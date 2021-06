Jaką szczepionkę wybraliście? Ja dostałem Pfizera i chyba nie działa, bo w sklepie ciągle muszę przykładać telefon do terminala płatniczego. Co gorsza, czuję jak mi się chip przesuwa w ręce w poszukiwaniu sieci 5G!

Teorie spiskowe towarzyszą ludzkości od lat! Hitlerowskie latające spodki, czyli statki o napędzie grawitacyjnym, ucieczka Hitlera do Argentyny, loże masońskie i fakt, że za WSZYSTKIM zawsze stoją Żydzi to wręcz wiedza powszechna. To jednak, co stało się z teoriami spiskowymi i ich popularnością w ostatnich miesiącach, w czasach pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 przekracza jednak wszelkie pojęcie! Podywagujmy zatem dziś nieco na ten temat i zastanówmy się wspólnie, czy koniec jest bliski?

Pandemia, czyli świat antyszczepionkowców w wersji demo?

Świat zdominowany przez pandemię koronawirusa to zdecydowanie przykład na to, jak wyglądałaby nasza rzeczywistość, gdyby antyszczepionkowe lobby odniosło globalny sukces! Niech przeżyją najsilniejsi! - zawołają zapewne Ci, co to z pewnym trudnem ukończyli szkołę średnią. Ewolucja przede wszystkim! - zawołają… Ci sami ludzie. I co? I wytłumaczyć trzeba temu motłochowi, że rozwój technologii ma dobór naturalny głęboko w poważaniu. I bardzo dobrze!

Rozwój technologii ma dobór naturalny głęboko w poważaniu

Co ciekawe, zwykle zwolennikami doboru naturalnego, ewolucji, mechaniki, w myśl której przeżyć ma jeno najsilniejszy są ludzie, którzy gdyby nie rozwój technologiczny, a tym samym rozwój medycyny często nie mieliby możliwości zabierania głosu i oddziaływania na dyskurs publiczny. Po pierwsze dlatego, że pewnie zakończyliby życie na stadium larwalnym. Po drugie dlatego, że pewnie byliby zbyt zajęci pańszczyzną. Po trzecie dlatego, że dawniej to najpierw trzeba było zdobyć wiedzę i wiedzą tą się wykazać, by móc wszem i wobec wygłaszać swoje poglądy.

Dzisiaj, niestety, nawet cymbał może zagiąć profesora… I znowu - po pierwsze dlatego, że tytuły naukowe w dobie Wyższych Szkół Żonglowania Sezamem czasem nie znaczą zbyt wiele. Po drugie zaś dlatego, że w dobie social media każdy, ale to KAŻDY jest słyszalny. Co jest doprawdy straszne!

Wracając jednak do głównego wątku tej sekcji tekstu, świat opanowany przez pandemię uwidocznił wszystkie problemy rzeczywistości ukształtowanej w myśl zasad antyszczepionkowców i foliarzy. I co? Straszna wizja, jeśli mam być szczery. Ino, że gros tych wszystkich wyłączających telewizor i włączających myślenie pseudointelektualistów nic sobie nie robi z pracy naukowców walczących z choróbskiem z Wuhan. Mało tego, organizują marsze i pikiety, w których nawołują do zdjęcia maseczek i przeciwstawienia się tzw. plandemii. Pod tym względem zwolennicy tej orientacji są jak płaskoziemcy - ziemia jest płaska, bo nie jest okrągła. I próbuj z tym człowieku dyskutować...

Mój znajomy, który pracuje w ministerstwie powiedział mi…

Że niedługo będą zamykać miasta i nie da się podróżować! Bingo foliarskie znacie? To, co wyprodukowało nasze społeczeństwo od początku pandemii w kraju (ale nie tylko!) to prawdziwy majstersztyk w świecie teorii spiskowych! A to zamykają miasta, a to zamykają lasy, a to koronawirus może wpaść do naszego mieszkania przez okno, jak piorun kulisty normalnie. Świat najpierw przeraził się do granic, a potem powariował do cna!

W sumie, nie ma co się temu światu, czyli nam wszystkim dziwić. Wszak decyzje miłościwie i miłosiernie nam panujących były istnym cyrkiem na kółkach, kawalkadą nielogicznych, nieracjonalnych decyzji podejmowanych w 2-tygodniowych odstępach. A to już słyszeliśmy, że “nie trzeba się jego bać”, a to po chwili, że nadchodzi 4 fala. Człowiek mający sobie za nic teorie spiskowe by zwariował, a co dopiero ktoś, kto w sumie w teorie tego typu nie wierzy, ale od zawsze uważał, że jakby ziemia faktycznie była okrągła, to byśmy z niej wszyscy w końcu pospadali…

Dodając do obowiązujących tendencji i tytanicznego wysiłku rządu w szerzeniu dezinformacji, zapędy mediów, by pokazywać jedynie te treści o największym potencjale, najbardziej kontrowersyjne, budzące grozę i powszechne przerażenie - mamy doskonały przepis na zbiorową histerię! Psychologia tłumu nie jest tu może najlepszą płaszczyzną do zbadania zachowań, które towarzyszą nam od grubo ponad roku i w zasadzie nie ma co się temu dziwić - koronawirusowa histeria rozprzestrzeniała się viralowo.

