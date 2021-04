Jaki jest najlepszy pomysł na prezent dla chrześniaka lub chrześniaczki z okazji I Komunii? Odpowiedzi na to pytanie może być kilka albo i kilkanaście, więc ostateczna decyzja nie należy do najłatwiejszych. Wierzymy, że pomożemy ci tym poradnikiem.

Wybieramy prezent na Komunię. Co kupić chrześniakom?

Zastanawiasz się, co kupić na Komunię dla chrześniaczki lub chrześniaka? Pewnie wiesz, że opcji jest wiele, a mimo to trudno coś wymyślić. Wierzymy, że wspólnymi siłami nam się uda. Wybraliśmy produkty o olbrzymim potencjale, by sprawiać dzieciom radość.

W tym poradniku podpowiadamy jaki prezent na Komunię dla chrześniaka lub chrześniaczki będzie najlepszy, czyli taki, który na pewno wywoła uśmiech na jego lub jej twarzy.

Jakie słuchawki na Komunię

Gdy chodzi o muzykę, wiek nie gra roli – każdy lubi od czasu do czasu zrelaksować się przy dźwiękach ulubionych piosenek. Do tego potrzebne są dobre słuchawki, cechujące się niezłym brzmieniem oraz zarazem solidną i wygodną konstrukcją.

Wszystkie wymagane cechy spełniają słuchawki Philips TAPH805BK. Dobrze leżą na głowie, oferują świetną jakość dźwięku, redukują wszelkiego rodzaju szumy z otoczenia, a do tego działają bezprzewodowo, więc w żaden sposób nie ograniczają ruchów podczas zabawy.

Stosunek ceny do oferowanych możliwości bez cienia wątpliwości jest jednym z największych atutów tego modelu. Brzmią, wyglądają i działają jak słuchawki za zdecydowanie większe pieniądze. To wszystko razem sprawia, że jest to naprawdę dobry pomysł na prezent z okazji I Komunii.

Delektowanie się muzyką to jedno, ale słuchawki jako prezent dla chrześniaczki lub chrześniaka sprawdzają się też w innych zastosowaniach. Takie urządzenie może być choćby ciekawym pomysłem na prezent dla młodego miłośnika elektronicznej rozrywki. Oczywiście nie byle jakie, lecz na przykład…

ASUS ROG Strix Fusion 500 – gamingowe słuchawki z podzespołami klasy Hi-Fi, wirtualnym dźwiękiem przestrzennym 7.1, mikrofonem oraz nadającym im imponującego wyglądu oświetleniem RGB. Nie można też nie wspomnieć o bajerze, jakim jest dotykowe sterowanie za pomocą gestów.

Słuchawki te mają DAC ESS ES9018, wzmacniacz SABRE9601K i przetworniki ASUS Essence, co razem składa się na zestaw gwarantujący świetne brzmienie: z głębokim basem i klarowną średnicą. Poduszki ROG Hybrid z kolei zapewniają wygodę, minimalizację potliwości i efektywną izolację akustyczną.

Sprzęt audio do stówki

Jeżeli jednak masz bardziej ograniczony budżet albo też w słuchawkach widzisz tylko uzupełnienie swojego prezentu, to może cię zainteresować model JBL Tune 500. To niedrogi, a jak najbardziej godny uwagi sprzęt.

Największymi atutami tych słuchawek są: lekkość (jako że ważą mniej niż 150 gramów), komfort (zapewniany przez miękki wkładki i wyściółki oraz nieplączący się przewód) oraz jakość dźwięku (która naprawdę pozytywnie zaskakuje). W tej cenie trudno byłoby wybrać model, oferujący coś więcej.

Innym (i innego typu) ciekawym sprzętem audio, który też na pewno spodoba się chrześniaczce lub chrześniakowi i równie dobrze sprawdza się w domu i na dworze, jest JBL GO 2. To ultramobilny głośnik Bluetooth o niewygórowanej cenie i bardzo dobrej jakości.

Technologia Bluetooth gwarantuje stabilne połączenie bezprzewodowe, pojemny akumulator sprawia, że głośniczek nie odmawia współpracy nawet przez 5 godzin między ładowaniami, a wzmocniona konstrukcja pozwala korzystać z niego nawet na basenie. Dobrze wypada też to, co najważniejsze, a więc jakość dźwięku.

