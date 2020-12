Core i9-10850K już przy standardowych ustawieniach pracuje z dosyć wysokimi zegarami. Nie oznacza to jednak, że nie można go dodatkowo podkręcić - sprawdziliśmy ile da się wycisnąć z nowego modelu Intela przy wykorzystaniu ekstremalnego chłodzenia ciekłym azotem.

marketplace Ocena benchmark.pl









4,2/5 Plusy - świetna wydajność w grach,; - bardzo dobra wydajność w zastosowaniach jednowątkowych,; - dobra wydajność w zastosowaniach wielowątkowych,; - zintegrowana grafika UHD 630,; - odblokowany mnożnik,; - lutowany odpromiennik ciepła,; - bardziej opłacalny od Core i9-10900K i 10900KF. Minusy - w zastosowaniach wielowątkowych wyraźnie słabszy od konkurencji,; - do podkręcania wymaga płyty głównej Z490,; - niewielki przyrost wydajności po podkręceniu,; - wysokie temperatury po podkręceniu,; - bardzo wysoki pobór mocy po podkręceniu. Komparator

Core i9-10850K to obecnie jeden z najwydajniejszych procesorów Intela do zastosowań typowo konsumenckich. Konstrukcja została wyposażona w 10 rdzeni i 20 wątków o taktowaniu 3,6 GHz (w trybie Turbo Boost maksymalnie może ono wzrosnąć do 5,2 GHz).

Procesor ma jednak jeden spory atut - producent pozostawił tutaj odblokowany mnożnik (informuje o tym dopisek K), więc można zdecydować się na dodatkowe podkręcenie zegarów.

Przy zastosowaniu dobrego zestawu chłodzenia cieczą (AiO) udało nam się uzyskać 5,1 GHz na wszystkich rdzeniach, co przełożyło się na kilka - kilkanaście procesor wzrostu wydajności.

Ekstremalne podkręcanie Intel Core i9-10850K

Podczas standardowych testów ograniczeniem okazało się chłodzenie. Tym razem postanowiliśmy wytoczyć ciężkie działa i sprawdzić do ilu można podkręcić jednostkę z wykorzystaniem… chłodzenia ciekłym azotem. Tak tak, zdecydowaliśmy się zmrozić nową „i-dziewiątkę” do -196° C (!).

Sami nie mamy dużego doświadczenia w ekstremalnym podkręcaniu, więc zaprosiliśmy do redakcji Grzegorza „ivanov” Iwana, a więc jednego z najbardziej utytułowanych overclockerów w Polsce. Część z Was może kojarzyć Grzegorza z bicia rekordów wydajności, eventów typu Intel Extreme Masters lub Poznań Game Arena, czy też naszych zawodów podkręcania #wincyjhercuf.

Tym razem zaopatrzyliśmy się w następującą platformę:

Procesor Intel Core i9-10850K

Płyta główna ASUS ROG Maximus XII Apex

Pamięć RAM HyperX Predator 2x 8 GB 4266 MHz CL19

Karta graficzna PNY GeForce GT 710

Dysk Transcend 230S 256 GB

Zasilacz Enermax Platimax 1000W OC Edition

Do tego specjalny system chłodzenia (tzw. kontener) Kingpin Cooling T-REX i 60 litrów ciekłego azotu. Co z tego wyszło? Zobaczcie sami!

Co daje ekstremalne podkręcanie procesora?

Zastosowanie ciekłego azotu pozwoliło obniżyć temperaturę procesora i mocniej zwiększyć napięcie zasilające, co przełożyło się na dużo wyższy potencjał na przetaktowanie.





Maksymalnie udało nam się „wycisnąć” 6900 MHz (walidacja wyniku). Do uzyskania takiego wyniku konieczne było wyłączenie 8 rdzeni i technologii HT.

Do przekroczenia granicy 7000 MHz było bardzo blisko, ale system okazał się niestabilny i miał problem nawet z przeprowadzeniem walidacji wyniku. Być może udałoby się tego dokonać na innej sztuce procesora.

Przeprowadzenie wielowątkowych testów wydajności wymagało obniżenia taktowania do 6500 MHz. W teście Cinebench R15 uzyskaliśmy 3607 punktów, a w Cinebench R20 już 8520 punktów, co przełożyło się odpowiednio na 52,7% i 59,6% wzrostu osiągów względem standardowych zegarów. Po prostu łał!

Widać więc, że zastosowanie ciekłego azotu przekłada się na dużo wyższy potencjał OC. Warto jednak pamiętać, że to niekonwencjonalny sposób chłodzenia, który nie może być stosowany podczas codziennego użytkowania komputera (właściwie sprawdza się on tylko podczas bicia rekordów wydajności).

Możesz cię zainteresować: