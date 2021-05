Praktyczny prezent na Komunię nie musi być nudny, a monitor gamingowy jest na to najlepszym dowodem. Sprawdzi się i podczas nauki, i w czasie, gdy dziecko lekcje będzie miało już za sobą.

Gamingowy monitor na prezent na Komunię? Wbrew pozorom – to ma sens

Możesz się zastanawiać, po co dziecku monitor gamingowy, ale musisz pamiętać o dwóch kwestiach. Po pierwsze – nawet jeśli komputer ma służyć przede wszystkim do nauki, to po odrobieniu zadań można przecież zaserwować sobie odrobinę rozrywki. Zresztą nie oszukujmy się – dzieci i tak będą w te gry grać.

Druga i zarazem ważniejsza rzecz jest taka, że sprzęt dla graczy niejednokrotnie jest po prostu optymalnym wyborem. Jest tak choćby ze względu na obecność technologii chroniących wzrok (jak funkcja redukcji emisji światła niebieskiego) czy też szerokich opcji regulacji, pozwalających na zadbanie o ergonomiczne warunki. W dzisiejszych, „zasiedzianych” czasach to bardzo ważne.

Monitory, na które chcielibyśmy zwrócić Twoją uwagę, zostały ponadto wyposażone w panele typu IPS. Mają one przede wszystkim dwie zalety – to wierne odwzorowanie kolorów oraz szerokie kąty widzenia. Dzięki temu drugiemu nie trzeba siedzieć idealnie na wprost ekranu, by wszystko było dobrze widoczne, co może eliminować garbienie się dziecka przed wyświetlaczem. Wszystkie mają też wbudowane głośniki, co nie jest bez znaczenia w przypadku nauki zdalnej. Przejdźmy już jednak do konkretów…

iiyama G-Master G2440HSU-B1 Black Hawk – niedrogi a dobry

Monitor iiyama G-Master G2440HSU-B1 to podstawowy model, a spełnia większość wymagań. Pod tą nazwą kryje się (kosztujące około 600 złotych) urządzenie z 24-calowym wyświetlaczem Full HD. Cechuje się jasnością sięgającą 250 nitów, odświeżaniem 75 Hz i 1-milisekundowym czasem reakcji.

Co to tak właściwie oznacza? Takie parametry zapewniają komfortowe warunki tak do nauki, jak i do zabawy. Wysoka rozdzielczość umożliwia ułożenie dwóch okien obok siebie, dzięki czemu odrabianie zadań jest szybsze i wygodniejsze. Szybkość ekranu będzie zaś miała znaczenie w różnych dynamicznych grach, takich jak FIFA czy wyścigi.

iiyama G-Master G2470HSU-B1 Red Eagle – gdy szybkość jest priorytetem

I jeśli to właśnie szybkość jest priorytetem, to lepszą opcją będzie (niewiele droższy) monitor iiyama G-Master G2470HSU-B1. Jego cechą charakterystyczną jest panel Fast IPS, zapewniający czas reakcji poniżej 1 ms i odświeżanie z częstotliwością 165 Hz. W połączeniu z technologią FreeSync Premium oznacza to brak jakichkolwiek zacięć czy spadków płynności.

Ale jest coś jeszcze. To matowa powłoka ekranu i regulowany poziom czerni. Cechy te sprawiają, że młody użytkownik nie będzie niepotrzebnie wytężał wzroku. O oczy pozwala też zadbać redukcja niebieskiego światła. Odpowiedni komfort jest więc tutaj gwarantowany.

iiyama G-Master GB2470HSU-B1 Red Eagle – zadbaj o ergonomię

Monitor iiyama G-Master GB2470HSU-B1 mógłby być nazwany bliźniakiem modelu, który dopiero co przedstawialiśmy. Jak u wszystkich bliźniaków, są jednak między nimi pewne różnice. I w tym przypadku są one zdecydowanie znaczące.

To urządzenie jest mianowicie wyposażone w podstawę o znacznie szerszych możliwościach regulacji. Ekran możemy nie tylko pochylić w górę lub w dół, ale też obrócić o 90 stopni (aby ustawić go w pozycji portretowej, w której znacznie wygodniej czyta się teksty w Wordzie). Możemy również dostosować jego wysokość do wzrostu dziecka oraz biurka i krzesła – w zakresie 13 centymetrów.

iiyama G-Master GB2770QSU-B1 Red Eagle – monitor dla młodego gracza

Dzieci szybko rosną i coraz szybciej odkrywają w sobie pasję. Jeśli szukasz prezentu dla młodego miłośnika gier, to lepiej zrobisz, stawiając na jakiś model z wyższej półki. Znajdziesz na niej na przykład monitor iiyama G-Master GB2770QSU-B1 z 27-calowym wyświetlaczem o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli, a więc znacznie większej niż Full HD.

W dodatku urządzenie może pochwalić się jasnością dochodzącą aż do 400 nitów, czasem reakcji na poziomie 0,5 ms i wszystkimi atutami poprzednika. Mało tego, oddaje do dyspozycji gniazda HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 i USB 3.0, gwarantując pierwszorzędną szybkość pod każdym względem.

iiyama G-Master GB3461WQSU-B1 Red Eagle – więcej miejsca na naukę… i zabawę

Ostatnim modelem, którym chcielibyśmy Cię zainteresować, jest iiyama G-Master GB3461WQSU-B1. Od wszystkich pozostałych różni się ultrapanoramicznym ekranem. W pionie wyświetla tyle samo punktów, co poprzednik (1440 pikseli), ale w poziomie jest to już 3440 pikseli. Mówimy więc o proporcjach 21:9. W efekcie podczas rozgrywki widać znacznie więcej, a podczas nauki można jeszcze wygodniej porozmieszczać okna aplikacji – bez trudu zmieszczą się nawet cztery.

Dodajmy dla ścisłości, że panel ma przekątną 34 cale oraz cechuje się jasnością 350 nitów, odświeżaniem 144 Hz i czasem reakcji 1 ms. Wszystko razem sprawia, że jest to dobry monitor, który sprawdzi się zarówno podczas nauki, jak i po lekcjach.

Praktyczny to nie to samo co nudny

Monitor to bez wątpienia praktyczny prezent. W końcu korzysta się z niego na co dzień i w zestawie komputerowym jest po prostu niezbędny. Modele, które przedstawiliśmy, ewidentnie pokazują jednak, że taki podarek nie musi być nudny i może też dawać frajdę.

Artykuł powstał we współpracy z firmą iiyama.

