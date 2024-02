Podczas lutowego festiwalu Meet at Rift w warszawskim centrum EXPO XXI w szranki stanęli najlepsi cosplayerzy. Tematyka to League of Legends i Valorant. Mamy dla was gorące fotografie z finałowej rozgrywki.

Cosplay obecny na każdej imprezie związanej z grami święci dziś tryumfy, choć zdarzają się osoby, które uważają, że to jedynie zabawa dla dzieci. Może coś w tym jest, bo bawiąc się w udawanie postaci z ulubionych gier, filmów czy książek, można poczuć się jak dziecko. Jednak cosplay to także ciężka praca (a także inwestycje), by stworzone przez cosplayerów kreacje zostały docenione w konkursach.

Jednym z takich konkursów jest Heroes of Cosplay stanowiący część zimowego wydarzenia Meet at Rift. To impreza przeznaczona przede wszystkim dla miłośników gier Riot Games. Portfolio tej firmy nie trzeba przedstawiać - tytuły jak League of Legends (popularny LOL) oraz Valorant - gra typu FPS mówią same za siebie. I to właśnie te gry były głównym tematem konkursu cosplay jak i całego festiwalu.



Goście na Meet at Rift dopisali.

Zimowa edycja Meet at Rift w Warszawie

Dwudniowe wydarzenie odbyło się w hali EXPO XXI w Warszawie w dniach 17/18 lutego 2024 roku. Dla odwiedzających przygotowano miejsca, w których mogli zagrać w LOLa i Valoranta na komputerach gamingowych. Festiwal był także okazją do spotkania ze swoimi idolami i pokazania się większej publiczności w swoich własnych wersjach cosplayowych przebrań.

Oba dni zdominowały rozgrywki, które transmitowane były na dużym ekranie dla zgromadzonej w hali publiczności w ramach turnieju Meet at Rift Invitational. Jednak sobotni wieczór należał do Heroes of Cosplay.

Dwie siedmioosobowe grupy zaprezentowały swoje przebrania, a jury, w którego skład weszli Issabel, Kanto, Grzegorz Szabla oraz Andreea Ivanescu, wybrało zwycięzcę i zawodnika, który zajął drugie miejsce w każdej z grup.

W konkursie LOL zwyciężył Feenic jako demoniczny błazen Shaco, a aspirującą do pierwszego miejsca została Barbariska, która wystąpiła jako Blood Moon Diana. Pozostałymi uczestnikami finału cosplay LOL byli - Tyna jako Briar, Emi jako Gwen, Kit Kate jako Leona, Witcher jako Yone oraz z dziką kartą na podstawie głosowania fanów Emi jako Gwen.



Pierwsze miejsce w konkursie cosplay LoL



Drugie miejsce w konkursie cosplay LoL

W konkursie Valorant zwycięzcą został Luxxio w roli Gekko, a aspirującą do pierwszego miejsca Endzii przebrana za Iso. Pozostali uczestnicy finału cosplay Valorant to - Yuuki jako Neon, Hina Hime jako Sage, Lyra jako Skye, Horo Von Kaida jako Viper oraz z dziką kartą Curry jako Skye.



Pierwsze (po prawej) i drugie miejsce w konkursie cosplay Valorant

Na zakończenie niedzielnego popołudnia zaprezentowany został Showmatch w LoL, w którym udział wzięły druzyny Z10_PL oraz AustrianForce. Była to wyjątkowa rozgrywka, która wypełniła po brzegi widownię.

Galeria zdjęć z finału Heroes of Cosplay

Jak było podczas Meet at Rift 2024 i finały Heroes of Cosplay? Najlepiej to opowiedzą zdjęcia.



Finaliści konkursu cosplay LoL



Finaliści konkursu cosplay Valorant

A już latem kolejna odsłona letniego Meet at Rift.

Foto: Karol Żebruń