Elektryczna hulajnoga na Komunię

Chłopcy i dziewczynki marzą dziś o tym, by wśród prezentów na I Komunię pojawił się elektryczny pojazd – hoverboard albo szybka hulajnoga. Ta ostatnia to naprawdę świetna sprawa: z jednej strony praktyczny sposób na poruszanie się po mieście, z drugiej zaś narzędzie sprzyjające zabawie.

Specjalnie z myślą o dzieciach powstała hulajnoga Hot Wheels HT-KS-5.5. To bezpieczny, bo nieprzekraczający 6 km/h model, który jednak daje frajdę, jakiej można by oczekiwać od takiego sprzętu. Wisienką na torcie jest ładny wzór z jednej z ulubionych marek chłopców w tym wieku.

Nie bez znaczenia jest również to, że ta hulajnoga waży niewiele ponad 7 kilogramów, dzięki czemu bez trudu można ją znosić i wnosić po schodach. Na koniec dodajmy, że trwające 6 godzin ładowanie pozwala na przejechanie 5 km.

Jaki smartfon na Komunię?

Nie wszyscy rodzice życzą sobie, by dziecko korzystało ze smartfona przed ukończeniem 10. roku życia. Jeżeli jednak ich zdaniem plusy górują nad minusami, to I Komunia może być właśnie dobrą okazją na podarowanie chłopcu lub dziewczynce pierwszej komórki.

Smartfon dla dziecka powinien mieć możliwie mały ekran (o co dzisiaj wcale nie jest tak łatwo) i być dość wytrzymały, ale też raczej nie powinien być szczególnie drogi. Dlatego też Alcatel 1S 2020 wydaje się bardzo ciekawą propozycją.

Ma 6,2-calowy wyświetlacz HD+, całkiem niezły procesor i 3 GB pamięci RAM. Jest poręczny, waży 165 gramów i do tego wszystkiego jeszcze ma przyzwoity aparat główny. To dobra opcja jako pierwszy telefon dla dziecka.

Wartą rozważenia alternatywą dla modelu powyżej może być OPPO A12. Pod względem specyfikacji jest to bardzo zbliżony smartfon do Alcatela – podobnie zresztą jest w kwestii ceny, więc ostatecznie wybór może się rozgrywać nawet o sam wygląd.

Propozycja marki OPPO dobrze sprawdza się przy oglądaniu filmików na YouTube, przy graniu w prostsze gierki mobilne, a także przy przeglądaniu Internetu, więc to też konkretny smartfon do nauki.

Praktyczny prezent? Wybierz monitor na Komunię

Nikt nie powiedział też, że prezent nie może być praktyczny. A jeśli tak, to na pewno warto rozważyć zakup monitora. Jakie modele szczególnie powinny przypaść do gustu chrześniakom i chrześnicom?

Cekawą propozycją może być LG 29UM69G-B. Monitor ten cechuje się ultrapanoramicznym ekranem (o proporcjach 21:9), który jest lepiej przystosowany do gier i oglądania filmów, a do tego pozwala dobrze wykorzystać przestrzeń roboczą. Ten model także ma wiele funkcji stworzonych specjalnie z myślą o miłośnikach wirtualnej rozrywki, także tych najmłodszych.

Monitor został wyposażony w 29-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2560 x 1080 pikseli. Warto też wspomnieć o tym, że (podobnie zresztą jak ten pierwszy model) oddaje on do dyspozycji użytkowników funkcję Flicker Safe, która minimalizuje migotanie i sprawia, że oczy mniej się męczą.

Jeśli jednak monitor ma służyć przede wszystkim do nauki, to lepiej wybrać model Philips 275E1S/00 z 27-calowym wyświetlaczem IPS o wysokiej rozdzielczości: 2560 x 1440 pikseli. Dzięki temu można ułożyć wiele okienek obok siebie i efektywnie się uczyć.

Oczywiście model Philipsa sprawdzi się też w innych zastosowaniach – także tych rozrywkowych. Obsługuje FreeSync i ma 4-sekundowy czas reakcji, więc nadaje się nawet do gier. Dobra opcja!

I jak? Udało Ci się znaleźć doskonały prezent?

