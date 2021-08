Testujemy grę Escape From Naraka - grę niewielkiego studia, której twórcy zdecydowali się na wdrożenie ray-tracingu i technologii DLSS. Technologie te stały się dostępne dla niemal każdego i warto zerknąć jak wyglądają ich implementacje.

ocena redakcji:









4,7/5

Przyzwyczailiśmy się do tego, że takie technologie jak ray-tracing, czy DLSS dostępne są w produkcjach największych producentów gier. Tymczasem NVIDIA postarała się, by owe technologie były dostępne również dla "ludu" i mogli po nie sięgnąć również mniejsi twórcy. Dziś przekonamy się jak implementacja tych technologii poszła twórcy Escape From Naraka. Przyznam się, że wcześniej nie słyszałem o tej grze, ale z tym większą ciekawością po nią sięgnąłem.

Pierwsze skojarzenia po uruchomieniu gry wiązały się z wiekowymi, ale niezapomnianymi tytułami jak Heretic, czy też Hexen, ale deweloper poszedł tu bardziej w kierunku platformówki niż walki i eliminacji zastępów wrogów. Tu bardziej potrzebna będzie nam zręczność, kombinowanie i umiejętność spowalniania czy omijania przeciwników, niż niszczycielskie zdolności.

Escape From Naraka - test ray-tracingu i DLSS

Twórcy Escape From Naraka wykorzystali ray-tracing do globalnego oświetlenia (RTXGI) oraz refleksów i odbić, które zwykle stanowią najbardziej efektowne wyniki działania śledzenia promieni słonecznych. Pokusili się równocześnie o wdrożenie do gry technologii DLSS, z kilkoma doskonale znanymi nam ustawieniami - czyli Jakość, Balans, Wydajność i Ultra Wydajność. Gra powstała przy użyciu silnika Unreal Engine 4.

Oczywiście do obsługi DLSS i ray-tracingu potrzebna nam będzie karta NVIDIA GeForce serii RTX, czyli wyposażona w rdzenie Tensor oraz RT.

Jako, że w naszej redakcji wciąż znajdowała się niedawno testowana na naszych łamach Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G, postanowiliśmy przeprowadzić testy w rozdzielczości 4K UHD właśnie za pomocą tej bardzo wydajnej karty.

Escape From Naraka - porównanie grafiki z RT i bez

Włączenie ray-tracingu w grze (jak na razie mamy tylko jedne ustawienia, bez możliwości kontroli jakości) powoduje spowolnienie gry niemal o połowę. Na jakie doznania wizualne możemy liczyć?

Trudno wymagać od dewelopera indie, by ten z miejsca zaprezentował efekty równe temu jakie prezentują choćby producenci klasy CD Projekt RED (bo przecież ray-tracing w Cyberpunku 2077 naprawdę potrafi olśnić), ale zdecydowanie dodanie efektów DXR wyszło grze na dobre.

Escape From Naraka - testy wydajnościowe w włączonym ray-tracingiem i DLSS

Na jakie osiągi możemy liczyć po włączeniu ray-tracingu i ile wydajności da nam technologia DLSS? Oto trochę cyferek.

Escape From Naraka - 3840 x 2160, ustawienia Epic

[kl./s.] Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti OC

Ray-tracing + DLSS zbalansowany 86

64 Ray-tracing wyłączony 77

65 Ray-tracing włączony 40

30 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Nasza procedura testowa obejmowała większą część drugiego etapu gry. Włączenie ray-tracingu w tej rozdzielczości powoduje duże spowolnienie rozgrywki nawet na tak wydajnej karcie jak GeForce RTX 3080 Ti. Dołączenie do akcji DLSS pozwala na osiągnięcie praktycznie takiej samej wydajności w minimalnych klatkach na sekundę i wyraźnie wyższej wydajności w średnich klatkach na sekundę jak w przypadku opcji grania z wyłączonym ray-tracingiem, co z pewnością należy uznać za świetny wynik.

Escape From Naraka - wideo z rozgrywki

Na podzielonym ekranie możecie zaobserwować różnice w działaniu gry z włączonym ray-tracingiem i DLSS (lewa strona) oraz z wyłączonym ray-tracingiem (prawa strona). Licznik klatek na sekundę znajduje się w lewym górnym rogu każdego ekranu.

Szybkość działania gry jest bardzo zbliżona, a dodatkowe efekty RT z pewnością urozmaicą rozgrywkę.

Ray-tracing dla każdego!

Ray-tracing w Escape From Naraka nie daje może tak spektakularnych efektów jak dajmy na to w Control, ale dobrze jest wiedzieć, że z uroków tej technologii mogą już dziś korzystać praktycznie wszyscy. Czekamy na kolejne tytuły wykorzystujące ray-tracing - zarówno AAA jak i te tworzone przez niewielkie zespoły. Warto pamiętać, że karty GeForce RTX oferują nie tylko RT i DLSS, ale również wiele innych technologii, jak choćby NVIDIA Reflex.