobre wyniki przy operacjach losowych. Gorzej wygląda sytuacja przy symulacji codziennych, mniej wymagających zastosowań, gdzie dysk jest po prostu średni (topowe modele konkurencji wypadają tutaj dużo lepiej). Dobrze jednak, że konstrukcja Kioxi nie wykazuje spadku wydajności po znacznym zapełnieniu.

Czy Kioxia Exceria Pro ma szansę przebić się na rynku? Sprzęt może zainteresować wymagających klientów, którzy oczekują topowych parametrów. Największą bolączką okazuje się wycena nośnika, bo wersja o pojemności 2 TB obecnie kosztuje około 1750 złotych, czyli więcej niż topowe modele konkurencji, oferujące podobne osiągi. Według informacji przekazanych nam przez producenta, niedługo cena nośnika ma spaść do około 300 euro, co przekładałoby się na około 1400 złotych - taka wycena byłaby jak najbardziej adekwatna do możliwości sprzętu.