Ktoś uwierzył w jedną teorię, ktoś w drugą, a na bazie ich wspólnych wysiłków powstało mnóstwo sceptyków. Ktoś uznał, że koronawirusa leczy witamina C, ktoś inny, że maseczki trują, a jeszcze ktoś, że Amantadyna jest cudownym lekiem i zabija wirusa na śmierć. W sumie byłoby to wszystko śmieszne, gdyby nie było straszne!

Co Ci Jaszczuroludzie? Co ten Bill Gates?

Ilość i różnorodność teorii spiskowych funkcjonujących wśród ogólnoświatowego foliarstwa potrafi przyprawić o zawrót głowy! Ktoś tam wierzy w Jaszczuroludzi, co to żyją pod ziemią, bo ziemia jest pusta w środku, ale mają też swoich przedstawicieli wśród żyjących na ziemi, którzy doskonale upodabniają się do ludzi. Jaszczuroludzie ci morfują (czy coś), zmieniają kształt i w ten sposób przenikają do ludzkiego społeczeństwa, kontrolując bieg historii. Trudno zatem powiedzieć, czy faktycznie za WSZYSTKIM stoją Żydzi czy Jaszczuroludzie?!

Ktoś inny, zamiast w Jaszczuroludzi, wierzy w Dzieci Indygo, Dzieci Kryształowe, Strukturyzowaną Wodę, wlewy z witaminy C, Złoty Płomień albo inny Złoty Promień, sztuczny śnieg, kontrolowanie pogody, panujące nad wszystkim wolnomularstwo, trujące wyziewy z samolotów oraz 5G - bo teraz lasy wycinają na potęgę i to 5G daje ostro - tak przynajmniej słyszałem.

Są też wśród foliarzy specjaliści od wiary w chipy, które są nam wszczepiane w szczepionkach i którymi to włodarze świata, wprowadzający na naszych oczach New World Order, będą nas kontrolować poprzez depopulację i kontrolę narodzin. Co ciekawe, kiedy mnie szczepiono pytałem pana lekarza machającego strzykawką, czy po zaszczepieniu będę automatycznie zalogowany do Facebooka i nie będę już musiał przykładać telefonu z NFC do terminala płatniczego? Nie otrzymałem satysfakcjonującej odpowiedzi, a jedynie odburknięcie: “Panie, daj mi Pan spokój. Ja tu już tak głupie rzeczy słyszałem, że nie chce mi sie o tym nawet gadać”.

Co ciekawe, dowiedziałem się od mojego kolegi przyjaciela, który to dowiedział się tego od swojego szefa - papieża foliarzy, że za WSZYSTKIM nie stoją Żydzi ani Jaszczuroludzie (no, może pośrednio jedynie stoją), a Bill Gates. Tak, ten gość od systemu, na który każdy narzeka i jednocześnie, którego każdy używa. Ten facet odpowiada za całą pandemię, za chipy wszczepiane w szczepionkach, za wprowadzenie New World Order, jak nie jutro, to pojutrze - wiadomo terminy jest tu dość elastyczny, jak będzie, to będzie, ino go wyczekiwać!

Przyczyn jest wiele, ale trauma jedyna unaukowiona

O tym skąd się teorie spiskowe biorą i skąd się biorą ich zwolennicy to napisano już mnóstwo książek, opracowań naukowych, wywodów popularnonaukowych czy nakręcono setki pewnie filmów dokumentalnych lotów wysokich i niskich. I zasadniczo nic szczególnego z tego nie wynika. Ot, ludzie potrzebują jakiegoś ośrodka sensu, coby nie zwariować, a ośrodek sensu (jak religia choćby) ma tłumaczyć nie to, co niedostępne, nieznane, nadprzyrodzone, ale to co doświadczalne wokół nas.

No i przykładowo, dzieje się nam niesprawiedliwość - znaczy, ktoś zawinił! A ile można winić Donalda Tuska, prawda? Wiadomo, że można, a koalicja jest w tym niezwykle sprawna, ale bez jaj, to tylko facet o dość nietypowym imieniu, który kiedyś kazał mówić na siebie “Donek”. Zatem, skoro nie Tusk jest winien tego, że dzieje się źle to… Jaszczuroludzie, Żydzi, Oni (Oni to są zawsze winni!), Dzieci Indygo, przybysze z innych planet, you name it!

Szukamy winnego, to zrozumiałe, ale dlaczego ludzie w ogóle podążają za tymi, czasem drastycznie idiotycznymi, teoriami? Tu nie ma zgodny zarówno akademików, jak i “świeckich” badaczy. Ktoś może być głupi, ktoś mądry, a i tak jeden i drugi łykają niektóre teorie, jak pelikany. Jest jednak jedno kryterium uniwersalne - trauma.

