Mamy wyniki zawodów podkręcania #wincyjhercuf! Po kilku tygodniach zmagań dobrnęliśmy do końca rywalizacji - zobaczcie jakie wyniki uzyskali użytkownicy i czy zdołali pobić rezultat redakcji.

Redakcja benchmark.pl rzuciła wyzwanie użytkownikom portalu

Projekt #wincyjhercuf to wyjątkowe zawody, w których użytkownicy mogli zmierzyć się z redaktorami w podkręcaniu komputera. Akcja nie udałaby się bez naszych partnerów - firm Intel, Kingston i HyperX.

W pierwszym etapie sprawdziliśmy Wasze umiejętności w overclockingu i wybraliśmy czterech użytkowników: phobosq, yotr.one, _ivanov_ i asgaloth, który uzyskali najlepsze wyniki w podkręcaniu procesorów Intel.

Właściwe zmagania rozpoczęły się w drugim etapie, bo wyzwaliśmy wielką czwórkę na pojedynek podkręcania procesora Intel Core i7-10700K. Podczas streamu zaprezentowaliśmy nasze wyniki z benchmarka Cinebench R20 (5358 punktów), a użytkownicy mieli za zadanie nas pobić. Każdy otrzymał ten sam sprzęt, więc szanse były wyrównane.

Platforma w zawodach podkręcania #wincyjhercuf

procesor Intel Core i7-10700K

chłodzenie Noctua NH-D15

płyta główna ASUS Prime Z490-A

pamięć RAM HyperX 2x 8 GB 4266 MHz CL19

karta graficzna PNY GeForce GT 710

dysk SSD Kingston KC2500 500 GB

zasilacz be quiet! Pure Power 11 600W CM

Użytkownicy mieli cały tydzień na podkręcanie sprzętu, a regulamin dopuszczał używanie dowolnego systemu operacyjnego i oprogramowania. Co ważne, nie było też wymagań co do temperatury otoczenia. Nie obyło się jednak bez komplikacji, bo dysk z platformy phobosq odmówił posłuszeństwa i musieliśmy szybko dostarczyć zapasową sztukę (z tego też powodu doliczyliśmy użytkownikowi stracone dni do regulaminowego czasu na oddanie wyniku).

Wyniki zawodów podkręcania #wincyjhercuf

Kręcili, kręcili, aż wykręcili! Po kilku dniach zmagań użytkowników i burzliwych obradach komisji, w końcu wszystko stało się jasne - wyniki zawodów podkręcania #wincyjhercuf znajdziecie w filmiku poniżej.

Wszyscy finaliści zdołali pobić wynik redakcji. Najważniejsze jest jednak zajęte miejsce, bo użytkownicy walczyli między sobą o rewelacyjny sprzęt – łączna pula nagród wynosiła 23 tys. złotych (!).

I miejsce – yotr.one (5658 punktów)

Nagroda:

procesor Intel Core i7-10700K

chłodzenie Noctua NH-D15

płyta główna ASUS Prime Z490-A

pamięć RAM HyperX 2x 8 GB 4266 MHz CL19

karta graficzna PNY GeForce GT 710

karta graficzna ASUS ROG Strix GeForce RTX 2070 SUPER OC

dysk SSD Kingston KC2500 500 GB

zasilacz be quiet! Pure Power 11 600W CM

yotr.one Zawody były świetną inicjatywą, tak jak nie trudno się domyśleć, nigdy w niczym podobnym nie uczestniczyłem (czyżby dlatego, że wśród naszych krajowych portali sprzętowych/technologicznych to pierwsze takie wydarzenie? :)), a spędzając dni na przygotowaniach oraz samym podkręcaniu bawiłem się wyśmienicie. Miejsce, które udało mi się zająć, w szczególności rywalizując z naprawdę zdolnymi i doświadczonymi overclockerami z Polski, jest niesamowitym zwieńczeniem wysiłków, w tym kilku zarwanych nocy i naprawdę sporej ilości cierpliwości i trudu (nie, wyniku z żadnego z etapów nie udało mi się osiągnąć w 25, ani nawet w 35 minut :)). Rywalizacja była naprawdę zacięta, do tego stopnia, że jeszcze wczoraj nie miałem pewności, czy osiągnięty wynik przełoży się na pierwsze czy raczej ostatnie miejsce. Wiem, że Phobosq i Ivanov wrzucili wyniki na hwbota i punktowo wypadało to bardzo podobnie, ale podejrzewałem, że to co tam pokazali nie będzie (i nie było) ich maksimum. Jestem też przekonany, że osiągnięte wyniki solidnie wyżyłowały możliwości 10700K na powietrzu :) Wbrew temu co sugerowali komentujący, ani ja (ani nikt z mojego otoczenia) nie pracuję w serwisie komputerowym i nie mam dostepu ani do nowych, ani starych części komputerowych. W swojej prywatnej kolekcji sprzętu niestety nie mam też kilkudziesięciu procesorów, które tylko czekały na przebranie i zgłoszenie do konkursu. Nie mam też w swojej przeszłości bezpośrednich kontaktów z ekstremalnym podkręcaniem - chociaż wiedzę użytkową z zakresu podkręcania posiadam i aktywnie stosuje od wielu lat (z zakresu samych procesorów używanych jako "codzienne" - Duron 700@780, Athlon XP 3000+ Barton 2167@2600, Turion ML-30 1600@2630, Pentium Dual Core E6300 2800@3800, i7 5820K 3300@4500). Wybór pierwszej platformy był nieprzypadkowy, około 2-3 lata temu chciałem złożyć sobie tanią jednostkę, która będzie przenośna i stosunkowo niewielka. Wybrałem plaformę w rozsądnych pieniądzach bazując na tanim Xeonie X5460 z Chin (minimalnie szybszy odpowiednik Q9650), w piwnicy zacząłem robić własną obudowę na aluminiowych profilach, a przy okazji udało mi się kupić używaną płytę mATX Asusa P5Q-EM z 4-fazową sekcją zasilania, bez radiatorów, która we wspomnianej obudowie trafiła na zdjęcie podsumowujące. Finalnie na procesorze znalazł się Pentagram Karakorum (niestety, z uwagi na wiek, z częścią połamanych plastikowych kołków montażowych, zastąpionych prowizorycznie śrubkami - co niesamowicie wydłużało i utrudniało podmianę CPU), który obsługiwał wspomnianego Xeona pracującego na ustawieniach 3,8-4GHz. Płyta stabilnie wchodziła szyną FSB na 400-420MHz. Do 1. etapu zrobiłem krótkie rozpoznanie, chociaż oczywiście pierwszą myślą były legendarne, z uwagi na OC, słabsze modele PDC i C2D. Finalnie zamówiłem na Allegro 5 procesorów: Celerony C420 i E1200, PDC E2140 i E2160 i C2D E8400 (ten ostatni jedynie dla zabawy, bo jak już miałem gościć słynne PDC to czemu nie sprawdzić też legendy Wolfdale :)). Płyta przy wyższych ustawieniach, zwłaszcza na układach 65 nm miała dziwny FSB wall na 401MHz i nie wstawała, stąd dalej musiał wejść do gry SetFSB i to za jego pomocą udało się uzyskać wynik 120,34%. Ostatniego dnia 1. etapu zawodów udało mi się na gorąco kupić jeszcze jedną płytę P5Q Pro Asusa, na której jeszcze podniosłem wyniki kilku procesorów (w tym zgłoszonego w zawodach E2140). Niestety pierwsze wyniki uzyskałem już po północy, więc nie zdążyły się załapać i nie zgłosiłem osiągniętych rezultatów w zawodach. Poniżej osiągnięte wartości finalne (w tym, E8400, który jak na dość mizerne chlodzenie powietrzne pozwolił na walidację przy blisko 4,9GHz): Intel Pentium E2140 @ 3595.3 MHz 124,58%