Trauma pcha nas w zmianę wyznania, jest jednym z kluczowych motorów napędowych konwersji wyznaniowej. Trauma pcha nas w objęcia ateizmu, tak systemowego, jak i spontanicznego. Trauma wreszcie sprawia, że z radością wpadamy w objęcia nałogów, dołączamy do mniej lub bardziej szturchniętych społeczności, od świadków Jehowy, po ruchy New Age, a także - stwierdzamy, że za WSZYSTKIM stoją Jaszczuroludzie albo Żydzi, albo Oni.

Dlaczego trauma tak działa? To proste. Mechanizmy, które regulowały nas do momentu wystąpienia traumatycznego wydarzenia stają się w naszym przekonaniu nieskuteczne, błędne, bezwartościowe. Szukamy zatem tych, które działają, a im większa trauma, im bardziej zawiodły nas systemy eksperckie, tym łatwiej wpadamy w coś, co tłumaczy cały świat wokół i zgrabnie odpowiada na nasze potrzeby. Na potrzeby ludzi skrzywionych, zranionych, dotkniętych.

Mechanikę tę wykorzystują partie polityczne - PiS to przykład absolutnie idealny, ale również karmi się nią światowe i krajowe foliarstwo, od Jerzego Zięby, po innych skrzywionych proroków, których pełno choćby na YouTube. Są groźni? Zdecydowanie tak! Są zabawni? A i owszem! Należałoby coś z nimi zrobić? Dla dobra społeczeństwa - tak. Czy “zrobimy coś z nimi”? Nie! Kultura zachodnia wszystko, co tylko może, relatywizuje, na siłę wpycha politykę równości, za nic w świecie nie chce stanowić prawa i obyczajów w sposób stanowczy. Cóż, tak wygląda wygodne życie w imię równości i wolności - cyrk, w którym głupi steruje karuzelą, a głupszy - diabelskim młynem.

Jasna strona walczy!

Całe szczęście, nie mamy co panikować! Szef mojego serdecznego przyjaciela, który zna kogoś, kto pracuje w ministerstwie… Nie, dobra, starczy. Po prostu szef mojego serdecznego przyjaciela, który jest (jak się okazało stosunkowo niedawno) prawdziwym papieżem polskich foliarzy, powiedział mu (temu przyjacielowi), a on przekazał mi to następnie w luźnej rozmowie podczas rowerowej wycieczki, że jasna strona walczy!

- Ale, jak walczy? - zapytałem.

- No ostatnio jasna strona wyłączyła księcia Filipa i to był sukces, bo był on jednym z najbardziej wpływowych Jaszczuroludzi na świecie.

Płakałem ze śmiechu jak bóbr przez dłuższą chwilę, bo wieści te dosłownie mnie zamiotły! Jasna strona walczy! Oj, jak to dobrze! To niezwykle ważne zapewnienie, więc bez krępacji dzielę się nim z Wami. Jest jeszcze moi drodzy nadzieja! Nadzieja na to, że ONI zaprzestaną kontrolowania pogody, zaprzestaną porwań chrześcijańskich dzieci celem składania ich w ofierze Szatanowi czy innemu Złotemu cielcowi, a w końcu, pod naporem ofensywy Jasnej strony, to pewnie nawet i Bill Gates wyłączy swoje chipy, bo jak tego nie zrobi to sam zostanie wyłączony!

Dobrze, że żyjemy w świecie, w którym jest jeszcze nadzieja! I mówi (no, w zasadzie to wypisuje) to ktoś od dawna przekonany, że zmierzamy do nieuchronnego końca, bo uogólniając strasznie tacy durni i bezrefleksyjni się staliśmy. Nic to jednak! Papież foliarzy mówi, że jest nadzieja na czyste, niepokryte trującymi chemtrailsami niebo i ja mu tam wierzę! Dla przykładu, jak bardzo mu wierzę, przytoczę na koniec krótką “histeryjkę”!

Otóż, podczas przeprowadzonej niedawno dyskusji na tematy polityczne, zwolennik świadczenia 500+ powiedział mi, że on to się cieszy, że dostaje hajs. W sumie logiczne - dają, to trzeba brać! Ale, uznałem, że będę drążył temat i zapytałem go, czy on wie może, ile kosztuje nasz wspólny budżet takie jednostkowe 500+? Odpowiedź była mocna, gruba rzekłbym! Gościu był święcie przekonany, że podatki na 500+ to są ściągane tylko od tych bogatych ludzi. Podatki od biednych ludzi idą na coś innego, a na świadczenia socjalne tylko hajs ściągany od klasy burżuazyjnej…

Także ten, zostawiam Was z zarysowanym pobieżnie stanem wiedzy ekonomicznej sporej części naszego społeczeństwa i informuję wszem i wobec - tak, jak mój rozmówca wierzy w cudowną hierarchizację podatków i sposobów ich wykorzystania, tak ja wierzę, że Jasna strona naprawi świat! Zatem, żegnam się i idę napić się strukturyzowanej wody, a następnie odmówić modlitwę o milion dolarów albo nawet kwotę znacznie większą niż milion dolarów (polecam wyszukać na YouTube - warto!).