Intel Celeron E1200 @ 3347.3 MHz 109,21%

Intel Celeron 420 @ 3277.15 MHz 104,82%

Intel Core 2 Duo E8400 @ 4882.32 MHz 62,74% Jako ciekawostkę mogę dodać, że kupiona na ostatnią chwilę płyta (P5Q Pro) padła niecały tydzień po sesji bicia rekordów. Ostatnią zmianą zapisaną w BIOSie była niewielka zmiana napięcia procesora (w granicach rozsądku, bez żadnego bicia rekordu). Jak widać, te kilkanaście lat od daty produkcji musiało poważnie nadszarpnąć jej niegdyś duże możliwości. Pierwsza płyta, z której pochodzi zgłoszenie (P5Q-EM) ciągle działa bezproblemowo. Podczas zmagań w etapie 2. moje pierwsze uruchomione przejście Cinebencha wyniosło 5414 punktów, pierwsze nagrane przejście to 5529 punktów. Prawie od razu zauważyłem, że chcąc stabilizować jednostkę i próbując uruchamiać Cinebencha przy 5,3 GHz stosunkowo szybko wpadałem w okolice 100 stopni i thermal throttling, więc odpuściłem i maksymalizowałem mnożnik 52 ustawieniami BCLK (np. 101,2 MHz). Wyniki oscylowaly w okolicach 5550 punktów przy zegarze w okolicach 5240-5260 MHz. Rozstrzał sięgał kilkudziesięciu punktów w zależności od temperatury poszczególnych rdzeni. Kluczowe było utrzymanie jak najwyższego taktowania cache/uncore, 5 GHz w przypadku mojej sztuki okazało się realne, chociaż przy prawie 5,3 GHz platforma nie była w pełni stabilna. Taktowanie cache'a znacznie wpływało na temperatury. Probowałem też spowalniać RAM, nawet do referencyjnych dla platformy taktowań poniżej 3000 MHz, obniżając przy tym napięcia SA i VCCIO, chwilami nawet poniżej wartości bazowych (<1 V). Niestety nie wpłyneło to na żadne zauważalne zmniejszenie temperatury lub poprawę stabilności. Finalnie pamięci pozostawiłem w okolicach nominalnych wartości ~4300 MHz. Widząc jak temperatura procesora wpływa na stabilność układu (im szybciej procesor wejdzie w 90-95 stopni tym większa szansa na przerwanie testu przez BSOD lub zawieszenie) spróbowałem jeszcze popracować nad ustawieniem zegara 5,3 GHz. Okazuje się, że moja sztuka, raz na kilka prób, pozwalała przy nieco wyższym napięciu, niż tym wymaganym do częstotliwości 5200-5250 MHz (1,435 V), ale jednak niższym niż wstępnie zakładałem i testowałem dla tak wysokiego zegara (1,46-1,495 V), uzyskać stabilne przejście Cinebencha bez throttlingu. Finalnie napięcie 1.445V, po wielu próbach z nieco większymi i mniejszymi napięciami, dawało największą szansę na stabilne przejście testu. CPU load-line calibration utrzymywałem na najwyższym poziomie 7. Napięcie CPU ustawiałem na sztywnio w BIOSie. Przy tym zaktualizowałem BIOS do najnowszej wersji od Asusa oraz testy uruchamiałem na nienajnowszym buildzie Windowsa 10 1607 (potem testowałem też aktualną wersję 2004, jednak wydajnościowo wydawało się być minimalnie gorzej) W końcu udało się poprawnie zakończyc test i przesłać pierwsze zgłoszenie z wynikiem 5605 punktów. Krótko potem dostałem informację, że samo tweakowanie systemu operacyjnego jest również dozwolone i tutaj zrobiłem szerokie rozpoznanie możliwych usprawnień. Podniesienie priorytetu procesu, wyczyszczenie systemu z licznych usług działających w tle, zatrzymanie wszystkich zbędnych procesów, wyłączenie efektów wizualnych okien i pulpitu, a także jeszcze minimalne zwiekszenie BCLK do 100,3 MHz pomogło wyciągnąć zwycięski wynik 5658.

II miejsce - _ivanov_ (5618 punktów)

Nagroda:

procesor Intel Core i7-10700K

chłodzenie Noctua NH-D15

płyta główna ASUS Prime Z490-A

pamięć RAM HyperX 2x 8 GB 4266 MHz CL19

karta graficzna PNY GeForce GT 710

karta graficzna ASUS ROG Strix GeForce RTX 2060 SUPER EVO OC

dysk SSD Kingston KC2500 500 GB

zasilacz be quiet! Pure Power 11 600W CM

_ivanov_ Wybór platformy do I etapu był początkowo dość prosty - LGA 775 i procesor z możliwie niskim zegarem bazowym. Pomęczyłem trochę procków, które już miałem, a potem dokupiłem też kilkanaście na aukcjach. Na pierwszy ogień poszedł Core 2 Duo E2140, potem katowałem też E2160, E4300, E6300, E6320 i Celerona 420. Następnie zacząłem też eksperymentować z Xeonami 5110, 5120, 3040 i E5205. Największe nadzieje pokładałem w E5205. Wszystkie wymienione przeze mnie modele są wyprodukowane w procesie 65 nm, a ten jeden był w 45 nm, przez co teoretycznie powinien się trochę lepiej podkręcać. Niestety sztuki które mi się trafiły okazały się dość marne. Korzystałem z kilku płyt głównych, głównie Foxconna Black Ops, Asus Rampage Extreme i Gigabyte EP45-UD3R. Do Xeonów LGA 771 próbowałem m.in Intela D5400XS (Skulltrail), ale to była ślepa uliczka ze względu na bug programu CPU-Z związany z wyświetlaniem taktowania procesorów na tej platformie. Stanęło na wyniku oddanym na E2160 i płycie Gigabyte (link do HWBot). W II etapie było wiadomo, że szanse są bardzo wyrównane, więc kluczowe były nawet minimalne usprawnienia. Na początek przetestowałem kilka systemów operacyjnych. Najlepsze wyniki dawał Windows Server 2016. Nie bez znaczenia był fakt przeprowadzenia sesji OC w klimatyzowanym pomieszczeniu. W środku lata siedziałem przy komputerze opatulony w polar :D Przyznam, że pomimo dobrych temperatur, aplikując 1,6 V na rdzeń i7-10700K miałem trochę duszę na ramieniu, ale wiedziałem, że trzeba wydusić ze sprzętu absolutne maksimum.

III miejsce – asgaloth (5595 punktów)

Nagroda:

procesor Intel Core i7-10700K

chłodzenie Noctua NH-D15

płyta główna ASUS Prime Z490-A

pamięć RAM HyperX 2x 8 GB 4266 MHz CL19

karta graficzna PNY GeForce GT 710

dysk SSD Kingston KC2500 500 GB

zasilacz be quiet! Pure Power 11 600W CM

asgaloth Jeśli chodzi o I etap zawodów to wybrałem platformę LGA775(stwierdziłem, że na niej przyrost procentowy będzie największy) oraz płytę jaką posiadałem Asus P5K(z vdroop modem). Testowałem 3 procesory Intela: e2140, e2160 i e4300, najlepszy okazał się e2160(3907MHz). W ten sposób udało się dostać do II etapu. Zainstalowałem Windowsa 10 i przystąpiłem do zapoznania się z biosem platformy Z490. Jeśli chodzi o optymalizacje to wyrzuciłem sporą ilość niepotrzebnych usług działających w tle. Co prawda nie dostałem najlepszej sztuki i7 10700K, ale udało się uzyskać niezły wynik 5245MHz przy napięciu 1,56V. Podkręcenie ramu i zmniejszenie timingów również pomogło w wyrwaniu kilkudziesięciu dodatkowych punktów. Skończyło się na 5595 punktach w Cinebench R20. Wynik końcowy uważam za przyzwoity ;)

IV miejsce – phobosq (5590 punktów)

Nagroda:

chłodzenie ASUS ROG Ryuo 240

phobosq Na I etap miałem bardzo dobry i sprawdzony sprzęt, wynik zrobiłem w 15 minut, bo CPU bootował FSB 450, inną kwestią było zainstalowanie Windowsa XP z dysku USB. W drugim etapie przyszło mi się zmierzyć z nową platformą i trafił mi się nieco słabszy CPU, który po prostu za wcześnie się skończył, próbowałem ile się dało - zmiana rozdzielczości, priorytet, użycie Windows Servera zamiast 10, ale z pustego nawet Salomon nie naleje :) Miałem mnóstwo frajdy no i zarwałem chyba ze 3 nocki próbując wycisnąć co się da.

Wszystkim finalistom szczerze gratulujemy. Musimy przyznać, że pomysłowość i wyniki użytkowników mocno nas zaskoczyły - To przykład na to, że rywalizacja w zawodach OC w dużej mierze zależy nie tylko od umiejętności, ale też szczęścia i pomysłowości.

Ciekawie wypadł też sam procesor – Intel Core i7-10700K. Standardowe ustawienia jednostki są mocno wyżyłowane, aczkolwiek w odpowiednich warunkach da się z niego wycisnąć jeszcze kilkanaście procent wzrostu wydajności.

Źródło: inf. własna

